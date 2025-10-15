Proiectul de reabilitare a Spitalului de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni mai aproape de faza finanțării

08:40

Patru tineri au fost răniți după ce mașina în care erau s-a răsturnat în șanț, în noaptea de vineri spre sâmbătă, în localitatea gălățeană Pechea. Un tânăr de 23 de ani a fost descarcerat de salvatori, fiind transportat la Spitalul Județean de Urgență, cu multiple traumatisme grave. Ceilalți trei răniți, cu vârste cuprinse între 20 […]