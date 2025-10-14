LUPTE de stradă, înaintea meciului Italia – Israel. Protestatarii aruncă cu grenade lacrimogene. Forțele de ordine au recurs la tunuri cu apă.
Gândul, 14 octombrie 2025 22:40
Manifestanții pro-Palestina au ieșit să protesteze pe străzile orașului Udine, înaintea meciului Italia – Israel. Oamenii sunt revoltați că Italia acceptat să să joace cu Israel, iar maniefstația a degenerat în acțiuni violente. Protestatarii aruncă cu grenade lacrimogene în forțele de ordine, care încearcă să împrăștie manifestanții cu tunuri de apă. Manifestanții pro-Palestina au dezlănțuit […]
• • •
Acum 5 minute
23:00
Acum 30 minute
22:40
Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat pentru TVR Info că „Planul Național de Redresare și Reziliență” va avea prioritate anul viitor, având ca termen final august 2026. „Celelalte programe sunt pe buget pe stat. PNRR se inchide, Bruxelles nu iti mai da, acolo trebuie sa ne axam.”, a declarat ministrul. „Cel […]
22:40
Se mai pot organiza anul acesta alegeri pentru Primăria Capitalei. Ce spune ministrul Cseke Attila: „Noi susținem ce decide coaliția” # Gândul
Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării a vorbit în cadrul unui interviu despre posibilitatea organizării alegerilor pentru Primăria Capitalei, anul acesta. În intervenția de la TVR, ministrul a recunoscut că nu crede că anul acesta se mai pot organiza alegeri, totuși a precizat faptul că pentru opinia publică acest lucru poate însemna o indecizie a coaliției de […]
22:40
Acum o oră
22:30
Trump salută activitatea președintelui Argentinei. Avertismentul adresat înaintea alegerilor # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a salutat activitatea omologului său argentinian, Javier Milei, un politician libertarian, și a anunțat că îl susține, în perspectiva scrutinului parlamentar parțial, pe fondul ascensiunii forțelor de stânga. ”Președintele Milei are o echipă executivă extraordinară. Iubim poporul argentinian, au un lider extraordinar”, a afirmat Donald Trump, cu ocazia întâlnirii pe care […]
22:20
Oana Țoiu, primită la Palatul Elisabeta de către Principesa Margareta și Principele Radu. Rolul României în NATO și UE, printre temele de discuție # Gândul
Oana Țoiu, Ministrul Afacerilor Externe, a fost primită la Palatul Elisabeta, marți, 14 octombrie, de către Principesa Margareta și Principele Radu. Discuțiile au vizat rolul României în Uniunea Europeană și pe flancul estic al NATO, dar și implicarea Familiei Regale în promovarea stabilității și cooperării în regiune. Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a avut o […]
22:20
Semnal de alarmă din partea Organizației Mondiale a Sănătății. Siropurile de tuse care ar putea ucide copiii # Gândul
O alertă medicală de maximă urgență a fost emisă de Organizația Mondială a Sănătății, după ce s-a descoperit o substanță extrem de toxică în compoziția a trei siropuri de tuse pentru copii. Tragedia a luat amploare în urmă cu o lună, peste 20 de copii și-au pierdut viața în urma administrării acestor medicamente. Siropuri de […]
22:20
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a ridicat o serie de semne de întrebare privind situația conflictelor dintre Israel și Hamas, dar și dintre Rusia și Ucraina, punând la îndoială veridicitatea informațiilor transmise public de autorități și de presa internațională. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Dacă Israelul a distrus […]
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog, geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Acum 2 ore
21:50
Muncitorii din fabrici, casierii și personalul hotelier din Grecia ar putea să lucreze mai mult în curând. Țara urmează să devină primul stat membru din UE care introduce oficial o zi de lucru de 13 ore pentru sectorul privat. Parlamentul urmează să voteze miercuri legea, în contextul unor manifestații planificate la nivel național. În ciuda […]
21:40
România – Cipru 2-0 la UNDER 21 | Musi s-a accidentat și ratează derby-ul Dinamo – Rapid din Superliga # Gândul
Reprezentativa U21 a României a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027. Au marcat pe arena din Cluj a celor de la CFR: Atanas Trică (min. 4), Rareș Burnete (min. 74). România – Cipru 2-0 la Under 21 | […]
21:40
În ediția din 14 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, jurnalistul Dan Diaconescu a făcut o dezvăluire în premieră, povestind cum, după condamnarea sa și interdicția de 12 ani de a activa în presă, a încercat să își reia viața profesională în alt domeniu, dar nu își găsea diploma de facultate. Urmăriți aici integral […]
21:30
Un turist american, despre pelerinajul de Sfânta Parascheva: „Nu există așa ceva în SUA. Pelerini au stat 17 ore și spun că așteptarea a meritat” # Gândul
Un turist american a fost uimit de pelerinajul creștin-0rtodox de Sfânta Parascheva de la Iași, comparabil poate cu pelerinajul anual de la Mecca din religia islamică. El spune că astfel de pelerinaje nu se practică în Statele Unite. De asemenea, a fost uimit nu doar de numărul mare de creștini care au participat, ci de […]
21:30
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a comentat situația locurilor de parcare din București, ironizând totodată amânarea alegerilor pentru Primăria Capitalei. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu aseamănă parcările cu plată apărute tot mai des în București cu o cotropire a orașului, observând că acestea se extind inclusiv în cartierele […]
21:20
O inimă sănătoasă chiar la tine în ceașcă. Condimentele care îți protejează vasele de sânge dacă le pui în cafea # Gândul
Specialiștii în nutriție spun că dacă vei adăuga două condimente în cafeaua de dimineață poți susține sănătatea cardiovasculară și să reduci inflamațiile din organism. Ce condimente poți să adaugi în cafea pentru sănătatea inimii Turmenicul și scorțișoara sunt condimentele vedetă pe care, dacă le adaugi în cafea poți susține sănătatea cardiovasculară și poți reduce inflamațiile […]
21:20
MACRON este cel mai nepopular președinte al FRANȚEI. Ocupă locul 51 în topul realizat de Paris Match # Gândul
Emmanuel Macron este primul președinte al Franței în 20 de ani care nu se află în top 50 cei mai populari politicieni ai țării, potrivit unui sondaj Ifop Fiducial, publicat de Paris Match. Sondajul a fost creat în decembrie 2003. Macron ocupă locul 51, imediat după fostul premier Francois Bayrou, diferență de câteva procente: 21,5 […]
21:10
„DULCELE” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta este marketing” # Gândul
„Dulcele” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun. „Asta e marketing”. „Dulcele” pe care nu-l mănâncă niciodată dr. Gheorghe Cerin la micul-dejun Dr. Gheorghe Cerin, medic primar în Cardiologie, a dezvăluit ce alimente ar trebui evitate la micul-dejun, pentru a rămâne sănătoși. Este vorba de cerealele noastre cele „de toate zilele”, date […]
Acum 4 ore
21:00
Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile” # Gândul
Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a declarat la Antena 3 că PSD dorește un candidat comun din partea coaliției la Primăria Capitalei. Aceasta a precizat că PSD va ieși de la guvernare dacă PNL și USR se aliază la alegeri. „Nu putem avea o minicoaliție în interiorul coaliției”, a precizat aceasta. „E vorba de un acord […]
21:00
Decizie majoră în Bulgaria. Se vrea interzicerea rețelelor de socializare pentru copiii sun 15 ani # Gândul
Partidul GERB, care se află la guvernare în Bulgaria analizează posibilitatea de a interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare. Astta fiind o temă care a câștigat recent tot mai multă atenție în spațiul public. Dezbaterea a fost inițiată de ministrul Educației, Krasimir Valchev, care a anunțat intenția de a deschide discuții […]
20:50
„Războiul viitorului” este acum. Au fost prezentate căștile prin care soldații americani vor putea „vedea” prin pereți # Gândul
Se putea numai în jocuri video (precum Call of Duty: Black Ops sau Ghost Recon) și în filmele cu tematică futuristică. Dar de acum vor deveni o realitate. În SUA, au fost prezentate căștile EagleEye de la Anduril, compania care lucrează cu Department of Defense — soldații vor „vedea” prin pereți. Compania americană Anduril a […]
20:50
TRUMP ar putea fi martor la semnarea unui acord de pace între Thailanda și Cambodgia, în marja summitului ASEAN # Gândul
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, va fi martor la un acord formal de pace între Cambodgia și Thailanda, în marja unui summit al Asociației națiunilor Asia de Sud-Est, potrivit ministrului de Externe din Malaysia, Mohamad Hasan. Trump va vizita capitala Malaysiei, Kuala Lumpur, pe 26 octombrie pentru a fi martor la încheierea acordului, a declarat […]
20:40
Unul dintre cele mai populare SERIALE de pe Netflix reîncepe de la începutul anului 2026. Noul sezon va fi împărțit în două părți # Gândul
Unul dintre cele mai populare seriale de pe platforma de streaming Netflix revine pe micul ecran. Al patrulea sezon va debuta din 29 ianuarie 2026 și va fi împărțit în două părți, exact în maniera serialului „Wednesday”. Va fi alcătuit din opt episoade. A doua parte va fi din 26 februarie 2026, anunță Netflix. Este […]
20:40
Celebrul artist D’Angelo, unul dintre cei mai influenți muzicieni de soul ai generației sale, a murit la 51 de ani, informațiile au fost confirmate de surse apropiate ale familiei. Artistul câștigător al premiului Grammy a fost cunoscut pentru schimbarea muzicii soul moderne. Michael Eugene Archer, cunoscut sub numele de scenă D’Angelo, cunoscut pentru că a […]
20:40
HAMAS returnează alte patru cadavre ale unor ostatici israelieni. Trump: „Faza a doua începe acum” # Gândul
Hamas a informat mediatorii că va începe transferul cadavrelor a patru ostatici israelieni decedați către Israel. Transferul ar urma să înceapă marți, la ora 22:00, ora locală (ora 22:00, ora României, n. red.), a declarat un oficial implicat în operațiune, informează Haaretz. Între timp, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a postat, pe rețeaua sa, Truth […]
20:30
Olguța Vasilescu NU are încredere în Ilie Bolojan: „A avut multe scăpări pe ordonanțele de urgență. Cum să scapi așa ceva în ședința de guvern” # Gândul
Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a vorbit la Antena 3 despre modificarea propusă de Ilie Bolojan la OUG 52, și a dat de înțeles că nu are încredere în acesta în rolul de prim-ministru. Primarul Craiovei Olguța Vasilescu a fost întrebată dacă are încredere în premierul Ilie Bolojan. Aceasta a precizat, că are încredere în „Bolojan, […]
20:30
Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate” # Gândul
Olguța Vasilescu a discutat la Antena 3 viitorul coaliției și a precizat că Partidul Social Democrat se va retrage de la guvernare dacă anumite propuneri nu vor fi incluse în pachetul 3. Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Poate să fie acest pachet, dacă nu sunt prinse […]
20:20
Țara din Uniunea Europeană unde pensionarii pot câștiga 2.000 de euro pe lună fără a plăti impozit. Se cumulează cu pensia # Gândul
Pensionarii vor putea până la 2.000 de euro pe lună fără să plătească impozitul pe venit, dacă optează să muncească după vârsta de pensionare. Măsura face parte dintr-un proiect de lege promis de cancelarul Friedrich Merz. Estimativ, în jur de 285.000 de pensionari lucrează deja în Germania. Până în 2035, aproape 5 milioane de muncitori […]
20:10
Ministrul polonez de Externe îndeamnă UE să ia măsuri împotriva amenințării rusești/ „Trebuie să-l convingem pe PUTIN că suntem pregătiți” # Gândul
Ministrul polonez de Externe, Radoslaw Sikorski, a declarat, marți, că Europa trebuie să fie pregătită pentru orice mișcare a Rusiei, insistând asupra consolidării unui „zid de drone” pentru apărare pe flancul estic. Sikorski a îndemnat națiunile europene să-și mențină eforul de a sprijini Ucraina, spunând că președintele SUA, Donald Trump, va pune la dispoziția țării […]
20:10
După HBO Max, o altă platformă de streaming anunță SCUMPIRI semnificative pentru abonații din România. Tariful va crește din 4 noiembrie 2025 # Gândul
Românii care adoră să urmărească filmele și serialele de acasă, pe platformele de streaming, primesc o nouă lovitură după ce au fost înștiințați despre scumpirea abonamentului la HBO Max: o altă platformă de streaming, Disney Plus, a anunțat creșterea tarifelor lunare pentru abonați. Platforma Disney+, deținută de compania The Walt Disney, este cunoscută pentru difuzarea […]
20:10
Echipa feminină de tenis de masă a României s-a calificat de pe primul loc în grupa principală a Europeanului din Croația și țintește aurul continental. Adina Diaconu, sărbătorita din echipa noastră a împlinit azi 26 de ani și a dezvăluit că ea și colegele sale au o superstiție care, în 2023, le-a adus aurul continental. […]
20:00
Modificări noi la Codul Rutier. Urmează să apară permisul de conducere „digital”, proprietarul va fi sancționat pentru parcare neregulamentară # Gândul
Ministerul Afacerilor Interne vine cu noi modificări pentru siguranța rutieră. Proiectul poate scuti șoferii de orele întregi de stat la ghișee și drumurile la instituții. Mai mult, se iau în calcul și implementarea de cursuri de siguranță rutieră. Noi modificări la Codul Rutier România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la siguranța rutieră, ceea ce […]
19:50
O producție americană de top a fost lansată pe piață. „Superlemnul” este de zece ori mai dur ca oțelul, la nivel celular # Gândul
Un nou timp de lemn, intitulat „superlemnul” a fost creat de o companie americană. Acesta are un raport rezistență-greutate de până la 10 ori mai mare decât oțelul, fiind în același timp de până la șase ori mai ușor. Compania InventWood, cofondată de omul de știință Liangbing Hu, tocmai a lansat produsul comercial „superwood”. Producția […]
19:50
Vești proaste de la FMI: PIB-ul, revizuit în scădere. Inflația rămâne ridicată în următoarele 12 luni. Șomajul, în creștere # Gândul
Fondul Monetar Internațional a revizuit în scădere estimările privind creșterea economiei românești, până la 1%, comparativ cu estimările specialiștilor din luna aprilie de 1,6% și cele de 3,3% din octombrie, anul trecut, arată cel mai recent raport ‘World Economic Outlook’ (WEO), publicat marți de instituția financiară internațională. FMI a redus la jumătate estimările privind avansul […]
19:40
Camelia Potec, fostă campioană olimpică la înot și președinta Federației Române de Natație, a vorbit despre viața sa de familie. Aceasta este căsătorită și are doi copii. Camelia Potec, președintele Federației Române de Natație, a devenit mamă pentru prima oară în anul 2018, când a adus pe lume o fetiță, Caelia Ioana. Sebastian Tudor, […]
19:10
Israelul a anunțat că va menține punctul de trecere a frontierei de la Rafah ÎNCHIS și va restricționa ajutoarele pentru Gaza. Care este motivul # Gândul
Israelul a decis să mențină închis punctul de trecere a frontierei de la Rafah și să reducă ajutorul umanitar către Fâșia Gaza până când gruparea Hamas va returna toate cadavrele ostaticilor uciși. Decizia vine în urma evaluărilor efectuate de oficialii de securitate care au declarat că Armata israeliană (IDF) nu a identificat niciun efort semnificativ […]
Acum 6 ore
19:00
Muzeul dedicat președintelui Jacques Chirac a fost jefuit de 2 ori în 48 de ore. Cum a fost posibil # Gândul
Muzeul din Correze, dedicat fostului președinte francez Jacques Chirac, a fost prădat în această dimineață. Jaful a avut loc la doar 48 de ore după ce a fost pus sub amenințare armată de patru tineri duminică. Muzeul dedicat șefului de stat care a condus Palatul Elysee a fost inaugurat în luna decembrie a anului 2000. […]
19:00
Pe valul antirusesc, Maia Sandu propune ca premier un moldovean-american, școlit la Moscova, cu conturi în offshore-uri din Insulele Virgine # Gândul
Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care este stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Nici bine nu a fost nominalizat, că deja au început să apară controversele. Numele acestuia fiind menționat în scandalul Pandora Papers. De asemenea, Munteanu ar fi avut conexiuni […]
19:00
Doi muncitori străini au fost accidentați marți dimineață în județul Dolj. Mașina în care se aflau a ieșit de pe șosea și a izbit un stâlp din plin și a rupt un gard. Pentru că mașina celor doi risca oricând să se prăbușească peste celelalte participante la trafic, circulația în zonă a fost întreruptă pentru […]
18:50
Se fac ultimele pregătiri înainte de sfințirea picturii din Catedrala Mântuirii Neamului. Cum arată ultimele finisaje # Gândul
Au rămas mai puțin de două săptămâni până când va avea loc sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului. Lucrările au avansat considerabil, înregistrându-se progrese importante atât la aplicarea mozaicului, cât și la montarea elementelor din piatră, la interiorul și exteriorul edificiului. Mii de credincioși din întreaga țară sunt așteptați duminică, pe 26 octombrie, la evenimentul istoric […]
18:50
Un comisar UE avertizează că războiul din Ucraina afectează AFACERILE AMERICANE. Profiturile SUA sunt în scădere din cauza amenințării Rusiei # Gândul
Războiul din Ucraina este dăunător pentru afacerile americane, care au investit masiv în Europa și ale căror profituri sunt afectate de incertitudinea creată de agresiunea Moscovei, a transmis, marți, comisarul european Valdis Dombrovskis. Profiturile SUA sunt în scădere din cauza amenințării Rusiei Comisarul a afirmat că în 2023 activele deținute de SUA în Europa valorau […]
18:40
FOTO / Daniela Nane face mărturisiri. ”M-am ferit mereu să par AROGANTĂ sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri” # Gândul
Actrița Daniela Nane, în vârstă de 53 de ani, s-a confesat în cadrul unui interviu. ”M-am ferit mereu să par arogantă sau să pun condiții sau să fac fițe, fumuri și figuri”, a spus aceasta. Daniela Nane este o cunoscută actriță și câștigătoarea ediției din 1991 a concursului Miss România, prima participantă din partea României […]
18:40
Raport OMS: Europenii beau până MOR. Alcoolul, principalul factor al tipurilor grave de cancer, ce rezultă în mii de decese anual # Gândul
Specialiștii din cadrul Organizație Mondiale a Sănătății avertizează că Europa este cea mai mare consumatoare de alcool din lume. OMS atrage atenția că alcoolul este considerat unul dintre factorii principali care cauzează tipurile grave de cancer, ce rezultă în mii de decese anual. Potrivit OMS, măsuri simple ar putea reduce semnificativ mortalitatea din cauza bolii. […]
18:40
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 15 octombrie, de la ora 15:00, live pe Gândul. Invitat: Dan Bittman # Gândul
Invitatul emisiunii este Dan Bittman. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:40
Germania cere organizarea unei conferințe pentru RECONSTRUCȚIA Fâșiei Gaza. Wadephul: „Trebuie să înceapă procesul politic, să restabilim ordinea” # Gândul
Guvernul Friedrich Merz propune organizarea unei conferințe a donatorilor pentru reconstrucția Fâșiei Gaza, în contextul armistițiului cu Israelul, după doi ani de război soldat cu peste 67.000 de morți. La o zi după summitul de pace din Sharm El-Sheikh, după eliberarea ostaticilor israelieni, după retragerea armatei israeliene și eliberarea deținuților palestinieni închiși în Israel, atenția […]
18:40
Eric Trump prezintă interiorul Palatului lui Donald Trump din Florida. Ce ascunde Mar a Lago? # Gândul
Eric Trump, fiul președintelui american Donald Trump, a prezentat marți, în premieră, complexul rezidențial din Mar-a-Lago, situat în statul Florida. Eric Trump a început cu prezentarea terasei centrale a complexului, unde își petrece timpul președintele Donald Trump. A prezentat scaunul președintelui și iPAD-ul acestuia. ”Cred că este cel mai prestigios complex rezidențial din lume, această […]
18:40
O nouă înșelătorie online. Un bărbat organiza tombole false și cerea 200 de lei taxă de înscriere # Gândul
Nouă înșelătorie online, tombole false: un bărbat care organiza aceste loterii fictive a ajuns pe mâna poliției. Acesta promitea ca premii mașini și cai, iar taxa de înscriere era de 200 de lei. Noua înșelătorie online, cum erau păcăliți oamenii cu tombole false Un tânăr în vârstă de 22 de ani din Brăila este principalul […]
18:20
Un bucătar, dezamăgit de cei trei jurați de la „Masterchef”: „Nu e un show culinar, ci un stand-up comedy în care concurenții sunt jigniți indirect” # Gândul
Indiferent de postul TV, o emisiune culinară cu faimoșii bucătari Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu va bate mereu recordul la audiențe. Trio-ul a debutat în emisiunea „Masterchef” de la PRO TV în 2012. Din 2014, cei trei chefi au jurizat în emisiunile culinare de la Antena 1: Iadul Bucătarilor și Chefi la Cuțite. […]
18:20
Orban: Raportul Departamentului de Stat vorbește de corupția din administrație și companii. Parchetele nu au mai fost la fel de implicate # Gândul
Ludovic Orban atrage atenția că Pachetele nu mai sunt atât de preocupate de corupția din România. „Rolul SRI nu cred că trebuie să depășească punerea la dispoziție a unor informații către procurori cu privire la vulnerabilități sau posibile fapte de corupție”, spune consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, într-un interviu la Hotnews. Ludovic Orban […]
18:20
Ți-ai ales designul, dar încă te întrebi „oare cât o să doară acolo?” E normal. Durerea la tatuaje nu e o loterie, dar nici nu se simte identic pentru toată lumea. Vestea bună: există tipare destul de clare încât să-ți planifici deștept ședința, pauzele și vindecarea, fără să transformi totul într-un test de anduranță.Hai să […]
18:10
Se pune lacătul pe Termocentrala Ișalnița. Colosul energetic trimite în ȘOMAJ aproape toți angajații # Gândul
Termocentrala Ișalnița se închide definitiv. O parte din angajați vor fi trimiși acasă, iar alții vor fi mutați la termocentralele Turceni și Rovinari, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan. În cadrul unei întâlniri cu sindicatele, ministrul Energiei, Bogdan Ivan (foto), a anunțat că Termocentrala Ișalnița din județul Dolj își va încheia activitatea la începutul anului 2026. […]
