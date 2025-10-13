Valentin Stan: Nu există ALIAT decât ceea ce este definit în structura politică de angajament în afara Alianței Nord-Atlantice
Gândul, 13 octombrie 2025 23:50
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre condițiile în care garanțiile de securitate pot fi în vigoare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Stan: Ți-a spus că e aliat cu Moldova? Aliat ești atunci când asupra […]
• • •
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Avertismentul specialiștilor # Gândul
În ciuda contextului economic dificil, retailerii se aşteaptă la vânzări record de Black Friday 2025. Românii și-au amânat cumpărăturile și urmăresc produsele dorite de luni întregi, în speranța unor reduceri importante. Comercianții s-au adaptat și ei și vin cu tot mai multe opțiuni de plată în rate. Specialiștii avertizează însă: nu cumpărați pe datorie. Și […]
Doliu în lumea modei. Cesare Paciotti, fondatorul brandului care îi poartă numele, dar și unul dintre cei mai influenți designeri italieni, a murit pe 12 octombrie 2025, la 67 de ani, în orașul natal Civitanova Marche. Creatorul cunoscut pentru încălțămintea sexy și provocatoare a lăsat în urmă o moștenire impresionant, dar și mii de admiratori […]
Chiriile și apartamentele s-au dublat în acest oraș în ultimii 5 ani. Două camere se vând și cu 200.000 de euro # Gândul
Blocaj major pe piața imobiliară. Locuințele nu au mai fost niciodată atât de scumpe, iar românii sunt tot mai prudenți pe fondul incertitudinilor din economie. În unele zone din București vânzările au scăzut și de patru ori față de lunile normale. Un apartament cu două camere, în Cluj-Napoca, ajunge să coste cât 150 de salarii […]
Supărat că l-a părăsit femeia, un bărbat din Neamț s-a gândit să se răzbune. Ce a făcut cu crucea soacrei sale # Gândul
Un caz halucinant a avut loc în județul Neamț. O femeie s-a trezit cu un „cadou” de coșmar în fața casei sale, era chiar crucea mamei ei, decedate în urmă cu opt ani. Cel care i-a adus-o a fost nimeni altul decât fostul soț, supărat că femeia îl părăsise. Conform anchetatorilor, bărbatul în vârstă de […]
Revista TIME îl pune pe TRUMP pe copertă: Acordul din Gaza este TRIUMFUL președintelui SUA, un punct de inflexiune pentru Orientul Mijlociu # Gândul
Acordul pentru oprirea conflictului din Fâșia Gaza ar putea deveni ”semnătura” succesului celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, o turnură strategică pentru Orientul Mijlociu, deși există în continuare riscul unui eșec, comentează revista TIME. ”Ostaticii israelieni aflați în viață în Fâșia Gaza au fost eliberați în prima etapă a planului de pace elaborat […]
Românii vor plăti taxa universală la orice tranzacție. Câți bani vor scoate din buzunar dacă legea va fi aprobată # Gândul
Românii ar putea plăti taxa universală la orice tranzacție, dacă s-ar aproba propunerea legislativă ce vizează introducerea unei taxe universale pe toate plățile și tranzacțiile din țară. Această propunere a stârnit deja un val de controverse printre cetățeni. Momentan, legea se află în dezbatere, iar guvernanții susțin că o astfel de taxă ar putea să […]
Papa Leon a cerut un ritual reparatoriu după ce un tânăr a urinat pe altarul Bazilicii Sfântul Petru din Vatican # Gândul
Papa Leon al XIV-lea a cerut personal un „rit penitențial reparatoriu” pentru a „restabili sfințenia Bazilicii Sfântul Petru și iertarea lui Dumnezeu pentru insulta comisă”. Asta se întâmplă după ce un tânăr turist a urinat pe altarul mare al Bazilicii de un turist, scrie Corriere della Sera. Suveranul Pontif a cerut neapărat acest lucru într-o […]
Marius Tucă Show începe marți, 14 octombrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Dan Diaconescu # Gândul
Invitatul zilei este Dan Diaconescu, jurnalist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Andreea și Antonio merg în fiecare zi câte 4 Km prin noroi, până la școală. Povestea înduioșătoare a celor doi copii din Dâmbovița # Gândul
În Dâmbovița, la 100 de kilometri de București, se scrie povestea tristă a doi micuți, Andreea și Antonio. Copiii se trezesc cu noaptea-n cap și străbat drumul spre școală în noroi până la glezne. Primarul comunei care e î fruntea localității de 35 de ani nu a găsit bani ca să asfalteze strada și nici […]
Un român a fost arestat în Italia după ce a vrut să fure o bicicletă de aproape 15.000 de euro. Reacția lui când proprietarul l-a confruntat # Gândul
Un român a fost prins și arestat în Italia, după ce a încercat să fure o bicicletă electrică. Incidentul s-a petrecut în centrul orașului Cortina d’Ampezzo, iar hoțul este cunoscut cu antecedente penale. Vinerea trecută, bărbatul a intrat în magazinul de închirieri din centrul orașului Cortina d’Ampezzo. El a profitat de neatenția personalului și a […]
CSO Voluntari devine o adevărată specialistă a Supercupei României la volei, trofeu pe care și l-a adjudecat pentru a doua oară consecutiv. În finală, fetele de la Voluntari au învins cu scorul de 3-1 pe Volei Alba Blaj, chiar la Blaj. În primul meci al sezonului la volei, CSO Voluntari și-a luat o revanșă strălucită […]
După medierea conflictului din Orientul Mijlociu, Donald Trump trece pe alt continent. Președintele american îl va primi vineri la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Președintele ucrainean a confirmat întrevederea, spunând că cele două convorbiri telefonice pe care le-a avut până acum cu Donald Trump „nu au fost suficiente”. Delegația ucraineană este deja […]
Românii domină topul constructorilor locali. Constructorul de drumuri și autostrăzi SA&PE Construct, controlat de familia Umbrărescu, este pe primul loc în analiza Top 50 realizată de Termene Business Hub. Firma a avut o cifră de afaceri de 5 mld. lei în 2024. Suma în creștere cu 77% față de anul anterior și un profit net […]
Ministerul Finanțelor anunță că a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euro-obligațiuni pe piețele internaționale și a patra tranzacție realizată în 2025. Emisiunea s-a realizat în trei tranșe: o tranșă de 2 miliarde EUR cu scadența de 7 […]
Familia a crezut că a făcut AVC când, de fapt, mâncase fructele din vișinată. Ce a pățit o femeie de 70 de ani care a ajuns de urgență la spital # Gândul
O simplă degustare de vișine din vișinată s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru o femeie de 70 de ani: pacienta a ajuns în comă alcoolică și, fără să fie consumatoare de alcool, s-a trezit internată la psihiatrie. „Vă dați seama cât de speriată și neputincioasă s-a simțit”, povestește medicul psihiatru Georgia Mocanu. Pățania unei […]
DONALD TRUMP este pregătit să se întâlnească cu XI JINPING în Coreea de Sud. Tensiunile comerciale dintre SUA și China persistă # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, este pe cale să se întâlnească cu omologul său chinez, Xi Jinping, în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie, în contextul în care cele două părți încearcă să evite escaladarea tensiunilor privind taxele vamale. China a anunțat, joi, că va extinde controalele la exportul de pământuri rare, provocând o reacție […]
Scene sfâșietoare la reunirea ostaticilor israelieni cu familiile după doi ani de captivitate în Fâșia Gaza. IMAGINILE stârnesc emoții puternice # Gândul
Reunirea ostaticilor israelieni cu familiile, după captivitatea în Fâșia Gaza, a generat emoții puternice în Israel și pe plan internațional, ținând cont de riscurile și problemele din ultimii ani. Grupul militant Hamas a eliberat luni 20 de ostatici israelieni aflați în viață, dar deține cadavrele altor 28 de israelieni. Printre ostaticii israelieni care se află […]
Condimentul care conține un compus activ ce te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este bogat în vitamine și minerale # Gândul
Care este condimentul ce conține un compus activ care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. De asemenea, este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți. Un banal condiment ar putea fi aliatul tău secret împotriva kilogramelor în plus. Este vorba despre ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant. El a fost […]
„Depunem moțiune împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. România riscă incapacitatea de plată”, anunță liderul AUR, George Simion. Președintele AUR a anunțat că formațiunea va depune în perioada următoare o nouă moțiune simplă, de această dată împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, acuzând guvernul Bolojan de lipsă de soluții economice și de risc iminent de faliment bugetar. […]
Egiptul i-a acordat președintelui american Donald Trump cea mai înaltă distincție de stat pentru rolul său în negocierea armistițiului între Hamas și Israel – Ordinul Nilului. Trump va fi al doilea președinte american din istorie care va primi acest ordin, după Jimmy Carter în 1979. Ordinul Nilului Ordinul Nilului este prezentat sub forma unei distincții […]
Senatul a adoptat cu majoritate de voturi inițiativa legislativă, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu. USR transmite că votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru […]
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Sunt amânați chiar și luni bune # Gândul
Calvar pentru pacienții care au nevoie de analize sau investigații imagistice la jumătatea lunii. Copiii și adulții sunt amânați săptămâni sau luni bune, din cauza fondurilor care se epuizează rapid. Deși autoritățile sunt la curent cu disperarea pacienților, oamenii sunt nevoiți să se împrumute sau să–și amâne investigațiile. Președintele Casei de Asigurări de Sănătate recunoaște […]
Ce reacție a avut un român stabilit în Suedia de 50 de ani, când a văzut prețurile magazinelor din România # Gândul
În timp ce rata inflației se apropie de 10%, iar salariile au fost majorate cu abia 4%, românii nu mai reușesc să țină pasul cu scumpirile, iar asta se resimte la cumpărături în supermarketuri sau în piață. Mihai Cojocarul locuiește de 50 de ani în Suedia, iar la câteva luni revine în România. Bărbatul este […]
Senatul a adoptat cu majoritate de voturi inițiativa legislativă, prin care personalul silvic cu atribuții de pază a pădurilor va putea folosi mijloace de înregistrare audio-video în timpul desfășurării activităților de serviciu. USR transmite că votul din Senat reprezintă un pas concret și necesar în sprijinul celor care, zi de zi, își riscă viața pentru […]
Claudiu Manda, propus secretar general al PSD în echipa lui Grindeanu: Pentru mine, politica înseamnă oameni și rezultate # Gândul
Claudiu Manda a anunțat că „a acceptat candidatura la funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu”. Actualul lider interimar al PSD a anunțat și el că va candida pentru funcția de președinte al partidului. Congresul PSD va avea loc în noiembrie. Europarlamentarul anunță pe pagina sa de Facebook că am acceptat candidatura […]
Românii au început să primească ordinul de chemare la instruire de la MApN. Gândul publică documentul primit de rezerviștii din București și Ilfov # Gândul
Românii au început să primească ordinul de chemare la instruire de la MApN. Gândul publică documentul primit de rezerviștii din București și Ilfov. Este vorba despre un exercițiu de mobilizare în București și Ilfov, care urmărește să verifice pregătirea populației, a economiei și a teritoriului pentru situații de apărare, a transmis MApN, și vizează consolidarea […]
Tricolorii Under 20, antrenați de fostul rapidist Adi Iencsi, s-au fâcut de râs: 1-5 Cehia! # Gândul
Reprezentativa U20 a României a fost învinsă luni, pe teren propriu, scor 1-5, de echipa naţională a Cehiei, într-un meci contând pentru noua ediţie a Elite League. Oaspeții noștri au punctat prin Samuel Pikolon, hattrick realizat în minutele 24, 57 și 66, Jan Buryan (minutul 70) și Daniel Barat (minutul 90). Pentru tricolori a punctat […]
Ministerul Muncii propune majorarea de 5 la 12 salarii a plafonului din fondul de garantare pentru companiile în insolvență # Gândul
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale (MMFTSS) a pus în dezbatere publică proiectul care prevede extinderea protecției salariaților în caz de insolvență. „Într-o perioadă plină de provocări economice, trebuie să protejăm cât mai bine sectoarele strategice ale economiei, pentru că ele sunt vitale pentru stabilitatea țării și pentru securitatea națională. Am ascultat propunerea […]
Noi scumpiri la alimente. Produsele pentru care românii scot din buzunar și cu 32% mai mult # Gândul
Sunt noi scumpiri la alimente. Iată produsele pentru care românii scot din buzunar chiar și cu 32% mai mult. Inflația se menține sub pragul psihologic de 10%. Avansul mediu al creșterilor de preț în septembrie s-a menținut la 9,9 procente. Cele mai mari scumpiri la alimente s-au înregistrat deci la fructele proaspete, de peste 32%. […]
Andrei Corlan, Garda Națională de Mediu: “Avem, în premieră, încheiat un parteneriat cu mediul antreprenorial și cu membrii societății civile” # Gândul
Protecția mediului este o responsabilitate a noastră a tuturor, iar dezbaterile din cadrul evenimentului Gândul Recycle Now United au abordat problemele din toate unghiurile astfel încât să conducă la soluții. Mai mult, în premieră, Garda Națională de Mediu a încheiat un parteneriat public-privat, cu reprezentanți ai mediului antreprenor și cu reprezentanți ai societății civile. Declarațiile […]
Șeful statului a declarat că are în vedere refacerea binomului SRI-DNA pentru că este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen. ”Sunt două schimbări majore. Unu, că trebuie să ne uităm cu mult mai multă atenție la ceea ce se numește război hibrid, adică […]
Mirabela Grădinaru și-a luat în serios rolul de „prima doamnă”. A fost la Guvern din partea președintelui României # Gândul
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a participat luni la Palatul Victoria, la o conferință internațională de nivel înalt organizată de Ministerul Muncii, în parteneriat cu UNICEF. Este prima apariție publică a Mirabelei Grădinaru într-un cadru guvernamental, cu statut oficial de reprezentantă a președintelui României. Conferința internațională a fost organizată la Guvern de […]
Cine este tânărul care a spulberat o mamă cu copilul în căruț. Femeia a murit pe loc, micuțul este grav rănit # Gândul
Tânărul care a provocat accidentul în care o mamă şi copilul său au fost loviți pe trecerea de pietoni, femeia murind în urma impactului, a fost identificat. Din postările sale de pe rețelele de socializare reiese faptul că avea o pasiune pentru mașini și condusul cu viteză. „Când toţi îţi zic că conduci cu viteză […]
Kaja Kallas denunță tacticile periculoase ale lui Vladimir Putin. „RUSIA se joacă cu războiul” # Gândul
Rusia „se joacă cu războiul” și riscă o „escaladare” a situației, a denunțat Înaltul Reprezentat al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, aflată luni în vizită la Kiev. „De fiecare dată când o dronă sau o aeronavă rusească încalcă spațiul nostru aerian, există riscul unei escaladări, involuntare sau nu. Rusia se joacă cu războiul, […]
FOTO / Cum și-a cerut Alexandru Ion partenera în căsătorie. ”Inelul a fost ASCUNS în unul dintre puzzle-urile camerei ” # Gândul
Alexandru Ion, în vârstă de 38 de ani, a povestit cum a cerut-o în căsătorie pe cea care i-a devenit parteneră de viață, Evelyne Vîlcu. Alexandru Ion este un cunoscut actor de tetru și film. Acesta poate fi văzut de telespectatori și la show-ul ”Asia Express” 2025, unde face echipă cu Ștefan Floroaică. Alexandru […]
Nici nu s-a uscat cerneala pe acord că Israelul acuză Hamas de ÎNCĂLCAREA termenilor. Dispute pe transferul cadavrelor ostaticilor # Gândul
Guvernul Benjamin Netanyahu a acuzat, luni seară, grupul militant palestinian Hamas de încălcarea termenului acordului care tocmai a fost semnat în Egipt, în contextul refuzului de predare a cadavrelor ostaticilor. ȘTIRE ÎN CURS DE ACTUALIZARE
35 de lei, de atât are nevoie un nou-născut pentru a afla dacă viața lui va depinde sau nu de un scaun cu rotile # Gândul
35 de lei, aceasta este suma care, din păcate, în România face diferența între un copil sănătos și unul în scaun cu rotile, condamnat la suferință pe viață. Este prețul unui simplu test de sânge, care dacă este făcut din primele ore de viață ale copilului stabilește diagnosticul, iar copilul nu mai ajunge la complicații […]
FAKE NEWS întreținut de oamenii lui Nicușor Dan despre stejarii tăiați din Herăstrău. ADEVĂRUL despre arborii compromiși din celebra grădină urbană # Gândul
Parcul Herăstrău s-a transformat, zilele acestea, într-un „cimitir” de stejari. Zeci de astfel de arbori au fost tăiați pentru că sunt putrezi și reprezintă un adevărat pericol public. La fața locului, se poate vedea extrem de clar faptul că acești copaci erau compromiși. Cu toate acestea, în spațiul public circulă un fake news legat de […]
Cele mai puternice idei din discursul lui Trump: ”ZORII unui nou Orient Mijlociu”, „coșmarul a luat sfârșit” # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a evocat, în Knesset, ideea unui nou început pentru Orientul Mijlociu, în contextul acordului dintre Israel și grupul islamist Hamas. ”Se întrevăd zorii unui nou Orient Mijlociu. Acum, cel puțin pentru israelieni și pentru palestinieni, coșmarul a luat sfârșit”, a afirmat Donald Trump în Knesset, Parlamentul Israelului. ”Imediat ce se […]
Dacă e luni, atunci începem săptămâna cu un banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta sa iubită din liceu. Iată bancul zilei de luni! Bulă se întâlnește întâmplător cu fosta lui iubită din liceu. – Ce-a trecut timpul, Bulă. Ce faci, cu ce te mai lauzi? – Ei, nu […]
Nicușor Dan a promulgat legea pentru brățările de monitorizare electronică. Autoritățile vor controla mai bine frontierele țării # Gândul
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat luni, decretele de promulgare a 3 legi adoptate de Parlament. Una dintre ele este legea care înăspreşte pedepsele pentru încălcarea sancţiunilor internaţionale. Acest tip de infracțiuni vor fi sancționate cu închisoare între 1 și 5 ani, iar în în cazuri agravante chiar cu 12 ani. O altă lege importantă vizează brățările […]
Studenții plătesc doar 10 lei pentru un prânz complet la Universitatea Ovidius Constanța. Ce conține meniul # Gândul
Studenții Universității „Ovidius” din Constanța pot lua masa de prânz, la cantina din bulevardul Mamaia nr. 124, cu 10 lei. Meniul zilei conține preparate gătite, iar accesul este permis exclusiv studenților care prezintă carnetul sau legitimația, după ora 11:30, în limita disponibilității. Vă prezentăm care a fost meniul oferit studenților pe data de 10 octombrie: […]
Un multimilionar de 79 de ani își caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii” # Gândul
Sir Benjamin Slade, un multimilionar britanic în vârstă de 79 de ani, și-a creat un cont pe Tider, cu un scop mult mai serios decât distracția sau relațiile scurte. Născut în anul 1946, Sir Benjamin a mai fost căsătorit, însă el nu are un fiu. A reluat deci căutarea unei soții care să îi ofere […]
Moţiunea AUR împotriva ministrului Economiei a picat cu 66 de voturi împotrivă/Radu Miruţă: „Le mulţumesc celor de la AUR” # Gândul
Parlamentarii AUR au depus moţiune simplă împotriva ministrului Economiei, Radu Miruţă. Luni, a avut loc dezbaterea documentului în plenul Senatului. Moțiunea AUR împotriva ministrului Radu Miruță a fost dezbătută și votată luni seara, în plenul Senatului. Din cei 103 senatori prezenți în sală, 66 au votat împotrivă, 34 pentru, iar 3 s-au abținut. Moțiunea împotriva […]
Prima zi de pace în GAZA în IMAGINI. Cum arată armistițiul din teritoriul palestinian, după doi ani de calvar # Gândul
Războiul din Fâșia Gaza s-a încheiat oficial, după doi ani de calvar, în urma armistițiului semnat între Israel și gruparea islamistă Hamas, un acord concretizat prin eliberarea tuturor ostaticilor israelieni aflați în viață. Gruparea militantă islamistă Hamas s-a angajat să elibereze toți ostaticii israelieni, însă din 48 de persoane aflate în captivitate, doar 20 se […]
Alexandru Rafila susține că alegerile pentru primăria Capitalei se pot organiza anul acesta # Gândul
Alexandru Rafila a declarat, luni, că Guvernul poate aproba prin hotărâre data alegerilor oricând, inclusiv în 2025, însă este necesar un protocol de organizare. „Nu poți să fii în coaliție la Guvern și să faci o altă coaliție la alegerile pentru Primăria Capitalei. Nu poți să soliciți sprijinul și contribuția importantă a Partidului Social-Democrat […]
Doliu în showbiz-ul latino-american. Un prezentator TV a murit subit, la 41 de ani, după ce a făcut infarct # Gândul
E doliu în showbiz-ul latino-american. A murit Emilio Garcia, cunoscut de public și sub numele de scenă, Emilio Suenos. El a fost unul dintre cei mai charismatici și îndrăgiți prezentatori din ultimii ani. Emilio Suenos avea doar 41 de ani atunci când inima i s-a oprit, în urma unui infarct provocat de complicații hormonale apărute […]
Diana Buzoianu, la Gândul Recycle Now United: „Găsim munți de deșeuri din construcții în curtea Palatului Parlamentului” # Gândul
Nu trebuie să mergem în comune îndepărtate din România, ci chiar în București, în zone ultra-centrale, pentru a vedea cum deșeurile ne sufocă. Inclusiv în curtea Parlamentului Parlamentului vedem munți de deșeuri din construcții într-o zonă în care ar fi trebuit să fie parcul din jurul fostei Case a Poporului. Declarația îi aparține ministrului Mediului, […]
FOTO / Cum se simte Andreea Ibacka după accidentul de motocicletă. ”Urmările puteau fi mult mai GRAVE” # Gândul
Andreea Ibacka, în vârstă de 40 de ani, a spus care este starea sa de sănătate după accidentul de motocicletă pe care l-a avut în urmă cu câteva luni. În urmă cu două luni, Andreea Ibacka a trecut printr-un moment extrem de dificil. Aceasta a avut un accident de motocicletă. Vedeta a spus, pentru revista […]
