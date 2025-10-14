Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute

09:40

Primăria Capitalei a pus, marți, în dezbatere publică un proiect de hotărâre care urmează să fie adoptat de către Consiliul General și care prevede ca mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat să nu poate circula între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, a anunțat Stelian Bujduveanu. Încălcarea regulii va fi amendată cu sume între 3.000 și 5.000 lei. „Traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, susține edilul general interimar.