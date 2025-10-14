Șeful diplomației germane, la București: Vom apăra fiecare centimetru al teritoriului NATO. Flancul nostru estic va fi apărat împreună

16:13

Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) din Hamburg l-a exclus pe Robert Risch din consiliul local, după ce imagini analizate de RFE/RL au arătat că acesta a participat la un forum al extremei drepte din Rusia.Risch a participat la conferința de la Sankt Petersburg pe 12 septembrie, conform unei examinări a imaginilor.Printre organizatorii evenimentului s-a numărat și Konstantin Malofeev, un magnat care are legături cu Kremlinul, aflat sub sancțiuni occidentale pentru implicarea în...