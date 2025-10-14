Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană
StirileProtv.ro, 14 octombrie 2025 22:40
14 mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, informează AFP, preluat de Agerpres.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 30 minute
22:40
Grecia, pe cale să devină primul stat UE care legalizează ziua de lucru de 13 ore în sectorul privat # StirileProtv.ro
Muncitorii din fabrici, casierii și angajații din hoteluri din Grecia ar putea lucra în curând ture mai lungi, țara urmând să devină primul stat membru al Uniunii Europene care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore în sectorul privat.
22:40
Tragedie într-o mină de aur din Venezuela. 14 mineri au murit după o inundație subterană # StirileProtv.ro
14 mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi echipele de salvare, informează AFP, preluat de Agerpres.
22:30
Criza politică din Franța, detensionată pentru moment. Premierul a suspendat reforma pensiilor până în 2027. # StirileProtv.ro
Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”.
22:30
Coaliția s-ar putea rupe de la alegerile din Capitală. Olguța Vasilescu: „Dacă se întâmplă asta, mai mult ca sigur” # StirileProtv.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei.
22:30
Hamas a publicat imagini cu execuții în stradă. Opt bărbați, acuzați că au colaborat cu Israelul # StirileProtv.ro
Televiziunea organizaţiei islamiste palestiniene Hamas a difuzat o înregistrare video despre care afirmă că prezintă execuţia în stradă a opt bărbaţi, presupuşi colaboratori cu Israelul, în oraşul Gaza, transmite marţi AFP, preluat de Agerpres.
Acum o oră
22:10
Cât de scumpă este electricitatea în București, față de restul capitalelor din UE. „Unii au spus că exagerez” # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că „cifrele vorbesc de la sine”.
Acum 2 ore
21:50
Breșă de securitate majoră în penitenciare: Deținuții-hackeri au modificat sisteme, reducând pedepse. Drept de cameră intimă # StirileProtv.ro
O breșă de securitate fără precedent a zguduit Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP), fiind dezvăluită de Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare. Deținuți pricepuți în IT au preluat controlul sistemelor informatice.
21:50
O nouă planetă în Sistemul Solar. Cercetătorii au descoperit indicii despre existența „Planetei Y” # StirileProtv.ro
O echipă de astronomi susţine că a descoperit indicii despre existenţa unei a noua planete în Sistemul Solar, numită „Planeta Y”, potrivit unui studiu publicat pe 25 august în Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, relatează Live Science.
21:40
Stelian Bujduveanu, promisiuni pentru bucureșteni. Ce se va întâmpla cu apa caldă și căldura în această iarnă # StirileProtv.ro
Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii.
21:40
Horoscop 15 octombrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se reglează situația financiară # StirileProtv.ro
Horoscop 15 octombrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi a provocărilor. O să trebuiască să fim mai atenți decât de obicei ca să nu nimerim în plin conflict, să nu alimentăm o discuție în contradictoriu, ci să ne punem la adăpost.
21:20
Compania media americană Paramount se pregătește să se retragă în mod semnificativ de pe piața televiziunii, mai multe canale MTV din Europa urmând să fie închise la sfârșitul anului 2025.
21:10
Zelenski retrage cetățenia primarului Odesei. Truhanov neagă presupusul pașaport rusesc # StirileProtv.ro
Volodimir Zelenski a semnat marți un decret prin care i-a retras cetățenia primarului orașului-port Odesa, Ghennadi Truhanov, după ce Serviciul de Securitate Ucrainean (SBU) a confirmat că acesta deține și cetățenie rusă.
Acum 4 ore
21:00
Belgia a fost paralizată de o grevă generală. Mai multe zboruri au fost anulate și transportul public, blocat la Bruxelles # StirileProtv.ro
O grevă generală de amploare a paralizat marți Belgia, anulând majoritatea zborurilor și aproape tot transportul public din capitală, în semn de protest față de reforma pensiilor și a pieței muncii, relatează Reuters.
20:50
Reacția Ministrului Mediului, după focarele de ipide prezentate la „România, te iubesc!”: „Situaţia este reală” # StirileProtv.ro
Peste 1.000 de hectare de pădure s-au uscat în Parcul Natural Apuseni. Locul, este un focar de dăunători, scăpat de sub control.
20:50
Descoperire spectaculoasă în Argeș. Comoara găsită de doi bărbați cu detectoare de metale. VIDEO # StirileProtv.ro
Descoperire arheologică importantă în județul Argeș. Doi bărbați pasionați de comori au găsit cu ajutorul detectoare patru ulcele de lut pline cu monede otomane.
20:40
Un nou tip de cultură distrusă. Paguba se va vedea și în meniul de Crăciun al românilor # StirileProtv.ro
Cozonacii de Crăciun vor avea anul acesta mai puțină nucă românească. În mai multe regiuni din țară, livezi întregi nu au rodit, iar unde s-au făcut, nucile sunt mici și fără miez. De vină este înghețul din primăvară, urmat de perioade lungi de secetă.
20:30
Noua întâlnire dintre Trump și Zelenski dă fiori Kremlinului. „Cadoul” pe care l-ar putea primi la Casa Albă liderul Kievului # StirileProtv.ro
Voldimir Zelenski se va întâlni din nou cu Donald Trump, vineri, în contextul în care Casa Albă ia în considerare aprobarea livrării rachetelor de croazieră Tomahawk pentru Ucraina.
20:30
Magazinele „secrete” unde se găsesc fructe și legume pe care nu le vezi în supermarketuri. Cum arată „râma verde” # StirileProtv.ro
Cei peste 150.000 de asiatici, stabiliți legal la noi, aduc treptat în țara noastră elemente ale culturii lor culinare. În ultima perioadă au apărut aprozare cu fructe și legume asiatice importate din țările de origine.
20:20
Bazele de tratament de pe litoral sunt la mare căutare. Partea de sejur pe care o plătesc pacienții cu trimitere de la medic # StirileProtv.ro
Litoralul încearcă să atragă turiști în extrasezon, cu bazele de tratament. Clienții vin cu trimitere de la medic, iar unele unități au contract cu casa de sănătate, astfel că procedurile efectuate acolo pot fi decontate.
20:10
Ar putea fi o lovitură decisivă pentru mașinile pe benzină. Japonezii au creat o baterie de cel puțin 10 ori mai eficientă # StirileProtv.ro
Mașinile electrice ale viitorului ar putea renunța la bateriile litiu-ion, datorită unui nou progres în domeniul stocării energiei pe bază de hidrogen.
20:10
Celebrul câștigător al premiului „Grammy” a murit acasă. Boala cruntă de care suferea # StirileProtv.ro
Cântărețul cunoscut pentru piese precum „Brown Sugar” și „Untitled (How Does It Feel)” a murit acasă din cauza unui cancer pancreatic.
20:10
Câte vehicule de marfă sunt în București. Primăria vrea să le interzică în anumite intervale orare # StirileProtv.ro
Mașinile de curierat din Capitală nu vor mai putea să livreze colete în anumite intervale orare, arată un proiect aflat în dezbatere publică. Și vehiculele de marfă și cele de salubritate vor respecta acele reguli.
20:00
Experți cu banii privatului. Discuții intense în coaliție pe majorarea salariului minim, plătit de patroni. Care ar fi plusul # StirileProtv.ro
Coaliția de guvernare încearcă să ajungă la o concluzie privind salariul minim pe economie anul viitor - dacă va crește sau nu. Decizia va fi luată de Guvern după consultări cu patronatele și sindicatele.
20:00
Prevederile cu „dedicație” pentru asigurători din noua lege RCA, respinse. Proiectul, trimis spre adoptare fără amendamente # StirileProtv.ro
Comisia pentru Buget a Camerei Deputaților a aprobat marți proiectul Legii RCA în forma trimisă de Guvern. Astfel, au fost respinse amendamentele Senatului după scandalul izbucnit între asigurători și service-uri auto.
19:50
Când se încheie pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva. 18.000 de oameni încă sunt la coadă # StirileProtv.ro
Cel mai mare pelerinaj ortodox de la noi a atins marți punctul culminant, odată cu ziua în care este prăznuită Cuvioasa Parascheva.
19:40
Șoferii vor fi amendați dacă ajung „prea repede”. Sancțiuni pentru viteză, fără radare - propunerea MAI # StirileProtv.ro
Cumplitul accident din București este doar cel mai recent dintr-o serie neagră care plasează România pe ultimul loc în Europa la siguranța rutieră. În ultimele 9 luni, 940 de oameni și-au pierdut viața pe șosele și peste 2.300 au fost răniți grav.
19:40
Neclarități după semnarea acordului de armistițiu în Gaza. Întrebările despre viitorul enclavei care nu au încă răspunsuri # StirileProtv.ro
La summitul de la Sharm el Sheik a fost semnat acordul de armistițiu în Gaza. Dar, așa cum ne-a obișnuit, spectacolul diplomației internaționale este mereu imprevizibil când Donald Trump este în prim-plan.
19:30
Putin continuă să își elimine opozanții. Dosar penal pentru Kasparov și Hodorkovski. FSB îi acuză că voiau să preia puterea # StirileProtv.ro
FSB a anunțat marți deschiderea unui dosar penal împotriva lui Mihail Hodorkovski, aflat în exil, și a altor critici ai Kremlinului, printre care Garry Kasparov, acuzându-i că ar fi complotat pentru preluarea violentă a puterii, relatează Reuters.
19:20
Șoferul de 20 de ani care a ucis o mamă pe trecerea de pietoni, filmat când gonea cu 200 de km/h. A fost reținut # StirileProtv.ro
Șoferul care a lovit pe o trecere de pietoni din București o femeie și pe fetița ei de doi ani a fost reținut. Ofițerii Brigăzii Rutiere l-au audiat mai multe ore și l-au trimis în arestul poliției, după ce a fost inculpat pentru ucidere din culpă.
19:10
Kovesi se pregătește să plece de la șefia Parchetului European. I se caută deja înlocuitor # StirileProtv.ro
Mandatul Laurei Codruța Kovesi la șefia Parchetului European (EPPO) expiră în anul 2026. Patru procurori de rang înalt din diferite țări europene au ieșit în evidență ca principalii candidați pentru a o înlocui pe româncă.
Acum 6 ore
18:50
Dragoș Pîslaru: România „stă pe un munte de bani europeni”, dar deficitul pare de neclintit # StirileProtv.ro
România „stă pe un munte de bani europeni” pe care nu reușeste să-i folosească, în timp ce deficitul bugetar trece de 8,4%, a afirmat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.
18:20
Un centru de urgențe veterinare și adopții va fi construit în Sectorul 3. Investiția este de peste 7,6 milioane lei # StirileProtv.ro
Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor anunţă pe SEAP o licitaţie pentru construirea şi amenajarea unui centru de urgenţe veterinare, adopţii şi educaţie, pe strada Drumul Lunca Jariştei nr. 34, din Sectorul 3.
18:20
Analiză Storia: Tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 1% după majorarea TVA, conform datelor publice # StirileProtv.ro
După majorarea TVA, numărul tranzacțiilor imobiliare cu unități individuale a scăzut doar ușor, în timp ce interesul pentru căutarea locuințelor rămâne ridicat, potrivit datelor ANCPI și Storia.
18:00
Reacția Kremlinului după intenția lui Trump pentru pacea în Ucraina. Președintele SUA, sarcină directă pentru Steve Witkoff # StirileProtv.ro
Kremlinul a reacționat la declarațiile președintelui american Donald Trump privind prioritatea de a încheia un acord de pace în Ucraina, după succesul armistițiului din Gaza.
17:50
Sindicatele acuză Ministerul Educației de dezinformare. Profesorii cer clarificări privind calculul sporurilor salariale # StirileProtv.ro
Federațiile sindicale din învățământ acuză Ministerul Educației de dezinformare și solicită acces la raportul Curții de Conturi, contestând modul de calcul al sporului de suprasolicitare neuropsihică aplicat profesorilor.
17:50
Cum au salvat o polițistă și câinele ei viața unui bebeluș care s-a înecat cu sirop: „Animalele au un alt simț” # StirileProtv.ro
O polițistă din Prahova a salvat viața unui bebeluș de o lună, alarmată de câinele ei, care a simțit pericolul și a început să latre. Întâmplarea a avut loc noaptea, în blocul unde locuiește agenta.
17:40
Doi muncitori din Sri Lanka, răniți după ce mașina lor a lovit un stâlp și a rupt un gard. „E și ziua mea, ăsta e cadou” # StirileProtv.ro
Doi muncitori străini au fost răniți marți dimineață într-un accident petrecut în județul Dolj. Autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit în plin un stâlp.
17:40
Adolescenții jefuiți pe stradă de tâlhari cu cagule, în Cluj-Napoca. I-au amenințat cu cuțitul și le-au luat trotinetele # StirileProtv.ro
Doi adolescenți din Cluj-Napoca au fost amenințați cu un cuțit de către indivizi cu cagule care le-au furat apoi trotinetele. Unul dintre copii a cerut imediat ajutor polițiștilor. Agenții îi caută acum pe suspecți.
17:40
Doi bărbați au înjunghiat oameni la întâmplare. Au început de la un local și au ajuns în casa unor localnici # StirileProtv.ro
Doi bărbați din Covasna au fost arestați preventiv, după ce într-o singură noapte, au comis un lung șir de violențe, printre care și două tentative de omor. Ambii erau băuți, iar unul ar fi consumat și droguri, potrivit anchetatorilor.
17:30
A strâns de gât un tânăr la un târg și a ajuns în comă, la spital. „Bem un păhărel, îi dăm în cap” # StirileProtv.ro
Un bărbat de 50 de ani din județul Alba a ajuns la spital în comă, direct de la un târg de toamnă, după ce ar fi făcut o glumă neinspirată.
17:30
România U21 - Cipru U21, AZI, de la 19:00, pe Pro Arena și VOYO în preliminariile EURO. „Tricolorii”, obligați să câștige # StirileProtv.ro
Naționala de tineret a României joacă, astăzi, împotriva selecționatei similare a Ciprului în preliminariile EURO U-21. Partida are loc de la ora 19:00, în direct pe Pro Arena și pe VOYO.
17:20
A început construcția unui nou lot de autostradă. Tuneluri și viaducte pe mai mult de jumătate din traseu # StirileProtv.ro
Durata totală de realizare pentru construirea lotului 2A Ditrău–Grințieș, parte a Autostrăzii A8, este de 54 de luni, dintre care 14 luni sunt alocate elaborării proiectului tehnic, iar 40 de luni execuției lucrărilor.
17:20
Camera de bord a șoferului care a spulberat o mamă și pe fiica ei în cărucior a filmat tragedia. VIDEO # StirileProtv.ro
Cumplitul accident de luni, din Capitală, în care o femeie de 35 de ani a murit, a fost înregistrat de camera de bord a mașinii care le-a spulberat pe ea și pe fetița ei de 2 ani, aflată în cărucior.
17:10
Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României # StirileProtv.ro
FMI a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru acest an la 1%, faţă de 1,6% în aprilie şi 3,3% în octombrie anul trecut, potrivit raportului „World Economic Outlook”, publicat marţi de instituția financiară internațională.
Acum 8 ore
17:00
Femeie împușcată la „ruleta rusească” în propria-i locuință, lângă soț. Ucigașul și-a pus primul pistolul la cap # StirileProtv.ro
O femeie din Cincinnati a fost împușcată mortal în piept de prietenul ei, care i-a sugerat să joace „ruleta rusească”. Inițial, bărbatul își îndreptase țeava revolverului spre cap.
16:40
Ilie Bolojan, discuții privind securitatea la Marea Neagră și reconstrucția Ucrainei, cu o delegație din Australia # StirileProtv.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut marţi, la Palatul Victoria, o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană condusă de Milton Dick, Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Australiei.
16:40
Polițiștii care s-au remarcat prim rezultate exepționale vor primi o majorare de până la 50% la salariu.
16:20
„Superlemnul”, producție americană de top, a fost lansată pe piață. Este de zece ori mai dur ca oțelul, la nivel celular # StirileProtv.ro
Un nou tip de lemn, „superlemnul” a fost creat de o companie americană care, potrivit acesteia, are un raport rezistență-greutate de până la 10 ori mai mare decât oțelul, fiind în același timp de până la șase ori mai ușor.
16:20
„Omuleții verzi” ai lui Putin au apărut la frontiera cu Estonia. Ultima oară când au fost văzuți au ocupat Crimeea | VIDEO # StirileProtv.ro
Estonia afirmă că Moscova își intensifică provocările după ce o mișcare neobișnuită a trupelor ruse lângă graniță a forțat Tallinnul să închidă un punct de trecere a frontierei pe 10 octombrie.
16:20
Unul dintre hoții care au furat aproape 10 milioane de lei din poștă a fost prins în Italia. Folosea documente false # StirileProtv.ro
Unul dintre bărbaţii suspectaţi că au furat aproape 10 milioane de lei din sediul unui oficiu poştal din Timişoara a fost prins în Italia. Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, are pe numele său un mandat de arestare preventivă, emis în lipsă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.