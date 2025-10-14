Odi Onyejekwe: „Sunt unii oameni care nu te vor asculta. Tu trebuie să-ți faci rolul pe care îl ai. Și tu ai o misiune, du-te înainte!”
Digi24.ro, 14 octombrie 2025 11:50
Crescut pe ulițele din județul Sălaj cu apelative dure legate de culoare pielii sale, Odi Onyejekwe, un român pe jumătate nigerian, a învățat de mic ce înseamnă prejudecățile. Azi, copilul timid a devenit o voce care răspunde urii rasiale cu ironie și umor. Într-un interviu emoționant în campania "Împreună fără ură", Odi ne-a mărturisit că folosește umorul ca un scut de protecție pentru nepoțica lui.
Acum 10 minute
12:10
Prima declarație a președintelui scos din propria țară de un avion trimis de către Macron. Mesajul liderului malgaș # Digi24.ro
Preşedintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a îndemnat luni la ”respectarea Constituţiei în vigoare”, în prima sa intervenţie difuzată după fuga sa din ţară, după ce militari s-au alăturat manifestanţilor în contestarea puterii, în weekend.
12:10
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie # Digi24.ro
Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor Parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, potrivit Reuters.
12:10
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere delimitări clare: „Cu toate precauțiile” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice Serviciul Român de Informații în lupta anticorupție în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit lui Nicușor Dan, implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută „cu toate precauțiile, precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în activitatea parchetului”.
Acum 30 minute
12:00
Cine ar putea fi următorul premier al Republicii Moldova. Numele surpriză vehiculat de către jurnaliștii de la Chișinău # Digi24.ro
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, susțin surse ale Ziarului de Gardă de la Chișinău. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.
11:50
Odi Onyejekwe: „Sunt unii oameni care nu te vor asculta. Tu trebuie să-ți faci rolul pe care îl ai. Și tu ai o misiune, du-te înainte!" # Digi24.ro
Crescut pe ulițele din județul Sălaj cu apelative dure legate de culoare pielii sale, Odi Onyejekwe, un român pe jumătate nigerian, a învățat de mic ce înseamnă prejudecățile. Azi, copilul timid a devenit o voce care răspunde urii rasiale cu ironie și umor. Într-un interviu emoționant în campania "Împreună fără ură", Odi ne-a mărturisit că folosește umorul ca un scut de protecție pentru nepoțica lui.
Acum o oră
11:30
Paradoxul României, explicat de Pîslaru: Țara noastră stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să încheie anul cu deficit de 8,4% # Digi24.ro
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru.
11:20
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia, pacienta cu arsuri de la Floreasca trimisă în Belgia, va fi externată # Digi24.ro
Vești bune despre pacienta cu arsuri de la Floreasca și transferată în Belgia. Cu arsuri pe mai mult de jumătate din corp și cu șanse minime de supraviețuire, Lavinia trăiește acum un miracol. După luni de tratament în Belgia, urmează să fie externată, deși în România i-au fost date șanse minime de supraviețuire. Datorită curajului surorii ei de a vorbi despre neregulile din spital, Lavinia trăiește și am aflat că România avea un centru de arși care funcționa ilegal, cu acordul fostului ministru al Sănătății și al Direcției de Sănătate Publică București. Alina a reușit prin vocea ei să transforme durerea în schimbare: Centrul de arși de la Floreasca a fost închis, iar ordinul de ministru a fost rescris conform standardelor internaționale.
Acum 2 ore
11:10
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze folosite: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a "şters" părul şi numind imaginea "foarte rea".
11:00
„Eu sunt singurul care contează.” Trump l-a lăudat pe Orban că este un lider „fantastic”: „Îl iubim pe Viktor” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie.
10:50
Administrația Trump lansează un program de 500 de milioane de dolari pentru securitatea anti-drone la Cupa Mondială din 2026 # Digi24.ro
Administrația Trump ia măsuri pentru a fortifica spațiul aerian al SUA împotriva potențialelor amenințări reprezentate de drone înaintea Cupei Mondiale din vara viitoare și a altor evenimente importante, considerând că această tehnologie este necesară atât pentru a consolida securitatea, cât și pentru a depăși concurența străină în domeniul tehnologiei aviatice, potrivit POLITICO.
10:50
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală # Digi24.ro
Autoritățile ruse se pregătesc să recurgă la serviciul militar pentru imensa rezervă de mobilizare a Ministerului Apărării, creată prin decretul lui Vladimir Putin în 2015.
10:50
De ce un armistițiu în Ucraina e periculos pentru Europa. Avertismentul ISW despre un război Rusia-NATO # Digi24.ro
Rusia ar putea reprezenta o amenințare serioasă pentru NATO mult mai devreme decât anticipează liderii europeni, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de RBC Ukraine. Analiștii susțin că o încetare a focului în Ucraina i-ar permite președintelui rus Vladimir Putin să-și trimită rapid trupele la granița de est a NATO.
10:30
Cum se produce și cum se tratează fractura de gleznă
10:30
Cel puţin 64 de persoane au murit, iar alte 65 au fost date dispărute în urma unor ploi torenţiale în mai multe state în centrul şi estul Mexicului, anunţă Guvernul.
10:30
(P) Cel mai mare târg tehnologic din lume, Gitex Global, vine în Europa de Sud-Est, găzduit de Belgrad! # Digi24.ro
(P) Cel mai mare târg tehnologic din lume, Gitex Global, vine în Europa de Sud-Est, găzduit de Belgrad!
10:20
Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute # Digi24.ro
Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei, a relatat marţi agenţia de presă ANSA, citată de dpa. Alţi 13 poliţişti, carabinieri şi pompieri au fost răniţi în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, la sud de oraşul Verona.
Acum 4 ore
09:40
Primăria Capitalei vrea să interzică circulația mașinilor de gunoi, aprovizionare și curierat în orele de vârf # Digi24.ro
Primăria Capitalei a pus, marți, în dezbatere publică un proiect de hotărâre care urmează să fie adoptat de către Consiliul General și care prevede ca mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat să nu poate circula între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, a anunțat Stelian Bujduveanu. Încălcarea regulii va fi amendată cu sume între 3.000 și 5.000 lei. „Traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, susține edilul general interimar.
09:30
Ucraina poate învinge Rusia fără trupe străine, afirmă fostul președinte Petro Poroșenko # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat că Ucraina poate învinge Rusia cu sprijinul NATO, al Statelor Unite și al Uniunii Europene, fără a fi nevoie de trupe străine. Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Poroșenko a afirmat că Ucraina trebuie să se integreze mai mult în alianțele occidentale și a solicitat solidaritatea continuă din partea partenerilor europeni.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere.
09:20
Șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie și un copil pe șoseaua Berceni a fost reținut # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani care a lovit cu mașina și omorât o femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani pe șoșeaua Berceni din Capitală a fost reținut pentru 24 de ore.
09:20
„A intrat frica în noi, în populație”. Porcul de Crăciun, rezervat încă din octombrie. Cu cât se vinde acum kilogramul # Digi24.ro
Într-o România tot mai scumpă, se fac rezervări, mai nou, și pentru porcul de Crăciun. În Oltenia, de exemplu, deja sunt liste de așteptare la crescătorii locali. Prețurile sunt acum mai mici, iar pe asta mizează și cei care își antamează porcul pentru sărbătorile de iarnă încă din octombrie. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să achite mai mult. „Ne e frică, a intrat frica în noi, în populație”, spune unul dintre clienți.
09:10
Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în toată țara. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
-5 grade Celsius s-au înregistrat la Vârful Omu, la ora 5.00. Meteorologii anunță un nou val de aer polar peste România, care își face simțit efectul de astăzi.
09:00
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că finanţarea pentru furnizarea rachetelor Tomahawk către Ucraina ar putea proveni din trei surse: programul PURL al NATO, un „mega acord” negociat cu Statele Unite şi activele ruseşti îngheţate, relatează Ukrinform.
08:50
Numerele private de telefon ale prim-ministrului australian şi Donald Trump Jr. au fost publicate pe un site web # Digi24.ro
Numerele de telefon private ale mai multor personalităţi, printre care prim-ministrul australian, Anthony Albanese, şi Donald Trump Jr., au fost publicate pe un site web american.
08:50
Efectele taxelor vamale impuse de Trump asupra companiilor americane. Ce spun economiștii # Digi24.ro
Companiile şi consumatorii americani resimt tot mai puternic efectele noilor tarife vamale impuse de administraţia Trump, contrazicând afirmaţiile preşedintelui conform cărora ”ţările străine vor plăti preţul protecţionismului american”.
08:40
O nouă strângere de mână mai puţin obişnuită între Macron şi Trump se viralizează pe reţelele sociale. Preşedinţii american şi francez au avut o strângere de mână îndelungată când s-au întâlnit, luni, la summitul pentru Gaza din Egipt, gestul oarecum nefiresc atrăgând atenţia, ceea ce a făcut ca momentul să se viralizeze pe reţelele sociale, relatează News.ro.
08:40
Este inițiată una dintre cele mai îndrăznețe evadări dintr-un lagăr nazist de exterminare. Un grup de prizonieri evrei de la Sobibor au atacat gardienii SS.
Acum 6 ore
08:00
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) şi Poliţia Naţională au reţinut opt agenţi ruşi implicaţi în operaţiuni de sabotaj în sudul Ucrainei, precum şi două persoane din vestul Ucrainei, pe care serviciile secrete ruse au încercat să le manipuleze pentru a comite atacuri incendiare.
08:00
Momentul emoționant al revederii cu familia, după 738 de zile de captivitate, al unui fost ostatic israelian cu origini românești # Digi24.ro
Printre cei 20 de ostatici ai mișcării teroriste Hamas, care au fost returnați luni Israelului s-a numărat și Guy Gilboa Dalal, un tânăr cu origini românești. Guy a petrecut 738 de zile în captivitate, și luni și-a putut îmbrățișa din nou membrii familiei. Momentul emoționant a fost difuzat de televiziuni, iar Ambasada Israelului la București a postat un instantaneu.
07:30
Ce căuta șeful FIFA, Gianni Infantino, la summitul de la Sharm el-Sheikh, pentru pacea în Gaza # Digi24.ro
Președintele FIFA, Gianni Infantino, s-a alăturat celor peste 20 de lideri mondiali, președinți și oficiali la Summitul pentru Pace organizat la Sharm El-Sheikh, în Egipt. Prezența președintelui FIFA la summit a surprins pe mulți, fiind singurul oficial sportiv printre șefii de stat, potrivit Sky News. Summitul, coprezidat de președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, și de președintele egiptean, Abdel Fattah al-Sisi, s-a desfășurat în stațiunea de pe malul Mării Roșii, cu scopul de a sprijini armistițiul recent încheiat, de a pune capăt războiului care durează de doi ani și de a elabora planuri pe termen lung pentru stabilitatea și reconstrucția Fâșiei Gaza.
07:10
Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Preotul explică cele mai importante tradiții pentru credincioși # Digi24.ro
Pe 14 octombrie 2025, credincioșii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din tradiția creștină românească. Ziua, marcată în calendarul bisericesc cu cruce roșie, este un moment de rugăciune și speranță pentru mii de credincioși.
07:10
„M-am apucat dintr-o prostie”. Țigările electronice, o capcană periculoasă pentru tineri. Motivele care îi împing spre fumat # Digi24.ro
Țigările electronice sunt o distracție periculoasă pentru adolescenți. Este avertisment Organizației Mondiale a Sănătății, care vine cu date îngrijorătoare: cel puțin 15 milioane de adolescenți fumează țigări electronice, la nivel global. Potrivit statisticilor, tinerii sunt de nouă ori mai predispuși să „vapeze” decât adulții. Mulți spun că au căzut pradă acestui viciu din cauza anturajului sau împinși de curiozitate ori plictiseală. „M-am apucat dintr-o prostie”, povestește, pentru Digi24, un tânăr. La nivel mondial, Europa are cel mai mare procent de persoane care fumează tutun - 24,1%.
07:10
Disparițiile sinistre ale unora dintre cei mai bogați patroni din China. Ce se întâmplă cu magnații de pe lista neagră a lui Xi Jinping # Digi24.ro
Șefii companiilor listate la bursa din Shanghai au devenit anul acesta ținta unui sistem sinistru de detenție extrajudiciară într-un ritm nemaivăzut: cel puțin 39 de astfel de cazuri au fost raportate până la finalul lunii septembrie, potrivit The Economist. Cu toate că este un nou record negativ pentru China, numărul marilor directori „dispăruți” reprezintă o fracțiune foarte mică dintre zecile de mii de antreprenori și oficiali care sunt arestați anual în campania anti-corupție tot mai extinsă condusă de Xi Jinping.
07:10
Lumea se confruntă cu „o nouă realitate”: Pământul a atins primul prag climatic ce ar putea produce pagube catastrofale # Digi24.ro
Pământul a atins primul prag „catastrofal” legat de emisiile de gaze cu efect de seră, în timp ce recifele de corali se află acum într-un proces aproape ireversibil de distrugere, ceea ce ar putea amenința mijloacele de trai a sute de milioane de oameni, potrivit unui nou raport realizat de Universitatea din Exeter și cercetători din 23 de țări.
07:10
Rusia are nevoie de soldați, dar nu vrea să cheme la arme mai mulți dintre cetățenii săi. Așa că acum recrutează bărbați străini din țări sărace, cu promisiuni false de bogăție, stabilitate și cetățenie rusă, notează Kyiv Post.
07:10
Aura de invincibilitate a lui Viktor Orban se stinge. Primele semne care arată că „statul său de propagandă” s-ar putea prăbuși # Digi24.ro
Viktor Orban este susținut de o vastă mașinărie de propagandă menită să pună la pământ orice potențial adversar al premierului ungar, acesta reușind să își învingă rivalii de stânga și de dreapta în patru alegeri parlamentare consecutive. Acum, însă, pentru prima dată, Orban nu a mai reușit să le dea o „lovitură decisivă” inamicilor săi, ceea ce i-ar putea distruge aparenta aură de invincibilitate care l-a ajutat să rămână la putere în ultimii 15 ani.
07:10
De ce diplomația lui Donald Trump în Gaza nu poate funcționa în războiul incontrolabil din Ucraina # Digi24.ro
Sfârșitul războiului din Gaza l-a făcut pe președintele american Donald Trump să pară din nou un pacificator. Vizita sa la Ierusalim, salutată de liderii israelieni și arabi ca fiind momentul „președintelui păcii”, a alimentat convingerea că un acord de succes poate duce la altul.
07:10
Ce nume sunt sărbătorite pe 14 octombrie. Mesaje și felicitări de „La mulți ani” pentru ziua de Sfânta Parascheva # Digi24.ro
În fiecare an, la data de 14 octombrie, românii prăznuiesc una dintre cele mai importante sărbători religioase din calendarul ortodox - Sfânta Cuvioasă Parascheva. Este o zi marcată cu cruce roșie, un moment de rugăciune, dar și de bucurie pentru cei care își serbează onomastica.
07:10
În timpul celui de-al doilea mandat prezidențial, Donald Trump și-a îndreptat din nou atenția asupra lui Nicolas Maduro, dictatorul din Venezuela – dar cu o abordare diferită. Acum subliniază acuzațiile de lungă durată conform cărora dictatorul este un traficant de droguri și un criminal periculos. Maduro ar putea deveni o țintă legitimă a SUA dacă este considerat baron al drogurilor și terorist, potrivit Politico.
07:10
După aur, și cotația argintului atinge un nivel record. De ce spun analiștii că, totuși, investițiile în argint nu sunt recomandate # Digi24.ro
După ce săptămâna trecută aurul a ajuns la un maxim istoric – 4.000 de dolari/uncie, iar astăzi a bătut un alt record – 4.100 de dolari/uncie, iată că și argintul își revendică, pe bună dreptate, locul unu în topul investițiilor, scrie Forbes.
07:10
Tarifele mari și concurența chineză, provocările industriei auto din UE. Producătorii vor să investească în motoarele pe benzină # Digi24.ro
În ciuda investițiilor de miliarde de dolari în vehicule electrice, o mare parte a industriei auto tradiționale se adaptează rapid la noua realitate a duratei de viață mai lungi a motorului tradițional cu combustie internă. Directorul executiv al Ford, Jim Farley, a numit această schimbare „o oportunitate de miliarde de dolari”, în timp ce rivalul General Motors pariază 900 de milioane de dolari pe viitorul unui motor V8 mai curat, care poate fi utilizat pentru camioane și vehicule utilitare sportive pe benzină și hibride. Analiștii economici avertizează însă că această schimbare de direcție prezintă riscuri majore, având în vedere ascensiunea rapidă a Chinei în domeniul vehiculelor electrice, arată Financial Times.
Acum 12 ore
00:30
Rusia autorizează mobilizarea rezerviștilor: câți sunt și cum se încadrează ei în „mașinăria de război” a lui Putin # Digi24.ro
Cabinetul de miniștri al Rusiei a aprobat un proiect de lege care va permite mobilizarea rezerviștilor în afara teritoriului rus, în timpul conflictelor armate. Detaliul crucial este că această mobilizare va putea fi impusă chiar și pe timp de pace, nu numai pe timp de război, așa cum prevedea până acum legislația rusă, anunță Defense Ukraine.
00:20
Anchetă la o școală din Gorj, după ce o poartă a căzut peste trei copii. O elevă de 8 ani a fost rănită # Digi24.ro
O poartă s-a desprins din balamale și a căzut peste trei elevi, într-o școală din orașul gorjean Bumbești-Jiu. Incidentul grav a avut loc în timp ce copiii se aflau în pauză, nesupravegheați, anunță Digi24. O fetiță de opt ani a fost rănită și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Conform primăriei, ultimele lucrări de reparații au fost făcute anul trecut. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz.
00:10
Bill Clinton, președinte-mediator între palestinieni și israelieni, l-a felicitat pe Trump pentru armistițiu. Mesajul lui Barack Obama # Digi24.ro
Fostul preşedinte democrat Bill Clinton l-a felicitat pe preşedintele republican Donald Trump şi pe actorii regionali care au semnat luni acordul de încetare a focului în Gaza, relatează CNN.
13 octombrie 2025
23:50
Înfometați, amenințați, ținuți în lanțuri. Mărturiile teribile ale ostaticilor israelieni eliberați din tunelurile Hamas # Digi24.ro
La câteva ore de la întoarcerea în Israel a celor 20 de ostatici răpiți de Hamas, apar detalii teribile despre perioada petrecută în captivitatea teroriștilor. Tinerii povestesc că au fost în mod repetat abuzați, amenințați, unii chiar ținuți în lanțuri, în tunelurile întunecoase, fără apă sau mâncare. Avinan Or a petrecut doi ani singur în captivitate, Matan a fost tratat de rănile suferite fără anestezie, iar starea lui s-a înrăutățit, în timp ce gemenii Gali și Zivi Berman au fost ținuți separat, auzind, la un moment dat cum armata israeliană se apropia de locul în care erau captivi, însă fără vreo posibilitate de a reacționa, anunță, într-un reportaj, postul israelian Canal 12.
23:40
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, referindu-se la discuţiile din spaţiul public privind o posibilă suspendare a sa din funcţie, că nu vede niciun argument pentru un astfel de demers şi a atras atenţia că este o chestiune „foarte serioasă”, pentru că un preşedinte este votat de câteva milioane de oameni.
23:30
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii noiembrie, îşi va depune candidatura pentru un nou mandat în fruntea formaţiunii.
23:20
Prezența Giorgiei Meloni la summitul desfășurat în Egipt nu a trecut neobservată de președintele american Donald Trump. Liderul american a numit-o pe Meloni drept „o femeie frumoasă” și „o politiciană de mare succes”, relatează AFP, conform Agerpres.
23:20
„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil # Digi24.ro
Deși ajutoarele încep să sosească, familiile se reunesc și oamenii se întorc la casele lor, în Fâșia Gaza încă persistă teama și incertitudinea. Peste 90% dintre școli au fost avariate sau distruse, potrivit organizației Save the Children, oamenii și-au văzut locuințele puse la pământ de bombardamente, iar foametea este în continuare o realitate a zonei. Dificultăților li se adaugă și durerea celor care spun că nu știu cum vor reuși să o ia de la capăt, uitând ororile războiului, scriu jurnaliștii The Independent.
Acum 24 ore
23:00
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să fie atacată de Rusia. Explicația lui Nicușor Dan # Digi24.ro
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că nu există pericolul ca Republica Moldova să fie atacată de către Rusia, el precizând că atât timp cât Ucraina rezistă, Moldova nu este ameninţată militar.
