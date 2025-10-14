Oficial. Anunț despre pensiile a 8 milioane de români: Sumele medii au crescut cu peste 50%. Plata din fondurile administrate privat a ajuns cât pensia medie pe un an sau cea minimă pe doi ani

14:20

Ministerul Afacerilor Interne va lansa în curând în transparenţă decizională un amplu proiect care are două obiective importante: drumuri mai sigure şi servicii accesibile, digitale, fără birocrație, la un click distanţă. "Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancţiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând şi punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri simplificăm şi comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz. (...) Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță. (...) Propunem și eliminarea deplasării conducătorilor auto la sediul poliției pentru a preda fizic permisul de conducere, în situația în care, prin intermediul platformei HUB, confirmă că a luat la cunoștință de perioada în care nu mai au dreptul de a conduce, ceea ce echivalează cu o “predare virtuală” a permisului, a spus chestorul general de poliție Bogdan Despescu, marţi, într-o conferinţă în care a anunţat proiectul antemenţionat.