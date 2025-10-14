Un fost angajat al Teraplast a dat compania în judecată pentru că a fost concediat și cere despăgubiri de milioane de euro
Economica.net, 14 octombrie 2025 19:20
Teraplast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, a fost dat în judecată de un fost angajat care cere despăgubiri morale de milioane de euro, potrivit unui anunț al companiei remis Bursei de la București.
• • •
Alte ştiri de Economica.net
Acum 10 minute
19:50
Nexperia poartă negocieri cu guvernele american și chinez pentru a-și putea exporta cipurile. Producătorul olandez a anunțat astăzi că se confruntă cu restricții din partea ambelor state # Economica.net
Producătorul olandez de cipuri Nexperia a anunţat marţi că se confruntă cu restricţii de export atât din partea SUA, cât şi a Chinei, ceea ce arată cum firma este strivită între doi rivali geopolitici şi tehnologici, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Acum o oră
19:20
Un fost angajat al Teraplast a dat compania în judecată pentru că a fost concediat și cere despăgubiri de milioane de euro # Economica.net
Teraplast, cel mai mare producător român de materiale de construcții, a fost dat în judecată de un fost angajat care cere despăgubiri morale de milioane de euro, potrivit unui anunț al companiei remis Bursei de la București.
19:20
MAE: Peste 980.000 de persoane au vizitat pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka # Economica.net
Pavilionul naţional al României la Expoziţia Mondială de la Osaka a primit peste 981.500 de vizitatori internaţionali, în decursul a 184 de zile, informează Ministerul Afacerilor Externe (MAE), relatează Agerpres.
19:00
Ministerul Finanțelor a împrumutat 120 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitațiile de luni # Economica.net
Ministerul Finanţelor a atras, marţi, 120 de milioane de lei de la bănci, suplimentar la licitaţiile de luni, când a împrumutat 1,135 de miliarde de lei, la dobânzi de 7,27% şi 7,31% pe an, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat de tip benchmark, transmite Agerpres.
19:00
Tabel. Cele mai bune prețuri la energie electrică acum. Veste proastă la Hidroelectrica, surpriză la PPC. Șase nume noi în top 10 # Economica.net
Clasamentul celor mai bune prețuri la energie electrică era, vineri, 10 octombrie, cu mult diferit față de cel din 1 iulie 2025, prima zi cu prețuri liberalizate, arată datele ANRE analizate de Economica.net. Una peste alta sunt vești bune, cu o modificare neplăcută în cazul Hidroelectrica și o surpriză plăcută de la PPC Energie.
19:00
ORSE anunță că propunerile sale de combatere a sărăciei energetice au fost preluate de către Comitetului Economic și Social European # Economica.net
Măsuri urgente pentru combaterea sărăciei energetice, propuse de Observatorul Român al Sărăciei Energetice (ORSE), au fost incluse într-un aviz al Comitetului Economic și Social European, elaborat la solicitarea Comisiei Europene, în contextul pregătirii Pachetului Energie pentru Cetățeni.
Acum 2 ore
18:30
SUA au retras vizele de intrare în țară pentru cel puțin 50 de politicieni și oficiali mexicani, ca parte a luptei împotriva traficului de droguri – surse # Economica.net
Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul campaniei de reprimare a traficului de droguri, au declarat agenţiei Reuters doi oficiali mexicani; ştirea de marţi arată că anulările de vize în acest context sunt mult mai numeroase decât cele câteva cazuri dezvăluite până acum, relatează Agerpres.
18:30
Final după 60 de ani. Termocentrala Ișalnița se va închide definitiv la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Termocentrala Ișalnița își va încheia activitatea definitiv la 1 ianuarie 2026, după cum le-a transmis liderilor sindicali din cadrul Sucursalei Ișalnița ministrul Energiei, Bogdan Ivan, potrivit presei locale.
18:30
Autostrada A7 Ploiești – Buzău: Lotul 2 ar putea fi dat în trafic vineri după-amiază # Economica.net
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) intenționează să finalizeze vineri dimineața recepția lotului 2 Mizil - Pietroasele/Stâlpu (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești - Buzău, urmând ca după-amiază acesta să fie deschis circulației, a spus pentru ECONOMICA.NET Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt al CNAIR.
18:30
Peste 2,2 milioane de gospodării din Italia trăiau în 2024 în stare de sărăcie absolută, potrivit datelor furnizate marţi de institutul de statistică Istat, preluate de ANSA, transmite Agerpres.
Acum 4 ore
17:50
Salrom se laudă că a finalizat construirea parcului fotovoltaic de Pârteștii de Jos, județul Suceava. Conducrea SNS nu uită cu acest prilej să își continue răfuiala cu ministrul Miruță # Economica.net
Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom), principalul producător de sare din România, anunță finalizarea construirii parcului fotovoltaic cu o capacitate instalată de 1,963 MWp, amplasat în localitatea Pârteștii de Jos, județul Suceava.
17:50
AFIR a plătit fonduri nerambursabile în valoare de 152,7 milioane de euro în perioada august – septembrie 2025, pentru investiții în agricultură și dezvoltare rurală # Economica.net
Fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale au primit, în perioada august - septembrie 2025, fonduri nerambursabile în valoare de 152,7 milioane de euro, destinate implementării proiectelor de investiţii în agricultură şi dezvoltare rurală, precum şi plăţi compensatorii pentru mediu şi climă, informează Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR), într-un comunicat de presă transmis, marţi, către Agerpres.
17:50
Boom-ul investițiilor în inteligența artificială ar putea duce la fluctuații semnificative pe burse, dar nu la o criză sistemică urmată de prăbușirea economiei americane, susține economistul șef al FMI # Economica.net
Expansiunea investiţiilor din SUA în inteligenţa artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuaţii semnificative, aşa cum s-a întâmplat în timpul bulei tehnologice (dot-com), dar este mai puţin probabil să fie un eveniment sistemic care să ducă la prăbuşirea economiei americane sau mondiale, a afirmat marţi Pierre-Olivier Gourinchas (foto), economistul şef al Fondului Monetar Internaţional (FMI), transmite Reuters, relatează Agerpres.
16:50
Şedinţă a coaliţiei de guvernare la Palatul Victoria; reforma administraţiei locale şi centrale, temă principală de discuţie # Economica.net
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit marţi, la Palatul Victoria, pentru o nouă rundă de discuţii privind reforma administraţiei locale şi centrale.
16:50
Primăria Voluntari anunţă licitaţie pentru 30 de autobuze electrice şi staţii de încărcare # Economica.net
Primăria oraşului Voluntari anunţă pe SEAP licitaţie pentru 30 de autobuze electrice, 23 de staţii de încărcare lentă şi 7 staţii de încărcare rapidă.
16:50
Maratonul faptelor bune: echipa Cris-Tim a alergat pentru o cauză nobilă la Bucharest Marathon 2025 # Economica.net
Echipa Cris-Tim a participat la Raiffeisen Bank Bucharest Marathon 2025, alergând pentru una dintre cele 17 cauze nobile susținute de evenimentul devenit deja o tradiție a solidarității.
16:50
Sondaj INSCOP: 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatul alegerilor din Republica Moldova # Economica.net
Peste jumătate dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor din Republica Moldova, unde partidul pro-european a câştigat alegerile cu mai mult de 50% din voturi, relevă un sondaj INSCOP dat marţi publicităţii.
16:50
Premierul Bolojan a discutat cu parlamentari australieni despre noi domenii de cooperare – energie, apărare, infrastructură şi logistică # Economica.net
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut, marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană condusă de Milton Dick, preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Australiei, în cadrul discuţiilor fiind avansată posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state.
16:50
Ministrul Apărării, discuţii cu reprezentantul Comisiei Europene despre implementarea iniţiativei SAFE şi investiţii în industria de apărare # Economica.net
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a avut marţi o întrevedere cu Herald Ruijters, coordonatorul grupului de lucru instituit la nivelul Direcţiei Generale pentru Industria de Apărare şi Spaţiu (DEFIS) din cadrul Comisiei Europene, în vederea implementării iniţiativei SAFE (Security Action for Europe).
16:50
FMI a revizuit în scădere la 1% estimările privind avansul economiei românești în acest an # Economica.net
Fondul Monetar Internațional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie și 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport 'World Economic Outlook' (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională.
16:50
Polonia și România sunt cele mai mari economii din Europa de Est. Deși cele două țări s-au confruntat cu provocări similare, ele se află în prezent pe traiectorii complet diferite. În timp ce România se luptă în continuare cu inflația, prețurile din Polonia sunt acum sub control, ceea ce a determinat Banca Centrală să scadă rata dobânzii pentru a stimula economia. În România însă este posibil să asistăm la o continuare a stagnării economiei, având în vedere că politicile de austeritate fiscală, inflația ridicată și ratele mari ale dobânzilor sunt preconizate să continue și anul viitor.
16:50
FMI și-a revizuit semnificativ în scădere prognoza privind creșterea economiei României din acest an # Economica.net
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a revizuit în scădere estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, până la 1%, de la 1,6% cât prognoza în luna aprilie şi 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut, arată cel mai recent raport "World Economic Outlook" (WEO), publicat marţi de instituţia financiară internaţională, transmite Agerpres.
16:50
Autostrada Unirii A8: UMB a început forajele geotehnice la cel mai lung lot, Ditrău – Grințieș # Economica.net
Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren în cadrul contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2A Ditrău-Grințieș, cel mai lung lot al Autostrăzii ,,Unirii”A8.
Acum 6 ore
14:20
Kazahstan, cel mai mare furnizor de petrol al României, vrea să exporte 70,5 milioane tone de petrol în 2025 # Economica.net
Kazahstan încearcă să îşi diversifice rutele de export de petrol. în condiţiile în care şi-a propus să majoreze exporturile de petrol până la 70,5 milioane de tone în acest an, Italia, Ţările de Jos, Franţa, România, Grecia şi China fiind printre principalii cumpărători, arată o analiză a publicaţiei The Astana Times.
14:20
Trendyol își consolidează angajamentul față de economia digitală a României: primul eveniment dedicat partenerilor reunește comercianții și colaboratorii locali # Economica.net
Trendyol, marketplace internațional de top, care conectează peste 250.000 de comercianți cu 40 de milioane de clienți, a organizat în această săptămână primul său eveniment dedicat partenerilor din România, demonstrându-și angajamentul față de investițiile pe […]
14:20
Deputatul PSD Marius Budăi a declarat, marţi, că salariul minim va creşte anul viitor şi nu va fi îngheţat, menţionând că social-democraţii nu vor accepta încălcarea legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
14:20
Recesiune în România. Ce contracţie va suferi economia României în acest an şi în 2026 – Anunţ de la BRD # Economica.net
România ar putea înregistra o contracţie a economiei de 0,6% din PIB în acest an, urmând ca anul viitor aceasta să continue şi să ajungă la 2%, a declarat, marţi, economistul-şef al BRD, Florian Libocor, la cea de-a 20-a ediţie a Conferinţei de risc de ţară, organizată de Coface România.
14:20
Reguli noi pentru şoferi, pregătite de MAI: cererile și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiţii de siguranţă. Mecanismul de constatare a sancţiunilor va fi simplificat. Va fi introdus conceptul de viteză medie # Economica.net
Ministerul Afacerilor Interne va lansa în curând în transparenţă decizională un amplu proiect care are două obiective importante: drumuri mai sigure şi servicii accesibile, digitale, fără birocrație, la un click distanţă. "Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancţiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând şi punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri simplificăm şi comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz. (...) Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță. (...) Propunem și eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului, a spus chestorul general de poliție Bogdan Despescu, marţi, într-o conferinţă în care a anunţat proiectul antemenţionat.
14:20
Autostrada A3 Transilvania: Șantierele UMB riscă să intre în conservare, în lipsa finanțării # Economica.net
Două tronsoane din Autostrada Transilvania, pe teritoriul județului Sălaj, sunt la stadiul fizic de aproape 90%, însă lucrările nu vor continua să fie finanțate prin PNRR. Aceste tronsoane nu sunt incluse în Memorandumul aprobat de Guvern, scrie Agenda Construcțiilor.
Acum 8 ore
13:20
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere – Deloitte # Economica.net
Dimensiunea şi potenţialul pieţei de private equity din România sunt în creştere, aspect confirmat de tranzacţiile din ultimii doi ani în diverse sectoare precum sănătate, energie, servicii financiare, retail şi imobiliare, care au fost semnificative atât din punctul de vedere al volumului, cât şi al valorii, susţine Radu Dumitrescu, partener Coordonator Advisory, Deloitte România.
13:20
Moment istoric pe piața imobiliară din București: se construiesc primele locuințe pe locul fostei Semănătoarea, la 20 de ani de la anunț # Economica.net
Sema Real Estate, companie deținută de omul de afaceri Ioan Rădulea, anunță prima investiție în apartamente pe terenul fostei fabrici Semănătoarea din Bcuurești, la 20 de ani de la primul anunț despre planurile pentru acest teren.
13:00
Apple a anunțat o amplă extindere a proiectelor sale de energie verde în Europa, prin dezvoltarea unor noi parcuri solare și eoliene în Grecia, Italia, Letonia, Polonia și România. Noile proiecte solare și eoliene vor adăuga 650 MW de capacitate de energie regenerabilă, egalând energia electrică utilizată de clienții europeni pentru a alimenta produsele Apple.
13:00
Europa vrea să fie independentă în domeniul AI pentru a nu deveni o „colonie” tehnologică # Economica.net
Preşedintele francez Emmanuel Macron a organizat, în luna iunie, o cină exclusivistă la Palatul Elysee, cu un invitat special: Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, în onoarea unui acord pe care compania sa tocmai îl încheiase cu Mistral, startup-ul francez de inteligenţă artificială, pentru a dezvolta cele mai mari centre de date din Franţa, transmite Bloomberg.
12:50
A doua vizită a ministrului Finanțelor Alexandru Nazare la Washington. Întâlniri cu FMI, Banca Mondială și agențiile de rating # Economica.net
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, eveniment ce se desfășoară la Washington D.C. în perioada 14 – 18 octombrie 2025. Această a doua vizită a ministrului în capitala SUA, după cea de acum o lună.
12:50
România are nevoie de o schimbare de paradigmă. Trebuie să trecem de la economie bazată pe costuri mici la o economie bazată pe competenţă, tehnologie şi valoare adăugată – secretar de stat # Economica.net
România are o economie în care ponderea capitalul autohton este încă insuficientă şi avem companii inovatoare, dar puţine cu forţa financiară de a concura în regiune, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Viorel Băltăreţu, secretar de stat în Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT). Acesta a adăugat că, în România, trebuie schimbată paradigma de la economie bazată pe costuri mici la o economie bazată pe competenţă, tehnologie şi valoare adăugată.
12:30
Trump pledează pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, dar evită să menţioneze recunoaşterea unui stat palestinian # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a refuzat luni să comenteze în mod direct dacă susţine recunoaşterea unui stat palestinian, după ce, împreună cu mai mulţi lideri mondiali, a semnat un acord de încetare a focului în Gaza în timpul unui summit din Egipt şi a participat la o întâlnire privind viitorul şi reconstrucţia Fâşiei Gaza, transmite EFE.
12:30
Care au fost cele mai mari tranzacţii din energie şi ce contribuţie au avut pe piaţa de fuziuni şi achiziţii – PwC România # Economica.net
Piaţa de fuziuni şi achiziţii a atins o valoare de 1,5 miliarde de euro în trimestrul al treilea din acest an, marcând o creştere în valoare şi o scădere în volum faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele analizate de PwC România.
12:00
Green Tech International a demarat construcția celui mai mare complex de sere hidroponice din Romania # Economica.net
Green Tech International a anunțat că începe lucrările pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România, care va fi alimentat cu energie geotermală.
12:00
Vodafone „divorțează” de chinezii de la Huawei. Trece la Samsung pentru echipamentele din reţelele sale # Economica.net
Operatorul britanic de telecomunicaţii Vodafone a anunţat marţi că va implementa echipamente furnizate de gigantul tehnologic sud-coreean Samsung la mii de turnuri de telefonie mobilă din Germania şi alte pieţe europene în următorii cinci ani, extinzând utilizarea sistemelor OpenRAN, informează DPA.
12:00
Cel mai mare producător auto din China, BYD, consideră Spania drept principala candidată pentru cea de-a treia fabrică de automobile care să deservească piaţa europeană, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.
Acum 12 ore
11:30
Credite pentru primării şi alte instituţii publice – Acord între CEC Bank şi Banca de Investiţii şi Dezvoltare # Economica.net
Banca de Investiţii şi Dezvoltare (BID) şi CEC Bank au semnat prima convenţie pentru acordarea de garanţii individuale destinate finanţării entităţilor din sectorul public.
11:30
Ericsson și Vodafone anunță un parteneriat pe cinci ani pentru dezvoltarea rețelelor programabile # Economica.net
Ericsson și Vodafone, una dintre cele mai importante companii de telecomunicații din lume, au anunțat un parteneriat strategic pe cinci ani pentru modernizarea infrastructurii rețelei Vodafone, folosind soluțiile programabile de rețea oferite de Ericsson în mai multe piețe cheie.
11:30
Nazare: ANAF a colectat 130 mld. lei, în iulie-septembrie, în creştere cu 11%. Direcţia e profesionalizarea, digitalizarea şi responsabilitatea # Economica.net
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a colectat 130 de miliarde de lei, în perioada iulie-septembrie 2025, în creştere cu 11% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a anunţat marţi ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, într-o postare pe Facebook.
11:30
Avem foarte multe miliarde de euro pentru sistemul feroviar din România, anunţă Banca Europeană de Investiţii (BEI) # Economica.net
Banca Europeană de Investiţii (BEI) are foarte multe miliarde gata să sprijine România în dezvoltarea sistemului feroviar, în condiţiile în care numai pentru trei proiecte de reabilitare şi modernizare a liniilor de cale ferată, respectiv Episcopia Bihor - Cluj, Arad - Caransebeş şi Braşov - Sighişoara, a alocat o finanţare de aproape 3 miliarde de euro, a declarat, marţi, Mihai Frumosu, senior Transport Expert, BEI, la Zilele Feroviare.
11:00
Guvernul evocă un paradox pentru România – Ţara noastră stă pe un munte de bani europeni şi încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, spune Pîslaru # Economica.net
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, cumva cu resurse sau cu spaţiu fiscal aproape inexistent, dar în acelaşi timp stă pe un munte de bani europeni, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.
10:50
BMW a prezentat în avanpremieră la Bucureşti noul iX3, un SUV electric din generația Neue Klasse # Economica.net
SUV-ul BMW iX3 a fost prezentat în avanpremieră la Bucureşti. În varianta 50 xDrive modelul cu 469 CP asigură o autonomie electrică de peste 800 km.
10:50
First Bank va fuziona prin absorbție cu Intesa Sanpaolo Bank România, iar portofoliul de clienți, produse și servicii al First Bank va fi transferat către Intesa Sanpaolo Bank România până la 31 octombrie 2025.
10:50
Trump îl laudă pe Viktor Orban. Ce a declarat președintele SUA după acordul istoric pentru pace în Gaza # Economica.net
Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie, informează marţi MTI.
10:20
Italia – O nouă epocă pentru „Sud”. Muncitorii se întorc acasă, PIB-ul regiunii a crescut peste restul ţării # Economica.net
Timp de decenii, povestea sudului Italiei a fost una a plecărilor, a generaţiilor care pleacă în căutarea unor oportunităţi în nordul industrial sau în străinătate, însă acum, un număr tot mai mare dintre cei care au plecat sunt atraşi înapoi de îmbunătăţirea perspectivelor de angajare şi proiectele de infrastructură, ceea ce oferă speranţa că decalajul cronic de bogăţie dintre regiunile Italiei ar putea începe în sfârşit să se reducă, transmite Reuters.
10:20
Lazea (BNR): Mediul de afaceri a ajuns la o masă critică în privinţa volumului de activitate, dar a căpătat experienţa pieţelor externe # Economica.net
Mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce priveşte volumul de activitate, dar a căpătat şi experienţa pieţelor externe, iar acum începem să vorbim nu numai despre produsul intern brut, ci şi despre produsul naţional brut prin raportul componentei externe, a declarat, marţi, la o conferinţă de specialitate, Valentin Lazea, economist-şef al Băncii Naţionale a României (BNR).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.