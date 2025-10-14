ASF, la un pas să transforme RCA în țeapa secolului

11:40

Sorin Grindeanu a încercat să explice cum de a ajuns PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greșelile făcute de social-democrați – ce sunt motiv de scădere în sondaje – ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în […] The post Grindeanu a vorbit despre „greșelile” care au dus scorul PSD sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” first appeared on Ziarul National.