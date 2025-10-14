România, o țară tot mai bătrână cu seniori invizibili social. Doar 6,6% dintre cei peste 65 de ani au urmat un curs de formare
Adevarul.ro, 14 octombrie 2025 04:15
România trece printr-un proces rapid de îmbătrânire a populației, unul dintre cele mai accelerate din Uniunea Europeană, însă participarea socială a vârstnicilor rămâne redusă. Doar 4,6% dintre persoanele de peste 65 de ani au făcut voluntariat în ultimul an, iar 6,6% au urmat un curs de formare.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
04:30
5 semne timpurii de Alzheimer pe care nu trebuie să le ignori: cum să recunoști riscul din timp # Adevarul.ro
Află 5 semne timpurii de Alzheimer pe care nu trebuie să le ignori. Recunoaște schimbările în vorbire și detectează riscul din timp pentru a proteja memoria și sănătatea creierului.
Acum 30 minute
04:15
România, o țară tot mai bătrână cu seniori invizibili social. Doar 6,6% dintre cei peste 65 de ani au urmat un curs de formare # Adevarul.ro
România trece printr-un proces rapid de îmbătrânire a populației, unul dintre cele mai accelerate din Uniunea Europeană, însă participarea socială a vârstnicilor rămâne redusă. Doar 4,6% dintre persoanele de peste 65 de ani au făcut voluntariat în ultimul an, iar 6,6% au urmat un curs de formare.
Acum o oră
03:45
Taxa auto „antivenetici” propusă la București, desființată de un cunoscut economist: „Nu-i departe de pornirile maniacale contra imigranților” # Adevarul.ro
Primăria București ar putea introduce o taxă exclusiv pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în Capitală sau Ilfov. Profesorul Bogdan Glăvan critică această măsură și o compară cu pornirile unora împotriva imigranților.
Acum 2 ore
03:15
Aproape 120.000 de locuințe au fost vândute la nivel național în primele nouă luni ale acestui an, cea mai mare creștere a numărului de tranzacții fiind înregistrată în Constanța, în timp ce vânzările din București și Ilfov au scăzut, potrivit datelor de la cadastru.
02:45
Aurul atinge noi recorduri în 2025, pe fondul incertitudinilor globale, iar argintul îl urmează îndeaproape. Deși creșterea sa a fost mai puțin vizibilă, analiștii susțin că prețul argintului s-ar putea chiar dubla în următorii ani.
Acum 4 ore
02:15
Cea mai veche cale ferată din Transilvania renaște după un secol și jumătate. Cum arată acum fostul ei mare nod feroviar # Adevarul.ro
La 160 de ani de la construcția magistralei Arad - Alba Iulia, cea mai veche cale ferată din Transilvania și-a schimbat complet înfățișarea. După aproape șapte ani de șantier, lucrările nu sunt încă finalizate, însă „bijuteria” acesteia, gara Simeria, își primește oaspeții cu o nouă înfățișare.
02:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc între 17 și 26 de octombrie, la București. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
01:45
Cea mai bizară sectă evreiască, din istorie. Trăiau o viață de pustnicie extremă, la limita supraviețuirii și se credea că puteau vindeca sufletul # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai bizare culte religioase din istorie a fost o sectă evreiască apărută în secolul I î.Hr., în Egiptul ptolemaic. Membrii săi practicau ascetismul și căutau o viață curată, ferită de ispitele lumești, trăind în izolare și meditație.
01:15
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați # Adevarul.ro
Verificarea cărții de muncă după CNP nu e doar o formalitate, ci o modalitate simplă de a fi sigur că tot ce ai muncit se regăsește în acte, astfel încât, în cazul în care sunt probleme, acestea să poată fi remediate cât nu e încă prea târziu.
00:45
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie # Adevarul.ro
Sfânta Parascheva 2025: Află tradițiile și superstițiile ascunse, semnificația viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie – mistere și ritualuri care aduc binecuvântare și speranță.
Acum 6 ore
00:30
Cronologia oficială. Catedrala Mântuirii Neamului, în cifre și etape. Când va fi sfințită # Adevarul.ro
Catedrala Națională din București, amplasată pe Dealul Arsenalului, se apropie de momentul sfințirii, programat pentru 26 octombrie 2025. Proiectul a traversat mai multe etape administrative și tehnice, fiind unul dintre cele mai ample șantiere din România ultimelor decenii.
00:15
Pe 14 octombrie se împlinesc 172 de ani de la nașterea compozitorului român Ciprian Porumbescu
00:00
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR: „Și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura” # Adevarul.ro
George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat luni, 13 octombrie, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formațiunii.
13 octombrie 2025
23:45
Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide pe locul fostei fabrici Ford din București # Adevarul.ro
Marketta Food Hall, considerat a fi cel mai mare food hall din Europa de Est va fi inaugurat curând, în București, pe locul unei importante fabrici auto, care a fost recent modernizată și adaptată noii destinații.
23:45
George Simion anunță congresul AUR pe 1 Decembrie și lansează săgeți către PSD: „Noi sărbătorim unitatea, ei moștenirea bolșevică” # Adevarul.ro
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat luni,1 3 octombrie, că partidul său va organiza congresul pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României.
23:30
Alertă în Suceava: o fată de 11 ani, dată dispărută de părinți. A plecat de la școală și nu a mai ajuns acasă # Adevarul.ro
O fată de 11 ani a dispărut după ce a plecat de la școală spre casă, iar polițiștii cer sprijinul populației pentru găsirea ei.
23:15
Nicuşor Dan: Republica Moldova nu este ameninţată militar, atâta timp cât Ucraina rezistă # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, 13 octombrie, că nu există riscul unei agresiuni ruse asupra Republicii Moldova, subliniind că situaţia militară a regiunii depinde de rezistenţa Ucrainei.
23:15
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc” # Adevarul.ro
Adesea priviți cu suspiciune, dar și cu teamă și repulsie, șacalii au devenit prezențe obișnuite în fauna sălbatică a României, detronând ca număr prădători urșii și lupii. Cel mai adesea rămân ascunși ziua, în timp ce după lăsarea întunericului, își fac simțită prezența prin urletul lor.
23:00
Reacția lui Nicușor Dan la amenințările cu suspendarea: „Sunt altele lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu este deloc îngrijorat de apelurile la suspendare din funcție, lansate în spațiul public de Elena Lasconi sau reprezentanți ai AUR, pe fondul reformelor controversate promovate de Guvern.
23:00
Au apărut primele imagini cu momentul în care o mamă și copilul ei au fost spulberați de un șofer pe Șoseaua Berceni, din București. Femeia de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav.
23:00
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor” # Adevarul.ro
Medicul chirurg Marius Uscatu pune moartea tinerei din Constanța pe seama „tictocurilor” și susține că refuzul cuplului de a accepta cezariana și histerectomia este doar rezultatul îndoctrinării programatice din ultimii 6 ani din zona suveranistă.
22:45
Nadia Comăneci și Mihai Covaliu, oaspeți ai premierului Ilie Bolojan pentru pregătirile „Anului Nadia Comăneci” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii românești și mondiale, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost luni seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna, într-o întâlnire desfășurată la Palatul Victoria.
Acum 8 ore
22:30
Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni. Ce a avut de spus despre Meloni # Adevarul.ro
Trump a glumit la summitul din Egipt cu liderii europeni, unde a „căutat” Canada și a lăudat-o pe Meloni, amintind că a spune „frumoasă” unei femei în SUA este riscant.
22:15
Zelenski și Trump, din nou față în față, la Casa Albă, la sfârşitul săptămânii. „Trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite pe 17 octombrie, unde se va întâlni cu Donald Trump, la Casa Albă.
22:15
Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari. Pe ce loc se află România și care este averea celor mai bogați români # Adevarul.ro
Cu 171 de miliardari și o avere combinată de peste 670 de miliarde de euro, Germania rămâne centrul financiar al Europei. România se clasează pe locul 20, având șase miliardari recunoscuți la nivel internațional.
22:15
Covoare și permise auto, la racla Sfintei Parascheva. Apelul preoților către pelerini: „Să fie mici și să nu producă deranj” # Adevarul.ro
Sute de mii de credincioși au ajuns în aceste zile la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, unii așteptând până la 12 ore la rând. Tradiția spune că orice obiect care atinge racla va fi binecuvântat și va purta noroc.
22:00
Sterilizare și igienă într-un salon de tatuaje: ce înseamnă „autoclavă” (și de ce ar trebui să te intereseze) # Adevarul.ro
Ți-ai ales designul, ai găsit zona, dar încă te întrebi cât de sigură este procedura? E o întrebare bună. Când vorbim despre sterilizare tatuaje, detaliile „invizibile” fac diferența dintre un rezultat frumos și o experiență cu riscuri inutile.
22:00
Un bărbat s-a prefăcut nevăzător 50 de ani şi a încasat peste un milion de euro. Cum a fost descoperit # Adevarul.ro
Un bărbat de 70 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă după ce autorităţile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător mai bine de jumătate de secol. În tot acest timp a primit ilegal o pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro.
21:45
Încă o demisie importantă în AUR. Sebastian Suciu acuză blaturi politice: „Opriţi dictatura!" # Adevarul.ro
Președintele organizației AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și-a anunțat demisia atât din funcția de conducere, cât și din partid. Fostul parlamentar invocă drept motiv refuzul de a accepta „compromisuri politice impuse”.
21:30
Înalta Curte explică deciziile din dosarele „Bănicioiu” și „Ferma Băneasa”: Justiția trebuie făcută exclusiv pe baza probelor # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a explicat luni, 13 octombrie, motivele care au stat la baza soluțiilor pronunțate în dosarele fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și „Ferma Băneasa”.
21:15
CFR Cluj caută calificarea în play-off.
21:15
Claudiu Manda candidează la funcția de secretar general al PSD, în locul lui Paul Stănescu # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al partidului, în echipă cu Sorin Grindeanu.
21:00
Irlanda a repatriat un grup de 26 de români. Cei care au plecat de bunăvoie au primit bani # Adevarul.ro
Un grup de 26 de români a fost trimis înapoi în țară din Irlanda, după ce autoritățile au constatat că unii nu aveau documente de ședere valabile, iar alții ar fi comis infracțiuni minore.
20:45
Cel mai mare bețiv din istoria fotbalului englez, la ora confesiunilor: „La pauză am băut nouă brandy-uri. M-am întors pe teren, am marcat două goluri și am fost numit omul meciului” # Adevarul.ro
Paul Gasgoigne are 58 de ani și viața i-a atârnat de multe ori de un fir de ață din pricina alcoolului.
20:45
Bodycam-uri pentru pădurari: Senatul a aprobat inițiativa. Imaginile, folosite în cazurile de tăieri ilegale sau agresiuni # Adevarul.ro
Inițiativa legislativă care prevede dotarea pădurarilor cu bodycam a fost votată luni, 13 octombrie, în majoritate de Senat și urmează să fie analizată de Camera Deputaților, forul decizional.
20:45
De unde atrage AUR voturi și de ce este neașteptat scorul Coaliției în sondaje. „Ne-am fi așteptat să vedem o prăbușire" # Adevarul.ro
Potrivit celui mai recent sondaj Inscop Research, scena politică românească este împărţită între consolidarea votului antisistem și rezistența neașteptată a coaliției de guvernare, în ciuda măsurilor nepopulare luate până acum şi a nemulţumirilor unora dintre oamenii politici.
Acum 12 ore
20:30
Fiul de 10 ani al femeii spulberate pe trecerea de pietoni își suna mama în timp ce medicii o resuscitau # Adevarul.ro
O tragedie cutremurătoare a avut loc luni, 13 octombrie, pe Șoseaua Berceni, din București. O femeie de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav după ce au fost lovite pe trecerea de pietoni de un tânăr de 20 de ani, aflat la volanul unui BMW.
20:15
Pățania de coșmar a unei femei de 70 de ani care a mâncat fructele din vișinată: familia a crezut că a făcut un AVC. A ajuns de urgență la spital # Adevarul.ro
O simplă gustare de vișine din vișinată s-a transformat într-o experiență de coșmar pentru o femeie de 70 de ani: pacienta a ajuns în comă alcoolică și, fără să fie consumatoare obișnuită de alcool, s-a trezit internată într-o secție de psihiatrie
20:15
Maraton pentru o cauză umanitară la Craiova. Trei foști mari fotbaliști îi invită pe oameni s-o rupă la fugă # Adevarul.ro
Cursa va avea loc pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova.
20:00
Președintele SUA, Donald Trump, a ajuns în Egipt, unde l-a elogiat pe omologul său egiptean, Abdel Fattah al-Sisi. Liderul american participă luni la un summit privind viitorul Fâșiei Gaza
20:00
Incident grav de Ziua Naţională a Spaniei. Momentul în care două activiste aruncă vopsea pe un tablou al lui Columb # Adevarul.ro
Două activiste din mișcarea Futuro Vegetal au vandalizat un tablou dedicat lui Cristofor Columb la Muzeul Naval din Madrid, chiar de Ziua Națională a Spaniei. Gestul lor, motivat de un protest împotriva colonialismului, le-a dus după gratii.
20:00
Rezultate rușinoase pe bandă rulantă la loturile de juniori ale României. Antrenorii lui Mihai Stoichiță se fac de râs # Adevarul.ro
Două naționale de juniori au suferit eșecuri usturătoare în decurs de câteva zile.
20:00
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile specialiștilor # Adevarul.ro
Forțele armate ale Federației Ruse ar fi concentrat în Crimeea toate mijloacele de apărare antiaeriană capabile să doboare rachete Tomahawk, însă acestea au fost ulterior lovite de Forțele de Apărare ale Ucrainei, potrivit unui expert în aviație.
19:45
Un tânăr de 19 ani cu permisul suspendat a murit după ce a pierdut controlul volanului într-o curbă # Adevarul.ro
Un tânăr de 19 ani, din Dâmbovița, a murit luni, 13 octombrie, în urma unui accident rutier în județul Argeș. Potrivit polițiștilor, acesta avea permisul de conducere suspendat.
19:15
Modificări în statutul PSD: renunță la eticheta „progresist” și se reafirmă ca partid de centru-stânga, cu o orientare pro-europeană # Adevarul.ro
Sorin Grindeanu a anunțat că a propus luni, 13 octombrie, în cadrul Consiliului Politic Național al PSD, o modificare a Statutului partidului menită să clarifice identitatea formațiunii și să reafirme angajamentul său față de echitatea socială, solidaritate și valorile tradiționale.
19:15
Președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit potențialele ținte pe teritoriul rusesc pentru atacurile cu rachetele cu rază medie de acțiune Tomahawk, furnizate de SUA.
19:15
Strategia națională de apărare, aproape finalizată. Nicușor Dan anunță două direcții majore: războiul hibrid și corupția # Adevarul.ro
Documentul referitor la strategia națională de apărare a țării este aproape finalizat, în curs de pregătire pentru a fi prezentat în CSAT, a informat, luni, președintele Nicușor Dan. Șeful statului a adăugat că acesta va cuprinde ”două schimbări majore” pentru România.
19:00
Condimentul care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. Este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți # Adevarul.ro
Un simplu condiment ar putea fi aliatul tău secret în lupta cu kilogramele în plus. Ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant, a fost studiat pentru rolul său în accelerarea metabolismului și reducerea apetitului.
18:45
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a anunţat luni că susţine implementarea deplină a unui armistiţiu în Războiul din Fâşia Gaza. În ceea ce privește planul președintelui Donald Trump de soluționare a conflictului, Lavrov a declarat că acesta este „prea vag”.
18:45
Armata ucraineană a eliberat un sat din regiunea Zaporojie. Steagul Ucrainei, arborat în localitate # Adevarul.ro
Trupele ucrainene au eliberat satul Mali Șcerbaki din regiunea Zaporojie, a anunțat Batalionul 24 Asalt „Aidar”, care susține că, împreună cu Regimentul 33 Asalt, au arborat drapelul Ucrainei în această localitate.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.