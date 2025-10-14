IKEA lansează în România o nouă investiție, cu încălzire geotermală

17:00

Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde, însă cu trenurile nu ne putem mândri, de aceea s-a investit în material rulant, iar până anul viitor vor fi în România 140 de trenuri noi, a declarat președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, la Zilele Feroviare.