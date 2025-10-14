Patriarhul Daniel: Sfânta Cuvioasă Parascheva adună popoarele ortodoxe în rugăciune

13:40

Un polițist sancționat după ce a șicanat o tânără în trafic primește câteva luni mai târziu un „salariu de excelență”. Acest „salariu de excelență” este, de fapt, un bonus de până la 50% din salariu, acordat timp de șase luni. Episodul scoate la lumină o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din Poliție. Cosmin Andreica, reprezentantul Sindicatului Europol a explicat, pentru Digi24.ro, că „salariul de excelență” este, mai degrabă, un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere - „un trafic de influență la nivel instituțional”, după cum l-a catalogat liderul de sindicat.