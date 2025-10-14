CFR Cluj a rămas fără președinte. Ce spune Nelu Varga despre decizia lui Cristi Balaj

21:20

Care este condimentul ce conține un compus activ care te ajută să slăbești și să reduci apetitul. De asemenea, este o sursă excelentă de vitamine, minerale și antioxidanți. Un banal condiment ar putea fi aliatul tău secret împotriva kilogramelor în plus. Este vorba despre ardeiul iute cayenne, cunoscut pentru gustul său picant. El a fost […]