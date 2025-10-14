Când AI-ul minte: Cazul Deloitte și riscul de business de sute de mii de dolari pe care toți îl ignorăm (analiză Echipa Invergent)

14:40

Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către […] The post Doru Dudaș, CCF: Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către contribuabilii de bună credință appeared first on Financial Intelligence.