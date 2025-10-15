Statele Unite revocă vizele a șase străini pentru discurs denigrator la adresa lui Charlie Kirk

21:30

Un turist american a fost uimit de pelerinajul creștin-0rtodox de Sfânta Parascheva de la Iași, comparabil poate cu pelerinajul anual de la Mecca din religia islamică. El spune că astfel de pelerinaje nu se practică în Statele Unite. De asemenea, a fost uimit nu doar de numărul mare de creștini care au participat, ci de […]