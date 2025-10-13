Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului”
Gândul, 13 octombrie 2025 18:50
Nu trebuie să mergem în comune îndepărtate din România, ci chiar în București, în zone ultra-centrale, pentru a vedea cum deșeurile ne sufocă. Inclusiv în curtea Parlamentului Parlamentului vedem munți de deșeuri din construcții într-o zonă în care ar fi trebuit să fie parcul din jurul fostei Case a Poporului. Declarația îi aparține ministrului Mediului, […]
• • •
Acum 5 minute
19:30
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat, în Knesset, ideea unui nou început pentru Orientul Mijlociu, în contextul acordului dintre Israel și grupul islamist Hamas. ”Se întrevăd zorii unui nou Orient Mijlociu. Acum, cel puțin pentru israelieni și pentru palestinieni, coșmarul a luat sfârșit”, a afirmat Donald Trump în Knesset, Parlamentul Israelului. ”Imediat ce se […]
19:30
Dacă e luni, atunci începem săptămâna cu un banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta sa iubită din liceu. Iată bancul zilei de luni! Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu. – Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi? – Ei, nu […]
Acum 15 minute
19:20
Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat luni, decretele de promulgare a 3 legi adoptate de Parlament. Una dintre ele este legea care înăspreşte pedepsele pentru încălcarea sancţiunilor internaţionale. Acest tip de infracțiuni vor fi sancționate cu închisoare între 1 și 5 ani, iar în în cazuri agravante chiar cu 12 ani. O altă lege importantă vizează brățările […]
Acum 30 minute
19:10
Studenții plătesc doar 10 lei pentru un prânz complet la Universitatea Ovidius Constanța. Ce conține meniul # Gândul
Studenții Universității „Ovidius” din Constanța pot lua masa de prânz, la cantina din bulevardul Mamaia nr. 124, cu 10 lei. Meniul zilei conține preparate gătite, iar accesul este permis exclusiv studenților care prezintă carnetul sau legitimația, după ora 11:30, în limita disponibilității. Vă prezentăm care a fost meniul oferit studenților pe data de 10 octombrie: […]
19:10
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii” # Gândul
Sir Benjamin Slade, un multimilionar britanic în vârstă de 79 de ani, și-a creat un cont pe Tider, cu un scop mult mai serios decât distracția sau relațiile scurte. Născut în anul 1946, Sir Benjamin a mai fost căsătorit, însă el nu are un fiu. A reluat deci căutarea unei soții care să îi ofere […]
Acum o oră
19:00
Moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei a picat cu 66 de voturi împotrivă/Radu Miruţă: „Le mulţumesc celor de la AUR” # Gândul
Parlamentarii AUR au depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Luni, a avut loc dezbaterea documentului în plenul Senatului. Moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță a fost dezbătută și votată luni seara, în plenul Senatului. Din cei 103 senatori prezenți în sală, 66 au votat împotrivă, 34 pentru, iar 3 s-au abținut. Moțiunea împotriva […]
19:00
Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar # Gândul
Războiul din Fâșia Gaza s-a încheiat oficial, după doi ani de calvar, în urma armistițiului semnat între Israel și gruparea islamistă Hamas, un acord concretizat prin eliberarea tuturor ostaticilor israelieni aflați în viață. Gruparea militantă islamistă Hamas s-a angajat să elibereze toți ostaticii israelieni, însă din 48 de persoane aflate în captivitate, doar 20 se […]
19:00
Alexandru Rafila susține că alegerile pentru primăria Capitalei se pot organiza anul acesta # Gândul
Alexandru Rafila a declarat, luni, că Guvernul poate aproba prin hotărâre data alegerilor oricând, inclusiv în 2025, însă este necesar un protocol de organizare. „Nu poți să fii în coaliție la Guvern și să faci o altă coaliție la alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu poți să soliciți sprijinul și contribuția importantă a Partidului Social-Democrat […]
18:50
Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct # Gândul
E doliu în showbiz-ul latino-american. A murit Emilio Garcia, cunoscut de public și sub numele de scenă, Emilio Suenos. El a fost unul dintre cei mai charismatici și îndrăgiți prezentatori din ultimii ani. Emilio Suenos avea doar 41 de ani atunci când inima i s-a oprit, în urma unui infarct provocat de complicații hormonale apărute […]
18:50
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului” # Gândul
18:40
FOTO / Cum se simte Andreea Ibacka după accidentul de motocicletă. ”Urmările puteau fi mult mai GRAVE” # Gândul
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a spus care este starea sa de sănătate după accidentul de motocicletă pe care l-a avut în urmă cu câteva luni. În urmă cu două luni, Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil. Aceasta a avut un accident de motocicletă. Vedeta a spus, pentru revista […]
Acum 2 ore
18:30
Sorin Grindeanu publică PRIMELE imagini cu deschiderea circulației pe DN69A. CNAIR: „Un acces mai rapid între autostradă (A1) și Municipiul Timișoara” # Gândul
Liderul interimar PSD, Sorin Grindeanu, a publicat pe social-media, o înregistrare live cu deschiderea circulației pe drumul nou DN69A, care face legătura între A1 și municipiul Timișoara. Sorin Grindeanu a publicat un clip cu deschiderea circulației pe noul drum naţional DN69A, care face legătura între autostrada A1 și municipiul Timișoara și are o lungime de […]
18:30
Doliu în magistratură. Un procuror din ‘vechea gardă’ a Laurei KOVESI s-a stins din viață. A instrumentat dosare faimoase, inclusiv ELODIA # Gândul
Doliu în magistratura românească. Procurorul Marian Gherman, fost anchetator DNA și DIICOT, parte din „vechea gardă” formată în perioada Laurei Codruța Kövesi, a încetat din viață la doar 51 de ani. De numele său se leagă dosare care au făcut carieră. Sistemul judiciar românesc este în doliu. Procurorul Marian Gherman, fost anchetator DNA și DIICOT, […]
18:20
O nouă zi plină de provocări și de griji, însă Gândul vă face să zâmbiți mereu cu un banc sau o glumă bună. Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului: – M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă. Soțul îi răspunde: – Ei vezi draga […]
18:20
18:10
Află, din „bancul zilei”, cum a reacționat Bulă când a prins-o pe Bubulina cu prietenul lui în pat. Bulă a prins-o pe Bubulina în pat cu cel mai bun prieten al lui. Îi privește buimac, după care spune: – Este în regulă. Știu că în ultimul timp te-am neglijat. Putem să discutăm, nu există nici […]
18:10
Președintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a fugit din țară duminică, conform opoziției și unor surse militare, după ce unități ale armatei și jandarmeriei au trecut de partea manifestanților, relatează Reuters. „Am sunat la biroul președinției și ne-au confirmat că a plecat din țară”, a spus liderul opoziției din Parlament, Siteny Randrianasoloniaiko. O sursă militară citată de […]
18:00
BNR confirmă ceea ce deja știm cu toții. Creșterile de taxe s-au transferat direct în prețurile de la raft # Gândul
Povara majorărilor de taxe şi a celorlalte măsuri fiscale adoptate în ultimele luni de Guvernul Bolojan se resimte tot mai mult pe umerii românilor. Realitatea contrazice promisiunile făcute de Executiv. Deși creșterea cotelor de TVA era destinată producătorilor și retailerilor, aceștia au transferat-o aproape integral în prețurile de la raft. Deşi Guvernul s-a angajat că […]
18:00
Tragedie pe șoseaua Berceni. O femeie a fost lovită mortal de o mașină. Se afla pe trecere cu fetița de doi ani # Gândul
O femeie de 35 de ani şi un copil de doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni, nr. 50. Tragedie pe Șoseaua Berceni din Capitală O mamă […]
18:00
Dosarul „RICHRBT” a ajuns pe masa procurorilor. Ministrul Finanțelor: „6 milioane de lei, daune la bugetul de stat” # Gândul
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat concluziile ANAF în urma anchetei desfășurate, în dosarul RICHRBT. Cercetările au scos la iveală o amplă rețea de 17 firme, implicată în activități de spălare de bani, fals și uz de fals și constituire de grup infracțional organizat. Operațiunea acționa în trei țări România, Bulgaria și Belgia. Prejudiciul adus […]
17:50
Este anunțul momentului pentru șoferi. Circulația pe un nou drum NAȚIONAL, deschisă. Reacția ministrului Transporturilor # Gândul
Circulația pe noul drum național (DN69A), care face legătura între DN69 și A1, a fost deschisă. Cei 10 km construiți în județul Timiș, vor asigura un acces mult mai facil între A1 și municipiul Timișoara. Contractul care a permis la finalizarea acestui drum, în valoare de 235,88 milioane de lei (fără TVA), sumă asigurată prin […]
17:50
Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu. Nimeni nu știa acest detaliu despre concurenta de la Asia Express # Gândul
Una dintre cele mai frecvente întrebări de pe buzele fanilor este: câte studii are Karmen Simionescu, fiica lui Adrian Minune. Tânăra a acceptat provocarea de a participa la Asia Express, alături de prietena ei Olga Barcari și împreună trăiesc o aventură spectaculoasă pe Drumul Eroilor. Câte clase are, de fapt, Karmen Simionescu Puțini știu ce […]
17:40
FOTO / Ce mâncare i-a pregătit prima oară soția lui chef Florin Dumitrescu. ”A fost prima FARFURIE pe care ea mi-a gătit-o în 2010” # Gândul
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit ce mâncare i-a pregătit prima oară soția sa, Cristina, atunci când s-au cunoscut. Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV. În ceea ce privește viața personală, chef Florin […]
17:40
Este anunțul momentului. Circulația pe un nou drum NAȚIONAL, deschisă. Reacția ministrului Transporturilor: „Voi continua proiectele lui Sorin” # Gândul
17:40
O nouă taxă rutieră pentru românii care merg în Bulgaria, din ianuarie 2026. Este destinată vehiculelor de până la 3,5 tone # Gândul
Taxă nouă pentru șoferii care merg în Bulgaria! Vinietă de o zi, valabilă din 2026 pentru toate autoturismele. Află mai multe, în acest articol. Românii care merg ocazional în Bulgaria cu mașina vor trebui să plătească, începând cu 1 ianuarie 2026, o nouă taxă rutieră. Este vorba despre o vinietă valabilă 24 de ore, destinată […]
Acum 4 ore
17:30
Irina Columbeanu a dezvăluit boala de care suferă Irinel Columbeanu, tatăl ei. Tânăra a vorbit pentru presa din Statele Unite, acolo unde este stabilită alături de mama ei, Monica Gabor. Irina Columbeanu a povestit, pentru Shoutout LA, cum chiar ea și-a dat seama de ce boală suferă tatăl ei. „Cea mai mare realizare a mea, […]
17:30
PSD a stabilit în cadrul Consiliului Politic de luni că noul Congres, prin care va fi desemnat noul președinte al partidului, va avea loc pe 7 noiembrie, potrivit surselor Gândul. Calendarul PSD pentru alegerea noului președinte al partidului Potrivit surselor Gândul, până pe 20 octombrie se poate depune o scrisoare de intenție din partea celor […]
17:20
Serviciile secrete germane avertizează asupra pericolului unui conflict militar cu RUSIA. Moscova intenționează să-și „extindă influența” # Gândul
Serviciile secrete germane au avertizat, luni, că Rusia este pregătită să „intre în conflict militar direct cu NATO”, o amenințare care s-ar putea concretiza până în anul 2029. „Moscova consideră că are o șansă realistă de a-și extinde sfera de influență spre vest și de a face Europa, care este mult mai puternică din punct […]
17:20
Porcii pentru masa de Crăciun, luați în rate de români. Listele de rezervări sunt deja pline. Prețul la producătorii locali # Gândul
Românii au început deja să rezerve porci românești pentru Crăciun, direct de la crescătorii locali. Deși mai sunt aproape două luni până la sărbători, în satele din țară pregătirile sunt în toi. Cererea este mare, iar unii fermieri spun că listele de rezervări sunt deja pline. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să nu […]
17:20
Ministrul Educației, pus la colț de studenți. David dă vina pe PLOAIE pentru refuzul de a discuta cu protestatarii. „Hai afară, fuga e ușoară!” # Gândul
Zeci de studenți din Cluj-Napoca l-au primit cu proteste pe ministrul Educației. Daniel David este acuzat că a refuzat să iasă la discuții cu manifestanții din cauza ploii. Studenții protestează încă din prima zi a anului universitar, însă revendicările lor au debutat încă din timpul verii. Mai multe zeci de studenți au protestat, la sfârșitul […]
17:20
17:10
Două trenuri s-au ciocnit luni în estul Slovaciei. Accidentul a provocat deraierea unei locomotive și a unui vagon, eveniment în timpul căruia au fost rănite cel puțin 66 de persoane. Nu au fost raportate decese în urma accidentului, care, potrivit poliției, s-a produs în fața unui tunel din apropierea satului Jablonov nad Turnou, la aproximativ […]
17:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 14 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Florin Călinescu # Gândul
Invitatul emisiunii este Florin Călinescu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
17:00
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, viitorul PSD-ului în contextul retragerii lui Titus Corlățean din cursa pentru președinția partidului. „Sorin Grindeanu va împărți puterea cu Olguța Vasilescu pentru că vine secretar-general soțul Olguțăi, Claudiu Manda. E un partid în cavou. Eu un partid care s-a nomenclaturizat. Probabil […]
17:00
Carmistin The Food Company s-a alăturat liderilor globali din industria alimentară, prezentând-și, în cadrul Târgului Anuga, întreg portofoliul de produse și maniera în care, prin investiții continue în inovație și tehnologie, poate răspunde exigențelor tot mai mari ale industriei și tendințelor globale privind inovația și responsabilitatea față de resurse. Anuga 2025 a reunit, în centrul […]
17:00
17:00
Lovitură dură pentru șoferi. În acest sezon rece, costul mediu al anvelopelor de iarnă a înregistrat o majorare față de aceeași perioadă a anului trecut. Iată cu cât. Tot mai mulți șoferi aleg să își echipeze mașinile cu anvelope de iarnă înainte de luna noiembrie, însă trebuie să știe că în acest an vor scoate […]
16:40
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan a fost la cumpărături și a fost șocată de prețurile la mâncare din magazin. Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești. În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea i-a fost infidel, având […]
16:40
Zodiile care vor da lovitura toama aceasta. Apar roadele muncii lor, dar și a răbdării de anul acesta # Gândul
Toamna aceasta va fi una cu o semnificație aparte pentru Taur, Leu și Scorpion. Aceste trei zodii vor experimenta momente pline de emoție, recunoștință și împlinire. Fericirea nu va apăra din întâmplare, ci va fi roada răbdării, a muncii și a deschiderii către noi experiențe. Taurii se vor bucura de o perioadă de armonie și […]
16:40
Ion Cristoiu, scriitor și publicist, vorbește despre războiul modern în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache. Vezi emisiunea integrală aici. „În cazul unei apocalipse, e în felul următor: pornesc 50 de rachete de acolo și concomitent 50 de rachete de dincolo. În acel moment se împrăștie radiațiile. Tancurile..ce să faci cu ele? Ursula vrea zid […]
16:40
O importantă intersecție din București, de pe cel mai aglomerat bulevard, lăsată de IZBELIȘTE, fără semaforizare. Răspunsul halucinant al primăriei # Gândul
Una dintre cele mai periculoase intersecții din București, de pe bulevardul Iuliu Maniu, este lăsată fără semaforizare de peste trei zile. Potrivit Primăriei Capitalei, o piesă importantă a „sistemului inteligent” de semaforizare s-a stricat. Compania Managementul Traficului a dat comandă pentru un alt dispozitiv. Intersecția dintre Bulevardul Iuliu Maniu și străzile Răsăritului și Dreptății are […]
16:40
Ion Cristoiu, replică la imaginile cu Bolojan care face baie de mulțime: „Baloane de săpun” # Gândul
Ion Cristoiu, publicist și scriitor, a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, imaginile recent mediatizate, în care premierul Ilie Bolojan, fost primar al Oradei, este întâmpinat cu entuziasm de orădeni „Eu am capul plin de premier. Se face tărăboi, pleacă, sau e arestat și gata. Cât timp am pierdut și câtă cerneală am […]
16:40
Sorin Grindeanu a transmis delegației din Australia că România își dorește o colaborare în Energie și Apărare # Gândul
Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, a transmis, luni că vizita de astăzi a delegației parlamentare australiene, condusă de președintele Camerei Reprezentanților, Milton Dick, a reprezentat o nouă ocazie pentru promovarea intereselor României în plan internațional. „Suntem interesați ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE, dar și de extinderea relațiilor politice dintre forurile […]
16:40
Ministrul Economiei, Radu Miruță, are emoții înainte de moțiunea de cenzură care îl vizează. „Sunt om, nu robot” # Gândul
După cele 4 moțiuni de cenzură eșuate la votul din plenul Parlamentului, pe data de 7 septembrie, AUR atacă din nou miniștrii coaliției de guvernare. Luni, cel luat în vizor este ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, pe care formațiunea politică inițiatoare îl acuză, printre altele, că a transformat ministerul într-o agenție de plasare a forței […]
16:40
Nicolae Bănicioiu, achitat de instanța supremă pentru luare de mită. Decizia este definitivă # Gândul
Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de instanța supremă în procesul care i-a fost atentat pentru luare de mită. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă/
16:30
Ion Cristoiu ironizează prezența ȘEFULUI armatei la un post TV, în weekend: „E stătut. Visul generalului e în televizoare” # Gândul
Ion Cristoiu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, prezența generalului Vlad Gheorghiță, șeful armatei, la un post TV, unde a vorbit despre stagiul voluntar. Jurnalistul Ionuț Cristache a adus în discuție, în cadrul emisiunii, prezența generalului Vlad Gheorghiță, șeful armatei, la un post TV, în weekend. Ion Cristoiu a declarat scurt și […]
16:30
Revine sezonul mandarinelor. Cum să le alegi pe cele mai bune și ce beneficii au pentru organism # Gândul
Iată că revine sezonul mandarinelor. Din octombrie și până în ianuarie, fructele acestea ajung la maturitate deplină. În Europa, cele mai aromate soiuri vin din Spania, Italia, Croația și Grecia, dar și cele cultivate local țin pasul. Mandarinele aduc o mulțime de beneficii organismului nostru. Astfel, ele ajută creierul să se mențină tânăr, deoarece potasiul, […]
16:30
Netanyahu îi mulțumește lui Trump și speră la avansarea procesului de PACE. „Israelul poate semna noi tratate cu țările arabe” # Gândul
Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, i-a mulțumit, în Knesset, președintelui SUA, Donald Trump, pentru eforturile care au condus la eliberarea ostaticilor israelieni din Fâșia Gaza, semnalând posibilitatea unor noi acorduri cu țările arabe. ”Îi mulțumesc președintelui Trump. Numele Trump va rămâne în istorie, este cel mai mare prieten pe care statul Israel l-a avut vreodată la […]
16:20
Ultimul premiu NOBEL acordat în acest an, decernat. Nobelul pentru Economie și teza revoluționară a trei cercetători. Premiu: 1,2 milioane de dolari # Gândul
Joel Mokyr, Philippe Aghion şi Peter Howitt sunt cei trei cercetători câștigători ai Premiului Nobel pentru Economie. Cei trei au câştigat prestigiosul premiu pe 2025 pentru lucrările lor privind modul în care inovaţia şi forţele „distrugerii creative” pot stimula creşterea economică. Anunțul a fost făcut luni de Academia Regală Suedeză de Ştiinţe. Câștigătorii Premiului Sveriges […]
16:20
Selecționerul Austriei Ralf Rangnick a spus că jucătorii săi sunt vinovați pentru golul primit în meciul cu România, 1-0, din preliminariile CM 2026. România a învins Austria, 1-0, la ultima fază a meciului, cu reușita lui Virgil Ghiță din minutul 90+5. Fundașul a marcat cu capul după o centrare a lui Ianis Hagi. Naționala noastră […]
