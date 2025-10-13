„Brasov Marathon Night Challenge”, alergare montană pe timp de noapte, în 25 octombrie

G4Media, 13 octombrie 2025 18:50

În seara zilei de 25 octombrie, sportivi şi nu numai, sunt aşteptaţi la startul competiţiei „Brasov Marathon Night Challenge”. Este vorba despre o cursă de...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 30 minute
19:10
Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale G4Media
„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala...   © G4Media.ro.
19:10
Cea mai sustenabilă și mai eficientă energetic clădire din lume este la Arad / Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global G4Media
Clădirea B din VGP Park Arad a primit certificarea BREEAM „Outstanding”, cel mai înalt nivel de performanță în domeniul sustenabilității și eficienței energetice. Cu un...   © G4Media.ro.
19:10
Ministrul Daniel David: În 2026, clasa a IX-a va avea programe și manuale noi și profesori formați în metode moderne de predare G4Media
Clasa a IX-a va începe, din anul școlar 2026-2027, într-o nouă logică curriculară, cu programe și manuale noi, dar și cu profesori formați în metode...   © G4Media.ro.
19:00
Producători de automobile acuzați de fraudarea testelor de emisii / Procese deschise în Marea Britanie la un deceniu după „Dieselgate” G4Media
Unii dintre cei mai mari producători de automobile din lume au manipulat testele de emisii diesel deoarece „au preferat să încalce legea decât să o...   © G4Media.ro.
19:00
Emisiunile culinare de pe rețelele sociale schimbă obiceiurile alimentare la nivel global / Oamenii se filmează în timp ce mănâncă, beau sau gătesc, iar asta duce la creșterea poftei de mâncare în rândul internauților G4Media
Fenomenul emisiunilor culinare digitale – de la mesele uriașe din Mukbang până la tutorialele Cookbang – are un impact tot mai vizibil asupra modului în...   © G4Media.ro.
19:00
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde „două schimbări majore” – războiul hibrid și corupția G4Media
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde...   © G4Media.ro.
Acum o oră
18:50
Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de CNCD, după ce a discriminat o masterandă cu dislexie și care avea nevoie de predare și examinare adaptate G4Media
Universitatea din București (UB) a fost sancționată contravențional cu avertisment pentru discriminare în cazul unei studente la masterat, înscrisă la Facultatea de Matematică și Informatică,...   © G4Media.ro.
18:50
„Brasov Marathon Night Challenge”, alergare montană pe timp de noapte, în 25 octombrie G4Media
În seara zilei de 25 octombrie, sportivi şi nu numai, sunt aşteptaţi la startul competiţiei „Brasov Marathon Night Challenge”. Este vorba despre o cursă de...   © G4Media.ro.
18:40
Congresul PSD care va alege noua echipă de conducere va avea loc în 7 noiembrie / Grindeanu: Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD G4Media
UPDATE Ora 18.32: Președintele PSD Sorin Grindeanu a precizat, într-un P.S. „pentru cei îngrijorați” la o postare pe Facebook privind modificările la Statut, că va...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
18:20
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță, respinsă de plenul Senatului G4Media
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului, transmite Agerpres. S-au înregistrat 34 voturi „pentru”, 66...   © G4Media.ro.
18:10
Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea guvernului federal începe să afecteze economia americană G4Media
Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în condiţiile în care...   © G4Media.ro.
18:00
Oliver Varhelyi, fostul comisar european din partea Ungariei, susţine că nu ştie nimic despre acuzaţiile de spionaj la Bruxelles / O anchetă a dezvăluit că guvernul de la Budapesta a încercat să facă presiuni asupra acestuia și a altor cetățeni maghiari care lucrau la instituțiile europene pentru acțiuni de spionaj G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat duminică cu comisarul european ungar Oliver Varhelyi despre suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituţii europene;...   © G4Media.ro.
17:50
Un nou raport global arată că oamenii sunt din ce în ce mai stresaţi şi îngrijoraţi G4Media
Îngrijorarea, stresul şi furia au crescut la nivel mondial în ultimii zece ani, potrivit unui raport internaţional publicat luni, bazat pe un sondaj realizat de...   © G4Media.ro.
17:50
Exerciţii militare cu muniţie de război în poligonul Babadag din județul Tulcea G4Media
Poligonul din apropierea oraşului Babadag găzduieşte, începând de luni, exerciţii militare cu muniţie de război, informează Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea, care le recomandă şoferilor să...   © G4Media.ro.
17:40
SURSE: Sorin Grindeanu propune eliminarea termenului ”progresist” din statutul PSD și includerea ”valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român” / PSD încearcă să recupereze electoratul de la AUR G4Media
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie, a propus în ședința de luni a...   © G4Media.ro.
17:40
VIDEO O femeie şi un copil în cărucior, loviţi pe șoseaua Berceni din Capitală de un autoturism condus de un tânăr / Femeia a murit / Copilul a fost transportat la spital G4Media
O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni...   © G4Media.ro.
17:40
Armistiţiul din Gaza „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, apreciază Volodimir Zelenski G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că armistiţiul obţinut în Fâşia Gaza prin intermediul lui Donald Trump „aduce mai multă speranţă pentru pace” în...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
17:20
Top 10 cele mai mari centrale solare din lume, care remodelează viitorul energetic / China și India, în fruntea clasamentului G4Media
Odată un vis îndepărtat al energiei curate, energia solară se răspândește acum ca lumina soarelui, vastă și de neoprit. Rânduri lungi de panouri solare vibrează...   © G4Media.ro.
17:20
Stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai intens utilizate din țară: peste 250.000 de încărcări în trei ani G4Media
Primăria Timișoara a anunțat luni că stațiile publice amenajate de municipalitate pentru încărcarea autovehiculelor electrice sunt cele mai intens utilizate din țară, după trei ani...   © G4Media.ro.
17:20
BREAKING Înalta Curte l-a achitat pe fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în dosarul de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei / Decizia este definitivă G4Media
Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) l-a achitat, luni, pe fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în dosarul în...   © G4Media.ro.
17:10
Congresul PSD care va alege noua echipă de conducere va avea loc în 7 noiembrie – surse G4Media
UPDATE Oar 17.05: Consiliul Politic Național al PSD a decis convocarea Congresului partidului în care va fi aleasă noua conducere, în data de 7 noiembrie,...   © G4Media.ro.
17:00
Proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro propuse de Ministerul de Interne pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE / Acestea sunt axate pe armament, drone, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict G4Media
Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică şi protecţia...   © G4Media.ro.
17:00
Dezbatere aprinsă la Bruxelles pe tema viitorului cadru financiar/ Președinta Comitetului Regiunilor: Propunerea Comisiei Europene va lansa un „joc al foamei” între fermieri și orașe G4Media
Evenimentul european anual dedicat performanțelor proiectelor dezvoltate cu fonduri europene de coeziune, „Săptămâna regiunilor” se desfășoară sub semnul unei dezbateri aprinse între Comisia Europreană, pe...   © G4Media.ro.
17:00
Un bărbat din Italia care s-a dat drept nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro timp de 50 de ani G4Media
Un bărbat care a pretins că este nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, pe o perioadă...   © G4Media.ro.
17:00
Una din șase infecții bacteriene este acum rezistentă la medicamentele standard. Se înregistrează o creștere globală alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la antibiotice, avertizează OMS G4Media
Una din șase infecții bacteriene la nivel mondial este în prezent rezistentă la tratamentele standard, conform unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)...   © G4Media.ro.
17:00
Record istoric în snooker stabilit de Mark Williams: Cel mai în vârstă jucător care câștigă un turneu de puncte G4Media
Mark Williams a câștigat luni Xi’an Grand Prix, rezultat în urma căruia galezul a devenit cel mai în vârstă campion din istoria snookerului la un...   © G4Media.ro.
17:00
GALERIE FOTO Ateliere de arhitectură și proiecție imersivă educativă pentru copii, la Cazinoul din Constanța, începând din 21 octombrie G4Media
Cazinoul din Constanța anunță deschiderea atelierilor de arhitectură și a unei proiecții emersive educative pentru copii, la data de 21 octombrie 2025, transmite Info Sud-Est. ...   © G4Media.ro.
17:00
Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la sfârșitul anului 2025 G4Media
Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cele mai noi videoclipuri muzicale, dornici să urmărească topurile...   © G4Media.ro.
16:40
VIDEO Pictură murală de 10 etaje realizată la Reșița / Autorul creației de mari dimensiuni este italianul Francesco Millo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai genului din lume G4Media
O operă de artă monumentală de mari dimensiuni a fost finalizată luni, 13 octombrie, în orașul Reșița de către artistul italian Francesco Millo, celebru în...   © G4Media.ro.
16:20
Trump îi cere lui Herzog să-l grațieze pe Netanyahu pentru acuzațiile de corupție G4Media
Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care este în prezent judecat pentru acuzații de corupție și...   © G4Media.ro.
16:20
Nicuşor Dan: Este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa şi a promova drepturile copiilor. Avem nevoie de legi mai ferme dar şi de schimbarea mentalităţilor G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, luni, că este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa...   © G4Media.ro.
16:10
Riscul de recidivă a unui tip de cancer de sânge ar putea fi prezis prin teste genetice, potrivit unui nou studiu G4Media
O combinaţie de teste genetice ar putea ajuta la identificarea cu precizie a riscului de recidivă a unui cancer hematologic „foarte complex”, relatează luni agenția...   © G4Media.ro.
16:10
Șefa Secției ATI de la Spitalul de copii „Sf Maria” din Iași, demisă de noul manager interimar / A fost înființată o comisie de cercetare a evenimentelor / Șapte copii internați au murit după ce ar fi fost infectați cu o bacterie G4Media
Noul manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” Iaşi, dr. Veronica Leonte, a transmis, luni, că a dispus înlocuirea din funcţie a...   © G4Media.ro.
16:10
Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR” G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a reacționat luni, pe Facebook, după publicarea celui mai recent sondaj INSCOP, afirmând că cifrele reflectă „lipsa de solidaritate în coaliție”...   © G4Media.ro.
16:10
Astra Film Festival 2025. Zece zile de cinema, dialog și reflecție la Sibiu (Parteneriat) G4Media
Sărbătoarea filmului documentar începe în weekend la Sibiu. Astra Film Festival 2025 va avea loc în perioada 17-26 octombrie și propune o selecție de peste...   © G4Media.ro.
16:10
O destinație celebră de vacanță din Europa, amendată drastic de UE din cauza țestoaselor. Ce acuzații i se aduc Greciei G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a sancționat dur Grecia cu o amendă de 5,5 milioane de euro, alături de penalități zilnice de 12.500...   © G4Media.ro.
16:10
STUDIU Speranța de viață la nivel mondial revine la nivelurile de dinainte de pandemie, dar rămân provocări majore în materie de sănătate G4Media
Speranța de viață la nivel mondial a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie, dar disparitățile majore rămân în funcție de regiune, conform unui nou...   © G4Media.ro.
16:10
ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei G4Media
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa ion@impal.ro, transmite Agerpres. Contribuabilii sunt...   © G4Media.ro.
15:50
Danemarca va achiziționa încă 16 avioane F-35 / Flota totală a danezilor va ajunge la 43 de avioane de acest tip G4Media
Danemarca își crește semnificativ puterea de luptă a forțelor sale armate prin achiziționarea a 16 noi avioane de vânătoare F-35. Acest lucru aduce flota totală...   © G4Media.ro.
15:50
Dan Voiculescu vrea să descopere secretul tinereții fără bătrânețe. Fundația sa, partener la un eveniment despre alimentația care „prelungește viața” G4Media
Dan Voiculescu pare tot mai preocupat de tema longevității și a „alimentației viitorului”. Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener științific...   © G4Media.ro.
15:40
Lewis Hamilton, prins într-un coșmar roșu: De ce sezonul cu Ferrari din F1 s-a transformat într-un pas înapoi G4Media
Ferrari nu-și revine nici în sezonul 2025 din Formula 1, iar răbdarea este pe terminate atât pentru fanii italienilor, cât și pentru Charles Leclerc și...   © G4Media.ro.
15:40
Judecătoare de la Tribunalul București, trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu / Ar fi întârziat timp de patru ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar ce privea patru persoane condamnate pentru tentativă la omor calificat G4Media
Judecătoarea Monica-Claudia Cipariu de la Tribunalul București a fost trimisă în judecată luni, 13 octombrie, de către Parchetul General sub acuzația de abuz în serviciu....   © G4Media.ro.
15:30
AUR depune o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaților / „Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei” G4Media
Parlamentarii AUR depun o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaţilor, a anunţat luni deputatul formaţiunii, Călin Matieş, transmite Agerpres. „Anul trecut, la greva...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
15:20
Un acord la nivelul ONU ce privește emisiile din transportul maritim va pune faţă în faţă SUA şi UE G4Media
Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) se va reuni săptămâna aceasta pentru a decide, în mod oficial, dacă va impune o taxă pentru emisiile de carbon din...   © G4Media.ro.
15:10
Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu o delegaţie australiană: Încurajăm deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti G4Media
Expertiza României în regiunea Mării Negre şi experienţa Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunităţi de colaborare şi schimb de bune practici între ţările...   © G4Media.ro.
14:50
Ucraina acuză Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu reţeaua ucraineană pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei G4Media
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie,...   © G4Media.ro.
14:40
Un land german a înlocuit serverul Microsoft Exchange și aplicația Outlook cu un serviciu de e-mail open-source / Armata austriacă a renunțat recent la suita Office G4Media
Landul german Schleswig-Holstein a finalizat o migrare majoră, înlocuind întregul sistem de e-mail și calendar al guvernului cu software open-source, transmite ZDNet. În cadrul acestei tranziții...   © G4Media.ro.
14:40
Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa G4Media
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înfiinţare sa, în 2024, tentative de fraudă de peste un...   © G4Media.ro.
14:40
VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp de doi parlamentari / Forțele de ordine i-au scos rapid din sală G4Media
Liderul Hadash-Ta’al, Ayman Odeh, a fost îndepărtat din plenul Knessetului după ce a afișat o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să...   © G4Media.ro.
14:30
Portugalia rămâne bipartidă după alegerile municipale/ Formațiunea de extrema dreaptă Chega pierde din avânt, dar reușește pentru prima dată să câștige trei primării G4Media
Portugalia a arătat duminică, la alegerile municipale, că rămâne practic o ţară bipartidă, după ce Partidul Social Democrat (PSD, centru-dreapta) a fost forţa câştigătoare în...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.