Salariul minim ar putea rămâne neschimbat în 2026. Premierul Bolojan: „În principiu, nu va crește”

Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cine mai are nevoie de plaje, mănăstiri sau castele când România îți oferă, gratis, o mașină suspendată în șanț, în plin decor european? La Garoafa, pe DN2 E85, o mașină care a ieșit de pe drum acum cinci zile a devenit, fără să vrea, cea mai populară atracție turistică din zonă. Totul a început banal: […]