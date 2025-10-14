De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
Digi24.ro, 14 octombrie 2025 18:10
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
18:20
Javier Milei face o vizită la Casa Albă pentru discuții cu Donald Trump, după ce SUA au acceptat să acorde sprijin financiar Argentinei # Digi24.ro
Președintele argentinian Javier Milei este primit marți de către omologul său american, Donald Trump, la Casa Albă. Întâlnirea față în față dintre cei doi lideri are loc la doar câteva săptămâni după anunțul unui viitor ajutor financiar al Statelor Unite pentru Argentina, unul dintre principalii săi aliați din America de Sud, anunță The New York Times.
18:20
Zaharova îi ține isonul lui Trump privind poza de pe coperta revistei Time: „Doar persoanele cu probleme de sănătate ar face așa ceva” # Digi24.ro
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, a criticat și ea coperta revistei Time, scriind pe Telegram că alegerea fotografiei a fost „uimitoare”. Este o nouă încercare a Moscovei de a se apropia de Trump, comentează Politico.
Acum 15 minute
18:10
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă” # Digi24.ro
De ce a înlocuit PSD „progresismul” din statut cu „valori religioase”: „Termenul a devenit sinonim cu USR, societatea nu acceptă”
18:10
CNA vrea ca „educația media” să devină parte a Strategiei Naționale de Apărare. Anunțul lui Valentin Jucan # Digi24.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, a anunţat marţi că instituţia a decis să îi solicite preşedintelui Nicuşor Dan ca „educaţia media” să devină parte asumată a Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.
Acum 30 minute
18:00
OMS a emis o alertă cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India, după moartea a zeci de copii # Digi24.ro
Organizația Mondială a Sănătății a emis un avertisment cu privire la trei siropuri de tuse fabricate în India. Conform unei declarații de pe site-ul OMS, acestea sunt COLDRIF, Respifresh TR și ReLife, fabricate de Sresan Pharmaceutical, Rednex Pharmaceuticals și, respectiv, Shape Pharma.
Acum o oră
17:50
Strategie cu miză mare. Cum vrea UE vrea să oblige companiile chineze să transfere tehnologie către firmele europene # Digi24.ro
Uniunea Europeană are în vedere obligarea firmelor chineze să cedeze tehnologia companiilor europene, dacă acestea doresc să opereze la nivel local, într-o nouă inițiativă agresivă de a face industria blocului comunitar mai competitivă, potrivit Bloomberg.
17:50
Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat al Parlamentului European, a făcut o vizită și la Ambasada Iranului de la București. Vizita intervine după mai multe întâlniri la Ambasada Rusiei, comentate de mass media, dar și după o vizită în Parlamentul de la Belgrad.
17:40
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite cardurile # Digi24.ro
Intesa Sanpaolo Bank și First Bank anunță intrarea în etapa finală de fuziune a celor două bănci, prin care clienții și serviciile oferite de First Bank vor fi incluse în portofoliul Intensa Sanpaolo începând din 31 octombrie 2025, dacă fuziunea celor două instituții financiare va obține aprobarea de la Banca Națională și va fi înscrisă la registrul Comerțului, potrivit unui comunicat remis presei. Clienții First Bank care nu și-au ridicat cardurile bancare emise de Intensa Sanpaolo Bank sunt îndemnați să o facă în timp util, ținând cont că ultima zi în care sistemele First Bank vor funcționa este 30 octombrie.
17:30
Decizie istorică a unui tribunal din Serbia. Trei persoane care au ajutat la comiterea masacrului din Strpci au fost condamnate # Digi24.ro
Trei membri ai unui grup paramilitar al sârbilor din Bosnia au fost condamnaţi marţi de un tribunal din Belgrad la pedepse cuprinse între cinci şi zece ani de închisoare pentru că au livrat călăilor lor 20 de civili daţi jos dintr-un tren în satul Strpci, în Bosnia şi Herţegovina, pe 27 februarie 1993.
17:30
Proteste în Belgia împotriva politicilor guvernului: zecii de mii de oameni ieșiți în stradă și ciocniri cu poliția # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Bruxelles în cadrul unei greve naționale împotriva reformelor guvernamentale și reducerilor bugetare. Protestele au generat haos în transportul aerian și public, relatează BBC.
17:30
Profesorii vor câștiga mai puțin începând cu septembrie. Ministerul Educației: Dascălii au încasat «spor la spor». Replica sindicatelor # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei precizează, ca răspuns la o adresă a federaţiilor sindicale din domeniu, că, în urma unor verificări ale Curţii de Conturi, sporul de suprasolicitare neuropsihică se acordă, începând cu luna septembrie, în acelaşi cuantum pentru toţi salariaţii care au acelaşi grad didactic, vechime în învăţământ sau studii. „Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică”, subliniază ministerul. Sindicatele susţin însă că Ministerul Educaţiei „dezinformează opinia publică şi salariaţii din învăţământul preuniversitar de stat”.
Acum 2 ore
17:20
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă „salariul de excelență”. Replica Sindicatului Europol # Digi24.ro
Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a scris despre o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din structurile IGPR. Este vorba de „salariul de excelență”, adică un bonus de până la 50% din salariu, care a devenit un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere.
17:10
Europol: 2 polițiști riscau „să ardă” în mașină din cauza unui „sistem audio-video” folosit să „culeagă date despre fapte de corupție” # Digi24.ro
Sindicatul Europol a relatat, marţi, că, după ce au simţit miros de plastic ars şi au constatat că portierele autospecialei nu se deschid, doi poliţişti din Mehedinţi au găsit, în portieră, „un sistem audio-video improvizat”. „Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem şi probele, şi colegii”, au transmis sindicaliştii pe Facebook.
17:00
Zbor reușit al uriașei rachete Starship a lui Elon Musk: a fost al 11-lea test al propulsorului care ar trebui să ducă oameni pe Lună # Digi24.ro
Megaracheta Starship, dezvoltată de SpaceX, compania deţinută de Elon Musk, pentru a merge pe Lună şi pe Marte, a realizat luni un nou zbor de test reuşit, dar care e posibil să nu fie suficient pentru a reduce la tăcere criticile experţilor, îngrijoraţi cu privire la întârzierile înregistrate în dezvoltarea rachetei, informează AFP şi Space.com.
17:00
Compromis în Franța. Premierul Sebastien Lecornu propune suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027 # Digi24.ro
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu propune suspendarea unui plan contestat de creștere a vârstei de pensionare de la 62 la 64 de ani, într-o măsură menită să evite răsturnarea imediată a fragilului său guvern minoritar, relatează The Guardian.
17:00
Preliminariile CM 2026. Ce cred maghiarii despre un baraj Ungaria - România pentru calificarea la Campionatul Mondial # Digi24.ro
Victoria cu Austria de pe Arena Națională a dus la refacerea calculelor pentru calificarea la CM 2026.
16:50
Bulgaria introduce vigneta pentru o zi. Ce calcule trebuie să își facă acum turiștii români care tranzitează spre Grecia # Digi24.ro
În vară Bulgaria a anunțat introducerea vignetei pentru 24 de ore, iar în aceste zile a fost anunțat și prețul ei. Schimbarea pare să vină în ajutorul turiștilor români care tranzitează Bulgaria către Grecia.
16:40
Comisia Europeană vrea extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone. De ce sunt nemulțumite statele din sud și vest # Digi24.ro
Comisia Europeană a propus extinderea unei inițiative pentru „zidul anti-drone” pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni au spus că se simt excluse, au declarat marți pentru Reuters trei oficiali ai Uniunii Europene.
16:40
Administrația Trump deschide un nou front în războiul împotriva drogurilor: 50 de politicieni mexicani și-au pierdut vizele # Digi24.ro
Guvernul SUA a revocat vizele a cel puțin 50 de politicieni și oficiali guvernamentali din Mexic, în contextul măsurilor luate de administrația Trump împotriva cartelurilor de droguri și a presupușilor lor aliați politici, au declarat doi oficiali mexicani pentru Reuters.
Acum 4 ore
16:20
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel, a afirmat marţi că Sfânta Cuvioasă Parascheva are darul de a aduna popoarele ortodoxe în rugăciune şi comuniune.
16:20
Jaful de la Oficiul Poștal nr. 1 din Timișoara: unul dintre suspecți a fost prins în Italia. Se ascundea într-un apartament din Pavia # Digi24.ro
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă. El se ascundea într-un apartament din Pavia şi folosea documente false.
16:10
Australia, interesată de securitatea Mării Negre și investiții în Portul Constanța. Discuții la Guvern cu premierul Ilie Bolojan # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, marți la Palatul Victoria, cu o delegație parlamentară australiană condusă de Milton Dick, președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei. A fost discutată organizarea unei misiuni economice australiene în România pentru a facilita legături directe în vederea extinderii cooperării bilaterale în noi domenii cum ar fi energie, apărare, infrastructură și logicistică.
15:50
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit un băiat de 12 ani. Victima a intrat în comă şi apoi a murit # Digi24.ro
Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată de procurorii din Arad după ce, în urma unui conflict avut într-un parc cu un băiat de 12 ani, care l-a înjurat şi l-a agresat, l-a lovit o singură dată pe acesta cu pumnul în cap. În urma loviturii, victima a fost internată în spital, în comă, şi a murit ulterior.
15:40
Dragoș Pîslaru: Guvernul a evitat suspendarea tuturor fondurilor PNRR. Cea mai mare parte din cererea de plată 3 este recuperabilă # Digi24.ro
Ministrul Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat marți, la Digi24, că prin măsurile fiscale luate de Guvern a fost „evitată problema suspendării tuturor fondurilor europene”. El spune că pregătirile pentru cererea de plată nr 3 sunt pe ultima sută de metri și că cea mai mare parte din sumă este „recuperabilă”.
15:20
Facturi mai mici la apă: un proiect depus la Senat propune eliminarea TVA pentru consumul casnic, însă cu anumite condiții # Digi24.ro
Apă la robinet fără TVA, asta prevede un proiect depus de mai mulți parlamentari PSD la Senat. Limita impusă este de 5 metri cubi pe lună, pentru fiecare consumator casnic, lucru care ar însemna direct o reducere a facturii la întreținere.
15:10
Mai multe organizații media americane refuză să semneze noile reguli de acces pentru presă ale Pentagonului # Digi24.ro
Mai multe instituţii media americane importante, care au acces la briefingurile Pentagonului, au refuzat să accepte o nouă politică a Departamentului Apărării privind permisele de presă, care limitează ceea ce pot publica jurnaliştii acreditaţi, relatează The Guardian. Noua politică le impune acestora să se angajeze să nu obțină materiale neautorizate și le restricționează accesul în anumite zone, cu excepția cazului în care sunt însoțite de un oficial.
15:00
Digi24 a lansat o nouă campanie, „Fii salvator”, un proiect de televiziune unic în România, care țintește o problemă acută a societății românești - lipsa cunoștințelor de acordare a primului ajutor. Dr. Cristian Toma, medic specialist urolog, explică modul în care se acordă primul ajutor în caz de hematurie.
14:40
Un convoi ONU cu ajutoare umanitare a fost, marţi, ţinta unui atac rus, în regiunea Herson, în sudul Ucrainei, anunţă guvernatorul ucrainean al regiunii, Oleksandr Prohudin, care consideră o ”minune” faptul că nicio persoană nu a fost rănită.
Acum 6 ore
14:20
Victor Negrescu se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul PSD. Ce funcție vizează europarlamentarul # Digi24.ro
Victor Negrescu a anunțat, marţi, că se alătură echipei conduse de Sorin Grindeanu la Congresul care va avea loc în data de 7 noiembrie. Europarlamentarul candidează pentru una dintre cele cinci funcţii de prim-vicepreşedinte, după ce liderii PSD au decis să crească numărul funcțiilor de conducere din partid.
14:10
Puține momente din politica internațională pot fi considerate cu adevărat istorice. Iar ceea ce se conturează astăzi în Orientul Mijlociu ar putea fi unul dintre ele. Într-o regiune definită de decenii de conflict și neîncredere, noul acord de pace pare să schimbe regulile jocului. Numele care se află incontestabil în centrul acestei mișcări este cel al președintelui american Donald Trump. Este un moment care marchează o schimbare de paradigmă: de la gestionarea conflictului la încercarea de a-l închide printr-o arhitectură strategică, cu beneficii mutuale și controale multilaterale.
14:10
Se schimbă modul în care vor fi constatate accidentele rutiere. Ce prevede un proiect lansat în dezbatere publică de MAI # Digi24.ro
Ministerul Afacerilor Interne pune în dezbatere publică proiectul „Siguranţă în trafic”, care prevede, între altele, integrarea în sistemul e-SIGUR a camerelor autorităţilor locale şi ale CNAIR, introducerea conceptului de viteză medie și simplificarea mecanismului de constatare a sancţiunilor. Proiectul mai prevede că cererile, notificările şi actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise online și chiar unele accidente rutiere vor putea fi declarate tot online.
14:10
Românii au fost intervievați privind alegerile parlamentare din Republica Moldova, în cadrul unui sondaj organizat de către INSCOP Research. Conform rezultatelor publicate, peste jumătate dintre români au o părere bună despre scrutinul de peste Prut.
14:00
Un microfon uitat deschis a surprins momentul în care președintele indonezian îi cerea lui Trump o întâlnire cu fiul său, Eric # Digi24.ro
Preşedintele Indoneziei, Prabowo Subianto, l-a întrebat luni pe preşedintele american Donald Trump dacă se poate întâlni cu fiul său Eric, vicepreşedinte executiv al Organizaţiei Trump. Discuția a fost surprinsă de un microfon uitat deschis, după ce liderul de la Casa Albă a vorbit la summit-ul dedicat Fâşiei Gaza în Egipt, relatează Reuters, preluată de Agerpres.
14:00
Părinții copiilor LGBTIQ+ invită politicienii la dialog, după apariția unor informații false despre strategia UE privind copiii trans # Digi24.ro
Grupul părinților persoanelor LGBTIQ+ din România îi invită pe policienii la discuții după ce au apărut în mass-media informații false potrivit cărora copiii trans ar putea să-și aleagă genul, indiferent de vârstă, opinia publică fiind manipulată că asta și-ar dori de Comisia Europeană. Reacția vine după ce eurodeputata PSD Gabriela Firea a anunțat că executivul european are astfel de intenții privind copiii trans și a anunțat că va cere colegilor din Parlamentul European să se opună ratificării.
14:00
Raport Salvați Copiii: Mai mult de o treime dintre copiii români trăiesc în sărăcie. Victor Negrescu: „E un eşec colectiv” # Digi24.ro
Mai mult de o treime (33,8%) dintre copiii români trăiau în continuare în risc de sărăcie sau excluziune socială în 2024, peste media din Uniunea Europeană de 24,2%, potrivit unui raport al organizației Salvaţi Copiii.
13:50
Kadîrov a primit a 36-a medalie de când a început războiul din Ucraina. Pentru ce a fost decorat dictatorul cecen # Digi24.ro
Șeful Ceceniei, Ramzan Kadyrov, a primit medalia de gradul I „Pentru contribuția la dezvoltarea mișcării fermierilor în Rusia”. El însuși a anunțat acest lucru pe canalul său de Telegram. Premiul i-a fost înmânat de către primul vicepreședinte al Comitetului Dumei de Stat pentru probleme agricole, președintele Asociației fermierilor și cooperativelor agricole din Rusia (AKKOR), Vladimir Plotnikov, în cadrul unei ceremonii oficiale la Groznîi.
13:50
VIDEO Imaginile surprinse de camera de bord a șoferului care a accidentat mortal o mamă pe trecerea de pietoni. Momentul impactului # Digi24.ro
Au apărut imagini cu momentul impactului fatal de pe trecerea de pietoni din Sectorul 4, surprinse chiar de camera de bord a șoferului vinovat. O mamă și copilul de doi ani, aflat în cărucior, au fost spulberați, iar femeia a murit pe loc.
13:40
„Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță din Poliția Română ajuns o formă de „trafic de influență” # Digi24.ro
Un polițist sancționat după ce a șicanat o tânără în trafic primește câteva luni mai târziu un „salariu de excelență”. Acest „salariu de excelență” este, de fapt, un bonus de până la 50% din salariu, acordat timp de șase luni. Episodul scoate la lumină o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din Poliție. Cosmin Andreica, reprezentantul Sindicatului Europol a explicat, pentru Digi24.ro, că „salariul de excelență” este, mai degrabă, un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere - „un trafic de influență la nivel instituțional”, după cum l-a catalogat liderul de sindicat.
13:20
Armata israeliană a declarat, marţi, că a deschis focul asupra unor persoane suspecte care se îndreptau spre soldaţii israelieni în nordul Fâşiei Gaza. După incident, Israelul și gruparea Hamas se acuză reciproc de încălcarea acordului de pace, semnat luni de președintele american Donald Trump.
13:00
FSB i-a deschis dosar penal lui Mihail Hodorkovski. Îl acuză de crearea unei „organizații teroriste” # Digi24.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat marți că a deschis un dosar penal împotriva criticului Kremlinului, aflat în exil, Mihail Hodorkovski, acuzându-l de crearea unei „organizații teroriste” și de complot pentru preluarea violentă a puterii, relatează TVPWorld.
12:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autorităţile locale au emis o avertizare de fenomene meteorologice severe pentru regiunile San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura şi Los Angeles.
12:40
Noi date din accidentul în care o mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni: Unul dintre șoferii implicați a ieșit pozitiv la drug test # Digi24.ro
Noi informații despre accidentul grav provocat de un șofer teribilist care a călcat o mamă și pe fetița ei de 2 ani pe o trecere de pietoni de pe șoșeaua Berceni și care se lăuda în online că circulă pe străzi cu viteze de peste 240km/h. Femeia care a murit a fost aruncată de pe trecere și lovită de alte două mașini. Surse din anchetă au spus, pentru Digi24, că unul dintre ceilalți doi conducători auto peste care a căzut femeia a ieșit pozitiv la amfetamină.
12:40
Tăierea posturilor din primării și alegerile din București, dintr-o amânare în alta. Coaliția se reunește din nou de la ora 14:00 # Digi24.ro
Liderii Coaliției revin la masa negocierilor, după ce nu au reușit să ia o decizie în privința tăierii posturilor din primării, deși reforma a fost promisă de aproape două luni. Este așteptată și data alegerilor pentru Primăria Generală a Capitalei, după ce unul dintre prim-vicepreședinții PNL a spus că PSD vine cu „amenințări” atunci când este vorba de alegerile din București.
Acum 8 ore
12:20
Scandal provocat de noul proiect de lege RCA: Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații # Digi24.ro
Proiect controversat în Parlament legat de modificarea RCA. Companiile de asigurări ar putea stabili valoarea despăgubirii, locul unde se vor face reparațiile, dar și când va avea loc plata daunei. Service-urile, transportatorii și organizațiile de protecție a consumatorilor susțin că astfel le sunt îngrădite drepturile celor păgubiți. Acum, șoferii sunt cei care decid unde se duc, iar serviceurile trimit nota de plată asigurătorilor, în multe cazuri umflate, acuză companiile de asigurări, care sunt nevoite astfel să urce prețul RCA.
12:10
Prima declarație a președintelui scos din propria țară de un avion trimis de către Macron. Mesajul liderului malgaș # Digi24.ro
Preşedintele Madagascarului, Andry Rajoelina, a îndemnat luni la ”respectarea Constituţiei în vigoare”, în prima sa intervenţie difuzată după fuga sa din ţară, după ce militari s-au alăturat manifestanţilor în contestarea puterii, în weekend.
12:10
Avertisment rar al celebrului serviciu secret britanic MI5. Ce mesaj public are pentru politicienii din Marea Britanie # Digi24.ro
Agenţia britanică de spionaj intern MI5 a emis luni un rar avertisment public adresat membrilor Parlamentului, prin care îi informează că sunt vizaţi de spioni din China, Rusia şi Iran, care încearcă să submineze democraţia ţării, potrivit Reuters.
12:10
Nicușor Dan vrea să implice SRI în lupta anticorupție, dar cere delimitări clare: „Cu toate precauțiile” # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că intenționează să implice Serviciul Român de Informații în lupta anticorupție în viitoarea Strategie Națională de Apărare a Țării, document care trebuie aprobat până la sfârșitul lunii noiembrie. Potrivit lui Nicușor Dan, implicarea SRI în combaterea corupției trebuie făcută „cu toate precauțiile, precauțiile, pentru că am avut o lungă discuție în societate despre interferența Serviciului Român de Informații în activitatea parchetului”.
12:00
Cine ar putea fi următorul premier al Republicii Moldova. Numele surpriză vehiculat de către jurnaliștii de la Chișinău # Digi24.ro
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul la funcția de prim-ministru al R. Moldova, susțin surse ale Ziarului de Gardă de la Chișinău. Alexandru Munteanu are 61 de ani și se prezintă drept „american de origine moldovenească”. Acesta nu a mai fost implicat anterior în activități politice.
11:50
Odi Onyejekwe: „Sunt unii oameni care nu te vor asculta. Tu trebuie să-ți faci rolul pe care îl ai. Și tu ai o misiune, du-te înainte!” # Digi24.ro
Crescut pe ulițele din județul Sălaj cu apelative dure legate de culoare pielii sale, Odi Onyejekwe, un român pe jumătate nigerian, a învățat de mic ce înseamnă prejudecățile. Azi, copilul timid a devenit o voce care răspunde urii rasiale cu ironie și umor. Într-un interviu emoționant în campania "Împreună fără ură", Odi ne-a mărturisit că folosește umorul ca un scut de protecție pentru nepoțica lui.
11:30
Paradoxul României, explicat de Pîslaru: Țara noastră stă pe un munte de bani europeni, dar încearcă să încheie anul cu deficit de 8,4% # Digi24.ro
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Dragoş Pîslaru.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.