Universitatea din București a fost sancționată cu avertisment de CNCD, după ce a discriminat o masterandă cu dislexie și care avea nevoie de predare și examinare adaptate
G4Media, 13 octombrie 2025 18:50
Universitatea din București (UB) a fost sancționată contravențional cu avertisment pentru discriminare în cazul unei studente la masterat, înscrisă la Facultatea de Matematică și Informatică,...
Acum 30 minute
19:10
Mircea Miclea: În prezent, examenele naționale notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale # G4Media
„În prezent, evaluările, inclusiv examenele naționale, notează aproape exclusiv soluțiile finale, nu cum gândește elevul. Acest model este depășit în era inteligenței artificiale, iar școala...
19:10
Cea mai sustenabilă și mai eficientă energetic clădire din lume este la Arad / Cu 96,3%, clădirea B din VGP Park Arad depășește toate standardele existente la nivel global # G4Media
Clădirea B din VGP Park Arad a primit certificarea BREEAM „Outstanding", cel mai înalt nivel de performanță în domeniul sustenabilității și eficienței energetice. Cu un...
19:10
Ministrul Daniel David: În 2026, clasa a IX-a va avea programe și manuale noi și profesori formați în metode moderne de predare # G4Media
Clasa a IX-a va începe, din anul școlar 2026-2027, într-o nouă logică curriculară, cu programe și manuale noi, dar și cu profesori formați în metode...
19:00
Producători de automobile acuzați de fraudarea testelor de emisii / Procese deschise în Marea Britanie la un deceniu după „Dieselgate” # G4Media
Unii dintre cei mai mari producători de automobile din lume au manipulat testele de emisii diesel deoarece „au preferat să încalce legea decât să o...
19:00
Emisiunile culinare de pe rețelele sociale schimbă obiceiurile alimentare la nivel global / Oamenii se filmează în timp ce mănâncă, beau sau gătesc, iar asta duce la creșterea poftei de mâncare în rândul internauților # G4Media
Fenomenul emisiunilor culinare digitale – de la mesele uriașe din Mukbang până la tutorialele Cookbang – are un impact tot mai vizibil asupra modului în...
19:00
EXCLUSIV. Nicușor Dan: Strategia națională de apărare a țării cuprinde „două schimbări majore” – războiul hibrid și corupția # G4Media
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, și va cuprinde...
Acum o oră
18:50
Universitatea din București (UB) a fost sancționată contravențional cu avertisment pentru discriminare în cazul unei studente la masterat, înscrisă la Facultatea de Matematică și Informatică,...
18:50
În seara zilei de 25 octombrie, sportivi şi nu numai, sunt aşteptaţi la startul competiţiei „Brasov Marathon Night Challenge". Este vorba despre o cursă de...
18:40
Congresul PSD care va alege noua echipă de conducere va avea loc în 7 noiembrie / Grindeanu: Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD # G4Media
UPDATE Ora 18.32: Președintele PSD Sorin Grindeanu a precizat, într-un P.S. „pentru cei îngrijorați" la o postare pe Facebook privind modificările la Statut, că va...
Acum 2 ore
18:20
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei Radu Miruță, respinsă de plenul Senatului # G4Media
Moţiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului, transmite Agerpres. S-au înregistrat 34 voturi „pentru", 66...
18:10
Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea guvernului federal începe să afecteze economia americană # G4Media
Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, în condiţiile în care...
18:00
Oliver Varhelyi, fostul comisar european din partea Ungariei, susţine că nu ştie nimic despre acuzaţiile de spionaj la Bruxelles / O anchetă a dezvăluit că guvernul de la Budapesta a încercat să facă presiuni asupra acestuia și a altor cetățeni maghiari care lucrau la instituțiile europene pentru acțiuni de spionaj # G4Media
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat duminică cu comisarul european ungar Oliver Varhelyi despre suspiciunile de spionaj al Ungariei în instituţii europene;...
17:50
Îngrijorarea, stresul şi furia au crescut la nivel mondial în ultimii zece ani, potrivit unui raport internaţional publicat luni, bazat pe un sondaj realizat de...
17:50
Poligonul din apropierea oraşului Babadag găzduieşte, începând de luni, exerciţii militare cu muniţie de război, informează Consiliul Judeţean (CJ) Tulcea, care le recomandă şoferilor să...
17:40
SURSE: Sorin Grindeanu propune eliminarea termenului ”progresist” din statutul PSD și includerea ”valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român” / PSD încearcă să recupereze electoratul de la AUR # G4Media
Sorin Grindeanu, președinte interimar al PSD și unicul candidat la șefia partidului la viitorul congres din 7 noiembrie, a propus în ședința de luni a...
17:40
VIDEO O femeie şi un copil în cărucior, loviţi pe șoseaua Berceni din Capitală de un autoturism condus de un tânăr / Femeia a murit / Copilul a fost transportat la spital # G4Media
O femeie de 35 de ani şi un copil de aproximativ doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni...
17:40
Armistiţiul din Gaza „aduce mai multă speranţă pentru pace” în Ucraina, apreciază Volodimir Zelenski # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că armistiţiul obţinut în Fâşia Gaza prin intermediul lui Donald Trump „aduce mai multă speranţă pentru pace" în...
Acum 4 ore
17:20
Top 10 cele mai mari centrale solare din lume, care remodelează viitorul energetic / China și India, în fruntea clasamentului # G4Media
Odată un vis îndepărtat al energiei curate, energia solară se răspândește acum ca lumina soarelui, vastă și de neoprit. Rânduri lungi de panouri solare vibrează...
17:20
Stațiile publice de încărcare din Timișoara sunt cele mai intens utilizate din țară: peste 250.000 de încărcări în trei ani # G4Media
Primăria Timișoara a anunțat luni că stațiile publice amenajate de municipalitate pentru încărcarea autovehiculelor electrice sunt cele mai intens utilizate din țară, după trei ani...
17:20
BREAKING Înalta Curte l-a achitat pe fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în dosarul de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei / Decizia este definitivă # G4Media
Completul de 5 judecători de la Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) l-a achitat, luni, pe fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu în dosarul în...
17:10
UPDATE Oar 17.05: Consiliul Politic Național al PSD a decis convocarea Congresului partidului în care va fi aleasă noua conducere, în data de 7 noiembrie,...
17:00
Proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro propuse de Ministerul de Interne pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE / Acestea sunt axate pe armament, drone, securitate cibernetică şi protecţia infrastructurilor critice atât pe timp de pace, cât şi în situaţii de conflict # G4Media
Ministerul Afacerilor Interne propune proiecte de aproximativ 3 miliarde de euro pentru 2026-2030, prin mecanismul SAFE, axate pe armament, drone, mobilitate, securitate cibernetică şi protecţia...
17:00
Dezbatere aprinsă la Bruxelles pe tema viitorului cadru financiar/ Președinta Comitetului Regiunilor: Propunerea Comisiei Europene va lansa un „joc al foamei” între fermieri și orașe # G4Media
Evenimentul european anual dedicat performanțelor proiectelor dezvoltate cu fonduri europene de coeziune, „Săptămâna regiunilor" se desfășoară sub semnul unei dezbateri aprinse între Comisia Europreană, pe...
17:00
Un bărbat din Italia care s-a dat drept nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro timp de 50 de ani # G4Media
Un bărbat care a pretins că este nevăzător a primit pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro, pe o perioadă...
17:00
Una din șase infecții bacteriene este acum rezistentă la medicamentele standard. Se înregistrează o creștere globală alarmantă a infecțiilor care nu mai răspund la antibiotice, avertizează OMS # G4Media
Una din șase infecții bacteriene la nivel mondial este în prezent rezistentă la tratamentele standard, conform unui nou raport al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS)...
17:00
Record istoric în snooker stabilit de Mark Williams: Cel mai în vârstă jucător care câștigă un turneu de puncte # G4Media
Mark Williams a câștigat luni Xi'an Grand Prix, rezultat în urma căruia galezul a devenit cel mai în vârstă campion din istoria snookerului la un...
17:00
GALERIE FOTO Ateliere de arhitectură și proiecție imersivă educativă pentru copii, la Cazinoul din Constanța, începând din 21 octombrie # G4Media
Cazinoul din Constanța anunță deschiderea atelierelor de arhitectură și a unei proiecții emersive educative pentru copii, la data de 21 octombrie 2025, transmite Info Sud-Est.
17:00
Sfârșitul unei ere: canalele muzicale MTV vor fi închise în Europa până la sfârșitul anului 2025 # G4Media
Este sfârșitul unei ere pentru cei care și-au petrecut părți prețioase din copilărie așteptând să descopere cele mai noi videoclipuri muzicale, dornici să urmărească topurile...
16:40
VIDEO Pictură murală de 10 etaje realizată la Reșița / Autorul creației de mari dimensiuni este italianul Francesco Millo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști ai genului din lume # G4Media
O operă de artă monumentală de mari dimensiuni a fost finalizată luni, 13 octombrie, în orașul Reșița de către artistul italian Francesco Millo, celebru în...
16:20
Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să-l grațieze pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu, care este în prezent judecat pentru acuzații de corupție și...
16:20
Nicuşor Dan: Este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa şi a promova drepturile copiilor. Avem nevoie de legi mai ferme dar şi de schimbarea mentalităţilor # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, luni, că este esenţial să continuăm programele şi acţiunile comune, atât la nivel naţional, cât şi regional, pentru a preveni violenţa...
16:10
Riscul de recidivă a unui tip de cancer de sânge ar putea fi prezis prin teste genetice, potrivit unui nou studiu # G4Media
O combinaţie de teste genetice ar putea ajuta la identificarea cu precizie a riscului de recidivă a unui cancer hematologic „foarte complex", relatează luni agenția...
16:10
Șefa Secției ATI de la Spitalul de copii „Sf Maria” din Iași, demisă de noul manager interimar / A fost înființată o comisie de cercetare a evenimentelor / Șapte copii internați au murit după ce ar fi fost infectați cu o bacterie # G4Media
Noul manager al Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria" Iaşi, dr. Veronica Leonte, a transmis, luni, că a dispus înlocuirea din funcţie a...
16:10
Raluca Turcan critică PSD după sondajul INSCOP: „Lipsa de solidaritate din coaliție alimentează AUR” # G4Media
Deputatul PNL Raluca Turcan a reacționat luni, pe Facebook, după publicarea celui mai recent sondaj INSCOP, afirmând că cifrele reflectă „lipsa de solidaritate în coaliție"...
16:10
Sărbătoarea filmului documentar începe în weekend la Sibiu. Astra Film Festival 2025 va avea loc în perioada 17-26 octombrie și propune o selecție de peste...
16:10
O destinație celebră de vacanță din Europa, amendată drastic de UE din cauza țestoaselor. Ce acuzații i se aduc Greciei # G4Media
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a sancționat dur Grecia cu o amendă de 5,5 milioane de euro, alături de penalități zilnice de 12.500...
16:10
STUDIU Speranța de viață la nivel mondial revine la nivelurile de dinainte de pandemie, dar rămân provocări majore în materie de sănătate # G4Media
Speranța de viață la nivel mondial a revenit la nivelurile de dinainte de pandemie, dar disparitățile majore rămân în funcție de regiune, conform unui nou...
16:10
ANAF atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei # G4Media
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa ion@impal.ro, transmite Agerpres. Contribuabilii sunt...
15:50
Danemarca va achiziționa încă 16 avioane F-35 / Flota totală a danezilor va ajunge la 43 de avioane de acest tip # G4Media
Danemarca își crește semnificativ puterea de luptă a forțelor sale armate prin achiziționarea a 16 noi avioane de vânătoare F-35. Acest lucru aduce flota totală...
15:50
Dan Voiculescu vrea să descopere secretul tinereții fără bătrânețe. Fundația sa, partener la un eveniment despre alimentația care „prelungește viața” # G4Media
Dan Voiculescu pare tot mai preocupat de tema longevității și a „alimentației viitorului". Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României este partener științific...
15:40
Lewis Hamilton, prins într-un coșmar roșu: De ce sezonul cu Ferrari din F1 s-a transformat într-un pas înapoi # G4Media
Ferrari nu-și revine nici în sezonul 2025 din Formula 1, iar răbdarea este pe terminate atât pentru fanii italienilor, cât și pentru Charles Leclerc și...
15:40
Judecătoare de la Tribunalul București, trimisă în judecată pentru patru infracțiuni de abuz în serviciu / Ar fi întârziat timp de patru ani redactarea unei sentințe penale într-un dosar ce privea patru persoane condamnate pentru tentativă la omor calificat # G4Media
Judecătoarea Monica-Claudia Cipariu de la Tribunalul București a fost trimisă în judecată luni, 13 octombrie, de către Parchetul General sub acuzația de abuz în serviciu.
15:30
AUR depune o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaților / „Nu este împotriva unei persoane, nu este împotriva unui partid, este împotriva coaliţiei” # G4Media
Parlamentarii AUR depun o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, la Camera Deputaţilor, a anunţat luni deputatul formaţiunii, Călin Matieş, transmite Agerpres. „Anul trecut, la greva...
Acum 6 ore
15:20
Un acord la nivelul ONU ce privește emisiile din transportul maritim va pune faţă în faţă SUA şi UE # G4Media
Organizaţia Maritimă Internaţională (IMO) se va reuni săptămâna aceasta pentru a decide, în mod oficial, dacă va impune o taxă pentru emisiile de carbon din...
15:10
Preşedintele Nicuşor Dan, întrevedere cu o delegaţie australiană: Încurajăm deschiderea unei reprezentanţe diplomatice la Bucureşti # G4Media
Expertiza României în regiunea Mării Negre şi experienţa Australiei în zona Indo-Pacific pot crea noi oportunităţi de colaborare şi schimb de bune practici între ţările...
14:50
Ucraina acuză Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică a centralei din Zaporojie cu reţeaua ucraineană pentru a o conecta la reţeaua electrică a Rusiei # G4Media
Ministrul de externe al Ucrainei, Andrii Sibiga, a acuzat duminică Moscova că a întrerupt în mod deliberat legătura electrică externă cu centrala nucleară din Zaporojie,...
14:40
Un land german a înlocuit serverul Microsoft Exchange și aplicația Outlook cu un serviciu de e-mail open-source / Armata austriacă a renunțat recent la suita Office # G4Media
Landul german Schleswig-Holstein a finalizat o migrare majoră, înlocuind întregul sistem de e-mail și calendar al guvernului cu software open-source, transmite ZDNet. În cadrul acestei tranziții...
14:40
Tentative de fraudă de peste un miliard de dolari, identificate de Departamentul de Combatere a Fraudelor Visa # G4Media
Departamentul de Combatere a Fraudelor din cadrul Visa (Visa Scam Disruption) a identificat, de la înfiinţare sa, în 2024, tentative de fraudă de peste un...
14:40
VIDEO „Recunoașteți Palestina”: Discursul lui Trump în Knesset, întrerupt pentru scurt timp de doi parlamentari / Forțele de ordine i-au scos rapid din sală # G4Media
Liderul Hadash-Ta'al, Ayman Odeh, a fost îndepărtat din plenul Knessetului după ce a afișat o pancartă prin care îi cerea președintelui american Donald Trump să...
14:30
Portugalia rămâne bipartidă după alegerile municipale/ Formațiunea de extrema dreaptă Chega pierde din avânt, dar reușește pentru prima dată să câștige trei primării # G4Media
Portugalia a arătat duminică, la alegerile municipale, că rămâne practic o ţară bipartidă, după ce Partidul Social Democrat (PSD, centru-dreapta) a fost forţa câştigătoare în...
