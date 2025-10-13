Accesul la alimente la prețuri mai accesibile ocupă un loc important în discursul de campanie al lui Zohran Mamdani, candidatul stângii la alegerile de primar al NY, de pe 4 noiembrie
Zohran Mamdani, candidatul cotat cu cele mai mari șanse la fotoliul de primar al orașului New York programate peste trei săptămâni, a integrat în discursul...
Serviciile Vodafone, nefuncționale pentru peste 100.000 de utilizatori din Marea Britanie / Reprezentanții companiei confirmă existența unei defecțiuni majore
Mii de clienți Vodafone din Marea Britanie s-au confruntat luni după-amiază cu probleme majore la conexiunile de internet. Potrivit site-ului de monitorizare DownDetector, peste 130.000...
Pierde NASA cursa spre Lună? Toate privirile sunt îndreptate spre mega-racheta care va fi lansată în această noapte
Apelurile pentru ca Statele Unite să trimită din nou astronauți pe Lună înainte de sfârșitul deceniului sunt tot mai insistente, și vin atât din partea politicienilor din...
Ministrul Sănătăţii: În curând, marii arşi vor fi trataţi în România, acasă / "Nu suntem perfecţi, e mereu loc de mai bine, dar vorbim despre primele spitale noi construite după Revoluţie"
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, luni seară, stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi precizează că cel de la Târgu Mureş ar putea...
Venezuela a închis ambasada din Norvegia, la trei zile după ce lidera opoziţiei a primit Premiul Nobel pentru Pace
Venezuela şi-a închis ambasada din Oslo fără nicio explicaţie, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe al Norvegiei, la trei zile după ce lidera opoziţiei venezuelene,...
Tunisia s-a calificat la Cupa Mondială 2026 / A terminat calificările neînvinsă şi fără gol primit
Echipa naţională a Tunisiei a învins luni, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Namibiei, în grupa H a calificărilor africane pentru Cupa Mondială...
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican / Altarul se află exact deasupra mormântului lui Petru, apostol și primul Papă
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal și urgent un „rit penitențial reparatoriu" pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru...
Nicolas Sarkozy, încarcerat pe 21 octombrie la o închisoare din Paris / Este primul fost șef de stat al unei țări din UE care ajunge în spatele gratiilor / Care vor fi condițiile de detenție
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a aflat luni unde și când va fi încercarat, după ce a fost condamnat la sfârșitul lunii septembrie la cinci ani...
VIDEO Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, îl consideră pe Adrian Năstase "cel mai bun premier al României" / AUR se declară partid antisistem, Năstase a fost condamnat de două ori pentru corupție
Petrișor Peiu, premierul desemnat al AUR, a declarat luni în plenul Senatului că Adrian Năstase e "cel mai bun premier al României". Peiu, care a...
Agenția britanică de spionaj intern MI5 a emis luni o avertizare publică rară către membrii parlamentului, informându-i că sunt ținte ale spionilor din China, Rusia...
Aproape toți cerbii de trofeu rezervați anul acesta Direcției Silvice Harghita au fost vânați / "Vânătorul nu plătește nimic spectaculos, în afară de trofeu. Costă 2.000-3.000 de euro fiecare ieșire în teren„
Sezonul de vânătoare din această toamnă la cerbi carpatini a început luna trecută și se încheie practic mâine, atât la masculii de trofeu, cât şi...
Zelenski merge la Washington pentru a se întâlni cu Trump / "Subiectul principal va fi apărarea aeriană"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat luni că va călători la Washington „săptămâna aceasta" pentru a se întâlni cu omologul său american, Donald Trump, precum...
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU) va decide în decembrie în privința participării Israelului la Eurovision 2026
Uniunea Europeană de Radiodifuziune (EBU), ai cărei membri urmau să se întrunească la începutul lunii noiembrie pentru a vota participarea Israelului la Eurovision, a anunţat...
Votul decisiv al Germaniei împotriva Chat Control îngroapă momentan controversatul act legislativ în UE / România pare a fi de partea greșită a baricadei în lupta împotriva supravegherii în masă
Este oficial, Germania votează împotriva controversatului Regulament privind abuzul sexual asupra copiilor (CSAR). Chat Control urmărește să introducă obligația pentru toate aplicațiile de mesagerie care...
STUDIU Pământul dispune de un „termostat" care i-ar permite să corecteze schimbările climatice / „Asta nu înseamnă că vom fi în siguranţă de încălzirea globală în următorii 100 sau chiar de 1.000 de ani"
Pământul poate răspunde la cantităţile de dioxid de carbon (CO2) pe care civilizaţia le pompează în atmosferă prin „supracorectarea" dezechilibrului, fapt care va asigura că...
Justin Trudeau surprins cu Katy Perry: sărutări și îmbrățișări pe iahtul cântăreței / Fostul premier al Canadei e divorțat din 2023
Daily Mail a publicat o serie de fotografii în care fostul prim-ministru canadian și vedeta pop americană apar în ipostaze afectuoase la bordul mega iahtului...
Guvernul german va comanda 424 de vehicule blindate noi în valoare de aproape 7 miliarde de euro (8,11 miliarde de dolari), potrivit documentelor ministerului de...
Zastoch: o supă de la Triest, la granița dintre Italia și Slovenia, ideală când vine frigul. Conține cartofi, fasole și dovleac și arată mai mult ca o mâncare scăzută
Italienii spun supă la niște preparate care în realitate sunt ceea ce în România considerăm felul 2, și nu face excepție nici această așa zisă...
VIDEO Erdogan vrea ca Meloni să renunțe la fumat, dar Macron consideră că este o cauză pierdută / Meloni a glumit spunând că, dacă ar renunța la tutun, ar putea ucide pe cineva
Cruciada antitabac a președintelui turc Recep Tayyip Erdoğan are o nouă țintă: prim-ministrul italian Giorgia Meloni, scrie Politico. În marja summitului de pace din Egipt,...
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan pe motiv că nu organizează alegeri pentru Primăria București, unde vrea să candideze Cătălin Drulă. Ungureanu: E inițiativa mea, nu a USR
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, Cătălin Predoiu, pe care i-a acuzat că...
Claudiu Manda anunță că va candida pentru funcția de secretar general PSD pe lista lui Sorin Grindeanu / Funcția e ocupată acum de Paul Stănescu
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni pe rețelele sociale că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului, pe lista de candidaturi...
Guvernul Franței, abia instalat, se confruntă deja cu două moțiuni de cenzură depuse de extrema stângă și extrema dreaptă
Guvernul francez condus de premierul Sebastien Lecornu, numit recent a doua oară de preşedintele Emmanuel Macron, se confruntă cu două moţiuni de cenzură, depuse luni...
Taylor Swift anunţă un documentar în 6 episoade despre turneul „Eras Tour", care va avea premiera la iarnă
Vedeta pop americană Taylor Swift a anunţat o serie documentară în şase episoade, centrată pe turneul său „Eras Tour", care va avea premiera pe Disney+...
Sebastian Suciu, președintele AUR Sibiu, și-a dat demisia din partid: "E consecința curajului de a spune lucrurilor pe nume și de a nu accepta compromisuri politice"
Fost deputat AUR și actual președinte al partidului la nivel județean, Sebastian Suciu și-a anunțat demisia în urmă cu o oră pe pagina sa de...
Cât încasează Primăria Capitalei din parcări din cele peste 30.000 de parcări albastre din București
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că sunt peste 30.000 de locuri de parcare albastre (cu taxă) în București. Acesta a mai...
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei acuză Bucureștiul de „neglijare strategică" a Moldovei / Solicită urgent consolidare militară și investiții în Infrastructură / "Se consolidează ideea că Moldova este o componentă mai puţin valoroasă a statului român"
Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei (MDM), o organizație regională activă în mai multe județe din estul României, a lansat un apel public către președintele, prim-ministrul și...
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion, critici pentru pasivitatea procurorului general după avalanșa de decizii favorabile infractorilor: Ar trebui să lase deoparte exercițiile de PR și să se apuce de treabă, să atragă atenția altor instituții, Inspecției Judiciare
Fostul ministru al Justiției Stelian Ion (USR) l-a criticat luni pe procurorul general Alex Florența pentru pasivitatea în fața avalanșei de decizii ale Justiției favorabile...
Allen Coliban (USR): Trebuie să organizăm alegeri pentru București în cel mai scurt timp / Cred că este foarte greu să intrăm într-un scenariu de candidat unic, pentru că nu mai funcţionează
Deputatul Allen Coliban (USR) a declarat, luni, că trebuie repusă în drepturi legea şi asta înseamnă să se
Nicușor Dan cere implicarea SRI în lupta anti-corupție: ”Prin natura meseriei lor, pot să cunoască, să acceadă la zone de corupție, pe care să le transfere Parchetului” # G4Media
Președintele Nicușor Dan spune că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen. ”Cu toate... © G4Media.ro.
Spaniol găsit mort în apartamentul său după 15 ani / ”Toată lumea a crezut că era într-un azil” # G4Media
Cadavrul unui bărbat care ar fi murit în apartamentul său în urmă cu aproximativ 15 ani a fost descoperit în oraşul spaniol Valencia, transmite Agerpres,... © G4Media.ro.
Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale # G4Media
„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala... © G4Media.ro.
Cea mai sustenabilă și mai eficientă energetic clădire din lume este la Arad / Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global # G4Media
Clădirea B din VGP Park Arad a primit certificarea BREEAM „Outstanding”, cel mai înalt nivel de performanță în domeniul sustenabilității și eficienței energetice. Cu un... © G4Media.ro.
Ministrul Daniel David: În 2026, clasa a IX-a va avea programe și manuale noi și profesori formați în metode moderne de predare # G4Media
Clasa a IX-a va începe, din anul școlar 2026-2027, într-o nouă logică curriculară, cu programe și manuale noi, dar și cu profesori formați în metode... © G4Media.ro.
Producători de automobile acuzați de fraudarea testelor de emisii / Procese deschise în Marea Britanie la un deceniu după „Dieselgate” # G4Media
Unii dintre cei mai mari producători de automobile din lume au manipulat testele de emisii diesel deoarece „au preferat să încalce legea decât să o... © G4Media.ro.
Emisiunile culinare de pe rețelele sociale schimbă obiceiurile alimentare la nivel global / Oamenii se filmează în timp ce mănâncă, beau sau gătesc, iar asta duce la creșterea poftei de mâncare în rândul internauților # G4Media
Fenomenul emisiunilor culinare digitale – de la mesele uriașe din Mukbang până la tutorialele Cookbang – are un impact tot mai vizibil asupra modului în... © G4Media.ro.
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde „două schimbări majore” – războiul hibrid și corupția # G4Media
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde... © G4Media.ro.
Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de CNCD, după ce a discriminat o masterandă cu dislexie și care avea nevoie de predare și examinare adaptate # G4Media
Universitatea din București (UB) a fost sancționată contravențional cu avertisment pentru discriminare în cazul unei studente la masterat, înscrisă la Facultatea de Matematică și Informatică,... © G4Media.ro.
În seara zilei de 25 octombrie, sportivi şi nu numai, sunt aşteptaţi la startul competiţiei „Brasov Marathon Night Challenge”. Este vorba despre o cursă de... © G4Media.ro.
Congresul PSD care va alege noua echipă de conducere va avea loc în 7 noiembrie / Grindeanu: Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD # G4Media
UPDATE Ora 18.32: Președintele PSD Sorin Grindeanu a precizat, într-un P.S. „pentru cei îngrijorați” la o postare pe Facebook privind modificările la Statut, că va... © G4Media.ro.
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță, respinsă de plenul Senatului # G4Media
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului, transmite Agerpres. S-au înregistrat 34 voturi „pentru”, 66... © G4Media.ro.
Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea guvernului federal începe să afecteze economia americană # G4Media
Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în condiţiile în care... © G4Media.ro.
Oliver Varhelyi, fostul comisar european din partea Ungariei, susţine că nu ştie nimic despre acuzaţiile de spionaj la Bruxelles / O anchetă a dezvăluit că guvernul de la Budapesta a încercat să facă presiuni asupra acestuia și a altor cetățeni maghiari care lucrau la instituțiile europene pentru acțiuni de spionaj # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat duminică cu comisarul european ungar Oliver Varhelyi despre suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituţii europene;... © G4Media.ro.
Îngrijorarea, stresul şi furia au crescut la nivel mondial în ultimii zece ani, potrivit unui raport internaţional publicat luni, bazat pe un sondaj realizat de... © G4Media.ro.
Poligonul din apropierea oraşului Babadag găzduieşte, începând de luni, exerciţii militare cu muniţie de război, informează Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea, care le recomandă şoferilor să... © G4Media.ro.
SURSE: Sorin Grindeanu propune eliminarea termenului ”progresist” din statutul PSD și includerea ”valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român” / PSD încearcă să recupereze electoratul de la AUR # G4Media
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie, a propus în ședința de luni a... © G4Media.ro.
VIDEO O femeie şi un copil în cărucior, loviţi pe șoseaua Berceni din Capitală de un autoturism condus de un tânăr / Femeia a murit / Copilul a fost transportat la spital # G4Media
O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni... © G4Media.ro.
Armistiţiul din Gaza „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, apreciază Volodimir Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că armistiţiul obţinut în Fâşia Gaza prin intermediul lui Donald Trump „aduce mai multă speranţă pentru pace” în... © G4Media.ro.
Top 10 cele mai mari centrale solare din lume, care remodelează viitorul energetic / China și India, în fruntea clasamentului # G4Media
Odată un vis îndepărtat al energiei curate, energia solară se răspândește acum ca lumina soarelui, vastă și de neoprit. Rânduri lungi de panouri solare vibrează... © G4Media.ro.
Stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai intens utilizate din țară: peste 250.000 de încărcări în trei ani # G4Media
Primăria Timișoara a anunțat luni că stațiile publice amenajate de municipalitate pentru încărcarea autovehiculelor electrice sunt cele mai intens utilizate din țară, după trei ani... © G4Media.ro.
