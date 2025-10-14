Bogdan Ivan, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Cifrele vorbesc de la sine / Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale

16:20

Sindicatul Europol a relatat, marţi, că, după ce au simţit miros de plastic ars şi au constatat că portierele autospecialei nu se deschid, doi poliţişti din Mehedinţi au găsit, în portieră, ”un sistem audio-video improvizat”. ”Când montaţi tehnică pentru a culege date privind posibile fapte de corupţie, fiţi puţin mai atenţi, că riscăm să ardem şi probele, şi colegii”, au transmis sindicaliştii. Postarea a generat însă un val de ironii: ”Nu este nici un sistem audio- video, sunt nişte lumini ambientale montate de unu de al vostru…”, ”«Vrăjeală» ieftină. Cineva a aflat că este montată tehnică de înregistrare şi au găsit motivul că erau să ia foc pentru a scoate tehnica din funcţiune”.