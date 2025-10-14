Odi Onyejekwe: „Sunt unii oameni care nu te vor asculta. Tu trebuie să-ți faci rolul pe care îl ai. Și tu ai o misiune, du-te înainte!”

11:20

Vești bune despre pacienta cu arsuri de la Floreasca și transferată în Belgia. Cu arsuri pe mai mult de jumătate din corp și cu șanse minime de supraviețuire, Lavinia trăiește acum un miracol. După luni de tratament în Belgia, urmează să fie externată, deși în România i-au fost date șanse minime de supraviețuire. Datorită curajului surorii ei de a vorbi despre neregulile din spital, Lavinia trăiește și am aflat că România avea un centru de arși care funcționa ilegal, cu acordul fostului ministru al Sănătății și al Direcției de Sănătate Publică București. Alina a reușit prin vocea ei să transforme durerea în schimbare: Centrul de arși de la Floreasca a fost închis, iar ordinul de ministru a fost rescris conform standardelor internaționale.