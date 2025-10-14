Olguţa Vasilescu: Guvernul ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică. Am cerut ca ministrul Finanţelor să fie prezent la toate şedinţele coaliţiei

21:00

Ministrul Energiei, Bogdan Iva, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi seară, că ”cifrele vorbesc de la sine”. Prezentând date din surse oficiale, ministrul arată că Bucureştiul se află pe locul 11 între cele 33 de capitale analizate, cu un preţ mediu de 27,5 eurocenţi/kWh, peste media UE de 25,4 eurocenţi/kWh. ”Dacă raportăm aceste preţuri la puterea de cumpărare (PPS) – adică la veniturile reale ale populaţiei – România se află pe primul loc în Europa”, a transmis ministrul, adăugând că ”nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale”.