Franța amână creșterea vârstei de pensionare

În fiecare an, în luna octombrie, sute de mii de români pornesc în pelerinaj către Iași, un drum al credinței, speranței și disperării, îndreptându-se spre moaștele Sfintei Parascheva, ocrotitoarea Moldovei, în căutarea unui miracol, a unei alinări sau a unei soluții la problemele care le apasă viețile. Această procesiune impresionantă nu este doar o manifestare religioasă, ci și un simbol al unei realități complexe, o radiografie a unei societăți aflate în căutarea unui sens și a unei direcții.