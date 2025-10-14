Rotary Club VARANA Focșani, bal de caritate dedicat tinerilor care vor să-și descopere vocația

14:20

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Joi (9 octombrie) spre seară, în jurul orei 18.45, polițiștii din Nănești au tras pe dreapta un autoturism care se deplasa pe un drum comunal din satul Slobozia Botești (comuna Măicănești). La volan se afla un adolescent în vârstă de 16 ani, din Măicănești, care pornise la plimbare deși nu avea permis de conducere. Pentru […] Articolul N-a mai avut răbdare până la permis! Adolescent din Măicănești prins la volan pe un drum comunal apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.