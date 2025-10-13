Anamaria Prodan, de nerecunoscut! Ce schimbare de look și-a făcut impresara | FOTO
SpyNews, 13 octombrie 2025 20:20
Anamaria Prodan a trecut printr-o transformare totală, iar acum impresara este de nerecunoscut! Noul look o prinde extrem de bine, iar ea pare foarte fericită. Probabil că nimeni nu se aștepta să o vadă așa!
Alte ştiri de SpyNews
Acum 5 minute
21:00
Oana Roman a tras o sperietură de proporții! Ce s-a întâmplat cu fiica ei, Isabela: "Slavă Domnului..." # SpyNews
Oana Roman s-a speriat tare, în urma unui apel telefonic primit de la reprezentanta școlii fiicei sale, Isabela. Vedeta a mers urgent după Isabela. Iată ce s-a întâmplat!
Acum 30 minute
20:40
El este șoferul de 20 de ani care a accidentat-o mortal pe mama de 35 de ani, în Apărătorii Patriei. Postările lui de pe Internet au provocat revoltă | FOTO # SpyNews
S-a aflat identitatea șoferului de 20 de ani, care a ucis-o pe mama de 35 de ani pe trecerea de pietoni și a accidentat-o pe fiica ei în cărucior, în Apărătorii Patriei din București. Băiatul se filma des conducând cu viteză și era pasionat de mașini.
Acum o oră
20:20
Acum 2 ore
19:40
Haos la locul accidentului din Sectorul 4, în care o femeie a fost ucisă pe trecerea de pietoni: ”A început lumea să-l înjure pe șofer, îl amenința” # SpyNews
Este haos la locul accidentului din Apărătorii Patriei, unde o femeie a fost ucisă luni după amiază, în timp ce se afla pe trecerea de pietoni cu copilul ei. Oamenii și-au exprimat revolta față de șoferul care a intrat în ea cu mașina. A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei.
19:30
Scandalul momentului în lumea manelelor! Lele și Nikolas Constantin s-au aliat împotriva lui Jador! S-au filmat împreună: "Nu mai implica..." # SpyNews
Robert Lele și Nikolas Constantin s-au filmat împreună, în timp ce i-au dat un alt set de replici lui Jador. Cei doi au adus cuvinte jignitoare la adresa manelistului. Iată ce mesaj i-au transmis în spațiul public!
19:10
Acces Direct. Mădălina, scandal uriaș cu tatăl vitreg! Bărbatul ar vrea să pună mână pe averea care nu i s-ar cuveni # SpyNews
Scandal uriaș în familia Mădălinei! Tatăl vitreg ar vrea să o îndepărteze pe ea și pe surorile ei de averea construită de mama lor. Bărbatul nu ar avea o relație deloc bună cu fiicele femeii, iar Mădălina vrea să își facă dreptate.
Acum 4 ore
18:40
Larisa Udilă, imagini provocatoare, alături de soțul ei. Cum s-au fotografiat cei doi | FOTO # SpyNews
Larisa Udilă și Alexandru Ogică, soțul ei, s-au fotografiat în ipostaze extrem de provocatoare. Influencerița a adăugat și o descriere pe măsură. Imaginile te vor lăsa fără respirație!
18:20
Cristi Tănase, alias „Dodel”, a câștigat o luptă importantă în războiul pentru copil: judecătorii i-au admis, parțial, cererile referitoare la programul de vizitare, în schimb, fotbalistul urmând să plătească o pensie alimentară lunară de 2.500 de lei.
18:20
Elly și Cristian Shonea de la MPFM au împlinit 11 ani de relație! Cele mai frumoase imagini cu cei doi foști concurenți # SpyNews
Zi specială pentru Elly și Cristian Shonea au împlinit 11 ani de relație! Fosta concurentă de la Mireasă pentru fiul meu a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu această ocazie specială și a postat cele mai frumoase imagini alături de soțul ei!
17:50
Caz halucinant! Florentina, o româncă ce îngrijea un bătrân în Italia, a murit asfixiată în casă. Și bărbatul și-a pierdut viața # SpyNews
Momente parcă desprinse din filmele de groază într-o locuință din San Pietro Vernotico din Italia! Florentina, o româncă, și bătrânul pe care îl îngrijea au murit asfixiați în casă. Cei doi au fost găsiți fără suflare.
17:40
Aproape 100 de persoane au fost rănite, după ce două trenuri s-au ciocnit! Imaginile groazei # SpyNews
Aproximativ 100 de persoane au fost rănite, dintre care două în stare critică, după ce două trenuri s-au ciocnit, luni dimineață. Conform ultimelor informații făcute publice de autorități, nu au fost raportate decese. Imaginile surprinse la fața locului sunt devastatoare.
17:30
Accident tragic în Capitală! O mamă, cu copilul în cărucior, a fost omorâtă de un șofer de 20 de ani # SpyNews
Momente terifiante s-au petrecut, în această după-amiază, în Capitală! O mamă care traversa strada, cu copilul în cărucior, a fost omorâtă de un șofer în vârstă de 20 de ani. Iată cum s-a produs tragedia!
17:10
Cum a reacționat Ioana Grama, după ce a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț cu Bogdan Vlădău! A existat sau nu o idilă între ei # SpyNews
Ioana Grama a făcut primele declarații, după ce a fost acuzată că și-a înșelat fostul soț cu Bogdan Vlădău! Influencerița nu a ignorat acuzațiile controversate și a răspuns printr-un mesaj public pe rețelele de socializare.
Acum 6 ore
16:40
Tiktoker român, mort într-un accident rutier în Mureș! Mama copilului său a făcut declarații dureroase # SpyNews
Un tiktoker român s-a stins din viață sâmbătă dimineață, într-un accident rutier devastator între Bălăușeri și Sighișoara, pe DN13, în județul Mureș. Octavian a lăsat în urmă o soție îndurerată și un copil care va crește fără el.
16:40
Nasrin Ameri a împlinit 35 de ani! Ce mărturisiri emoționante a făcut prezentatoarea despre ziua ei de naștere: "Niciodată, dar niciodată..." # SpyNews
Nasrin Ameri își sărbătorește ziua de naștere mai fericită ca niciodată! Prezentatoarea TV a scris un mesaj emoționant, în ziua în care a împlinit 35 de ani. Iată cum își petrecea Nasrin Ameri ziua de naștere în copilărie!
16:00
Spitalul privat unde a născut Mădălina, tânăra care a murit după ce și-a adus copilul pe lume, amendat cu 30.000 de lei! Ce nereguli au fost găsite # SpyNews
Spitalul privat unde a născut Mădălina a născut, tânăra care a decedat la scurt timp după ce și-a strâns bebelușul la piept, a fost sancționat cu o amendă de 30.000 de lei. Ce nereguli au descoperit autoritățile în urma investigațiilor.
15:30
Foștii colegi ai Marinelei Chelaru, distruși de durere dupa înmormantarea actriței. Au făcut declarații emoționante: "Nu te lăsa la greu..." # SpyNews
Emoție și lacrimi la înmormântarea Marinelei Chelaru. Colegii regretatei actrițe au făcut declarații emoționante în cadrul emisiunii Viața fără filtru.
15:30
După Robert Lele, încă un manelist îl denigrează pe Jador! De necrezut cum i-a dat peste nas cântărețul # SpyNews
După ce Robert Lele a spus că nu îl suportă pe Jador, un alt cântăreț a avut cuvinte acide la adresa lui. Manelistul a vorbit atât despre Jador, cât și despre alți colegi de breaslă, despre care spune că doar fac spectacol la evenimente, dar că la capitolul muzică ar lăsa de dorit.
Acum 8 ore
15:00
Robert Tudor și soția și-au sărbătorit cei doi copii, pe David și Adeline. Imagini de la petrecerea pe care fostul concurent de la Power Couple și Elena au organizat-o # SpyNews
Robert Tudor și soția lui, Elena, au împreună doi copii. David și Adeline s-au născut la câteva zile distanță, așa că magicianul și partenera lui i-au sărbătorit în aceeași zi. Fiul lor a împlinit 10 ani, iar Adeline șase ani.
14:30
Povestea Sfântului Luca. Rugăciunea vindecătoare și făcătoare de minuni către sfântul apostol # SpyNews
Sfântul Luca este unul dintre cei patru evangheliști, cunoscut nu doar pentru contribuțiile sale la creștinism, dar și pentru darul vindecării. Se spune că Sfântul Luca era un medic desăvârșit, iar prin rugăciunea către el, multe persoane au experimentat minuni.
14:20
Pui cu sos de miere și usturoi cu orez prăjit. Rețeta lui Chef Horia Manea pe care să o încerci # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, salată de toamnă, un fel principal, pui cu sos de miere și usturoi cu orez prăjit, şi un desert, rulouri cu ciocolată.
14:10
Costina de la Mireasa, sezonul 12, susține că a fost părăsită de Dian. Bruneta a dat cărțile pe față, după ce s-a zvonit că familia lui nu a acceptat-o # SpyNews
Costina și Dian de la Mireasa s-au despărțit. Fostul concurent a confirmat că nu mai sunt împreună, după ce în ultimele zile s-a zvonit că s-au separat. Costina a vorbit pentru prima dată despre despărțire și motivele care ar fi dus la ruptură.
14:00
Oana Lis, despre sprijinul primit în momente grele: „A fost singurul care a mers cu mine...” Ce a transmis soția lui Viorel Lis # SpyNews
De curând, Oana Lis a vorbit despre sprijinul pe care l-a primit în momentele dificile din viața ei de la cel pe care ea îl îngrijește în prezent. Soția lui Viorel Lis a mărturisit că fostul edil a fost singurul care a mers cu ea la doctori și care ar fi încercat să-i aline fiecare durere.
13:10
Băiatul care a ajuns la spital după ce a fost lovit cu o seceră de un paznic, în Brașov, a fost operat de urgență. Agresorul e arestat la domiciliu # SpyNews
Un copil a ajuns de urgență la spital după ce a fost lovit cu o seceră de un paznic într-un parc din Brașov. Băiatul a fost operat de urgență, iar agresorul a fost reținut de oamenii legii și plasat în arest la domiciliu.
13:10
Meciul România - Austria, transmis aseară de Antena 1 şi AntenaPLAY, lider detaşat de audienţă. Tricolorii păstrează şanse la calificarea directă la Campionatul Mondial transmis anul viitor, exclusiv, în Universul Antena # SpyNews
Inimile a 40.000 de oameni aflați pe Arena Națională şi a milioane de fani ai fotbalului din fața micilor ecrane au bătut aseară la unison. Românii au fost alături de tricolori pe tot parcursul meciului, partida România – Austria, rezultat 1-0, impunându-se ca lider detașat de audienţă, la nivelul tuturor categoriilor de public. Tricolorii îşi continuă drumul spre World Cup în Bosnia (15 noiembrie) şi San Marino (18 noiembrie), partidă transmisă în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.
13:10
Alina Pușcău, secretul siluetei de invidiat, la 43 de ani. Ce face concurenta de la Asia Express de patru ori pe săptămână # SpyNews
Alina Pușcău are o siluetă de invidiat, la 43 de ani. Concurenta de la Asia Express recunoaște că este atentă la alimentație și că își face uneori poftele. O mare importantă o acordă și capitolului sport și se antrenează de 3-4 patru ori pe săptămână.
13:10
Cum poţi îndepărta energia negativă cu ajutorul ritualurilor? Doru Cica: „Restitui toate energiile care nu-mi aparţin” # SpyNews
În cadrul emisiunii „Lumea nevăzută”, invitatul Doru Cica a vorbit despre semnificaţia ritualurilor şi despre rolul lor în echilibrarea energiilor personale.
Acum 12 ore
12:20
Mioara Velicu ,îndrăgita interpretă de muzică populară, a oferit un moment plin de emoție în platoul „Spynews TV”, unde a vorbit deschis despre viața sa, carieră și marea dragoste a vieții ei, soțul pe care l-a pierdut în urmă cu mai bine de un deceniu.
12:20
Andreea Popescu, petrecere de vis pentru fiica ei, Anastasia! Micuța împlinește 4 ani: "Iubita mea frumoasă" | FOTO # SpyNews
Andreea Popescu a organizat o petrecere de vis, în avans, pentru fiica ei, Anastasia, care urmează să împlinească 4 ani pe data de 15 octombrie. Micuța a avut parte de o zi specială și momente de neuitat alături de familie și prieteni.
12:20
Ce-i oferă Ozanei Barabancea inspiraţia pentru a compune? “Nu cred că o să-mi ajungă o viaţă întreagă să descopăr România” # SpyNews
Renumita artistă Ozana Barabancea și-a luat o binemeritată vacanță, dar nu doar pentru relaxare. În ultima ediţie a emisiunii „Vacanţă de vedetă”, artista a povestit despre marea ei pasiune: descoperirea României și găsirea inspirației pentru creațiile sale.
12:20
Soțul Marinelei Chelaru, primele declarații după moartea ei. Actrița urmează să fie înmormântată astăzi # SpyNews
Marinela Chelaru a murit la 66 de ani. Familia și oamenii apropiați se pregătesc pentru a o conduce astăzi pe ultimul drum. Soțul ei a făcut primele declarații, după moartea ei. Adrian Cula a mărturisit că starea ei de sănătate se înrăutățise în ultimele zile.
12:20
De la o valiză și 135 de lire în buzunar, la o cifră de afaceri de 2,4 milioane de lire. Julia Stănescu, „Visul vieţii mele a fost să fiu contabil” # SpyNews
După criza economică din 2008, când și-a pierdut firma de închirieri auto din Constanța, Julia Stănescu a fost nevoită să o ia de la capăt. N-a fost o alegere ușoară, dar a fost singura care o putea duce mai departe.
11:40
Noi informații în cazul tinerei care a murit după ce a născut la un spital privat din Constanța. Spitalul, explicații privind documentele medicale # SpyNews
Noi informații în cazul tinerei care s-a stins din viață la scurt timp după ce a adus pe lume un copil într-un spital privat din Constanța. Reprezentanții unității medicale au oferit primele explicații oficiale legate de documentele medicale.
11:40
Cine sunt cei doi tineri morți în accidentul din Cluj. Simona și Tudor au sfârșit tragic în drum spre facultate # SpyNews
Doi tineri au murit într-un accident, în Cluj, după ce mașina în care se aflau s-au lovit puternic de un TIR. Simona și Tudor erau din Maramureș, dar studiau la Cluj și și-au pierdut viața în drum spre facultate. Familiile celor doi trec prin momente cumplite.
11:00
Un bărbat din Galați a ajuns în spatele gratiilor după ce a ucis un pui de pisică. A fost arestat preventiv pentru 30 de zile # SpyNews
Un bărbat din Galați a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost acuzat că a ucis un pui de pisică. Individul își va petrece așadar următoarea perioadă în spatele gratiilor.
11:00
Jador reacționează, după ce Robert Lele a declarat că nu-l suportă. Cum a comentat reacția lui: „Undeva prin mintea lui...” # SpyNews
Robert Lele a declarat de curând că Jador este artistul pe care nu-l suportă. Cântărețul a spus fără ezitare numele manelistului, lucru care l-a surprins pe Jador, care a și reacționat, după apariția lui Robert Lele.
10:30
Diseară, de la ora 20:30, Antena 1 difuzează primul episod al etapei cu numărul șase din Asia Express – Drumul Eroilor. Această etapă va fi difuzată pe parcursul a patru seri consecutive, luni, marți, miercuri și joi, de la ora 20:30 și promite să fie una cu totul specială.
10:10
Laura și Mihai, câștigătorii de la Mireasa, sezonul 10, și-au mai îndeplinit un vis: „Sunt atât de fericită”. Despre ce este vorba # SpyNews
Laura și Mihai de la Mireasa, sezonul 10, par că sunt extrem de fericiți împreună, iar de curând și-au îndeplinit un alt vis, la câteva luni după ce și-au deschis un salon. Cei doi urmează să aniverseze un an de relație, iar în decembrie un an de căsnicie.
09:40
Diane Keaton s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, lăsând în urmă nu doar o moștenire artistică impresionantă, ci și o avere uluitoare. Pe lângă cariera sa, actrița s-a bucurat de succes și ca investitoare imobiliară, restaurând case istorice pe care le adora.
09:20
Katy Perry și Justin Trudeau formează un cuplu. Cântăreața și fostul prim-ministru al Canadei au fost văzuți sărutându-se în vacanță, pe iaht # SpyNews
Katy Perry și Justin Trudeau au fost surprinși împreună, pe iaht, în timp ce se sărutau. Imaginile au apărut la câteva luni după ce s-a zvonit că ar avea o relație, dar la acel moment, niciunul nu a confirmat că sunt împreună.
09:00
Tily Niculae, impresionată de gesturile făcute de fostul ei socru. Cum a surprins-o bărbatul: “M-a bușit plânsul…” # SpyNews
Căsnicia cu tatăl copiilor ei s-a încheiat, dar Tily Niculae demonstrează că relațiile frumoase pot trece testul timpului și chiar schimbărilor de situație. Actrița a povestit cum, de curând, a fost impresionată până la lacrimi de gesturile pe care fostul socru le-a făcut. Cum a surprins-o bărbatul.
08:50
O româncă a rămas șocată în Bali, paradisul spiritualității asiatice. Ce a lăsat-o fără cuvinte # SpyNews
O româncă a povestit cum a fost vacanța ei în Bali. Contrar faptului că este considerat una dintre destinațiile exclusiviste, Mihaela consideră că sunt lucruri care lăsa de dorit și că insula nu este un loc pentru oricine, mai ales în cazul celor care vor confort.
Acum 24 ore
00:00
Imagini sfâșietoare! Mădălina, tânăra care a murit după ce a născut la un spital privat, condusă pe ultimul drum. A fost înmormântată cu onoruri militare # SpyNews
Durere imensă și lacrimi la înmormântarea Mădălinei, tânăra mamă care și-a pierdut viața la scurt timp după ce a născut într-un spital privat din Capitală. Femeia, fosta angajată a MApN, a fost condusă pe ultimul drum cu onoruri militare.
00:00
Tzancă Uraganu, așa cum nu l-ai mai văzut până acum! Unde s-a fotografiat cântărețul: "Vă iubesc" | FOTO # SpyNews
Tzancă Uraganu, apariție neașteptată! Cântărețul și-a surprins fanii după ce a postat o imagine inedită într-o locație cu totul neașteptată. Artistul a fost fotografiat într-o ipostază diferită de cele cu care ne-a obișnuit.
12 octombrie 2025
22:20
Jador, interviu exclusiv la patru luni după ce a devenit tată. Viața i s-a schimbat total, iar artistul e de nerecunoscut: ”Sunt fericit, totul are sens acum” # SpyNews
În urmă cu patru luni, viața lui Jador s-a schimbat total! Cântărețul a devenit tată pentru prima dată, soția lui, Oana, oferindu-i un băiețel, pe micuțul Avraam. Acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul vorbește despre perioada frumoasă a vieții sale, cum este să fie tată, cât de implicat e, dar face dezvăluiri exclusive și despre visul pe care și l-a mai îndeplinit, acela de a-și cumpăra una dintre cele mai scumpe și luxoase mașini din lume, un Rolls-Royce!
22:20
L-am prins pe ZED cu mâţa-n sac... A căzut pradă ispitei, când soţia nu a fost cu el! Avem dovada filmată! # SpyNews
ZED, milionarul supranumit „Regele șoselelor”, a evadat din colivie! Zed Sly, așa cum este cunoscut în mediul online, a fost surprins în ipostaze cel puțin interesate de paparazzii Spynews.ro, care nu iartă nimic!
22:20
„Cine stă la masa mea?” Nimeni! Ilie Năstase, singur cuc, în pragul divorțului de Ioana Năstase # SpyNews
Ilie Năstase este mai trist ca niciodată! Celebrul tenismen a fost surprins stând „singur cuc” la o masă dintr-un mall al Capitalei și pare că divorțul nu-i priește deloc. Paparazzii Spynews.ro au surprins imagini inedite cu fostul sportiv român care este gata să rămână din nou burlac pe hârtie. Iată mai jos imaginile!
22:20
Ionel Ganea nu se lasă! Ce le-a pregătit polițiștilor care îl anchetează pentru că și-a ucis băiețelul! # SpyNews
Ionel Ganea se ține tare, în războiul cu Poliția Făgăraș, care îl anchetează pentru uciderea copilașului: i-a chemat pe angajații MAI în fața judecătorilor!
22:10
Cutremur în România, cu puțin timp în urmă. Ce magnitudine a avut seismul și unde a fost resimțit # SpyNews
În această seară, 12 octombrie 2025, cu puțin în urmă, un cutremur s-a produs în România! Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a avut loc la ora 20:48 în zona seismică Vrancea, Buzău.
21:50
Cum și unde și-a cerut Dorian Popa iubita de soție! Cum a reacționat Andreea când influencerul s-a așezat în genunchi | VIDEO # SpyNews
Dorian Popa a decis că vrea să își petreacă tot restul vieții alături de iubita lui, Andreea, așa că a cerut-o în căsătorie. Cei doi au devenit soț și soție în urmă cu câteva zile, însă abia acum influencerul a făcut public momentul în care a cerut-o în căsătorie pe cea cu care s-a căsătorit.
