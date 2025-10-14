Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia. Se ascundea într-un apartament din Pavia
Digi24.ro, 14 octombrie 2025 16:20
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă. El se ascundea într-un apartament din Pavia şi folosea documente false.
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
16:50
Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Ce calcule trebuie să își facă acum turiștii români care tranzitează spre Grecia # Digi24.ro
În vară Bulgaria a anunțat introducerea vignetei pentru 24 de ore, iar în aceste zile a fost anunțat și prețul ei. Schimbarea pare să vină în ajutorul turiștilor români care tranzitează Bulgaria către Grecia.
Acum 15 minute
16:40
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone. De ce sunt nemulțumite statele din sud și vest # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus extinderea unei inițiative pentru „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni au spus că se simt excluse, au declarat marți pentru Reuters trei oficiali ai Uniunii Europene.
16:40
Administrația Trump deschide un nou front în războiul împotriva drogurilor: 50 de politicieni mexicani și-au pierdut vizele # Digi24.ro
Guvernul SUA a revocat vizele a cel puțin 50 de politicieni și oficiali guvernamentali din Mexic, în contextul măsurilor luate de administrația Trump împotriva cartelurilor de droguri și a presupușilor lor aliați politici, au declarat doi oficiali mexicani pentru Reuters.
Acum o oră
16:20
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a afirmat marţi că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de a aduna popoarele ortodoxe în rugăciune şi comuniune.
16:20
Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia. Se ascundea într-un apartament din Pavia # Digi24.ro
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă. El se ascundea într-un apartament din Pavia şi folosea documente false.
16:10
Australia, interesată de securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța. Discuții la Guvern cu premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți la Palatul Victoria, cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei. A fost discutată organizarea unei misiuni economice australiene în România pentru a facilita legături directe în vederea extinderii cooperării bilaterale în noi domenii cum ar fi energie, apărare, infrastructură și logicistică.
Acum 2 ore
15:50
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit un băiat de 12 ani. Victima a intrat în comă şi apoi a murit # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată de procurorii din Arad după ce, în urma unui conflict avut într-un parc cu un băiat de 12 ani, care l-a înjurat şi l-a agresat, l-a lovit o singură dată pe acesta cu pumnul în cap. În urma loviturii, victima a fost internată în spital, în comă, şi a murit ulterior.
15:40
Dragoș Pîslaru: Guvernul a evitat suspendarea tuturor fondurilor PNRR. Cea mai mare parte din cererea de plată 3 este recuperabilă # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți, la Digi24, că prin măsurile fiscale luate de Guvern a fost „evitată problema suspendării tuturor fondurilor europene”. El spune că pregătirile pentru cererea de plată nr 3 sunt pe ultima sută de metri și că cea mai mare parte din sumă este „recuperabilă”.
15:20
Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții # Digi24.ro
Apă la robinet fără TVA, asta prevede un proiect depus de mai mulți parlamentari PSD la Senat. Limita impusă este de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic, lucru care ar însemna direct o reducere a facturii la întreținere.
15:10
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului # Digi24.ro
Mai multe instituţii media americane importante, care au acces la briefingurile Pentagonului, au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care limitează ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează The Guardian. Noua politică le impune acestora să se angajeze să nu obțină materiale neautorizate și le restricționează accesul în anumite zone, cu excepția cazului în care sunt însoțite de un oficial.
15:00
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hematurie.
Acum 4 ore
14:40
Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o ”minune” faptul că nicio persoană nu a fost rănită.
14:20
Victor Negrescu se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcție vizează europarlamentarul # Digi24.ro
Victor Negrescu a anunțat, marţi, că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul care va avea loc în data de 7 noiembrie. Europarlamentarul candidează pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte, după ce liderii PSD au decis să crească numărul funcțiilor de conducere din partid.
14:10
Puține momente din politica internațională pot fi considerate cu adevărat istorice. Iar ceea ce se conturează astăzi în Orientul Mijlociu ar putea fi unul dintre ele. Într-o regiune definită de decenii de conflict și neîncredere, noul acord de pace pare să schimbe regulile jocului. Numele care se află incontestabil în centrul acestei mișcări este cel al președintelui american Donald Trump. Este un moment care marchează o schimbare de paradigmă: de la gestionarea conflictului la încercarea de a-l închide printr-o arhitectură strategică, cu beneficii mutuale și controale multilaterale.
14:10
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect lansat în dezbatere publică de MAI # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne pune în dezbatere publică proiectul „Siguranţă în trafic”, care prevede, între altele, integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi ale CNAIR, introducerea conceptului de viteză medie și simplificarea mecanismului de constatare a sancţiunilor. Proiectul mai prevede că cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise online și chiar unele accidente rutiere vor putea fi declarate tot online.
14:10
Românii au fost intervievați privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, în cadrul unui sondaj organizat de către INSCOP Research. Conform rezultatelor publicate, peste jumătate dintre români au o părere bună despre scrutinul de peste Prut.
14:00
Un microfon uitat deschis a surprins momentul în care președintele indonezian îi cerea lui Trump o întâlnire cu fiul său, Eric # Digi24.ro
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său Eric, vicepreşedinte executiv al Organizaţiei Trump. Discuția a fost surprinsă de un microfon uitat deschis, după ce liderul de la Casa Albă a vorbit la summit-ul dedicat Fâşiei Gaza în Egipt, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
14:00
Părinții copiilor LGBTIQ+ invită politicienii la dialog, după apariția unor informații false despre strategia UE privind copiii trans # Digi24.ro
Grupul părinților persoanelor LGBTIQ+ din România îi invită pe policienii la discuții după ce au apărut în mass-media informații false potrivit cărora copiii trans ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă, opinia publică fiind manipulată că asta și-ar dori de Comisia Europeană. Reacția vine după ce eurodeputata PSD Gabriela Firea a anunțat că executivul european are astfel de intenții privind copiii trans și a anunțat că va cere colegilor din Parlamentul European să se opună ratificării.
14:00
Raport Salvați Copiii: Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: „E un eşec colectiv” # Digi24.ro
Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană de 24,2%, potrivit unui raport al organizației Salvaţi Copiii.
13:50
Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen # Digi24.ro
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor în Rusia”. El însuși a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul i-a fost înmânat de către primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agricole, președintele Asociației fermierilor și cooperativelor agricole din Rusia (AKKOR), Vladimir Plotnikov, în cadrul unei ceremonii oficiale la Groznîi.
13:50
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului # Digi24.ro
Au apărut imagini cu momentul impactului fatal de pe trecerea de pietoni din Sectorul 4, surprinse chiar de camera de bord a șoferului vinovat. O mamă și copilul de doi ani, aflat în cărucior, au fost spulberați, iar femeia a murit pe loc.
13:40
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță din Poliția Română ajuns o formă de „trafic de influență” # Digi24.ro
Un polițist sancționat după ce a șicanat o tânără în trafic primește câteva luni mai târziu un „salariu de excelență”. Acest „salariu de excelență” este, de fapt, un bonus de până la 50% din salariu, acordat timp de șase luni. Episodul scoate la lumină o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din Poliție. Cosmin Andreica, reprezentantul Sindicatului Europol a explicat, pentru Digi24.ro, că „salariul de excelență” este, mai degrabă, un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere - „un trafic de influență la nivel instituțional”, după cum l-a catalogat liderul de sindicat.
13:20
Armata israeliană a declarat, marţi, că a deschis focul asupra unor persoane suspecte care se îndreptau spre soldaţii israelieni în nordul Fâşiei Gaza. După incident, Israelul și gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace, semnat luni de președintele american Donald Trump.
13:00
FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste” # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți că a deschis un dosar penal împotriva criticului Kremlinului, aflat în exil, Mihail Hodorkovski, acuzându-l de crearea unei „organizații teroriste” și de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează TVPWorld.
Acum 6 ore
12:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autorităţile locale au emis o avertizare de fenomene meteorologice severe pentru regiunile San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura şi Los Angeles.
12:40
Noi date din accidentul în care o mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni: Unul dintre șoferii implicați a ieșit pozitiv la drug test # Digi24.ro
Noi informații despre accidentul grav provocat de un șofer teribilist care a călcat o mamă și pe fetița ei de 2 ani pe o trecere de pietoni de pe șoșeaua Berceni și care se lăuda în online că circulă pe străzi cu viteze de peste 240km/h. Femeia care a murit a fost aruncată de pe trecere și lovită de alte două mașini. Surse din anchetă au spus, pentru Digi24, că unul dintre ceilalți doi conducători auto peste care a căzut femeia a ieșit pozitiv la amfetamină.
12:40
Tăierea posturilor din primării și alegerile din București, dintr-o amânare în alta. Coaliția se reunește din nou de la ora 14:00 # Digi24.ro
Liderii Coaliției revin la masa negocierilor, după ce nu au reușit să ia o decizie în privința tăierii posturilor din primării, deși reforma a fost promisă de aproape două luni. Este așteptată și data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, după ce unul dintre prim-vicepreședinții PNL a spus că PSD vine cu „amenințări” atunci când este vorba de alegerile din București.
12:20
Scandal provocat de noul proiect de lege RCA: Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații # Digi24.ro
Proiect controversat în Parlament legat de modificarea RCA. Companiile de asigurări ar putea stabili valoarea despăgubirii, locul unde se vor face reparațiile, dar și când va avea loc plata daunei. Service-urile, transportatorii și organizațiile de protecție a consumatorilor susțin că astfel le sunt îngrădite drepturile celor păgubiți. Acum, șoferii sunt cei care decid unde se duc, iar serviceurile trimit nota de plată asigurătorilor, în multe cazuri umflate, acuză companiile de asigurări, care sunt nevoite astfel să urce prețul RCA.
12:10
Prima declarație a președintelui scos din propria țară de un avion trimis de către Macron. Mesajul liderului malgaș # Digi24.ro
Preşedintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a îndemnat luni la ”respectarea Constituţiei în vigoare”, în prima sa intervenţie difuzată după fuga sa din ţară, după ce militari s-au alăturat manifestanţilor în contestarea puterii, în weekend.
12:10
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie # Digi24.ro
Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor Parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, potrivit Reuters.
12:10
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere delimitări clare: „Cu toate precauțiile” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice Serviciul Român de Informații în lupta anticorupție în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit lui Nicușor Dan, implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută „cu toate precauțiile, precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în activitatea parchetului”.
12:00
Cine ar putea fi următorul premier al Republicii Moldova. Numele surpriză vehiculat de către jurnaliștii de la Chișinău # Digi24.ro
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, susțin surse ale Ziarului de Gardă de la Chișinău. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.
11:50
Odi Onyejekwe: „Sunt unii oameni care nu te vor asculta. Tu trebuie să-ți faci rolul pe care îl ai. Și tu ai o misiune, du-te înainte!” # Digi24.ro
Crescut pe ulițele din județul Sălaj cu apelative dure legate de culoare pielii sale, Odi Onyejekwe, un român pe jumătate nigerian, a învățat de mic ce înseamnă prejudecățile. Azi, copilul timid a devenit o voce care răspunde urii rasiale cu ironie și umor. Într-un interviu emoționant în campania "Împreună fără ură", Odi ne-a mărturisit că folosește umorul ca un scut de protecție pentru nepoțica lui.
11:30
Paradoxul României, explicat de Pîslaru: Țara noastră stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să încheie anul cu deficit de 8,4% # Digi24.ro
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru.
11:20
Povestea care a făcut statul să-și recunoască greșelile: Lavinia, pacienta cu arsuri de la Floreasca trimisă în Belgia, va fi externată # Digi24.ro
Vești bune despre pacienta cu arsuri de la Floreasca și transferată în Belgia. Cu arsuri pe mai mult de jumătate din corp și cu șanse minime de supraviețuire, Lavinia trăiește acum un miracol. După luni de tratament în Belgia, urmează să fie externată, deși în România i-au fost date șanse minime de supraviețuire. Datorită curajului surorii ei de a vorbi despre neregulile din spital, Lavinia trăiește și am aflat că România avea un centru de arși care funcționa ilegal, cu acordul fostului ministru al Sănătății și al Direcției de Sănătate Publică București. Alina a reușit prin vocea ei să transforme durerea în schimbare: Centrul de arși de la Floreasca a fost închis, iar ordinul de ministru a fost rescris conform standardelor internaționale.
11:10
Trump s-a supărat pe revista Time din cauza unei poze folosite: „Ceva care pluteşte şi care arată ca o coroană, dar extrem de mică” # Digi24.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a plâns marţi de fotografia folosită de revista Time pe coperta sa, criticând faptul că publicaţia i-a "şters" părul şi numind imaginea "foarte rea".
11:00
„Eu sunt singurul care contează.” Trump l-a lăudat pe Orban că este un lider „fantastic”: „Îl iubim pe Viktor” # Digi24.ro
Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie.
Acum 8 ore
10:50
Administrația Trump lansează un program de 500 de milioane de dolari pentru securitatea anti-drone la Cupa Mondială din 2026 # Digi24.ro
Administrația Trump ia măsuri pentru a fortifica spațiul aerian al SUA împotriva potențialelor amenințări reprezentate de drone înaintea Cupei Mondiale din vara viitoare și a altor evenimente importante, considerând că această tehnologie este necesară atât pentru a consolida securitatea, cât și pentru a depăși concurența străină în domeniul tehnologiei aviatice, potrivit POLITICO.
10:50
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care să-i trimită pe front, fără o mobilizare generală # Digi24.ro
Autoritățile ruse se pregătesc să recurgă la serviciul militar pentru imensa rezervă de mobilizare a Ministerului Apărării, creată prin decretul lui Vladimir Putin în 2015.
10:50
De ce un armistițiu în Ucraina e periculos pentru Europa. Avertismentul ISW despre un război Rusia-NATO # Digi24.ro
Rusia ar putea reprezenta o amenințare serioasă pentru NATO mult mai devreme decât anticipează liderii europeni, arată un raport al Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citat de RBC Ukraine. Analiștii susțin că o încetare a focului în Ucraina i-ar permite președintelui rus Vladimir Putin să-și trimită rapid trupele la granița de est a NATO.
10:30
Cum se produce și cum se tratează fractura de gleznă
10:30
Cel puţin 64 de persoane au murit, iar alte 65 au fost date dispărute în urma unor ploi torenţiale în mai multe state în centrul şi estul Mexicului, anunţă Guvernul.
10:30
(P) Cel mai mare târg tehnologic din lume, Gitex Global, vine în Europa de Sud-Est, găzduit de Belgrad! # Digi24.ro
(P) Cel mai mare târg tehnologic din lume, Gitex Global, vine în Europa de Sud-Est, găzduit de Belgrad!
10:20
Trei poliţişti au murit și 13 au fost răniţi în urma unei explozii în Italia. Două persoane, frate și soră, au fost reținute # Digi24.ro
Trei ofiţeri din cadrul Forţelor de Carabinieri au fost ucişi într-o explozie în timpul unei operaţiuni desfăşurate de forţele de ordine în nordul Italiei, a relatat marţi agenţia de presă ANSA, citată de dpa. Alţi 13 poliţişti, carabinieri şi pompieri au fost răniţi în acest incident produs în comuna Castel D'Azzano, la sud de oraşul Verona.
09:40
Primăria Capitalei vrea să interzică circulația mașinilor de gunoi, aprovizionare și curierat în orele de vârf # Digi24.ro
Primăria Capitalei a pus, marți, în dezbatere publică un proiect de hotărâre care urmează să fie adoptat de către Consiliul General și care prevede ca mașinile de gunoi, de aprovizionare și de curierat să nu poate circula între orele 07:00–10:00 și 16:00–19:00, a anunțat Stelian Bujduveanu. Încălcarea regulii va fi amendată cu sume între 3.000 și 5.000 lei. „Traficul din orele de vârf s-ar reduce cu peste 150.000 de vehicule, permițând un flux mai fluent pentru transportul public și pentru deplasările esențiale ale cetățenilor”, susține edilul general interimar.
09:30
Ucraina poate învinge Rusia fără trupe străine, afirmă fostul președinte Petro Poroșenko # Digi24.ro
Fostul președinte ucrainean Petro Poroșenko a declarat că Ucraina poate învinge Rusia cu sprijinul NATO, al Statelor Unite și al Uniunii Europene, fără a fi nevoie de trupe străine. Într-un interviu exclusiv acordat TVP World, Poroșenko a afirmat că Ucraina trebuie să se integreze mai mult în alianțele occidentale și a solicitat solidaritatea continuă din partea partenerilor europeni.
09:30
Preşedintele american Donald Trump a confirmat că îl va primi pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski vineri la Casa Albă, în cea de-a treia vizită a liderului ucrainean la Washington de la întoarcerea miliardarului republican la putere.
09:20
Șoferul de 20 de ani care a lovit mortal o femeie și un copil pe șoseaua Berceni a fost reținut # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani care a lovit cu mașina și omorât o femeie de 35 de ani și un copil de aproximativ doi ani pe șoșeaua Berceni din Capitală a fost reținut pentru 24 de ore.
09:20
„A intrat frica în noi, în populație”. Porcul de Crăciun, rezervat încă din octombrie. Cu cât se vinde acum kilogramul # Digi24.ro
Într-o România tot mai scumpă, se fac rezervări, mai nou, și pentru porcul de Crăciun. În Oltenia, de exemplu, deja sunt liste de așteptare la crescătorii locali. Prețurile sunt acum mai mici, iar pe asta mizează și cei care își antamează porcul pentru sărbătorile de iarnă încă din octombrie. Cei care așteaptă până în decembrie riscă să achite mai mult. „Ne e frică, a intrat frica în noi, în populație”, spune unul dintre clienți.
09:10
Un nou val de frig cuprinde România. ANM: Temperaturile vor scădea în toată țara. Cum va fi vremea în București # Digi24.ro
-5 grade Celsius s-au înregistrat la Vârful Omu, la ora 5.00. Meteorologii anunță un nou val de aer polar peste România, care își face simțit efectul de astăzi.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.