1.000 lei în plus la pensie pentru această categorie de PENSIONARI din România. Care este singura condiție

Blocaj major pe piața imobiliară. Locuințele nu au mai fost niciodată atât de scumpe, iar românii sunt tot mai prudenți pe fondul incertitudinilor din economie. În unele zone din București vânzările au scăzut și de patru ori față de lunile normale. Un apartament cu două camere, în Cluj-Napoca, ajunge să coste cât 150 de salarii […]