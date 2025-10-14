McHappy Day® 2025: fapte bune care țin familiile împreună

Pentru un părinte, cele mai grele momente sunt cele în care copilul e bolnav, iar el nu poate fi lângă el. De 27 de ani, Fundația pentru Copii Ronald McDonald le oferă părinților aflați în astfel de situații un loc aproape de spital, unde pot găsi sprijin, odihnă și puterea de a merge mai departe.

