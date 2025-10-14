FMI a majorat marginal prognoza pentru evoluția economiei mondiale în 2025, pe fondul unei evoluții mai bune a comerțului internațional (Andrei Rădulescu)
Financial Intelligence, 14 octombrie 2025 19:20
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional a publicat astăzi ediția din toamna 2025 a raportului macroeconomic mondial, cu […]
• • •
Acum 10 minute
19:50
Impetum Investments listează două emisiuni de obligaţiuni pe Bursa de Valori Bucureşti # Financial Intelligence
Impetum Investments S.A., divizia de investiţii a Impetum Group, listează două emisiuni de obligaţiuni corporative garantate, cu o […]
Acum o oră
19:20
19:10
Un fost angajat TeraPlast a dat în judecată compania, solicitând despăgubiri morale de 1,5% din cifra de afaceri; „Încetarea colaborării pe durata perioadei de probă a fost utilizată ca ultimă soluție, corectă și legală, în lipsa unei disponibilități de colaborare și adaptare la organizație”, potrivit companiei # Financial Intelligence
TeraPlast a anunțat, azi, că i-a fost comunicată o cerere de chemare în judecată în dosarul nr. 5032/118/2025, […]
Acum 2 ore
18:20
Evergent Investments – Ordinea de zi a Adunării generale extraordinare a acționarilor din data 29/30 octombrie 2025, revizuită # Financial Intelligence
Consiliul de administrație, întrunit în ședința din data de 14 octombrie 2025, a hotărât revizuirea Ordinii de zi […]
18:20
Evergent Investments – Completarea ordinii de zi a AGEA din 29/30 octombrie 2025 # Financial Intelligence
Nr. ieșire: 5273/14.10.2025 Consiliul de administrație al EVERGENT Investments S.A., având sediul în Bacău, str. Pictor Aman nr. […]
Acum 4 ore
17:50
Află cine sunt principalii coordonatori și edificatori ai Catedralei Mântuirii Neamului # Financial Intelligence
Catedrala Națională se apropie de sfințire, un moment prielnic pentru a-i prezenta pe principalii coordonatori și edificatori ai […]
17:50
Boom-ul investiţiilor AI ar putea duce la turbulenţe bursiere, dar nu la o criză sistemică (economistul şef al FMI) # Financial Intelligence
Expansiunea investiţiilor din SUA în inteligenţa artificială (AI) ar putea fi urmată de fluctuaţii semnificative, aşa cum s-a […]
17:30
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, în vizorul ANAF/ Ministrul Finanţelor anunţă că a dispus înfiinţarea unei divizii de Operaţiuni Speciale care investighează zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune fiscală # Financial Intelligence
Marii datornici şi cei cu datorii eşalonate ani de zile, ale căror dosare „au trenat foarte mult timp", […]
17:20
AFIR a plătit peste 152 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, în perioada august – septembrie 2025 # Financial Intelligence
Fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale au primit, în perioada august – septembrie 2025, fonduri nerambursabile […]
17:00
Compania românească Inulta intră pe piața din Croația, cu soluții dedicate digitalizării funcției de CFO # Financial Intelligence
INULTA, companie românească de consultanță și furnizor de soluții software dedicate managementului financiar, lanțului de aprovizionare și performanței […]
17:00
PepsiCo inaugurează în România cea mai modernă linie de îmbuteliere a băuturilor în doze din Balcanii de Est, în urma unei investiții de 8,5 milioane de dolari # Financial Intelligence
PepsiCo, unul dintre liderii industriei de produse alimentare și băuturi, a inaugurat astăzi o linie nouă de îmbuteliere […]
16:50
Prognozele de toamnă ale FMI – economia României va crește cu ritmuri anuale în ameliorare pe termen mediu, prin accelerarea investițiilor (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Fondul Monetar Internațional (FMI) a publicat în această dimineață la Washington ediția de toamnă a […]
16:00
Gigantul american Apple extinde investiţiile în regenerabile din Europa, inclusiv în România # Financial Intelligence
Gigantul tehnologic american Apple a anunţat o extindere majoră a investiţiilor sale în regenerabile în Europa, inclusiv în […]
Acum 6 ore
15:50
Acțiunile companiilor europene din domeniul apărării se prăbușesc pe fondul înăspririi controlului Chinei asupra pământurilor rare esențiale; Rheinmetall pierde 4% # Financial Intelligence
Acțiunile europene au atins marți minimul ultimelor două săptămâni, inversând sentimentul în mare parte pozitiv de la începutul […]
15:20
MI5 avertizează politicienii britanici că sunt ţinte ale spionajului rus, chinez și iranian # Financial Intelligence
Agenția britanică de spionaj MI5 a emis luni un avertisment public rar membrilor parlamentului, care afirmă că sunt […]
15:10
Salrom a finalizat parcul fotovoltaic cu o capacitate instalată de 1,963 MWp, amplasat în localitatea Pârteștii de Jos, județul Suceava # Financial Intelligence
Societatea Națională a Sării S.A. (Salrom), principalul producător de sare din România, anunță finalizarea parcului fotovoltaic cu o […]
15:10
Google vrea să investească 15 miliarde de dolari în într-un centru de date din India # Financial Intelligence
Google, divizie a Alphabet Inc, a prezentat marţi planuri ce vizează investiţii de aproximativ 15 miliarde de dolari […]
14:50
Libocor: Avem în vedere o contracţie a economiei de până în 0,6% din PIB în acest an şi peste 2% în 2026; Adrian Codirlaşu: Scădere puternică a consumului, creşterea şomajului şi a insolvenţelor # Financial Intelligence
România ar putea înregistra o contracţie a economiei de 0,6% din PIB în acest an, urmând ca anul […]
14:30
Comisia Europeană a amendat Gucci,Chloe şi Loewe cu peste 157 de milioane euro pentru practici tarifare anticoncurenţiale # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat marţi că a amendat companiile de modă Gucci, Chloe şi Loewe pentru stabilirea preţurilor […]
14:00
CEDO condamnă Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru consecinţele conflictului din 2008 # Financial Intelligence
Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat marţi Rusia la plata a peste 253 de milioane de […]
Acum 8 ore
13:30
Kazahstanul încearcă să-și diversifice rutele de export al petrolului; reducerea constantă a importurilor de petrol rusesc de către UE creează oportunități pentru Kazahstan și Azerbaidjan (Astana Times) # Financial Intelligence
Kazahstanul încearcă să-și diversifice rutele de export al petrolului pe fondul schimbărilor de pe piețele energetice globale. Astana […]
13:20
„Cultura fără pantofi și fără pantaloni”: Există cel puțin 26 de companii din domeniul tehnologiei în care pantofii sunt lăsați la ușa biroului # Financial Intelligence
Compania de codare AI Cursor are o politică de interzicere a pantofilor în birou. Această politică nu este […]
13:20
Când AI-ul minte: Cazul Deloitte și riscul de business de sute de mii de dolari pe care toți îl ignorăm (analiză Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Autor: Laboratoarele invergent.ai Halucinațiile AI nu mai sunt o curiozitate tehnică, ci un risc de conformitate și reputațional major. […]
13:20
Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat proiectul de lege denumit generic proiectul Ecosistem, un demers de […]
12:40
Fundația ASSA anunță lansarea Programului Național de Mentorat pentru Mame Vulnerabile în cadrul Conferinței anuale „Interacțiuni și Conexiuni” # Financial Intelligence
Fundația ASSA, dedicată sprijinirii mamelor din medii vulnerabile anunță lansarea Programului Național de Mentorat pentru Mame, în cadrul […]
12:20
Deloitte, nevoită să ramburseze plata pentru un raport de 440.000 de dolari, ce conținea multiple erori generate de inteligența artificială # Financial Intelligence
Deloitte va oferi o rambursare parțială guvernului federal al Australiei pentru un raport de 440.000 de dolari care […]
12:00
Vodafone va înlocui echipamentele Huawei din reţelele sale cu echipamente Samsung # Financial Intelligence
Operatorul britanic de telecomunicaţii Vodafone a anunţat marţi că va implementa echipamente furnizate de gigantul tehnologic sud-coreean Samsung […]
12:00
Pîslaru: România stă pe un munte de bani europeni și încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4% # Financial Intelligence
România este într-o situaţie absolut paradoxală, în care încearcă să termine anul acesta cu un deficit de 8,4%, […]
Acum 12 ore
11:30
Frumosu (BEI): Avem foarte multe miliarde gata să sprijine România în dezvoltarea sistemului feroviar # Financial Intelligence
Banca Europeană de Investiţii (BEI) are foarte multe miliarde gata să sprijine România în dezvoltarea sistemului feroviar, în […]
11:20
Lazea (BNR): Mediul de afaceri a ajuns la o masă critică în privinţa volumului de activitate,dar a căpătat experienţa pieţelor externe # Financial Intelligence
Mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce priveşte volumul de activitate, dar […]
11:20
Emisii majore de metan persistă în infrastructura de petrol şi gaze a României (organizaţii) # Financial Intelligence
Poluarea cu metan rămâne răspândită în România, persistând emisii semnificative în toate etapele producţiei, stocării şi transportului de […]
10:30
Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank intră în etapa finală a procesului de fuziune # Financial Intelligence
Procesul de fuziune dintre Intesa Sanpaolo Bank România și First Bank a intrat în etapa finală. Fuziunea este […]
10:10
Resursele de energie au crescut în primele 8 luni; producţia termo, hidro şi eoliană, în scădere, nucleară şi fotovoltaică, în creştere # Financial Intelligence
Resursele de energie primară şi cele de energie electrică au crescut cu 4,6%, respectiv cu 4,1%, în primele […]
09:10
Banca de Investiții și Dezvoltare semnează prima convenție de garantare pentru proiectele publice de investiții strategice cu CEC Bank # Financial Intelligence
Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) și CEC Bank au semnat prima convenție pentru acordarea de garanții individuale […]
08:50
Prețurile argintului au atins un maxim istoric de aproape 53 de dolari pe uncie, pe fondul unui short […]
08:40
Green Tech anunță demararea lucrărilor pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din România # Financial Intelligence
Green Tech Internațional a anunțat că începe lucrările pentru dezvoltarea celui mai mare complex de sere hidroponice din […]
08:40
China a adăugat cinci filiale americane ale constructorului naval sud-coreean Hanwha Ocean pe lista sancțiunilor, provocând o scădere de 8% a acțiunilor # Financial Intelligence
Ordinul, care a intrat în vigoare imediat, va interzice organizațiilor și persoanelor fizice din China să facă afaceri […]
08:30
Raiffeisen Bank încheie un parteneriat cu Munich Re pentru o tranzacție de securitizare sintetică în valoare de 1 miliard de euro # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank anunță finalizarea cu succes a unei noi tranzacții de securitizare sintetică în parteneriat cu Munich Re, […]
08:20
Rezultatele anchetei ANAF în cazul companiei RICHRBT au ajuns la Parchet (Nazare) # Financial Intelligence
Concluziile unui dosar așteptat în spațiul public: ancheta ANAF privind o amplă rețea transfrontalieră implicată în activități de […]
08:10
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna august 2025 a fost de 9.002 lei, cu 199 […]
07:20
Utilizarea ChatGPT ar putea duce la „lipsuri cognitive” la copii – iată cum îi pot proteja părinții # Financial Intelligence
Inteligența artificială remodelează locurile de muncă – și ajunge din ce în ce mai mult în mâinile multor […]
07:00
Franţa: Sarkozy va fi încarcerat începând cu 21 octombrie la închisoarea La Santé din Paris # Financial Intelligence
Fostul preşedinte francez Nicolas Sarkozy va fi încarcerat începând cu data de 21 octombrie la închisoarea La Santé […]
07:00
Simion a anunţat că va candida, la Congresul AUR, pentru un nou mandat de preşedinte al partidului # Financial Intelligence
Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, luni, că la Congresul partidului, care va avea loc la sfârşitul lunii […]
07:00
George Simion (AUR): Vom depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din Guvern # Financial Intelligence
Parlamentarii AUR vor depune moţiuni simple împotriva fiecărui ministru din actualul Cabinet, a anunţat, luni, preşedintele partidului, George […]
Acum 24 ore
06:40
Nicuşor Dan: Este nevoie de ”atacarea frontală a fenomenului corupției”, iar SRI va trebui să se ”preocupe” de acest fenomen # Financial Intelligence
Este nevoie de "atacarea frontală a fenomenului corupției", iar SRI va trebui să se "preocupe" de acest fenomen, […]
06:30
Acordul de încetare a focului între Israel şi Hamas, semnat la summitul de la Sharm el-Sheikh # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump şi liderii altor trei ţări mediatoare au semnat documentul privind încetarea focului în Fâşia […]
13 octombrie 2025
20:50
FSB previne un atac terorist împotriva unui înalt oficial al Ministerului Apărării din Moscova # Financial Intelligence
Potrivit Serviciului Federal de Securitate, patru suspecți implicați în complot au fost reținuți Ofițerii Serviciului Federal de Securitate […]
20:50
Serbia îşi va proteja interesele cu privire la compania petrolieră NIS, spune preşedintele Vucic # Financial Intelligence
Serbia va face tot ce poate pentru a-şi proteja interesele având în vedere sancţiunile americane împotriva companiei petroliere […]
20:40
Claudiu Manda: Am acceptat candidatura la funcţia de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu # Financial Intelligence
Europarlamentarul PSD Claudiu Manda a anunţat luni că a acceptat candidatura la funcţia de secretar general al partidului, […]
20:40
UE anunţă instituirea de birouri regionale pentru fabricile de AI în statele membre şi în ţările partenere, inclusiv în Republica Moldova # Financial Intelligence
Comisia Europeană a anunţat, luni, lansarea de "Antene ale fabricilor de AI" în şapte state membre – Belgia, […]
