Când AI-ul minte: Cazul Deloitte și riscul de business de sute de mii de dolari pe care toți îl ignorăm (analiză Echipa Invergent)
Financial Intelligence, 14 octombrie 2025 13:20
Autor: Laboratoarele invergent.ai Halucinațiile AI nu mai sunt o curiozitate tehnică, ci un risc de conformitate și reputațional major.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
13:30
Kazahstanul încearcă să-și diversifice rutele de export al petrolului; reducerea constantă a importurilor de petrol rusesc de către UE creează oportunități pentru Kazahstan și Azerbaidjan (Astana Times)
Kazahstanul încearcă să-și diversifice rutele de export al petrolului pe fondul schimbărilor de pe piețele energetice globale. Astana
13:20
„Cultura fără pantofi și fără pantaloni": Există cel puțin 26 de companii din domeniul tehnologiei în care pantofii sunt lăsați la ușa biroului
Compania de codare AI Cursor are o politică de interzicere a pantofilor în birou. Această politică nu este
13:20
13:20
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de lege denumit generic proiectul Ecosistem, un demers de
Acum 2 ore
12:40
Fundația ASSA anunță lansarea Programului Național de Mentorat pentru Mame Vulnerabile în cadrul Conferinței anuale „Interacțiuni și Conexiuni"
Fundația ASSA, dedicată sprijinirii mamelor din medii vulnerabile anunță lansarea Programului Național de Mentorat pentru Mame, în cadrul
12:20
Deloitte, nevoită să ramburseze plata pentru un raport de 440.000 de dolari, ce conținea multiple erori generate de inteligența artificială
Deloitte va oferi o rambursare parțială guvernului federal al Australiei pentru un raport de 440.000 de dolari care
12:00
Vodafone va înlocui echipamentele Huawei din reţelele sale cu echipamente Samsung
Operatorul britanic de telecomunicaţii Vodafone a anunţat marţi că va implementa echipamente furnizate de gigantul tehnologic sud-coreean Samsung
12:00
Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni și încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%,
Acum 4 ore
11:30
Frumosu (BEI): Avem foarte multe miliarde gata să sprijine România în dezvoltarea sistemului feroviar
Banca Europeană de Investiţii (BEI) are foarte multe miliarde gata să sprijine România în dezvoltarea sistemului feroviar, în
11:20
Lazea (BNR): Mediul de afaceri a ajuns la o masă critică în privinţa volumului de activitate,dar a căpătat experienţa pieţelor externe
Mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce priveşte volumul de activitate, dar
11:20
Emisii majore de metan persistă în infrastructura de petrol şi gaze a României (organizaţii)
Poluarea cu metan rămâne răspândită în România, persistând emisii semnificative în toate etapele producţiei, stocării şi transportului de
10:30
Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank intră în etapa finală a procesului de fuziune
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală. Fuziunea este
10:10
Resursele de energie au crescut în primele 8 luni; producţia termo, hidro şi eoliană, în scădere, nucleară şi fotovoltaică, în creştere
Resursele de energie primară şi cele de energie electrică au crescut cu 4,6%, respectiv cu 4,1%, în primele
Acum 6 ore
09:10
Banca de Investiții și Dezvoltare semnează prima convenție de garantare pentru proiectele publice de investiții strategice cu CEC Bank
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și CEC Bank au semnat prima convenție pentru acordarea de garanții individuale
08:50
Prețurile argintului au atins un maxim istoric de aproape 53 de dolari pe uncie, pe fondul unui short
08:40
Green Tech anunță demararea lucrărilor pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România
Green Tech Internațional a anunțat că începe lucrările pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din
08:40
China a adăugat cinci filiale americane ale constructorului naval sud-coreean Hanwha Ocean pe lista sancțiunilor, provocând o scădere de 8% a acțiunilor
Ordinul, care a intrat în vigoare imediat, va interzice organizațiilor și persoanelor fizice din China să facă afaceri
08:30
Raiffeisen Bank încheie un parteneriat cu Munich Re pentru o tranzacție de securitizare sintetică în valoare de 1 miliard de euro
Raiffeisen Bank anunță finalizarea cu succes a unei noi tranzacții de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re,
08:20
Rezultatele anchetei ANAF în cazul companiei RICHRBT au ajuns la Parchet (Nazare)
Concluziile unui dosar așteptat în spațiul public: ancheta ANAF privind o amplă rețea transfrontalieră implicată în activități de
08:10
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna august 2025 a fost de 9.002 lei, cu 199
Acum 8 ore
07:20
Utilizarea ChatGPT ar putea duce la „lipsuri cognitive" la copii – iată cum îi pot proteja părinții
Inteligența artificială remodelează locurile de muncă – și ajunge din ce în ce mai mult în mâinile multor
07:00
Franţa: Sarkozy va fi încarcerat începând cu 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând cu data de 21 octombrie la închisoarea La Santé
07:00
Simion a anunţat că va candida, la Congresul AUR, pentru un nou mandat de preşedinte al partidului
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii
07:00
George Simion (AUR): Vom depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din Guvern
Parlamentarii AUR vor depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din actualul Cabinet, a anunţat, luni, preşedintele partidului, George
06:40
Nicuşor Dan: Este nevoie de "atacarea frontală a fenomenului corupției", iar SRI va trebui să se "preocupe" de acest fenomen
Este nevoie de "atacarea frontală a fenomenului corupției", iar SRI va trebui să se "preocupe" de acest fenomen,
06:30
Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas, semnat la summitul de la Sharm el-Sheikh
Preşedintele american Donald Trump şi liderii altor trei ţări mediatoare au semnat documentul privind încetarea focului în Fâşia
Acum 24 ore
20:50
FSB previne un atac terorist împotriva unui înalt oficial al Ministerului Apărării din Moscova
Potrivit Serviciului Federal de Securitate, patru suspecți implicați în complot au fost reținuți Ofițerii Serviciului Federal de Securitate
20:50
Serbia îşi va proteja interesele cu privire la compania petrolieră NIS, spune preşedintele Vucic
Serbia va face tot ce poate pentru a-şi proteja interesele având în vedere sancţiunile americane împotriva companiei petroliere
20:40
Claudiu Manda: Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului,
20:40
UE anunţă instituirea de birouri regionale pentru fabricile de AI în statele membre şi în ţările partenere, inclusiv în Republica Moldova
Comisia Europeană a anunţat, luni, lansarea de "Antene ale fabricilor de AI" în şapte state membre – Belgia,
19:40
Laureatul francez al Nobelului pentru Economie spune că Europa nu are un ecosistem financiar propice inovaţiei
Unul dintre cei trei câştigători ai Premiului Nobel pentru Economie din 2025, francezul Philippe Aghion, a făcut luni
19:30
Acţionarii Transelectrica au decis să dea în judecată foști membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru recuperarea unor prejudicii
Acţionarii Transelectrica au decis să dea în judecată foști membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru recuperarea unor prejudicii. Adunarea
19:00
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara va livra combustibil nuclear sub formă de dioxid de uraniu (UO2) către Argentina
SN Nuclearelectrica SA anunță că fililala sa, Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu (FPCU) Feldioara, va livra
18:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă, luni, de plenul Senatului. S-au
18:50
Ministrul german de externe laudă Bulgaria și România ca parteneri 'cruciali'
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a promis luni României și Bulgariei sprijin împotriva Rusiei, în cadrul unei
18:50
Nicolae Bănicioiu, achitat definitiv într-un dosar de corupție; el scapă și de plata sumei de 1,3 milioane lei
Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătății și al Tineretului și Sporturilor, a fost achitat definitiv luni de Instanța
18:30
Secretarul Trezoreriei SUA spune că închiderea Guvernului federal începe să afecteze economia
Încetarea funcţionării Guvernului federal al SUA începe să aibă un impact asupra economiei, a declarat luni secretarul Trezoreriei
17:40
Congresul PSD în care urmează să fie aleasă conducerea partidului va avea loc pe 7 noiembrie, a decis,
17:20
Sorin Grindeanu: Suntem interesaţi ca Australia să sprijine în continuare aderarea României la OCDE
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a declarat luni, în contextul unei întâlniri cu o delegaţie parlamentară australiană condusă
16:00
Ce este 996? Un program de lucru interzis în China, dar care este în trend în Silicon Valley
Programul 996 impune angajaților să lucreze de la 9 dimineața până la 9 seara, șase zile pe săptămână.
15:30
Romgaz anunță rezilierea Contractului pentru dezvoltarea centralei de la Iernut
Romgaz a anunțat, azi, rezilierea Contractului de proiectare și execuție lucrări nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect „Finalizarea lucrărilor
15:30
Beate Meinl-Reisinger (Austria): Vom deveni independenţi faţă de Rusia în sectorul energetic
Ministrul federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger, prezentă luni la Bucureşti, a reliefat
15:30
Emisiunea de euroobligațiuni din octombrie a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct
Ministerul Finanțelor a atras, pe 2 octombrie 2025, de pe piețele externe, aproximativ 4 miliarde de euro, fiind […] The post Emisiunea de euroobligațiuni din octombrie a beneficiat de o bază investițională foarte diversificată, atât din punct de vedere geografic, cât și din perspectiva tipurilor de investitori (MFP) appeared first on Financial Intelligence.
15:10
Dragoş Pîslaru: Declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă # Financial Intelligence
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, consideră că declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile […] The post Dragoş Pîslaru: Declaraţia recentă a CSM, potrivit căreia jalonul privind pensiile speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023, este gravă şi falsă appeared first on Financial Intelligence.
15:10
AFEER și Energy Traders Europe semnează un memorandum strategic de colaborare # Financial Intelligence
Laurențiu Urluescu, Președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), și Jérôme Le Page, Președintele Comitetului pentru Energie […] The post AFEER și Energy Traders Europe semnează un memorandum strategic de colaborare appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Dr. Alexandru Georgescu: ICI București este foarte interesat de Kazahstan în calitate de punct nodal al unei serii de rute comerciale cu dimensiune cibernetică și tehnologică, care conectează Europa și Asia # Financial Intelligence
Dr. Alexandru Georgescu, cercetător strategic la ICI-București și secretar general la EuroDefense România Kazahstan are un potențial semnificativ […] The post Dr. Alexandru Georgescu: ICI București este foarte interesat de Kazahstan în calitate de punct nodal al unei serii de rute comerciale cu dimensiune cibernetică și tehnologică, care conectează Europa și Asia appeared first on Financial Intelligence.
14:40
Doru Dudaș, CCF: Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către contribuabilii de bună credință # Financial Intelligence
Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către […] The post Doru Dudaș, CCF: Măsurile de forță ale ANAF, controlul fiscal și executarea silită, sunt orientate într-o proporție mult prea mare către contribuabilii de bună credință appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Discursul lui Trump întrerupt de membri de stânga ai Knessetului; Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” # Financial Intelligence
Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” Discursul lui Trump a fost întrerupt […] The post Discursul lui Trump întrerupt de membri de stânga ai Knessetului; Trump numește întoarcerea captivilor acasă „începutul istoric al unui nou Orient Mijlociu” appeared first on Financial Intelligence.
14:30
Memorandum româno-austriac pentru dezvoltarea dialogului politic, semnat la Bucureşti # Financial Intelligence
Un memorandum româno-austriac de înţelegere pentru aprofundarea şi dezvoltarea dialogului politic a fost semnat, luni, la Bucureşti, de […] The post Memorandum româno-austriac pentru dezvoltarea dialogului politic, semnat la Bucureşti appeared first on Financial Intelligence.
14:00
Israelul spune că Netanyahu nu va merge la summitul Sharm el-Sheikh, din cauza sărbătorii evreiești # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul cu privire la Gaza organizat luni de Statele Unite […] The post Israelul spune că Netanyahu nu va merge la summitul Sharm el-Sheikh, din cauza sărbătorii evreiești appeared first on Financial Intelligence.
