ASF, la un pas să transforme RCA în țeapa secolului

Acum 15 minute
18:10
ULTIMA ORĂ Sesizările făcute de Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) la Parlament, care avertizau asupra pericolului uriaș al schimbărilor legislative, au avut efect asupra parlamentarilor, care au respins toate amendamentele suplimentare, față de Directiva UE. COTAR a semnalat, în plus, că propunerile ar fi adus și o gaură în bugetul de stat
Acum 30 minute
18:00
Marile confederații sindicale naționale, Cartel Alfa și BNS, au atras atenția că amendamentele propuse la Legea plății pensiilor private au fost respinse de parlamentari, fapt care va crea probleme mari cetățenilor. Bogdan Hossu a atras atenția că permiterea retragerii a 30% din suma depusă la Pilonul II va genera o sărăcire majoră a pensionarilor, care
Acum o oră
17:50
Scene incredibile înaintea meciului Costa Rica – Nicaragua, din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Cu doar câteva minute înainte de start, nouă polițiști costaricani au intrat în vestiarul oaspeților pentru a-l aresta pe un internațional acuzat că nu și-ar fi plătit pensia alimentară. Potrivit Federației din Nicaragua, momentul a avut loc „în circumstanțe complet nepotrivite" și
17:50
SUA restaurează Roosevelt Roads, baza navală din Puerto Rico, ca punct de plecare pentru noul război împotriva bandelor de traficanți de droguri din America Latină. O flotilă staționează acum în largul coastelor Venezuelei, cu trei distrugătoare, un crucișător cu rachete ghidate, un submarin de atac și nave de asalt amfibii. Avioane de vânătoare F-35 și
17:50
Lionel Messi riscă să piardă o parte din vila de lux cumpărată în 2022 pe insula Ibiza, pentru care a plătit aproximativ 11 milioane de euro. Proprietatea din Sant Josep de Sa Talaia, achiziționată de la un antreprenor elvețian, este vizată de autorități după ce s-a descoperit că în subsol au fost amenajate camere neautorizate,
17:40
Președinția lui Emmanuel Macron se prăbușește, strivită între dușmani pe care nu mai poate să-i depășească. Rassemblement National al Marinei Le Pen și La France Insoumise a lui Jean-Luc Melenchon, alături de socialiști, s-au unit pentru a forța încă un vot de neîncredere, de data aceasta programat pentru joi. Supraviețuirea politică a lui Macron depinde
17:30
Intensificarea tensiunilor dintre SUA și China evidențiază neîncrederea tot mai profundă care separă cele două mari economii globale. China a anunțat un nou cadru pentru restricționarea exporturilor de metale rare, a inclus mai multe companii americane pe lista neagră și a impus taxe navelor legate de SUA pentru acostarea în porturile chineze. Donald Trump a
Acum 2 ore
16:30
Flexitarienii – noua generație care mănâncă inteligent. Mâncarea viitorului, la RO.aliment Show 2025, eveniment susținut de Senatul Științific al Fundației Dan Voiculescu # National.ro
La Cluj-Napoca se vorbește, zilele acestea, despre cum vom mânca în viitor. Este tema principală a RO.aliment Show 2025, cel mai important eveniment dedicat industriei alimentare, organizat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară. Cercetători, nutriționiști, producători și studenți discută cum putem avea o alimentație mai sănătoasă, mai echilibrată și mai responsabilă. Partener științific
Acum 4 ore
16:20
Protest masiv în Bruxelles. Zeci de mii de oameni în stradă, împotriva planurilor de austeritate ale Guvernului – VIDEO # National.ro
Protest de amploare în Bruxelles, oamenii ieșind cu miile în stradă, în 14 octombrie, nemulțumiți de planurile de austeritate ale Executivului condus de către Bart De Wever. Imaginile ce surprind atmosfera de pe străzile din capitala belgiană, pe durata manifestației, au ajuns pe rețelele de socializare. Zeci de mii de oameni au ieșit marți pe
16:20
Sistemul RCA se transformă în țeapa secolului. Despăgubirile, stabilite de asigurători # National.ro
Proiectului de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 132/2017, adoptat de Senat, a fost pur și simplu măcelărit la camera Deputaților. Amendamentele depuse de deputați și susținute de ASF, în favoarea clară a firmelor de asigurări, transformă RCA în țeapa secolului. Practic, dacă se adoptă amendamentele, atât șoferii păgubiți, cât și service-urile auto vor
15:50
Pentru prima dată în aproape patru decenii, Iranul se află în pragul unei schimbări de conducere – și poate chiar de regim. Pe măsură ce domnia liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, se apropie de sfârșit, un război de 12 zile din iunie a scos la iveală fragilitatea sistemului pe care l-a construit. Israelul a bombardat
15:40
În mijlocul bucuriei imediate a familiilor ostaticilor și a triumfului lui Donald Trump, planul de pace pentru Fâșia Gaza ar putea duce la un armistițiu. Oboseala combatanților a pus capăt luptelor, cel puțin pentru moment. Dar Trump vorbește cu o incredibilă ușurință despre „forța internațională de stabilizare" pentru Gaza postbelică. Chiar vor patrula trupele americane,
14:50
O autospecială de poliție, în pericol să ia foc. Ce s-a descoperit montat în portiera mașinii: „Nu mică le-a fost mirarea" – VIDEO # National.ro
Un echipaj de poliție din județul Mehedinți a trecut prin momente tensionate, după în autospeciala de serviciu a început să se simtă un miros puternic de ars. Polițiștii au descoperit că în interiorul uneia dintre portiere era montat un sistem audio-video improvizat, care ar fi putut provoca un scurtcircuit și chiar un incendiu. Cazul a
14:40
1. Vine iarna, românii nu se mai ajung cu banii, așa că Putin trebuie învins mai repede. Lui Napoleon nu i-a ieșit lucrarea, dar Moșteanu îl poate răzbuna. Parcă îl văd, pe trotinetă, în uniformă de roșior. Veston de culoarea sângelui vărsat cu eriosm în eprubeta de analize. Și brodat cu fir auriu de la
Acum 6 ore
13:00
VIDEO. Călin Georgescu, atac la premierul Ilie Bolojan, după semnarea controlului judiciar: „Comportament trădător și slugarnic" # National.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat din nou în fața polițiștilor. De această dată marți, 14 octombrie, la secția de poliție din Buftea, pentru a semna controlul judiciar, măsură ce i-a fost impusă încă de la finalul lunii februarie. Cum s-a întâmplat și în precedentele dăți în care Călin Georgescu a ajuns la
Acum 8 ore
12:10
ANAF, ANI, DNA, follow the money! Zărescu și averea care nu încape în declarațiile de avere # National.ro
Într-o Românie în care, în aceste zile, austeritatea este cuvântul cel mai des auzit, Cristian Zărescu este dovada vie că unii bugetari nu se plafonează, ci se îmbogățesc. Altfel spus, nu toți sfinții se nasc în biserică, unii se nasc în redacții, dar se sfințesc în primărie. „Norocul administrativ" al lui Zărescu se numește Primăria
11:50
COTAR a transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la Legea RCA – DOCUMENT # National.ro
COTAR a anunțat marți dimineață, 14 octombrie, că transmis Camerei Deputaților un memoriu pentru respingerea amendamentelor la proiectul de modificare a Legii RCA. Este vorba despre amendamentele suplimentare care ar putea fi propuse la PL-x nr. 216/2024, proiect aprobat de Senat și pe care COTAR nu îl dorește modificat. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din
11:30
Numere de telefon private, inclusiv al premierului Australiei şi al lui Donald Trump Jr., publicate pe un site # National.ro
Deși multora le-ar putea părea greu de crezut, cel puțin la prima vedere, s-a aflat că numerele de telefon private ale unor personalități, printre care premierul Australiei, Anthony Albanese, și Donald Trump Jr., fiul cel mare al președintelui SUA, au fost publicate pe un site. Numerele de telefon private ale mai multor personalităţi, printre care
10:40
Sărbătoarea Sfintei Parascheva, marcată cu cruce roșie în calendar. Tradiții și obiceiuri pe 14 octombrie # National.ro
An de an, pe 14 octombrie, credincioșii ortodocși o cinstesc pe Sfânta Cuvioasă Parascheva, considerată a fi Ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte ale tradiției românești. Ziua de 14 octombrie este marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox, iar credincioșii respectă mai multe obiceiuri în această zi de mare sărbătoare, transmise din
Acum 12 ore
10:00
Șoferul care a provocat cumplitul accident din București, în urma căruia o mamă a murit, iar fetița ei a fost rănită, reținut/Ce spun martorii # National.ro
Apar noi informații în cazul tragediei ce a avut loc luni după-amiază, în București. Șoferul care a provocat cumplitul accident de pe Șoseaua Berceni din Capitală a fost reținut. O mamă în vârstă de 35 de ani și-a pierdut viața, iar fiica ei, de 2 anișori, a fost transportată la spital, după ce au fost
07:20
06:00
Horoscop 14 octombrie 2025 – Veți câștiga niște bani pentru cineva care are mare nevoie # National.ro
BERBEC Nu veți primi astăzi mai mult decât cuvinte bune și bucurii de la o persoană pe care o aveți în mare stimă și care vă va aduce un val de afecțiune și simpatie. De asemenea, vă va oferi o cheie a fericirii voastre. Veți afla dacă nu sunteți prejudiciați. TAUR Astăzi începeți ziua
Acum 24 ore
21:40
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a lansat acuzații grave la adresa Serviciului de Informații Externe (SIE) din România, susținând că oligarhul Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de protecția acestei instituții. Declarațiile vin în contextul în care Plahotniuc, extrădat recent din Grecia, se află acum în închisoare la Chișinău, fiind acuzat că ar fi
21:10
21:00
Inflația în România rămâne la 9,9% în septembrie. Fructele, lactatele și energia electrică, cele mai mari scumpiri # National.ro
Inflația în România s-a menținut în septembrie sub pragul de 10%, cu o rată anuală de 9,9%, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Deși procentul pare stabil, realitatea din coșul de cumpărături arată o presiune tot mai mare asupra bugetelor familiilor. Cele mai accentuate scumpiri s-au înregistrat la fructele proaspete, unde prețurile au
20:10
Marile companii energetice sunt nevoite să facă față unor alegeri dificile în contextul scăderii prețului petrolului și presiunilor exercitate asupra devidendelor generoase acordate acționarilor. Exxon Mobil, Shell, Chevron, și BP reduc acum costurile și locurile de muncă. În 2022, cele mai mari cinci companii petroliere occidentale au înregistrat profituri combinate de aproape 200 de miliarde
19:50
Tragedie în
Un accident grav în Berceni a avut loc duminică după-amiază, în București. O femeie de 35 de ani, care traversa strada împingând căruciorul în care se afla copilul ei de doar doi ani, a fost spulberată de un șofer care circula cu viteză mare. Martorii spun că impactul a fost devastator, iar victima a fost […] The post Tragedie în Capitală: accident în Berceni soldat cu moartea unei mame. Femeia traversa strada cu copilul în cărucior first appeared on Ziarul National.
19:40
Când un partid de talia PSD ajunge să tremure la gândul că ar putea rămâne fără numele care-i mai dădeau greutate, este clar că cineva a încurcat direcțiile pe hartă. Titus Corlățean, după 24 de ani de loialitate declarată, și-a făcut cruce și a plecat. Nu spre pensie, ci spre o nouă construcție politică, în […] The post PSD face implozie, Grindeanu se închină la moaștele USR first appeared on Ziarul National.
19:10
Digitalizarea în Sănătate, un eșec total. Pacienți vii declarați decedați și persoane șterse din lista medicilor de familie # National.ro
Sistemul informatic așa-zis integrat al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a reușit să bulverseze toată rețeaua furnizorilor de servicii medicale. Programele învechite dau erori atât de mari, încât pacienții vii apar în sistem ca decedați, românii dispar subit de pe lista medicilor de familie, iar rețetele valide se pierd din cauza nefuncționării sistemului. Mai […] The post Digitalizarea în Sănătate, un eșec total. Pacienți vii declarați decedați și persoane șterse din lista medicilor de familie first appeared on Ziarul National.
18:40
Sute de miliarde au fost șterse din valoarea criptomonedelor. Un blogger ucrainean proeminent și influencer în domeniul monedelor digitale a fost găsit mort. Traderii se pregătesc pentru un început dificil al tranzacționării, pe măsură ce piețele se clatină. Și totuși, o corecție era inevitabilă Investitorii ar putea avea parte de câteva zile dificile. Vineri seara, […] The post Nu dați vina pe Trump pentru prăbușirea criptomonedelor first appeared on Ziarul National.
Ieri
18:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, face un joc periculos. Acesta îndeamnă populația, lipsită de acces la informații reale, să își instaleze contoare inteligente, cu promisiunea unei reduceri cu 20% a facturilor. Evident, reducerea acestora are legătură cu tarifele dinamice, adică un preț foarte mic vara, în jurul prânzului, și extrem de mare seara și dimineața, în […] The post Prețurile dinamice la energie, rețeta dezastrului. Pericol iminent pentru consumatori first appeared on Ziarul National.
17:50
Jude Bellingham trece printr-o perioadă dificilă, departe de imaginea tânărului superstar care domină mijlocul terenului la Real Madrid. Într-un interviu acordat ESPN, cu ocazia „Zilei Mondiale a Sănătății Mintale”, mijlocașul englez a făcut confesiuni sincere despre momentele sale de slăbiciune. „Au fost momente când m-am simțit vulnerabil, m-am îndoit de mine și aveam nevoie de […] The post Drama ascunsă a lui Jude Bellingham first appeared on Ziarul National.
17:10
România a reaprins speranțele calificării directe la Campionatul Mondial din 2026, după victoria uriașă cu Austria, 1-0 pe Arena Națională, în fața a aproape 40.000 de fani. Succesul le redă „tricolorilor” șanse reale de a prinde primul loc, deși drumul rămâne complicat și depinde și de alte rezultate. Situația actuală După meciurile de duminică, clasamentul […] The post Avem calculele penntru calificarea României la CM 2026 first appeared on Ziarul National.
17:10
Economia luxului se schimbă rapid. Oare cel mai bun Bordeaux este cu adevărat atât de bun? # National.ro
La mijlocul anilor 2010, toate formele de opulență deveneau din ce în ce mai scumpe. Mașinile de epocă, vinurile franțuzești, whisky-urile învechite și vilele au crescut enorm în valoare. Între 2015 și 2023, „indicele investițiilor de lux” – elaborat de firma imobiliară Knight Frank – a crescut cu 70%. Apoi ceva s-a schimbat. De la […] The post Economia luxului se schimbă rapid. Oare cel mai bun Bordeaux este cu adevărat atât de bun? first appeared on Ziarul National.
17:00
Încă o întâlnire a mai-marilor lumii de la care România lipsește. Lideri din aproximativ 20 de ţări vor participa luni la summitul pentru pace, cu privire la Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, […] The post Mai-marii lumii, prezenți la summit-ul din Egipt. România lipsește din nou – VIDEO first appeared on Ziarul National.
16:30
Pe măsură ce armistițiul din Fâșia Gaza se consolidează, Donald Trump va căuta următorul conflict pe care să-l rezolve – și câștigarea Premiului Nobel pentru Pace de anul viitor. De asemenea, va reflecta asupra lecțiilor învățate din recenta sa victorie în Orientul Mijlociu, și anume că presiunile și insistențele au succes, în timp ce propunerile […] The post Poate armistițiul din Gaza să inspire un acord în Ucraina? first appeared on Ziarul National.
16:20
Deși reprezintă doar aproximativ 2% din greutatea totală a corpului, creierul consumă în medie 20% din energia zilnică. Această realitate surprinzătoare îi face pe specialiști să-l compare cu un supercomputer: compact, dar cu un necesar energetic impresionant. Chiar și în repaus, când stai întins sau te relaxezi, miliardele de neuroni din creier lucrează continuu pentru […] The post Creierul consumă 20% din energia corpului chiar și când te odihnești first appeared on Ziarul National.
16:10
Generalul Charles de Gaulle a format a Cincea Republică în 1958 special pentru asigurarea stabilității politice. Dar Emmanuel Macron a dinamitat partidele tradiționale de dreapta și de stânga, ridicând „monarhia republicană” la noi culmi. De la realegerea lui Macron în mai 2022, numărul prim-miniștrilor săi a ajuns la cinci, ultimul guvern rezistând 14 ore. Astăzi, […] The post Ludovic al XX-lea va salva Franța lui Macron? first appeared on Ziarul National.
15:50
INS confirmă prăbușirea nivelului de trai. Explozia prețurilor a dinamitat puterea de cumpărare # National.ro
Impactul liberalizării pieței de energie și al creșterii taxelor și impozitelor a fost unul devastator, atât pentru populație, cât și pentru mediul economic. Institutul Național de Statistică anunță o inflație de 9,9% în septembrie 2025 față de aceeași lună a anului trecut și se așteaptă ca în următoarele luni aceasta să crească excesiv. Puterea de […] The post INS confirmă prăbușirea nivelului de trai. Explozia prețurilor a dinamitat puterea de cumpărare first appeared on Ziarul National.
15:40
COTAR acuză Legea „Jafului” RCA: Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări # National.ro
În contextul în care marți urmează să se supună votului în Parlamentul României ceea ce reprezentanții COTAR numesc „Legea „Jafului” RCA”, oficialii Confederației Transportatorilor au transmis luni, 13 octombrie, un mesaj de ultimă oră. „Sub pretextul introducerii unor modificări ale Legii RCA nr. 132/2017, solicitate de către Comisia Europeană, după cinci ani de încercări repetate, […] The post COTAR acuză Legea „Jafului” RCA: Instituțiile abilitate trebuie să verifice, cu celeritate, dacă există înțelegeri subterane între factorii politici și multinaționalele din asigurări first appeared on Ziarul National.
15:10
De la Noe încoace, lumea n-a mai fost atât de băgată în sperieți ca acuși câteva zile când profețiilor doamnei Jurca, nelipsita meteoroloagă de pe posturile tv, urmau să dea peste cap țărișoara noastră, anunțat fiind un adevărat potop iscat de un uragan devastator, coada unui ciclon mondial cu nume de cucoană, Barbara! Ca urmare, […] The post Profețiile doamnei Jurca și potopul lui Arafat first appeared on Ziarul National.
14:40
Istoria arată că aurul, adesea considerat cea mai sigură investiție în perioade de turbulențe, a jucat un rol important în unele dintre cele mai înșelătoare boom-uri financiare. Lumea a avut ocazia să vadă cum arată o bulă speculativă a aurului. După ce Statele Unite au abandonat etalonul aur în 1971, prețurile metalului prețios au început […] The post Ce se întâmplă când se sparge bula aurului first appeared on Ziarul National.
13:50
1. Cu Austria nu a fost vorba doar despre Mircea Lucescu și Ianis Hagi. E vorba despre familiile Lucescu (Mircea și Răzvan) și Hagi (Gheorghe și Ianis), care au marcat fotbalul românesc și în secolul trecut, și în secolul ăsta. Iar numărătorii de cornere și-au dat corigența – și au picat-o – înjurând familiile Lucescu […] The post Daaaa, un vis împlinit! Ministrul Apărării pe trotinetă first appeared on Ziarul National.
13:30
Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură: sute de blocuri și două spitale, afectate de situație # National.ro
Sute de blocuri și două spitale din Capitală vor rămâne în următoarele zile fără apă caldă pe motiv de lucrări. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat, luni, 13 octombrie, că în următoarele zile se vor finaliza lucrările de modernizare a rețelei termice primare din cadrul proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparținând S.A.C.E.T. București”. […] The post Bucureștenii din mai multe sectoare rămân fără apă caldă și căldură: sute de blocuri și două spitale, afectate de situație first appeared on Ziarul National.
11:40
Grindeanu a vorbit despre „greșelile” care au dus scorul PSD sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” # National.ro
Sorin Grindeanu a încercat să explice cum de a ajuns PSD la un scor de sub 20% în sondaje. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, consideră că două dintre greșelile făcute de social-democrați – ce sunt motiv de scădere în sondaje – ar fi că la alegerile de anul trecut au crezut prea mult în […] The post Grindeanu a vorbit despre „greșelile” care au dus scorul PSD sub 20% în sondaje: „Acea greșeală a fost una mare” first appeared on Ziarul National.
11:20
Un cutremur slab ca magnitudine s-a produs luni dimineață, 13 octombrie, la ora 8:36, în zona seismică Vrancea. Potrivit primelor informații făcute publice de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul a avut 3,1 grade pe scara Richter și s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri. „În ziua de 13 Octombrie 2025, […] The post A fost cutremur în România, luni dimineață. Ce magnitudine a avut seismul first appeared on Ziarul National.
11:00
Senatorul se retrage din cursa pentru șefia PSD. Corlățean: „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale” # National.ro
Senatorul Titus Corlățean a anunțat luni, 13 octombrie, că se retrage din cursa pentru funcția de președinte al Partidului Social Democrat, menționând că proiectul său pentru reînnoirea partidului nu este fezabil. După retragerea lui Corlățean din cursa pentru fotoliul de lider al PSD, actualul președinte interimar Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la șefia partidului, la […] The post Senatorul se retrage din cursa pentru șefia PSD. Corlățean: „PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale” first appeared on Ziarul National.
