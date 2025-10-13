Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari. Pe ce loc se află România și care este averea celor mai bogați români
Adevarul.ro, 13 octombrie 2025 22:15
Cu 171 de miliardari și o avere combinată de peste 670 de miliarde de euro, Germania rămâne centrul financiar al Europei. România se clasează pe locul 20, având șase miliardari recunoscuți la nivel internațional.
Acum 5 minute
22:30
Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni. Ce a avut de spus despre Meloni # Adevarul.ro
Trump a glumit la summitul din Egipt cu liderii europeni, unde a „căutat” Canada și a lăudat-o pe Meloni, amintind că a spune „frumoasă” unei femei în SUA este riscant.
Acum 30 minute
22:15
Zelenski și Trump, din nou față în față, la Casa Albă, la sfârşitul săptămânii. „Trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite pe 17 octombrie, unde se va întâlni cu Donald Trump, la Casa Albă.
22:15
22:15
Covoare și permise auto, la racla Sfintei Parascheva. Apelul preoților către pelerini: „Să fie mici și să nu producă deranj” # Adevarul.ro
Sute de mii de credincioși au ajuns în aceste zile la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, unii așteptând până la 12 ore la rând. Tradiția spune că orice obiect care atinge racla va fi binecuvântat și va purta noroc.
Acum o oră
22:00
Sterilizare și igienă într-un salon de tatuaje: ce înseamnă „autoclavă” (și de ce ar trebui să te intereseze) # Adevarul.ro
Ți-ai ales designul, ai găsit zona, dar încă te întrebi cât de sigură este procedura? E o întrebare bună. Când vorbim despre sterilizare tatuaje, detaliile „invizibile” fac diferența dintre un rezultat frumos și o experiență cu riscuri inutile.
22:00
Un bărbat s-a prefăcut nevăzător 50 de ani şi a încasat peste un milion de euro. Cum a fost descoperit # Adevarul.ro
Un bărbat de 70 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă după ce autorităţile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător mai bine de jumătate de secol. În tot acest timp a primit ilegal o pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro.
21:45
Încă o demisie importantă în AUR. Sebastian Suciu acuză blaturi politice: „Opriţi dictatura!" # Adevarul.ro
Președintele organizației AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și-a anunțat demisia atât din funcția de conducere, cât și din partid. Fostul parlamentar invocă drept motiv refuzul de a accepta „compromisuri politice impuse”.
Acum 2 ore
21:30
Înalta Curte explică deciziile din dosarele „Bănicioiu” și „Ferma Băneasa”: Justiția trebuie făcută exclusiv pe baza probelor # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a explicat luni, 13 octombrie, motivele care au stat la baza soluțiilor pronunțate în dosarele fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și „Ferma Băneasa”.
21:15
CFR Cluj caută calificarea în play-off.
21:15
Claudiu Manda candidează la funcția de secretar general al PSD, în locul lui Paul Stănescu # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al partidului, în echipă cu Sorin Grindeanu.
21:00
Irlanda a repatriat un grup de 26 de români. Cei care au plecat de bunăvoie au primit bani # Adevarul.ro
Un grup de 26 de români a fost trimis înapoi în țară din Irlanda, după ce autoritățile au constatat că unii nu aveau documente de ședere valabile, iar alții ar fi comis infracțiuni minore.
20:45
Cel mai mare bețiv din istoria fotbalului englez, la ora confesiunilor: „La pauză am băut nouă brandy-uri. M-am întors pe teren, am marcat două goluri și am fost numit omul meciului” # Adevarul.ro
Paul Gasgoigne are 58 de ani și viața i-a atârnat de multe ori de un fir de ață din pricina alcoolului.
20:45
Bodycam-uri pentru pădurari: Senatul a aprobat inițiativa. Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni # Adevarul.ro
Inițiativa legislativă care prevede dotarea pădurarilor cu bodycam a fost votată luni, 13 octombrie, în majoritate de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, forul decizional.
20:45
De unde atrage AUR voturi și de ce este neașteptat scorul Coaliției în sondaje. „Ne-am fi așteptat să vedem o prăbușire" # Adevarul.ro
Potrivit celui mai recent sondaj Inscop Research, scena politică românească este împărţită între consolidarea votului antisistem și rezistența neașteptată a coaliției de guvernare, în ciuda măsurilor nepopulare luate până acum şi a nemulţumirilor unora dintre oamenii politici.
Acum 4 ore
20:30
Fiul de 10 ani al femeii spulberate pe trecerea de pietoni își suna mama în timp ce medicii o resuscitau # Adevarul.ro
O tragedie cutremurătoare a avut loc luni, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni, din București. O femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav după ce au fost lovite pe trecerea de pietoni de un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW.
20:15
Pățania de coșmar a unei femei de 70 de ani care a mâncat fructele din vișinată: familia a crezut că a făcut un AVC. A ajuns de urgență la spital # Adevarul.ro
O simplă gustare de vișine din vișinată s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru o femeie de 70 de ani: pacienta a ajuns în comă alcoolică și, fără să fie consumatoare obișnuită de alcool, s-a trezit internată într-o secție de psihiatrie
20:15
Maraton pentru o cauză umanitară la Craiova. Trei foști mari fotbaliști îi invită pe oameni s-o rupă la fugă # Adevarul.ro
Cursa va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Egipt, unde l-a elogiat pe omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi. Liderul american participă luni la un summit privind viitorul Fâșiei Gaza
20:00
Incident grav de Ziua Naţională a Spaniei. Momentul în care două activiste aruncă vopsea pe un tablou al lui Columb # Adevarul.ro
Două activiste din mișcarea Futuro Vegetal au vandalizat un tablou dedicat lui Cristofor Columb la Muzeul Naval din Madrid, chiar de Ziua Națională a Spaniei. Gestul lor, motivat de un protest împotriva colonialismului, le-a dus după gratii.
20:00
Rezultate rușinoase pe bandă rulantă la loturile de juniori ale României. Antrenorii lui Mihai Stoichiță se fac de râs # Adevarul.ro
Două naționale de juniori au suferit eșecuri usturătoare în decurs de câteva zile.
20:00
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile specialiștilor # Adevarul.ro
Forțele armate ale Federației Ruse ar fi concentrat în Crimeea toate mijloacele de apărare antiaeriană capabile să doboare rachete Tomahawk, însă acestea au fost ulterior lovite de Forțele de Apărare ale Ucrainei, potrivit unui expert în aviație.
19:45
Un tânăr de 19 ani cu permisul suspendat a murit după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani, din Dâmbovița, a murit luni, 13 octombrie, în urma unui accident rutier în județul Argeș. Potrivit polițiștilor, acesta avea permisul de conducere suspendat.
19:15
Modificări în statutul PSD: renunță la eticheta „progresist” și se reafirmă ca partid de centru-stânga, cu o orientare pro-europeană # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că a propus luni, 13 octombrie, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, o modificare a Statutului partidului menită să clarifice identitatea formațiunii și să reafirme angajamentul său față de echitatea socială, solidaritate și valorile tradiționale.
19:15
Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit potențialele ținte pe teritoriul rusesc pentru atacurile cu rachetele cu rază medie de acțiune Tomahawk, furnizate de SUA.
19:15
Strategia națională de apărare, aproape finalizată. Nicușor Dan anunță două direcții majore: războiul hibrid și corupția # Adevarul.ro
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, a informat, luni, președintele Nicușor Dan. Șeful statului a adăugat că acesta va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.
19:00
Condimentul care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți # Adevarul.ro
Un simplu condiment ar putea fi aliatul tău secret în lupta cu kilogramele în plus. Ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant, a fost studiat pentru rolul său în accelerarea metabolismului și reducerea apetitului.
18:45
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunţat luni că susţine implementarea deplină a unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza. În ceea ce privește planul președintelui Donald Trump de soluționare a conflictului, Lavrov a declarat că acesta este „prea vag”.
18:45
Armata ucraineană a eliberat un sat din regiunea Zaporojie. Steagul Ucrainei, arborat în localitate # Adevarul.ro
Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, a anunțat Batalionul 24 Asalt „Aidar”, care susține că, împreună cu Regimentul 33 Asalt, au arborat drapelul Ucrainei în această localitate.
Acum 6 ore
18:00
Deputatul USR Emanuel Ungureanu, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan şi ministrului de Interne. „Trebuie să știe că nimeni nu este mai presus de lege” # Adevarul.ro
Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o plângere penală împotriva premierului Ilie Bolojan și a ministrului de Interne, acuzându-i că nu respectă legea prin neorganizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei.
18:00
Doliu în Ucraina: Actor și voluntar ucrainean decedat într-un accident după ce și-a vizitat familia # Adevarul.ro
Un cunoscut actor și voluntar ucrainean, în vârstă de 46 de ani, a decedat într-un accident de mașină în timp ce se întorcea la unitatea sa militară după o scurtă permisie în care și-a revăzut soția și fiul.
17:45
Erdoğan vine în România în 2026. Vizită oficială cu miză strategică în securitate și economie # Adevarul.ro
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, va efectua o vizită oficială în România în prima jumătate a anului 2026. Vizita marchează o nouă etapă în relațiile dintre cele două țări și va consolida parteneriatul strategic existent, în special în domeniul securității și cooperării economice.
17:45
Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv în dosarul de trafic de influență. Scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei # Adevarul.ro
Fostul ministru PSD Nicolae Bănicioiu a fost achitat, luni, de completul de cinci judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție (ICCJ) în dosarul în care era acuzat de trafic de influență.
17:45
Accident cumplit în Sectorul 4: O femeie de 35 de ani, lovită mortal de o mașină. Copilul pe care îl plimba în cărucior a fost transportat la spital # Adevarul.ro
Un accident rutier grav a avut loc luni, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni din Capitală. Un șofer a lovit mortal o femeie de 35 de ani și a rănit un copil de doi ani, aflat în cărucior.
17:45
Ministerul Muncii intenționează să majoreze plafonul de salarii medii garantate prin Fondul de garantare în cazul companiilor aflate în insolvență, precizând însă că măsura privește domeniile strategice.
17:30
Șoc în cultura română: Ecaterina Oproiu, apreciat critic de film, i-a turnat la Securitate pe Radu Beligan, George Călinescu și Nina Cassian # Adevarul.ro
Neculai Constantin Munteanu, una dintre cele mai cunoscute voci ale Radio Europa Liberă, dezvăluie detalii șocante despre Ecaterina Oproiu-Murgescu, apreciat critic de film, redactor-șef al revistei Cinema între 1965 și 1989 și vicepreședintă a Federației Internaționale a Presei Cinematografice.
17:30
Au lipsit de la jumătate dintre ședințele Parlamentului European. Cine sunt europarlamentarii români cu cele mai multe absențe # Adevarul.ro
Mai mulți europarlamentari români au lipsit de la jumătate dintre ședințele Parlamentului European din iulie 2024 până în prezent, conform prezenței oficiale.
17:30
Ministrul Florin Manole, după semnarea legii împotriva căsătoriilor timpurii: „Să vedeți ce mesaje am primit” # Adevarul.ro
„Sunt rom și asta nu trece”, spune ministrul Florin Manole, care a semnat o lege împotriva căsătoriilor între minori, în ciuda criticilor primite din propria comunitate.
17:30
De ce continuă să crească prețul aurului. Metalul prețios a atins un nou record: 4.000 de dolari uncia # Adevarul.ro
Prețul aurului a depășit pragul record de 4.000 de dolari uncia, iar specialiștii avertizează că tendința ascendentă ar putea continua. Într-o perioadă dominată de crize geopolitice, inflație și neîncredere în piețele financiare globale, tot mai mulți investitori se reorientează.
17:30
Premierul care a ajutat Moldova să reziste în fața provocărilor de securitate din ultimii ani, Dorin Recean, se retrage din viața politică.
17:15
17:15
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni, 13 octombrie, un cod galben de vânt valabil pentru mai multe județe din țară.
17:15
Cum a răspuns Trump după ce a fost întrebat dacă va ajunge în rai în urma acordului Israel-Hamas. „Sunt puțin șmecher” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a abordat din nou perspectiva de a fi răsplătit pentru inițiativele sale de pace în viața de apoi, recunoscând pentru prima dată că poate nu este „destinat raiului”.
17:00
România a împrumutat 4 miliarde de euro pe piețele internaționale. Cine a cumpărat obligațiunile # Adevarul.ro
Ministerul Finanțelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind una dintre cele mai de succes emisiuni de euroobligațiuni pe piețele internaționale și a patra tranzacție realizată în 2025.
17:00
Tragedia lui Macron. Cum a distrus președintele sistemul din Franța și de ce nu poate construi unul nou # Adevarul.ro
Franța a înregistrat o premieră absolută în istoria sa recentă: premierul Sébastien Lecornu și-a depus demisia la mai puțin de 24 de ore de la formarea guvernului.
17:00
Multimilionar de 79 de ani caută pe Tinder o parteneră care să-i ofere un moștenitor: „Nu cred că sunt prea bătrân pentru a avea copii” # Adevarul.ro
Sir Benjamin Slade, un multimilionar britanic în vârstă de 79 de ani, și-a creat un cont pe Tinder cu un scop mult mai serios decât distracția sau relațiile de scurtă durată.
17:00
Protejarea copiilor trebuie să devină o prioritate comună pentru autorităţi, familie şi şcoală, a anunțat luni preşedintele României, Nicuşor Dan.
16:45
O judecătoare din Bucureşti nu a redactat timp de patru ani o sentință penală într-un dosar de tentativă de omor # Adevarul.ro
O judecătoare din București, acuzată de patru infracțiuni de abuz în serviciu, a fost trimisă în judecată pentru că nu a redactat timp de patru ani o sentință, împiedicând executarea pedepselor de 5–12 ani pentru patru condamnați de tentativă de omor.
16:45
Președintele american Donald Trump i-a cerut luni președintelui israelian Isaac Herzog să îl grațieze pe premierul israelian Benjamin Netanyahu, care este judecat pentru corupție, în timpul discursului ținut în parlamentului israelian, luni.
Acum 8 ore
16:30
Cea mai mortală boală infecțioasă din lume este în creștere într-o țară din Europa. Simptomele sunt ușor de ignorat: „Tusea aceea s-ar putea să nu fie Covid” # Adevarul.ro
Oficialii din domeniul sănătății au transmis un avertisment după ce într-o țară din Europa au crescut cazurile de tuberculoză.
16:30
Arabii vor să i-l „răpească” Bacelonei pe Lamine Yamal. Oferta nebunească pusă pe masă de A Hilal # Adevarul.ro
Lamine Yamal are 18 ani și a terminat pe locul secund la Trofeul „Balonul de Aur”.
