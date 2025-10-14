Ministrul Cseke Attila anunţă că, în 2026, prioritatea bugetului va fi PNRR: Acesta are un termen clar, august anul viitor / Celelalte tipuri de investiţii - cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem

19:00

Deputatul PNL Alexandru Muraru afirmă, marţi, după retragerea lui Titus Corlăţean din cursa pentru şefia PSD, că fără bătălii de culise, poate că şi partenerii lor de coaliţie vor găsi mai multă energie pentru ce contează cu adevărat, reformele de care România are nevoie acum, nu după congres. El mai spune că speră că şi PSD va înţelege că nu e suficient să aduci feţe noi în conducere dacă tot vechile reflexe blochează schimbarea.