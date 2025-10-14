China prezintă un sistem compact de apărare antiaeriană împotriva dronelor, elicopterelor şi rachetelor
Adevarul.ro, 14 octombrie 2025 07:15
Compania de stat chineză Norinco a dezvăluit un complex mobil de apărare antiaeriană denumit Yitian, montat pe şasiul unui vehicul 4×4 Yema, destinat să intercepteze elicoptere, vehicule aeriene fără pilot şi rachete de croazieră de viteză mare la altitudini joase şi foarte joase.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 15 minute
07:30
Șase constructori auto de top, acuzaţi că au manipulat testele oficiale de poluare la mașinile diesel. Se cer despăgubiri de miliarde de euro # Adevarul.ro
Unele dintre cele mai mari companii auto din lume sunt acuzate că au manipulat testele de emisii diesel, preferând „să trișeze decât să respecte legea”, au declarat luni avocații celor peste 1,6 milioane de reclamanți, la începutul unui proces de proporții istorice la Înalta Curte din Londra.
Acum 30 minute
07:15
Zelenski vrea să cumpere rachete Tomahawk cu bani rusești. Ce alte surse de finanțare a mai găsit # Adevarul.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea potenţială pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.
07:15
China prezintă un sistem compact de apărare antiaeriană împotriva dronelor, elicopterelor şi rachetelor # Adevarul.ro
Compania de stat chineză Norinco a dezvăluit un complex mobil de apărare antiaeriană denumit Yitian, montat pe şasiul unui vehicul 4×4 Yema, destinat să intercepteze elicoptere, vehicule aeriene fără pilot şi rachete de croazieră de viteză mare la altitudini joase şi foarte joase.
Acum o oră
07:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SSU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare.
07:00
Instabilitatea politică din Franţa, alimentată de eşecurile repetate ale preşedintelui Emmanuel Macron în formarea unor coaliţii guvernamentale stabile, riscă să se transforme într-un veritabil factor de dezechilibru pentru întreaga construcţie europeană.
06:45
O dansatoare profesionistă i-a sucit mințile frumușelului din circuitul ATP. A avut relații cu femei celebre și frumoase # Adevarul.ro
Matteo Berrettini nu are rezultatele pe terenul de tenis, dar are succes în viața amoroasă.
06:45
Momentul în care preşedintele indonezian i-a cerut lui Trump să se întâlnească cu fiul său Eric, surprins grație unui microfon uitat deschis # Adevarul.ro
Preşedintele indonezian Prabowo Subianto l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă ar putea să se întâlnească cu fiul acestuia, Eric, vicepreşedinte executiv al Trump Organization, potrivit unei discuţii surprinse de un microfon rămas deschis.
Acum 2 ore
06:30
Ucraina, moneda de schimb pentru Venezuela în negocierile ruso-americane? Expert Oxford: „Poate să iasă urât pentru ei acolo” # Adevarul.ro
Tensiunile internaţionale cresc în jurul Venezuelei, unde există riscul unei intervenții militare americane, deși sud-americanii au ca aliate Rusia și China. Surprinzător, cele două nu reacționează, iar pasivitatea lor alimentează zvonurile unui troc între marile puteri, cu Ucraina și Venezuela
06:30
Vaticanul a numit judecători pentru procesul unui cunoscut artist iezuit, acuzat de abuzuri sexuale # Adevarul.ro
Vaticanul a anunțat luni, într-un mod neobișnuit, numirea unor judecători care vor decide soarta unui celebru fost artist iezuit, ale cărui mozaicuri decorează bazilici din întreaga lume și care a fost acuzat de peste douăzeci de femei de abuz sexual, spiritual și psihologic, potrivit AP.
06:15
Fostul președinte american Joe Biden laudă acordul de încetare a focului în Gaza şi l-a felicitat pe Donald Trump # Adevarul.ro
Fostul preşedinte Joe Biden a emis luni o declaraţie în care şi-a exprimat profunda uşurare şi recunoştinţă după eliberarea ultimilor 20 de ostatici în viaţă şi anunţarea unei noi încetări a focului în Gaza, relatează CNN.
06:15
Cifrele care arată modul costisitor în care poartă Rusia războiul. Pierderi uriașe pe câmpul de luptă în 2025 # Adevarul.ro
Statistici coroborate din mai multe surse evidențiază modalitatea costisitoare în care Rusia poartă războiul, precum și impactul sângeros războiului cu drone pe care forțele ucrainene îl duc împotriva rușilor, relatează Politico.
05:45
Europa, în alertă. De ce pregătesc marile puteri populația pentru o posibilă confruntare: „Nu e alarmism, e realism strategic” # Adevarul.ro
Comisarul european pentru Apărare, Andrius Kubilius, a avertizat recent că Moscova ar analiza posibile scenarii de atac asupra unor state NATO. Adevărul a discutat cu experți români în securitate pentru a evalua riscurile și reacția Alianței.
05:45
Economia României se sufocă: vânzările scad, firmele concediază și reduc cheltuielile. Negrescu: „Funcționăm cu frâna trasă” ANALIZĂ # Adevarul.ro
Numărul firmelor nou-înființate în România a crescut semnificativ în 2025, dar tot mai mulți antreprenori aleg să-și suspende activitatea. Datele ONRC arată un mediu de afaceri în expansiune, dar și o creștere vizibilă a prudenței în fața incertitudinii economice.
Acum 4 ore
05:30
În loc să intre în jocul lui Trump, China a deschis un nou front al războiului economic. Opțiunile SUA # Adevarul.ro
Beijingul pare să fi încălcat săptămâna aceasta un armistițiu comercial fragil cu Washingtonul, anunțând restricții radicale asupra bunurilor de export care conțin pământuri rare chinezești, relatează Politico.
05:15
Congres cu final anunțat în PSD. Corlățean se retrage, partidul rămâne cu un singur candidat: „Sunt mulți nemulțumiți acolo” ANALIZĂ # Adevarul.ro
Retragerea lui Titus Corlățean din competiția internă a PSD deschide calea către un Congres fără opoziție, cu un singur candidat, dar ridică semne de întrebare asupra caracterului democratic al procesului din partid, sunt de părere analiștii politici.
04:45
România urcă în clasamentele celor mai sărace țări din Europa: depășește câteva state, dar decalajul față de Vest rămâne vizibil în 2025 # Adevarul.ro
În 2025, România se situează printre primele 15 cele mai sărace țări din Europa: depășește câteva state din regiune, însă decalajul față de Vest rămâne semnificativ.
04:30
5 semne timpurii de Alzheimer pe care nu trebuie să le ignori: cum să recunoști riscul din timp # Adevarul.ro
Află 5 semne timpurii de Alzheimer pe care nu trebuie să le ignori. Recunoaște schimbările în vorbire și detectează riscul din timp pentru a proteja memoria și sănătatea creierului.
04:15
România, o țară tot mai bătrână cu seniori invizibili social. Doar 6,6% dintre cei peste 65 de ani au urmat un curs de formare # Adevarul.ro
România trece printr-un proces rapid de îmbătrânire a populației, unul dintre cele mai accelerate din Uniunea Europeană, însă participarea socială a vârstnicilor rămâne redusă. Doar 4,6% dintre persoanele de peste 65 de ani au făcut voluntariat în ultimul an, iar 6,6% au urmat un curs de formare.
03:45
Taxa auto „antivenetici” propusă la București, desființată de un cunoscut economist: „Nu-i departe de pornirile maniacale contra imigranților” # Adevarul.ro
Primăria București ar putea introduce o taxă exclusiv pentru șoferii care nu au mașinile înmatriculate în Capitală sau Ilfov. Profesorul Bogdan Glăvan critică această măsură și o compară cu pornirile unora împotriva imigranților.
Acum 6 ore
03:15
Aproape 120.000 de locuințe au fost vândute la nivel național în primele nouă luni ale acestui an, cea mai mare creștere a numărului de tranzacții fiind înregistrată în Constanța, în timp ce vânzările din București și Ilfov au scăzut, potrivit datelor de la cadastru.
02:45
Aurul atinge noi recorduri în 2025, pe fondul incertitudinilor globale, iar argintul îl urmează îndeaproape. Deși creșterea sa a fost mai puțin vizibilă, analiștii susțin că prețul argintului s-ar putea chiar dubla în următorii ani.
02:15
Cea mai veche cale ferată din Transilvania renaște după un secol și jumătate. Cum arată acum fostul ei mare nod feroviar # Adevarul.ro
La 160 de ani de la construcția magistralei Arad - Alba Iulia, cea mai veche cale ferată din Transilvania și-a schimbat complet înfățișarea. După aproape șapte ani de șantier, lucrările nu sunt încă finalizate, însă „bijuteria” acesteia, gara Simeria, își primește oaspeții cu o nouă înfățișare.
02:00
Festivalul Național de Teatru, cel mai mare eveniment de acest fel dedicat iubitorilor de artă dramatică din România, va avea loc între 17 și 26 de octombrie, la București. În această perioadă, spectatorii vor putea vedea cele mai apreciate spectacole din stagiunea 2024-2025.
01:45
Cea mai bizară sectă evreiască, din istorie. Trăiau o viață de pustnicie extremă, la limita supraviețuirii și se credea că puteau vindeca sufletul # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai bizare culte religioase din istorie a fost o sectă evreiască apărută în secolul I î.Hr., în Egiptul ptolemaic. Membrii săi practicau ascetismul și căutau o viață curată, ferită de ispitele lumești, trăind în izolare și meditație.
Acum 8 ore
01:15
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați # Adevarul.ro
Verificarea cărții de muncă după CNP nu e doar o formalitate, ci o modalitate simplă de a fi sigur că tot ce ai muncit se regăsește în acte, astfel încât, în cazul în care sunt probleme, acestea să poată fi remediate cât nu e încă prea târziu.
00:45
Sfânta Parascheva 2025: Tradiții și superstiții ascunse, secretele viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie # Adevarul.ro
Sfânta Parascheva 2025: Află tradițiile și superstițiile ascunse, semnificația viselor și puterea Acatistului pe 14 octombrie – mistere și ritualuri care aduc binecuvântare și speranță.
00:30
Cronologia oficială. Catedrala Mântuirii Neamului, în cifre și etape. Când va fi sfințită # Adevarul.ro
Catedrala Națională din București, amplasată pe Dealul Arsenalului, se apropie de momentul sfințirii, programat pentru 26 octombrie 2025. Proiectul a traversat mai multe etape administrative și tehnice, fiind unul dintre cele mai ample șantiere din România ultimelor decenii.
00:15
Pe 14 octombrie se împlinesc 172 de ani de la nașterea compozitorului român Ciprian Porumbescu
00:00
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR: „Și alți colegi sunt liberi să își înainteze candidatura” # Adevarul.ro
George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), a anunțat luni, 13 octombrie, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, își va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formațiunii.
13 octombrie 2025
23:45
Cel mai mare food hall din Europa de Est se va deschide pe locul fostei fabrici Ford din București # Adevarul.ro
Marketta Food Hall, considerat a fi cel mai mare food hall din Europa de Est va fi inaugurat curând, în București, pe locul unei importante fabrici auto, care a fost recent modernizată și adaptată noii destinații.
23:45
George Simion anunță congresul AUR pe 1 Decembrie și lansează săgeți către PSD: „Noi sărbătorim unitatea, ei moștenirea bolșevică” # Adevarul.ro
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a anunțat luni,1 3 octombrie, că partidul său va organiza congresul pe 1 Decembrie, la Alba Iulia, cu ocazia Zilei Naționale a României.
Acum 12 ore
23:30
Alertă în Suceava: o fată de 11 ani, dată dispărută de părinți. A plecat de la școală și nu a mai ajuns acasă # Adevarul.ro
O fată de 11 ani a dispărut după ce a plecat de la școală spre casă, iar polițiștii cer sprijinul populației pentru găsirea ei.
23:15
Nicuşor Dan: Republica Moldova nu este ameninţată militar, atâta timp cât Ucraina rezistă # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, 13 octombrie, că nu există riscul unei agresiuni ruse asupra Republicii Moldova, subliniind că situaţia militară a regiunii depinde de rezistenţa Ucrainei.
23:15
Ar trebui să ne îngrijoreze înmulțirea șacalilor? „Lumea are impresia că haite masive bântuie și pustiesc” # Adevarul.ro
Adesea priviți cu suspiciune, dar și cu teamă și repulsie, șacalii au devenit prezențe obișnuite în fauna sălbatică a României, detronând ca număr prădători urșii și lupii. Cel mai adesea rămân ascunși ziua, în timp ce după lăsarea întunericului, își fac simțită prezența prin urletul lor.
23:00
Reacția lui Nicușor Dan la amenințările cu suspendarea: „Sunt altele lucrurile care ar trebui să ne îngrijoreze” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că nu este deloc îngrijorat de apelurile la suspendare din funcție, lansate în spațiul public de Elena Lasconi sau reprezentanți ai AUR, pe fondul reformelor controversate promovate de Guvern.
23:00
Au apărut primele imagini cu momentul în care o mamă și copilul ei au fost spulberați de un șofer pe Șoseaua Berceni, din București. Femeia de 35 de ani a murit pe loc, iar fiica sa de un an a fost rănită grav.
23:00
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței medicilor” # Adevarul.ro
Medicul chirurg Marius Uscatu pune moartea tinerei din Constanța pe seama „tictocurilor” și susține că refuzul cuplului de a accepta cezariana și histerectomia este doar rezultatul îndoctrinării programatice din ultimii 6 ani din zona suveranistă.
22:45
Nadia Comăneci și Mihai Covaliu, oaspeți ai premierului Ilie Bolojan pentru pregătirile „Anului Nadia Comăneci” # Adevarul.ro
Nadia Comăneci, legendă a gimnasticii românești și mondiale, și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, au fost luni seară oaspeții premierului Ilie Bolojan și ai vicepremierului Tánczos Barna, într-o întâlnire desfășurată la Palatul Victoria.
22:30
Trump a stârnit râsete la summitul din Egipt glumind cu liderii europeni. Ce a avut de spus despre Meloni # Adevarul.ro
Trump a glumit la summitul din Egipt cu liderii europeni, unde a „căutat” Canada și a lăudat-o pe Meloni, amintind că a spune „frumoasă” unei femei în SUA este riscant.
22:15
Zelenski și Trump, din nou față în față, la Casa Albă, la sfârşitul săptămânii. „Trebuie să discutăm succesiunea pașilor pe care vreau să îi propun” # Adevarul.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că va efectua o vizită oficială în Statele Unite pe 17 octombrie, unde se va întâlni cu Donald Trump, la Casa Albă.
22:15
Topul ţărilor din Europa cu cei mai mulţi miliardari. Pe ce loc se află România și care este averea celor mai bogați români # Adevarul.ro
Cu 171 de miliardari și o avere combinată de peste 670 de miliarde de euro, Germania rămâne centrul financiar al Europei. România se clasează pe locul 20, având șase miliardari recunoscuți la nivel internațional.
22:15
Covoare și permise auto, la racla Sfintei Parascheva. Apelul preoților către pelerini: „Să fie mici și să nu producă deranj” # Adevarul.ro
Sute de mii de credincioși au ajuns în aceste zile la Iași pentru a se închina la moaștele Sfintei Parascheva, unii așteptând până la 12 ore la rând. Tradiția spune că orice obiect care atinge racla va fi binecuvântat și va purta noroc.
22:00
Sterilizare și igienă într-un salon de tatuaje: ce înseamnă „autoclavă” (și de ce ar trebui să te intereseze) # Adevarul.ro
Ți-ai ales designul, ai găsit zona, dar încă te întrebi cât de sigură este procedura? E o întrebare bună. Când vorbim despre sterilizare tatuaje, detaliile „invizibile” fac diferența dintre un rezultat frumos și o experiență cu riscuri inutile.
22:00
Un bărbat s-a prefăcut nevăzător 50 de ani şi a încasat peste un milion de euro. Cum a fost descoperit # Adevarul.ro
Un bărbat de 70 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă după ce autorităţile au descoperit că s-a prefăcut nevăzător mai bine de jumătate de secol. În tot acest timp a primit ilegal o pensie de invaliditate în valoare totală de peste un milion de euro.
21:45
Încă o demisie importantă în AUR. Sebastian Suciu acuză blaturi politice: „Opriţi dictatura!" # Adevarul.ro
Președintele organizației AUR Sibiu, Sebastian Suciu, și-a anunțat demisia atât din funcția de conducere, cât și din partid. Fostul parlamentar invocă drept motiv refuzul de a accepta „compromisuri politice impuse”.
21:30
Înalta Curte explică deciziile din dosarele „Bănicioiu” și „Ferma Băneasa”: Justiția trebuie făcută exclusiv pe baza probelor # Adevarul.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a explicat luni, 13 octombrie, motivele care au stat la baza soluțiilor pronunțate în dosarele fostului ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, și „Ferma Băneasa”.
21:15
CFR Cluj caută calificarea în play-off.
21:15
Claudiu Manda candidează la funcția de secretar general al PSD, în locul lui Paul Stănescu # Adevarul.ro
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al partidului, în echipă cu Sorin Grindeanu.
21:00
Irlanda a repatriat un grup de 26 de români. Cei care au plecat de bunăvoie au primit bani # Adevarul.ro
Un grup de 26 de români a fost trimis înapoi în țară din Irlanda, după ce autoritățile au constatat că unii nu aveau documente de ședere valabile, iar alții ar fi comis infracțiuni minore.
20:45
Cel mai mare bețiv din istoria fotbalului englez, la ora confesiunilor: „La pauză am băut nouă brandy-uri. M-am întors pe teren, am marcat două goluri și am fost numit omul meciului” # Adevarul.ro
Paul Gasgoigne are 58 de ani și viața i-a atârnat de multe ori de un fir de ață din pricina alcoolului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.