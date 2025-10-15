Donald Trump, în discursul acordării post-mortem a Medaliei LIBERTĂȚII lui Charlie Kirk: Trebuie să înfruntăm amenințarea terorismului de stânga

19:00

Omul de afaceri Alexandru Munteanu, care este stabilit de peste 20 de ani în Ucraina, ar urma să fie candidatul pentru funcția de premier al Republicii Moldova. Nici bine nu a fost nominalizat, că deja au început să apară controversele. Numele acestuia fiind menționat în scandalul Pandora Papers. De asemenea, Munteanu ar fi avut conexiuni […]