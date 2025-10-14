Efectele taxelor vamale impuse de Trump asupra companiilor americane. Ce spun economiștii

23:50

La câteva ore de la întoarcerea în Israel a celor 20 de ostatici răpiți de Hamas, apar detalii teribile despre perioada petrecută în captivitatea teroriștilor. Tinerii povestesc că au fost în mod repetat abuzați, amenințați, unii chiar ținuți în lanțuri, în tunelurile întunecoase, fără apă sau mâncare. Avinan Or a petrecut doi ani singur în captivitate, Matan a fost tratat de rănile suferite fără anestezie, iar starea lui s-a înrăutățit, în timp ce gemenii Gali și Zivi Berman au fost ținuți separat, auzind, la un moment dat cum armata israeliană se apropia de locul în care erau captivi, însă fără vreo posibilitate de a reacționa, anunță, într-un reportaj, postul israelian Canal 12.