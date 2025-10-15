9 cărți de citit la foc mic

16:20

Raportul de expertiză criminalistică, consultat de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS), arată fără echivoc că polițistul Vlad Roșca, aflat sub influența alcoolului și circulând cu viteză excesivă pe un drum cu acces interzis, este responsabil pentru moartea studentului de 19 ani Andrei Șerban Ionescu și rănirea gravă a unei alte tinere, în Poiana Brașov. FACIAS constată că, în pofida acestor probe clare și oficiale, procurorii au ales să îl lase în libertate, iar superiorii lui au hotărât să îl mențină în funcție, permițându-i să își continue activitatea.