Marius Tucă Show începe marți, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu

18:20

O nouă zi plină de provocări și de griji, însă Gândul vă face să zâmbiți mereu cu un banc sau o glumă bună. Proaspăt căsătorită, soția se plânge soțului: – M-am săturat! Eu fac mâncare, eu spăl, eu calc, eu fac curat în casă. De parcă as fi o Cenușăreasă. Soțul îi răspunde: – Ei vezi draga […]