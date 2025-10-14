Microsoft oprește actualizările gratuite pentru Windows 10
Profit.ro, 14 octombrie 2025 20:50
Potrivit datelor publicate în luna septembrie, patru din zece dispozitive cu sistem de operare Windows folosesc versiunea 10, în ciuda lansării lui 11, în urmă cu patru ani
• • •
Acum 10 minute
21:20
Germania propune scutiri de taxe pentru venituri de până la 2.000 de euro pe lună pentru pensionarii care lucrează # Profit.ro
Cancelarul Merz propune o reformă a muncii care acordă scutiri de taxe pentru venituri de până la 2.000 de euro pe lună, acordată celor care aleg să lucreze și după ce ies la pensie.
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:20
Prosus antrenează propriul sistem AI pe eMAG și OLX. “Este un nou sistem de operare pentru e-comerț.” # Profit.ro
Prosus antrenează pe platformele eMAG și OLX un nou sistem de inteligență artificială agentică pentru comerțul electronic, dezvoltat de companie pentru a îmbunătăți experiența consumatorilor legată de căutările și recomandările de produse.
20:00
INTERVIU Expert: Rusia va continua să recurgă la dezinformare, la tentative de destabilizare și la presiuni economice în Moldova # Profit.ro
Laurențiu Pleșca este coordonator de programe la German Marshall Fund of the United States și cercetător științific în cadrul Centrului Român de Studii Ruse
19:40
Un transfer special cu acțiuni OMV Petrom salvează parțial o piață de la BVB care stă în câteva acțiuni # Profit.ro
În piața reglementată de la BVB, nicio acțiune nu a depășit reperul unor schimburi de 1 milion de euro. Cea mai importantă tranzacție s-a consumat pe segmentul deal.
Acum 4 ore
19:30
Un plan pentru dezvoltarea infrastructurii de transport energetic, menit să preia capacitate hidroelectrică de peste 76 gigawați din bazinul fluviului Brahmaputra până în anul 2047, a fost prezentat de India.
19:20
Grupul suedez IKEA, cel mai mare retailer de mobilă din lume, a primit autorizația de construcție pentru centrul comercial din Iași.
19:10
Fost angajat TeraPlast, cu contract oprit în perioada de probă, cere despăgubiri de milioane euro. Reacția companiei # Profit.ro
Grupul TeraPlast anunță că i-a fost comunicată o cerere de chemare în judecată, în contradictoriu cu un fost angajat al societății,a cărui contract individual de muncă a încetat în perioada de probă.
19:10
Compania 2B Intelligent Soft, care a raportat pentru primul semestru un declin drastic al veniturilor și profitului net, s-a bucurat de cerere ridicată în oferta sa de buy-back.
19:00
Angajatorii români încep să recruteze și șoferi profesioniști din India, pentru a acoperi deficitul de personal din sector, atât pentru transport de marfă intern și pentru cursele internaționale în statele UE, dar și pentru activități de manipulare și logistică internă.
18:50
Artenie, Secrieru & Doroș Tax își consolidează practica de taxe prin cooptarea lui Radu Derscariu în poziția de Director # Profit.ro
Ne continuăm dezvoltarea strategică prin extinderea echipei și a competențelor multidisciplinare, prin alăturarea lui Radu. Ne reafirmăm astfel angajamentul de a oferi clienților o abordare integrată, care combină perspectivele juridice și fiscale, într-un cadru de excelență profesională, etică și colaborativă, spune Andreea Artenie, Managing Partner, ASP Advisors.
18:40
Grupul german STIHL își extinde rețeaua internațională de producție din România, urmând să deschidă mâine o nouă unitate de producție pentru utilaje cu acumulator și electrice în Oradea, investiție de aproximativ 125 de milioane de euro.
18:30
Suprafața, aproape cât jumătate din cea a Angliei, este mai mare decât în 2021, când liderii mondiali și reprezentanții marilor companii s-au angajat să limiteze amploarea fenomenului.
18:00
VIDEO Atenție vitezomani - Poliția va putea folosi și anumite camere ale autorităților locale și ale CNAIR pentru a-i depista pe vitezomani și abaterile în trafic - proiect # Profit.ro
Ministerul de Interne a pus în dezbatere publică proiectul ”Siguranță în trafic”.
Acum 6 ore
17:30
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a anunțat că Termocentrala Ișalnița își va încheia activitatea la începutul anului 2026.
17:00
ARF: Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde, dar cu trenurile nu ne putem mândri. În România vor circula până anul viitor 140 de trenuri noi # Profit.ro
Metroul nostru se compară cu orice metrou de oriunde, însă cu trenurile nu ne putem mândri, de aceea s-a investit în material rulant, iar până anul viitor vor fi în România 140 de trenuri noi, a declarat președintele Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), Mihai Barbu, la Zilele Feroviare.
17:00
Echipa Companiei Naționale de Investiții Rutiere verifică, în aceste zile, primele activități desfășurate în teren în cadrul contractului pentru proiectarea și execuția lotului 2A Ditrău-Grințieș, cel mai lung lot al Autostrăzii ,,Unirii”-A8.
16:50
Furnizorul german de componente auto ZF Friedrichshafen concediază circa 170 de ingineri software de la fabrica din Timișoara.
16:40
Gigantul indian Tata, prezent în România prin Tata Technologies, va concedia între 10-15 ingineri din zona automotive din sediul de la Brașov.
16:30
Un anunț al lui Donald Trump privind aplicarea unor tarife de 100% împotriva Chinei, vineri, a declanșat o vânzare de criptomonede care a șters peste 19 miliarde de dolari din pozițiile cu efect de levier.
16:00
ULTIMA ORĂ FMI înrăutățește prognozele de inflație, șomaj și balanța de plăți pentru România. Menține estimările privind creșterea economiei # Profit.ro
Fondul Monetar Internațional (FMI) a păstrat neschimbate prognozele privind creșterea economiei României în 2025 și 2026, după revizuirea în scădere anunțată luna trecută, însă estimează o inflație mult peste cea preconizată în primăvară, un deficit de cont curent lărgit, precum și creșterea șomajului.
15:50
Alexandru Munteanu, fondator și președinte al Alianței Franceze din R. Moldova, unul dintre fondatorii AmCham Moldova, va fi nominalizat de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru postul de premier, a anunțat liderul PAS Igor Grosu.
15:40
FOTO Australienii trimit o misiune economică în România. Bolojan a indicat Portul Constanța # Profit.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan discutat cu o delegație condusă de Milton Dick, Președintele Camerei Reprezentanților din Parlamentul Australiei, organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, pentru a facilita contacte directe între companiile din cele două țări.
15:40
Acum 8 ore
15:20
FOTO PepsiCo lansează o nouă investiție în România. „Ne mândrim cu cea mai automatizată linie din Europa." # Profit.ro
Gigantul american PepsiCo a semnat o nouă investiție în România, lansând o linie de îmbuteliere doze la fabrica de băuturi din Dragomirești.
15:20
Angajatorii români sunt dispuși să se ducă până în Asia sau Africa ca să-și aleagă direct salariații, mai ales când este vorba de meserii ceva mai pretențioase, iar oferta de forță de muncă este destul de slabă.
15:10
15:10
Comisia juridică a Senatului a adoptat un raport de admitere pentru o propunere legislativă de modificare a Codului Penal.
15:10
Gucci, Chloé și Loewe - amendate cu 157 milioane de euro pentru fixarea prețurilor de revânzare # Profit.ro
Comisia Europeană a amendat Gucci, Chloé și Loewe cu 157 milioane de euro, pentru fixarea prețurilor de revânzare la comercianți.
14:50
Mai puțin de o cincime din titlurile puse în vânzare de Grup EM sunt subscrise. Câteva repere despre companiile din grup # Profit.ro
Aflată în linie dreaptă, operațiunea de listare derulată de grupul de companii din care face parte Electromontaj este primită cu relativă prudență de investitori.
14:20
Deputatul PSD Marius Budăi transmite că salariul minim va crește în anul următor și nu va fi înghețat, el arătând că PSD nu va accepta încălcarea legislației naționale și europene.
14:20
Google va investi 15 miliarde de dolari în cel mai mare centru de date din afara Statelor Unite # Profit.ro
Google va investi 15 miliarde de dolari pentru a construi un centru de date pentru un nou hub de inteligență artificială în sudul Indiei, a anunțat Thomas Kurian, CEO Google Cloud, citat de CNBC.
14:10
Suntem încântați să anunțăm parteneriatul special dintre Festivalul Național de Teatru (FNT) și Cinemaraton televiziunea filmului românesc!
14:10
PSD anunță că va respinge amendamentele introduse la Camera Deputaților care ar oferi asiguratorilor o poziție de forță în raport cu persoanele asigurate.
14:00
Mihai Marcu, CEO MedLife: Dacă nu devenim o companie de tehnologie în 5 ani, nu mai existăm # Profit.ro
Companiile din domeniul medical au nevoie să adopte rapid noile tehnologii, inclusiv Inteligența Artificială, și să investească în cercetare, în caz contrar urmând să fie scoase de pe piață, afirmă Mihai Marcu, CEO și Președinte CA MedLife Group.
13:50
În primele două luni de după majorarea TVA, numărul de tranzacții imobiliare cu unități individuale a scăzut cu aproape 1% comparativ cu perioada august-septembrie 2024, însă a crescut cu peste 10% comparativ cu tranzacțiile cumulate din mai și iunie, ultimele două luni premergătoare anunțului oficial cu privire la noua valoare a TVA-ului.
Acum 12 ore
13:30
Aproape o lună va mai dura până când va fi emis ordinul de începere a lucrărilor pentru extinderea magistralei M4 de metrou, între Gara de Nord și Gara Progresul, anunță autoritățile.
13:20
FOTO Apartamente pe fosta platformă comunistă Semănătoarea. Sema Real Estate intră oficial pe segmentul rezidențial cu Sema Home, investiție de 55 milioane euro # Profit.ro
Dezvoltatorul imobiliar românesc Sema Real Estate începe procesul de pre-vânzare a locuințelor din prima fază a proiectului rezidențial Sema Home.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0879 lei, de la 5,0903 lei, înregistrat luni.
12:40
Vodafone - posibilă retragere graduală a tehnologiei chineze Huawei, tot mai criticată în Europa din motive de securitate. Semnează cu Samsung # Profit.ro
Operatorul britanic Vodafone a anunțat că va instala echipamente Samsung la mii de turnuri de telefonie mobilă din Germania și alte piețe europene în următorii cinci ani, accelerând implementarea sistemelor OpenRAN (Open Radio Access Network) – o arhitectură deschisă ce permite combinarea componentelor de la mai mulți furnizori.
12:40
ANUNȚ - ANAF a primit o Divizie Specială, care investighează marile dosare ce au trenat ani la rând și sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală # Profit.ro
ANAF a înființat o Divizie Specială, formată din specialiști care au ca mandat să investigheze marile dosare care au trenat ani la rând și să se concentreze pe sectoarele cu risc ridicat de evaziune și fraudă fiscală, a anunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Primele rezultate sunt deja vizibile în spațiul public și confirmă că direcția este corectă, afirmă ministrul.
12:30
Germania continuă să se înarmeze și cumpără vehicule blindate în valoare de aproape 7 miliarde de euro # Profit.ro
Guvernul german va comanda 424 de vehicule blindate noi în valoare de aproape 7 miliarde de euro (8,11 miliarde de dolari), potrivit documentelor ministerului de finanțe consultate luni de Reuters.
12:30
Ministrul Finanțelor conduce delegația la Reuniunea Anualã FMI - Banca Mondială - Pe agendă sunt întâlniri cu reprezentanți ai agențiilor de rating, BERD, FMI, BM, mediul de afaceri și investitori mari din sectorul financiar # Profit.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va conduce delegația la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Grupului Băncii Mondiale, care se desfășoară la Washington, SUA, în perioada 14 - 18 octombrie 2025. Ministrul are programate întâlniri cu reprezentanți ai FMi și BM, ai celor trei mari agenții de rating, ai mediului de afaceri din SUA, dar și întâlniri cu investitori mari din sectorul financiar.
12:10
JPMorgan Chase a anunțat lansarea unui plan strategic pe zece ani prin care va investi până la 10 miliarde de dolari în companii considerate critice pentru interesele naționale ale Statelor Unite, relatează CNBC.
12:00
Republica Moldova, hrămuială politică: premier-surpriză, retragerea vehii gărzi și amenințări rusești # Profit.ro
Cele mai importante știri din presa din Republica Moldova.
12:00
BYD consideră Spania drept principala candidată pentru cea de-a treia fabrică de automobile care să deservească piața europeană, au declarat pentru Reuters două surse din apropierea acestui dosar.
11:50
Noi restricții de circulație sunt instituite pe DN1, de această dată pe sensul dinspre București spre Ploiești, înainte de intrarea în Pasajul Băneasa.
11:50
Trendyol își consolidează angajamentul față de economia digitală a României: primul eveniment dedicat partenerilor reunește comercianții și colaboratorii locali # Profit.ro
Evenimentul a reunit sute de comercianți locali, branduri și parteneri pentru a discuta despre rolul tot mai important al României în procesul de extindere internațională a Trendyol și despre noile oportunități disponibile pentru antreprenorii locali.
11:50
Dental Elite, pornit cu 4 scaune, atrage o investiție semnificativă și vizează o rețea națională de 20 de clinici în următorii 5 ani # Profit.ro
Dental Elite, lanț de clinici stomatologice ce oferă tratamente dentare în București și Brașov, fondat de Bogdan Ciucu și Alexandru Ciucu, atrage o investiție din partea fondului Accession Capital Partners Credit, parte din ACP Group, în vederea dezvoltării și extinderii afacerii la nivel național.
11:30
La 30 de ani de McDonald’s® în România, sărbătorim alături de clienți prin fapte care țin familiile împreună # Profit.ro
McHappy Day® 2025: 1 leu din fiecare Big Mac® și McChicken® vândut între 13 – 19 octombrie merge către Fundația pentru Copii Ronald McDonald®, pentru a ține familiile aproape în cele mai grele momente.
