Natalia Barbu sărbătorește nunta de fildeș! Cântăreața și milionarul Nicolae Sota s-au căsătorit la malul mării, în urmă cu 14 ani

14:00

De curând, Oana Lis a vorbit despre sprijinul pe care l-a primit în momentele dificile din viața ei de la cel pe care ea îl îngrijește în prezent. Soția lui Viorel Lis a mărturisit că fostul edil a fost singurul care a mers cu ea la doctori și care ar fi încercat să-i aline fiecare durere.