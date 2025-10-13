Anamaria Prodan, de nerecunoscut! Ce schimbare de look și-a făcut impresara | FOTO

22:20

În urmă cu patru luni, viața lui Jador s-a schimbat total! Cântărețul a devenit tată pentru prima dată, soția lui, Oana, oferindu-i un băiețel, pe micuțul Avraam. Acum, în exclusivitate pentru Spynews.ro, artistul vorbește despre perioada frumoasă a vieții sale, cum este să fie tată, cât de implicat e, dar face dezvăluiri exclusive și despre visul pe care și l-a mai îndeplinit, acela de a-și cumpăra una dintre cele mai scumpe și luxoase mașini din lume, un Rolls-Royce!