Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării
Jurnal de Vrancea, 15 octombrie 2025 15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou proiect inițiat de administrația liberală a Consiliului Județean Vrancea se apropie de etapa finală pentru obținerea finanțării: consolidarea și reabilitarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni. În acest context, PNL Vrancea a subliniat că investiția reprezintă rezultatul muncii și implicării echipei liberale din mandatul 2020–2024, alături de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Spitalul, […] Articolul Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
15:20
Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou proiect inițiat de administrația liberală a Consiliului Județean Vrancea se apropie de etapa finală pentru obținerea finanțării: consolidarea și reabilitarea Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni. În acest context, PNL Vrancea a subliniat că investiția reprezintă rezultatul muncii și implicării echipei liberale din mandatul 2020–2024, alături de aparatul de specialitate al Consiliului Județean Vrancea. Spitalul, […] Articolul Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 2 ore
14:40
Campanie de sterilizare gratuită a câinilor derulată de Primăria Municipiului Focşani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Focșani anunță o nouă campanie de sterilizare gratuită a câinilor aflați în proprietatea cetățenilor prin Direcția de Dezvoltare Servicii Publice (DDSP), activitate care se va desfășura în perioada 20 octombrie – 19 decembrie. Astfel, cei interesați pot depune o cerere însoțită de un act de identitate la sediul DDSP din strada Comisia Centrală, nr.80A, […] Articolul Campanie de sterilizare gratuită a câinilor derulată de Primăria Municipiului Focşani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 6 ore
11:50
România, campioană europeană la prețul energiei. Ministrul Ivan: „Nu e o exagerare, ci realitatea din cifre” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revenit cu explicații după reacțiile stârnite de declarația sa potrivit căreia România are unul dintre cele mai mari prețuri la energie din Europa — și chiar cel mai ridicat dacă se raportează la puterea de cumpărare. Într-o postare publicată pe Facebook, ministrul a prezentat date din surse oficiale europene care […] Articolul România, campioană europeană la prețul energiei. Ministrul Ivan: „Nu e o exagerare, ci realitatea din cifre” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
ULTIMA ORĂ Accident în Focșani, zona străzii Brăilei! Mai multe mașini implicate! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou accident de circulație s-a produs în cursul acestei dimineți de octombrie în municipiul Focșani, la intersecția străzilor Brăilei cu Bucegi. După cum se poate observa și din imagine, două autoturisme au intrat în coliziune în zona trecerii de pietoni și, se pare, chiar și o mașină de taxi. Cel mai probabil, cauza accidentului […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident în Focșani, zona străzii Brăilei! Mai multe mașini implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Comuna Soveja continuă să facă pași concreți în dezvoltarea turismului local. Patru noi pensiuni au fost recent clasificate de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, un pas important pentru consolidarea ofertei de cazare din zonă. Primarul Ionuț Filimon a anunțat că a ridicat certificatele de clasificare, documente care confirmă îndeplinirea tuturor condițiilor legale și de […] Articolul Patru pensiuni din Soveja – clasificate oficial de Ministerul Turismului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Miercuri dimineață (15 octombrie), la ora 08:31:01 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 122,5 kilometri. Seismul a avut epicentrul în județul Buzău, pe raza comunei Lopătari, la 51 km NV de Buzău, 52 km V de Focșani, 68 km SE de Sfântu-Gheorghe, 73 km E de Brașov, […] Articolul Cutremur, miercuri dimineață, cu epicentrul la 50 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
07:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. În primele șase luni ale acestui an, la peste 16 ani de la lansarea sistemului de pensii administrate privat, pensia medie plătită a depășit 31.000 de lei, cu peste 56% mai mult decât în perioada similară a anului trecut. (Economica) 2. România a importat cu 20% mai mult petrol brut în primele șapte luni […] Articolul Cronica dimineții – 15.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce multă energie, dar ai grijă să nu te grăbești în decizii importante. O veste bună din partea unui prieten te poate motiva să finalizezi un proiect amânat. Seara e potrivită pentru relaxare în compania celor dragi. Dragoste: Discuții sincere aduc claritate.Carieră: Fii atent la […] Articolul Horoscopul zilei de 15 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
15:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru a aduce în prim-plan moștenirea vie din cea mai mare podgorie a României, Consiliul Județean Vrancea derulează noi activități în cadrul proiectului „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”, cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). Atelier de dogărie la Nereju Elevii de la Colegiul Tehnic „Valeriu D. Cotea” Focșani și Liceul de Agricultură și […] Articolul „Vin în Vrancea” – tinerii descoperă tradițiile vii ale județului apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:50
Rotary Club VARANA Focșani, bal de caritate dedicat tinerilor care vor să-și descopere vocația # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rotary Club VARANA Focșani are plăcerea de a anunța organizarea Balului de Caritate „Viitorul este Magic”, un eveniment dedicat susținerii tinerilor în vederea descoperirii vocației, ce va avea loc în data de 18 octombrie 2025, la Grand`Or Focșani, începând cu orele 19:30. Balul își propune să aducă împreună reprezentanți ai comunității și persoane care cred […] Articolul Rotary Club VARANA Focșani, bal de caritate dedicat tinerilor care vor să-și descopere vocația apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Secretarul de stat Bogdan Despescu a declarat, marţi, că România înregistrează cel mai redus nivel de siguranţă rutieră din Uniunea Europeană. ”Numărul celor care îşi pierd viaţa pe şoselele României ne obligă să implementăm în continuare noi măsuri menite a creşte rapid şi semnificativ gradul de siguranţă rutieră. Numărul în anul 2024 al persoanelor decedate […] Articolul Modificări importante la Codul Rutier. Se introduce conceptul de ”viteză medie” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
Aleșii locali ar putea fi amendați sau „scoși din joc” dacă nu-și respectă promisiunile electorale # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un nou proiect de lege depus în Parlament propune sancționarea primarilor și președinților de consilii județene care nu își respectă angajamentele din campanie. Inițiativa, semnată de deputatul Sergiu Matei (POT), ar putea schimba radical modul în care se face politică locală în România. Potrivit proiectului, se va înființa un Registru Național al Promisiunilor Electorale, administrat […] Articolul Aleșii locali ar putea fi amendați sau „scoși din joc” dacă nu-și respectă promisiunile electorale apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Peste 30.000 de credincioşi la Sfânta Liturghie de hramul Sfintei Parascheva, la Iaşi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Aproximativ 32.000 de persoane au participat marţi la Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, oficiată pe pietonalul Ştefan cel Mare, în faţa Catedralei Mitropolitane din Iaşi. Slujba, care a durat două ore şi jumătate, a fost condusă de ÎPS Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, alături de 27 de preoţi din ţară şi din străinătate. […] Articolul Peste 30.000 de credincioşi la Sfânta Liturghie de hramul Sfintei Parascheva, la Iaşi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Ministrul Finanțelor: „O instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat în perioada iulie-septembrie 2025 suma de 130 de miliarde de lei, cu 11% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut, a anunțat marți ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook. Ministrul a explicat că această creștere reflectă o „schimbare de atitudine” în interiorul instituției, […] Articolul Ministrul Finanțelor: „O instituție atât de mare și complexă nu se poate transforma peste noapte” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
VIDEO Se lucrează susținut pe lotul 2 al A7 Focșani – Bacău! Oficial: lucrările finalizate în proporție de 65% # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pe șantierul Lotului 2 din Autostrada A7 Focșani – Bacău, între localitățile Domnești Târg și Răcăciuni, lucrările înaintează într-un ritm vizibil, așa cum ne arată o nouă filmare cu drona realizată de Răducu P. Deși raportările oficiale ale CNAIR indică un stadiu fizic de 65%, imaginile recente surprinse pe teren arată un progres mai apropiat […] Articolul VIDEO Se lucrează susținut pe lotul 2 al A7 Focșani – Bacău! Oficial: lucrările finalizate în proporție de 65% apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Muzeul Unirii din Focșani a devenit, încă o dată, un spațiu al memoriei și al legăturilor culturale care depășesc granițele. Ieri, instituția a avut bucuria de a primi vizita unui grup de profesori din Republica Moldova, aflați în Focșani într-un schimb de experiență desfășurat în cadrul unui proiect transfrontalier. Oaspeții, însoțiți de doamna inspector general […] Articolul Dascăli din Republica Moldova, oaspeți ai Muzeului Unirii din Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Inspectorii sanitari au desfăşurat verificări la un număr de 78 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău. Între neregulile constatate pe timpul activităţilor derulate pe parcusul lunii septembrie se numără modificarea structurii autorizate sau a condiţiilor de igienă fără a fi notificată în prealabil DSP sau neasigurarea de căi de acces, spaţii de joacă […] Articolul Zeci de școli și grădinite lăsate fără autorizație de funcționare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Casă distrusă de flăcări la Păunești! Pompierii au mai stins un incendiu și la Gugești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În această dimineață, în jurul orei 07.00, trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Secției de Pompieri Adjud, au intervenit pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o locuință din comuna Păunești, sat Novăcești. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului și a două camere, […] Articolul Casă distrusă de flăcări la Păunești! Pompierii au mai stins un incendiu și la Gugești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși: Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, credincioșii ortodocși din întreaga țară sărbătoresc Ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul Bisericii Ortodoxe Române. Cunoscută drept „Ocrotitoarea Moldovei”, Sfânta Parascheva este cinstită în mod special la Iași, acolo unde se află racla cu moaștele sale, considerată un odor duhovnicesc de mare preț pentru România. De-a lungul anului, […] Articolul Sărbătoare mare pentru creștinii ortodocși: Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Energie: MareAi parte de o zi plină de motivație. Poți finaliza proiecte începute mai demult sau să începi ceva complet nou. Evită impulsivitatea în relații – o discuție calmă poate rezolva tensiuni. Dragoste: Posibilă reaprindere a pasiuniiBani: Investițiile mici pot aduce profitSfatul zilei: Nu forța lucrurile – lasă-le […] Articolul Horoscopul zilei de 14 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13 octombrie 2025
16:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În weekendul trecut, înotătorii care se pregătesc la Bazinul de Înot Didactic Focșani – Consiliul Județean Vrancea au reprezentat cu mândrie județul la Cupa CSM Pitești, o competiție care a reunit peste 200 de sportivi din toată țara. Echipa vrânceană a fost formată din nouă sportivi: Zlota Robert (2017) Atanasiu Flavia Maria (2016) – aflată […] Articolul Micii înotători din Vrancea, performanță și pasiune la Cupa CSM Pitești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Între 7 iulie și 19 septembrie 2025, ITM Vrancea a verificat modul în care beneficiarii respectă Legea nr. 52/2011 privind munca zilierilor. În urma celor 16 controale efectuate, inspectorii au constatat 17 nereguli și au aplicat 5 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 18.000 de lei. Cele mai frecvente abateri au vizat transmiterea datelor zilierilor […] Articolul Amenzi de 18.000 de lei după controalele ITM Vrancea la angajatorii de zilieri apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consilierii judeșeni se vor întâlni miercuri, 15 octombrie, de la ora 15.00, în cadrul unei ședințe extraordinare care se va desfășura în sistem online, pentru a dezbate și aproba cele șapte proiecte aflate pe ordinea de zi. Printre acestea se numără încheierea unor acte adiționale privind proiectele de constituire a Consorțiului pentru învățământ dual în […] Articolul Consilierii județeni convocați în ședință extraordinară. Ce proiecte sunt pe ordinea de zi apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (DSVSA) Buzău a declarat focar de pestă porcină africană într-o localitate, după ce au fost descoperite trei animale bolnave într-o gospodărie. Potrivit DSVSA Buzău, focarul a fost declarat în comuna Zărneşti. Inspectorii sanitar veterinari au dispus la nivelul localităţii măsuri de siguranţă, între ele fiind interzicerea mişcării animalelor […] Articolul Un nou focar de pestă porcină africană în județul Buzău apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
ITM Vrancea, controale și sancțiuni la agenți economici din industria alimentară # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 29 septembrie – 3 octombrie, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vrancea a desfășurat o serie de controale la angajatorii care își desfășoară activitatea în industria alimentară, urmărind cu precădere identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și respectarea legii privind relațiile de muncă. Pe parcursul desfășurării campaniei au fost controlați 16 de angajatori, fiind constatate 26 […] Articolul ITM Vrancea, controale și sancțiuni la agenți economici din industria alimentară apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:50
Elevii clasei de aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea – întâlnire cu celebra femeie de afaceri Anastasia Soare # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Centrul Cultural Vrancea a avut onoarea de a fi reprezentat la Palatul Parlamentului României, sâmbătă, 11 octombrie 2025, de către domnul instructor Ionuț Valentin Ștefan și elevii săi olimpici din cadrul Clasei de aeromodele și rachetomodele. Cu prilejul lansării de carte a stimatei doamne Anastasia Soare, (Conturul unui vis), celebra doamnă fondatoare și CEO al […] Articolul Elevii clasei de aeromodelism a Centrului Cultural Vrancea – întâlnire cu celebra femeie de afaceri Anastasia Soare apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Duminică, 12 octombrie, în jurul orei 04:00, polițiștii din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Cotești au oprit, pentru control, un autoturism care se deplasa pe DJ 205B, în comuna Cotești, județul Vrancea. Cu ocazia controlului, a fost identificat conducătorul auto, un tânăr de 24 de ani din comuna Slobozia Ciorăști. În urma testării cu aparatul […] Articolul Tânăr din Slobozia Ciorăști depistat beat la volan! Ce alcoolemie avea bărbatul apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:20
VIDEO Cum s-a produs accidentul de astăzi dimineață, din Focșani, pe Bulevardul Independenței # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Reamintim cititorilor că în această dimineață, în jurul orei 8.00, la intersecția dintre Bulevardul Independenței cu strada Peneș Curcanul a avut loc un accident rutier (tamponare) pe fondul neacordării de prioritate. Din imagini se poate vedea că autoturismul Opel, care venea pe Independenței dinspre centru, a lovit în plin celălalt autoturism chiar în mijlocul intersecției. […] Articolul VIDEO Cum s-a produs accidentul de astăzi dimineață, din Focșani, pe Bulevardul Independenței apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pompierii militari din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Vrancea au avut un sfârșit de săptămână intens, cu 37 de misiuni desfășurate pe raza județului. Potrivit datelor transmise de ISU Vrancea, 8 dintre intervenții au vizat acțiuni variate, precum: stingerea incendiilor, salvarea de animale aflate în pericol, acordarea de asistență persoanelor aflate în dificultate, […] Articolul Weekend plin pentru pompierii vrânceni: 37 de intervenții în doar două zile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sâmbără (11 octombrie) la prânz, în jurul orei 12.00, un echipaj al Secției 5 Poliție Rurală Cotești, aflat în misiune de control, a tras pe dreapta un autoturism care circula pe raza localității Budești. Oamenii legii i-au cerut șoferului permisul de conducere și au aflat cu surprindere că bărbatul în vârstă de 34 de ani […] Articolul Un focșănean s-a urcat la volan deși avea permisul suspendat! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Antreprenorii vrânceni: „Ne sufocă instabilitatea fiscală și lipsa de predictibilitate” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Mediul de afaceri din Vrancea resimte tot mai puternic presiunea fiscală și lipsa stabilității legislative, potrivit unui sondaj realizat de Patronatul Întreprinderilor Private Vrancea (PIPV) în rândul antreprenorilor locali. Cercetarea a fost derulată în prima parte a lunii octombrie, prin intermediul grupului WhatsApp „Grupul Firmelor din Vrancea”, care reunește peste 650 de reprezentanți ai sectorului […] Articolul Antreprenorii vrânceni: „Ne sufocă instabilitatea fiscală și lipsa de predictibilitate” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Luni dimineață (13 octombrie), la ora 08:36:22 (ora locală a României), în Zona Seismică Vrancea a fost înregistrat un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe Scara Richter, la adâncimea de 127,7 kilometri. Seismul a avut epicentrul în județul Vrancea, pe raza comunei Andreiași de Jos, la 30 km V de Focșani, 67 km N de Buzău, 79 km E de […] Articolul Cutremur, luni dimineață, cu epicentrul la 30 de kilometri de Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cine mai are nevoie de plaje, mănăstiri sau castele când România îți oferă, gratis, o mașină suspendată în șanț, în plin decor european? La Garoafa, pe DN2 E85, o mașină care a ieșit de pe drum acum cinci zile a devenit, fără să vrea, cea mai populară atracție turistică din zonă. Totul a început banal: […] Articolul Mașina zburătoare de la Garoafa – noul punct de atracție pe E85 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Rezultat remarcabil pentru atleții CSM Focșani 2007! Echipa de seniori masculin a clubului a cucerit medalia de argint la Campionatul Național de Maraton, desfășurat duminică, 12 octombrie, în cadrul „Raiffeisen Bank Bucharest MARATHON 2025”. Formația focșăneană, alcătuită din Claudiu Gorgan, Andrei Crainic, George Popa, Sebastian Moldovan și Ionel Zimbru, a reușit o evoluție solidă, care […] Articolul Atleții CSM Focșani 2007, vicecampioni naționali la maraton apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Oportunități pentru elevii Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani oferite de programul Erasmus+ # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani au participat recent la o activitate informativă susținută de reprezentanții Asociației Tineret pentru Dezvoltare Durabilă (ATDD), organizație activă în derularea proiectelor Erasmus+ la nivel național și european. În cadrul întâlnirii, liceenii au aflat detalii importante despre modul în care pot accesa programele Erasmus+, despre beneficiile implicării în […] Articolul Oportunități pentru elevii Colegiului Pedagogic „Spiru Haret” din Focșani oferite de programul Erasmus+ apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
JUDO LPS Focșani, vicecampioană națională pe echipe și medalie de bronz la Ne-Waza la Campionatul Național de la Miecurea Ciuc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 10–12 octombrie, la Miercurea Ciuc, s-au desfășurat Finala Campionatului Național la Judo pe echipe (U18) și Finala Campionatului Național Ne-Waza (luptă la sol). Sportivii de la LPS Focșani, antrenați de sensei Stănică Grosu și sensei Marinel Palade, au reușit un nou rezultat important, am putea spune, urcând pe podiumul național și confirmând progresul […] Articolul JUDO LPS Focșani, vicecampioană națională pe echipe și medalie de bronz la Ne-Waza la Campionatul Național de la Miecurea Ciuc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Incidentul rutier s-a produs în această dimineață, în jurul orei 8.00, la intersecția Bulevardului Independenței cu strada Peneș Curcanul, la o trecere de pietoni, unde două autoturisme s-au ciocnit, cel mai probabil din cauza neacordării de prioritate. Merită însă să amintim și faptul că semafoarele nu funcționau… adică funcționau dar pe intermitent. Din fericire, incidentul […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident pe o stradă din Focșani! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
05:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Alegerea unei clinici dentare corespunzătoare poate influența semnificativ calitatea tratamentelor și experiența generală. Deși multe clinici oferă servicii similare la prima vedere, există factori cruciali care pot face diferența între o alegere bună și una excelentă. Calificările și experiența personalului medical Primul aspect de luat în considerare este calificarea și experiența echipei medicale. O […] Articolul Cum alegi clinica dentară potrivită pentru familia ta apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi simți nevoia de acțiune și decizii rapide. Ai energie să finalizezi proiecte începute demult. Fii atent la impulsivitate în relații – un cuvânt spus la nervi poate crea tensiuni. Dragoste: Posibile tensiuni. Ai grijă cum comunici.Carieră: O zi bună pentru inițiative noi.Sfatul zilei: Gândește de două ori […] Articolul Horoscopul zilei de 13 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12 octombrie 2025
09:20
Razia polițiștilor vrânceni la Odobești: zeci de amenzi, permise reținute și controale la agenți economici # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 8 filtre efectuate, 123 de persoane legitimate, 98 de autovehicule verificate, 88 de sancțiuni contravenționale aplicate, în valoare de 68.322 de lei, în urma acțiunii cu efective mărite. La data de 11 octombrie 2025, polițiștii vrânceni au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă, cu efective mărite, pe linia prevenirii faptelor antisociale în segmentul stradal și a celor […] Articolul Razia polițiștilor vrânceni la Odobești: zeci de amenzi, permise reținute și controale la agenți economici apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Clasamentul furnizorilor de electricitate în funcție de prețul final pentru români s-a modificat față de iulie, prima lună de după liberalizarea pieței. Hidroelectrică este în continuare cea mai ieftină, însă și marii furnizori au redus prețurile față de cum erau imediat după liberalizare, iar topul nu mai este dominat de traderi. Topul 10 al […] Articolul Cronica dimineții – 12.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai energie din plin, dar evită impulsivitatea. O discuție neașteptată îți poate schimba perspectiva asupra unei relații. Fii deschis și sincer. Dragoste: Fii atent la nevoile partenerului.Bani: Posibil câștig neașteptat.Sfatul zilei: Nu lua decizii importante în grabă. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Ai nevoie de stabilitate […] Articolul Horoscopul zilei de 12 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11 octombrie 2025
19:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii vrânceni desfășoară sâmbătă seara o acțiune cu efective mărite în orașul Odobești și în comunele arondate. Se are în vedere prevenirea și combaterea faptelor antisociale în zona barurilor, verificarea respectării măsurilor dispuse prin ordine de protecție, monitorizarea participanților la traficul rutier, precum și depistarea persoanelor urmărite, dispărute sau a celor care au încălcat măsuri […] Articolul Odobeștiul și comunele din zonă, înțesate de polițiști sâmbătă seara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O casă din comuna Movilița a ars în totalitate, în urma unui incendiu produs sâmbătă. Pompierii au colaborat cu SVSU Mobilița pentru stingerea focului. ”Trei echipaje cu două autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Stației de Pompieri Panciu, în cooperare cu SVSU Movilița, intervin pentru stingerea unui incendiu ce a cuprins o […] Articolul O casă din Movilița, mistuită complet de flăcări apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea au participat sâmbătă dimineață la ediția a XII-a a evenimentului „Ștafeta Veteranilor 2025”, o manifestare dedicată cinstirii eroilor și veteranilor României. Activitatea se înscrie în seria de evenimente desfășurate sub egida Invictus România, având ca scop promovarea valorilor naționale, cultivarea respectului și recunoștinței față de cei care […] Articolul VIDEO Jandarmi din Vrancea au alergat la evenimentul „Ștafeta Veteranilor 2025” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Patru tineri au fost răniți după ce mașina în care erau s-a răsturnat în șanț, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea gălățeană Pechea. Un tânăr de 23 de ani a fost descarcerat de salvatori, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență, cu multiple traumatisme grave. Ceilalți trei răniți, cu vârste cuprinse între 20 […] Articolul Patru tineri au văzut moartea cu ochii după ce s-au răsturnat cu mașina în șanț apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Analiștii băncii britanice HSBC, cea mai mare bancă europeană după active, recomandă achiziția de titluri de stat în lei cu scadența la 5 ani, anticipând o scădere a randamentelor în perioada următoare, în principal pe fondul ameliorării riscurilor politice și fiscale. (Profit.ro) 2. Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings şi-a revizuit estimările privind evoluţia […] Articolul Cronica dimineții – 11.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:00
VIDEO Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru cere modificarea Ordonanței nr. 41/2025 pentru a salva proiectele locale blocate birocratic # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deputatul PNL de Vrancea, Dragoș Ciobotaru, a anunțat că a susținut în Comisia pentru administrație publică și amenajarea teritoriului din Camera Deputaților adoptarea a două amendamente importante la legea de aprobare a Ordonanței nr. 41/2025, cu scopul de a debloca proiecte locale aflate în impas din motive birocratice. Potrivit parlamentarului liberal, modificările propuse și deja […] Articolul VIDEO Deputatul PNL Dragoș Ciobotaru cere modificarea Ordonanței nr. 41/2025 pentru a salva proiectele locale blocate birocratic apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Astăzi, te simți plin de energie și gata să iei inițiativa într-un proiect important. Ai grijă, totuși, să nu fii prea impulsiv în decizii. Relațiile personale pot necesita mai multă atenție și tact. Sfatul zilei: Ascultă și punctul de vedere al celorlalți. ♉ Taur (20 aprilie – 20 […] Articolul Horoscopul zilei de 11 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
06:20
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 10-16 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 10-16 octombrie 2025: Vineri,10 Octombrie 14:30 Charlie și puiul de cangur (dub) – Comedie, Normal, AG […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 10-16 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.