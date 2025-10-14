Reacția Ministrului Mediului, după focarele de ipide prezentate la „România, te iubesc!”: „Situaţia este reală”
StirileProtv.ro, 14 octombrie 2025 20:50
Peste 1.000 de hectare de pădure s-au uscat în Parcul Natural Apuseni. Locul, este un focar de dăunători, scăpat de sub control.
Acum 10 minute
21:20
Compania media americană Paramount se pregătește să se retragă în mod semnificativ de pe piața televiziunii, mai multe canale MTV din Europa urmând să fie închise la sfârșitul anului 2025.
Acum 30 minute
21:10
Zelenski retrage cetățenia primarului Odesei. Truhanov neagă presupusul pașaport rusesc # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care i-a retras cetățenia primarului orașului-port Odesa, Ghennadi Truhanov, după ce Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) a confirmat că acesta deține și cetățenie rusă.
21:00
Belgia a fost paralizată de o grevă generală. Mai multe zboruri au fost anulate și transportul public, blocat la Bruxelles # StirileProtv.ro
O grevă generală de amploare a paralizat marți Belgia, anulând majoritatea zborurilor și aproape tot transportul public din capitală, în semn de protest față de reforma pensiilor și a pieței muncii, relatează Reuters.
Acum o oră
20:50
Reacția Ministrului Mediului, după focarele de ipide prezentate la „România, te iubesc!": „Situaţia este reală" # StirileProtv.ro
Peste 1.000 de hectare de pădure s-au uscat în Parcul Natural Apuseni. Locul, este un focar de dăunători, scăpat de sub control.
20:50
Descoperire spectaculoasă în Argeș. Comoara găsită de doi bărbați cu detectoare de metale. VIDEO # StirileProtv.ro
Descoperire arheologică importantă în județul Argeș. Doi bărbați pasionați de comori au găsit cu ajutorul detectoare patru ulcele de lut pline cu monede otomane.
20:40
Un nou tip de cultură distrusă. Paguba se va vedea și în meniul de Crăciun al românilor # StirileProtv.ro
Cozonacii de Crăciun vor avea anul acesta mai puțină nucă românească. În mai multe regiuni din țară, livezi întregi nu au rodit, iar unde s-au făcut, nucile sunt mici și fără miez. De vină este înghețul din primăvară, urmat de perioade lungi de secetă.
20:30
Noua întâlnire dintre Trump și Zelenski dă fiori Kremlinului. „Cadoul” pe care l-ar putea primi la Casa Albă liderul Kievului # StirileProtv.ro
Voldimir Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, vineri, în contextul în care Casa Albă ia în considerare aprobarea livrării rachetelor de croazieră Tomahawk pentru Ucraina.
20:30
Magazinele „secrete” unde se găsesc fructe și legume pe care nu le vezi în supermarketuri. Cum arată „râma verde” # StirileProtv.ro
Cei peste 150.000 de asiatici, stabiliți legal la noi, aduc treptat în țara noastră elemente ale culturii lor culinare. În ultima perioadă au apărut aprozare cu fructe și legume asiatice importate din țările de origine.
Acum 2 ore
20:20
Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic # StirileProtv.ro
Litoralul încearcă să atragă turiști în extrasezon, cu bazele de tratament. Clienții vin cu trimitere de la medic, iar unele unități au contract cu casa de sănătate, astfel că procedurile efectuate acolo pot fi decontate.
20:10
Ar putea fi o lovitură decisivă pentru mașinile pe benzină. Japonezii au creat o baterie de cel puțin 10 ori mai eficientă # StirileProtv.ro
Mașinile electrice ale viitorului ar putea renunța la bateriile litiu-ion, datorită unui nou progres în domeniul stocării energiei pe bază de hidrogen.
20:10
Celebrul câștigător al premiului „Grammy” a murit acasă. Boala cruntă de care suferea # StirileProtv.ro
Cântărețul cunoscut pentru piese precum „Brown Sugar” și „Untitled (How Does It Feel)” a murit acasă din cauza unui cancer pancreatic.
20:10
Câte vehicule de marfă sunt în București. Primăria vrea să le interzică în anumite intervale orare # StirileProtv.ro
Mașinile de curierat din Capitală nu vor mai putea să livreze colete în anumite intervale orare, arată un proiect aflat în dezbatere publică. Și vehiculele de marfă și cele de salubritate vor respecta acele reguli.
20:00
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.
20:00
Prevederile cu „dedicație” pentru asigurători din noua lege RCA, respinse. Proiectul, trimis spre adoptare fără amendamente # StirileProtv.ro
Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.
19:50
Când se încheie pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. 18.000 de oameni încă sunt la coadă # StirileProtv.ro
Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva.
19:40
Șoferii vor fi amendați dacă ajung „prea repede”. Sancțiuni pentru viteză, fără radare - propunerea MAI # StirileProtv.ro
Cumplitul accident din București este doar cel mai recent dintr-o serie neagră care plasează România pe ultimul loc în Europa la siguranța rutieră. În ultimele 9 luni, 940 de oameni și-au pierdut viața pe șosele și peste 2.300 au fost răniți grav.
19:40
Neclarități după semnarea acordului de armistițiu în Gaza. Întrebările despre viitorul enclavei care nu au încă răspunsuri # StirileProtv.ro
La summitul de la Sharm el Sheik a fost semnat acordul de armistițiu în Gaza. Dar, așa cum ne-a obișnuit, spectacolul diplomației internaționale este mereu imprevizibil când Donald Trump este în prim-plan.
19:30
Putin continuă să își elimine opozanții. Dosar penal pentru Kasparov și Hodorkovski. FSB îi acuză că voiau să preia puterea # StirileProtv.ro
FSB a anunțat marți deschiderea unui dosar penal împotriva lui Mihail Hodorkovski, aflat în exil, și a altor critici ai Kremlinului, printre care Garry Kasparov, acuzându-i că ar fi complotat pentru preluarea violentă a puterii, relatează Reuters.
Acum 4 ore
19:20
Șoferul de 20 de ani care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, filmat când gonea cu 200 de km/h. A fost reținut # StirileProtv.ro
Șoferul care a lovit pe o trecere de pietoni din București o femeie și pe fetița ei de doi ani a fost reținut. Ofițerii Brigăzii Rutiere l-au audiat mai multe ore și l-au trimis în arestul poliției, după ce a fost inculpat pentru ucidere din culpă.
19:10
Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor # StirileProtv.ro
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European (EPPO) expiră în anul 2026. Patru procurori de rang înalt din diferite țări europene au ieșit în evidență ca principalii candidați pentru a o înlocui pe româncă.
18:50
Dragoș Pîslaru: România „stă pe un munte de bani europeni”, dar deficitul pare de neclintit # StirileProtv.ro
România „stă pe un munte de bani europeni” pe care nu reușeste să-i folosească, în timp ce deficitul bugetar trece de 8,4%, a afirmat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
18:20
Un centru de urgențe veterinare și adopții va fi construit în Sectorul 3. Investiția este de peste 7,6 milioane lei # StirileProtv.ro
Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor anunţă pe SEAP o licitaţie pentru construirea şi amenajarea unui centru de urgenţe veterinare, adopţii şi educaţie, pe strada Drumul Lunca Jariştei nr. 34, din Sectorul 3.
18:20
Analiză Storia: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice # StirileProtv.ro
După majorarea TVA, numărul tranzacțiilor imobiliare cu unități individuale a scăzut doar ușor, în timp ce interesul pentru căutarea locuințelor rămâne ridicat, potrivit datelor ANCPI și Storia.
18:00
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff # StirileProtv.ro
Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.
17:50
Sindicatele acuză Ministerul Educației de dezinformare. Profesorii cer clarificări privind calculul sporurilor salariale # StirileProtv.ro
Federațiile sindicale din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și solicită acces la raportul Curții de Conturi, contestând modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică aplicat profesorilor.
17:50
Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț” # StirileProtv.ro
O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș de o lună, alarmată de câinele ei, care a simțit pericolul și a început să latre. Întâmplarea a avut loc noaptea, în blocul unde locuiește agenta.
17:40
Doi muncitori din Sri Lanka, răniți după ce mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard. „E și ziua mea, ăsta e cadou” # StirileProtv.ro
Doi muncitori străini au fost răniți marți dimineață într-un accident petrecut în județul Dolj. Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit în plin un stâlp.
17:40
Adolescenții jefuiți pe stradă de tâlhari cu cagule, în Cluj-Napoca. I-au amenințat cu cuțitul și le-au luat trotinetele # StirileProtv.ro
Doi adolescenți din Cluj-Napoca au fost amenințați cu un cuțit de către indivizi cu cagule care le-au furat apoi trotinetele. Unul dintre copii a cerut imediat ajutor polițiștilor. Agenții îi caută acum pe suspecți.
17:40
Doi bărbați au înjunghiat oameni la întâmplare. Au început de la un local și au ajuns în casa unor localnici # StirileProtv.ro
Doi bărbați din Covasna au fost arestați preventiv, după ce într-o singură noapte, au comis un lung șir de violențe, printre care și două tentative de omor. Ambii erau băuți, iar unul ar fi consumat și droguri, potrivit anchetatorilor.
17:30
A strâns de gât un tânăr la un târg și a ajuns în comă, la spital. „Bem un păhărel, îi dăm în cap” # StirileProtv.ro
Un bărbat de 50 de ani din județul Alba a ajuns la spital în comă, direct de la un târg de toamnă, după ce ar fi făcut o glumă neinspirată.
17:30
România U21 - Cipru U21, AZI, de la 19:00, pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO. „Tricolorii”, obligați să câștige # StirileProtv.ro
Naționala de tineret a României joacă, astăzi, împotriva selecționatei similare a Ciprului în preliminariile EURO U-21. Partida are loc de la ora 19:00, în direct pe Pro Arena și pe VOYO.
Acum 6 ore
17:20
A început construcția unui nou lot de autostradă. Tuneluri și viaducte pe mai mult de jumătate din traseu # StirileProtv.ro
Durata totală de realizare pentru construirea lotului 2A Ditrău–Grințieș, parte a Autostrăzii A8, este de 54 de luni, dintre care 14 luni sunt alocate elaborării proiectului tehnic, iar 40 de luni execuției lucrărilor.
17:20
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO # StirileProtv.ro
Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.
17:10
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României # StirileProtv.ro
FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională.
17:00
Femeie împușcată la „ruleta rusească” în propria-i locuință, lângă soț. Ucigașul și-a pus primul pistolul la cap # StirileProtv.ro
O femeie din Cincinnati a fost împușcată mortal în piept de prietenul ei, care i-a sugerat să joace „ruleta rusească”. Inițial, bărbatul își îndreptase țeava revolverului spre cap.
16:40
Ilie Bolojan, discuții privind securitatea la Marea Neagră și reconstrucția Ucrainei, cu o delegație din Australia # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană condusă de Milton Dick, Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Australiei.
16:40
Polițiștii care s-au remarcat prim rezultate exepționale vor primi o majorare de până la 50% la salariu.
16:20
„Superlemnul”, producție americană de top, a fost lansată pe piață. Este de zece ori mai dur ca oțelul, la nivel celular # StirileProtv.ro
Un nou tip de lemn, „superlemnul” a fost creat de o companie americană care, potrivit acesteia, are un raport rezistență-greutate de până la 10 ori mai mare decât oțelul, fiind în același timp de până la șase ori mai ușor.
16:20
„Omuleții verzi” ai lui Putin au apărut la frontiera cu Estonia. Ultima oară când au fost văzuți au ocupat Crimeea | VIDEO # StirileProtv.ro
Estonia afirmă că Moscova își intensifică provocările după ce o mișcare neobișnuită a trupelor ruse lângă graniță a forțat Tallinnul să închidă un punct de trecere a frontierei pe 10 octombrie.
16:20
Unul dintre hoții care au furat aproape 10 milioane de lei din poștă a fost prins în Italia. Folosea documente false # StirileProtv.ro
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă.
16:10
Rusia, obligată să plătească 253 de milioane de euro Georgiei. Moscova ignoră decizia CEDO și refuză sancțiunea # StirileProtv.ro
CEDO a condamnat marţi Rusia să plătească Georgiei 253 de milioane de euro pentru că a încălcat drepturile unor regiuni separatiste în urma Războiului-fulger de Opt Zile dintre cele două ţări, în august 2008, relatează AFP, preluat de News.ro.
16:00
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată, după ce un băiat de 12 ani a murit în urma unei lovituri # StirileProtv.ro
Un adolescent de 16 ani din Arad a fost trimis în judecată după ce a lovit o singură dată un copil cu pumnul în cap. Victima, un băiat de 12 ani, a fost în comă la spital și a murit ulterior.
15:30
(P) Românii aruncă mâncare cât să încarci 62.500 de TIR-uri, anual. Cum combate Nestlé risipa alimentară # StirileProtv.ro
Românii aruncă anual 2,5 milioane tone de alimente, o cantitate uriașă, dar pe care puțini o pot vizualiza la adevărata dimensiune.
Acum 8 ore
15:20
Tânăr care avea la el un cuţit de 25 de centimetri, prins de jandarmi în Gara Drobeta-Turnu Severin. Ce le-a atras atenţia # StirileProtv.ro
Un tânăr de 26 de ani care avea la el un cuţit cu o lungime de 25 de centimetri a fost prins, marţi, de jandarmi în Gara din Drobeta-Turnu Severin. Aceştia au fost alertaţi de comportamentul bărbatului.
15:10
Partidele de extremă dreapta și de stânga din Franța depun moțiune de cenzură împotriva guvernului Lecornu # StirileProtv.ro
Abia format, noul guvern francez face deja obiectul a două moțiuni de cenzură. Atât extrema dreaptă, cât și extrema stângă au depus, luni seară, câte o moțiune împotriva Executivului condus de Sebastian Lecornu.
15:10
ANAF înființează o „divizie specială” pentru două categorii de datornici: „Zonele cu potenţial ridicat de fraudă şi evaziune” # StirileProtv.ro
Marii datornici și contribuabilii cu restanțe eșalonate de ani de zile, ale căror dosare au stagnat mult timp, au intrat în atenția Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF).
15:10
Horoscop 14 octombrie 2025 – Pluton revine la mișcarea directă în Vărsător și aduce transformări profunde pentru zodii # StirileProtv.ro
Ziua de 14 octombrie 2025 aduce un moment astrologic major: Pluton revine la mișcarea directă în zodia Vărsător, influențând puternic horoscopul tuturor nativilor.
14:50
Ireal. O mașină de Poliție din Mehedinți era să ia foc din cauza tehnicii de supraveghere pusă în secret de anchetatori # StirileProtv.ro
O mașină de Poliție din Mehedinți a fost la un pas de a lua foc din cauza tehnicii de supraveghere instalate în secret de anchetatorii anticorupție în portieră și care a făcut scurtcircuit.
14:50
Magistrații acuză Guvernul că folosește abuziv PNRR pentru modificarea pensiilor speciale: „Nu are nicio legătură” # StirileProtv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își reafirmă poziția potrivit căreia noua lege care modifică „substanțial” regimul pensiilor de serviciu pentru magistrați nu are legătură cu cerințele Comisiei Europene privind obiectivul 215 din PNRR.
14:40
Cum a scăpat fostul ministru Nicolae Bănicioiu de dosarul în care a fost acuzat de DNA că a primit mită 800.000 de euro # StirileProtv.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție l-a achitat definitiv pe fostul ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, într-un uriaș scandal de corupție. Acesta a fost dat în vileag de omul de afaceri Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea.
