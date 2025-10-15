Lovitura pe care o pregătește Ferrari: Christian Horner și planul pentru Verstappen

G4Media, 15 octombrie 2025 06:10

John Elkann, președintele Scuderiei, începe să aibă tot mai puțină răbdare, iar încrederea în Fred Vasseur, directorul echipei, este la un minim istoric, transmite Daily...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum o oră
06:10
Lovitura pe care o pregătește Ferrari: Christian Horner și planul pentru Verstappen G4Media
John Elkann, președintele Scuderiei, începe să aibă tot mai puțină răbdare, iar încrederea în Fred Vasseur, directorul echipei, este la un minim istoric, transmite Daily...   © G4Media.ro.
06:10
O primire mai caldă, înainte de iarnă, cu reduceri de 40% la Elis Pavaje G4Media
După agitația vacanțelor, e momentul perfect să-ți aduci liniștea mai aproape de casă. Toamna e anotimpul care te invită să te bucuri de aer curat,...   © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:20
Veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica ‘Sfinţii Împăraţi’ din Târgu Jiu G4Media
Credincioşii vor putea să se închine, începând de miercuri, la veşmintele Sfintei Cuvioase Parascheva, aduse la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” din municipiul Târgu...   © G4Media.ro.
23:10
Trump anunţă şase morţi în urma unui nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni în largul Venezeuelei G4Media
Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump,...   © G4Media.ro.
23:00
Te simți vinovat că îți lași pisica singură acasă? Cum percepe felina despărțirea. Adevărul te va surprinde și te va face să îți privești animalul cu alți ochi G4Media
Fie că plecăm în vacanță, avem obligații profesionale sau suntem nevoiți să ne internăm în spital pentru o perioadă, despărțirea de pisica de acasă este...   © G4Media.ro.
23:00
Israelul va restricţiona ajutorul pentru Gaza şi va menţine graniţa închisă cel puţin până miercuri, în timp ce Hamas îşi întăreşte controlul G4Media
Israelul a restricţionat ajutorul către Gaza şi a menţinut graniţa enclavei închisă, marţi, în timp ce luptătorii Hamas, care au reapărut, şi-au demonstrat controlul executând...   © G4Media.ro.
23:00
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel G4Media
Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:30
A murit D’Angelo, cântăreț american de muzică soul G4Media
Cântăreţul american D’Angelo, o figură marcantă a muzicii soul contemporane, care s-a bucurat de un succes notabil în anii 1990-2000, a murit la vârsta de...   © G4Media.ro.
22:30
14 morţi într-o mină de aur din Venezuela, inundată în urma ploilor abundente G4Media
Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, inundată în urma ploilor abundente, au anunţat marţi...   © G4Media.ro.
22:20
Primăria Turceni, contract de 380 de milioane de euro pentru realizarea unui hub de energie regenerabilă, semnat cu Banca Europeană de Investiții G4Media
Primăria Turceni, județul Gorj, demarează o investiție masivă în energia verde cu ajutorul Băncii Europene de Investiții (BEI). Mai precis, a fost semnat un contract pentru...   © G4Media.ro.
22:20
Ministrul polonez de Externe avertizează Europa că trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc ”în profunzime” G4Media
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marţi că Europa trebuie să fie pregătită pentru o intervenţie rusă în profunzime în regiune, calificând drept...   © G4Media.ro.
22:10
VIDEO SpaceX și xAI cumpără camionete Cybertruck nevândute / Sute de modele au fost livrate companiilor lui Elon Musk G4Media
Cybertruck s-a dovedit a fi primul eșec comercial real al Tesla. După ce a planificat o capacitate de producție de peste 250.000 de unități pe...   © G4Media.ro.
22:10
Iranul condamnă doi cetăţeni francezi la închisoare, pentru presupus spionaj în favoarea Israelului G4Media
O instanţă din Iran a condamnat marţi doi cetăţeni francezi la 20 şi respectiv 17 ani de închisoare, pentru presupus spionaj în favoarea Israelului, informează...   © G4Media.ro.
22:00
Grecia, prima țară din UE care va introduce oficial ziua de muncă de 13 ore. Cum pot fi compensați angajații din mediul privat care acceptă voluntar G4Media
Grecia este pe cale să devină primul stat membru al Uniunii Europene care legalizează o zi de muncă de până la 13 ore în sectorul...   © G4Media.ro.
21:50
Bogdan Ivan, după ce a fost criticat pentru declaraţia că avem cea mai scumpă energie din Europa: Cifrele vorbesc de la sine. Nu este o exagerare, ci o realitate confirmată G4Media
Ministrul Energiei, Bogdan Iva, criticat după declaraţia sa potrivit căreia avem cea mai scumpă energie din Europa, raportat la puterea de cumpărare, a afirmat, marţi...   © G4Media.ro.
21:30
Ziua de salariu G4Media
Profesorii din România au primit azi salariile. Au văzut de ieri fluturașii de salariu pentru luna octombrie – primele state de plată calculate integral după...   © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Videoclip dat publicității din care reiese că opt palestinieni ar fi fost executați de Hamas pentru că ar fi colaborat cu Israelul G4Media
Televiziunea Al-Aqsa, afiliată grupului Hamas, a publicat un videoclip care arată ceea ce prezintă ca fiind execuţia în plină stradă, în oraşul Gaza, a opt...   © G4Media.ro.
21:20
Lia Olguța Vasilescu (PSD) reia amenințarea cu ruperea coaliției de guvernare dacă USR și PNL vor avea candidat comun la Primăria București G4Media
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, a amenințat marți la Antena 3 că actuala coaliţie de guvernare...   © G4Media.ro.
21:00
Synology cedează și revine asupra unor restricții controversate privind unitățile de stocare pentru NAS din 2025, după scăderea vânzărilor G4Media
Synology a renunțat la una dintre cele mai nepopulare decizii din ultimii ani. După ce a înregistrat o scădere drastică a vânzărilor de NAS în...   © G4Media.ro.
20:50
„Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, expus în premieră în Franța după 17 ani. Opera a fost cumpărată de Qatar G4Media
Muzeul d’Orsay din Paris expune începând de marţi „Le Désespéré”, celebrul autoportret al lui Gustave Courbet, care nu a mai fost prezentat în Franţa de...   © G4Media.ro.
20:50
CEO-ul Perplexity apelează la inteligența artificială pentru prezentările către investitori, în loc să le creeze el G4Media
Co-fondatorul și CEO-ul Perplexity, Aravind Srinivas, susține că, atunci când trebuie să facă prezentări pentru investitori, se folosește de inteligența artificială. El a declarat pentru Business...   © G4Media.ro.
20:50
UE ar putea impune transferuri tehnologice obligatorii pentru companiile chineze care investesc în Europa G4Media
Uniunea Europeană ia în calcul o măsură controversată: obligarea firmelor chineze să transfere tehnologie către companii europene dacă doresc să opereze pe piața europeană. Propunerea,...   © G4Media.ro.
20:50
Alunecare de teren în şantierul de la Perişani al autostrăzii Sibiu-Piteşti / Un complex turistic e în pericol G4Media
Autorităţile din comuna Perişani au sesizat, marţi, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU)Vâlcea, după ce în urmă cu câteva zile, în satul Poiana, în...   © G4Media.ro.
20:40
Proiectul primarului Capitalei de restricționare a livrărilor în unele intervale orare naște controverse. „Dacă se restricționează aprovizionarea dimineața, nu mai avem pâine proaspătă la raft” G4Media
Un posibil proiect de restricționare a circulației mașinilor de aprovizionare în marile orașe, în intervalele orare 7:00–10:00 și 16:00–19:00, ridică numeroase semne de întrebare în...   © G4Media.ro.
20:40
Regizorul James Cameron ar intenţiona să realizeze un documentar despre filmările pentru „Avatar” G4Media
Regizorul şi scenaristul canadian James Cameron ia în considerare realizarea unui documentar despre filmările pentru „Avatar”, potrivit actriţei Zoe Saldana, care a jucat în această...   © G4Media.ro.
20:30
Operatorul Ukrenergo din Ucraina introduce întreruperi de curent în opt regiuni, din cauza atacurilor ruse G4Media
Operatorul reţelei electrice din Ucraina, Ukrenergo, a anunţat marţi că introduce întreruperi de curent în cel puţin opt regiuni, din cauza distrugerilor provocate instalaţiilor de...   © G4Media.ro.
20:10
Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte se pensionează la doar 48 de ani / Anul trecut, a declarat un salariu lunar de 7.000 de euro / Udroiu a fost consilierul Alinei Bica, condamnată şi fugită în Italia G4Media
Judecătorul Mihail Udroiu de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se pensionează la doar 48 de ani. El a depus la CSM solicitare de...   © G4Media.ro.
20:10
Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii: Nu mai dăm drumul la niciun şantier pe perioada iernii. În momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, toate cele patru CET-uri vor funcţiona G4Media
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că...   © G4Media.ro.
20:10
Premierul Lecornu suspendă reforma pensiilor până după alegerile prezidenţiale din 2027 / Socialiştii renunţă pentru moment la moţiunea de cenzură G4Media
Premierul francez Sébastien Lecornu pare să fi reuşit să evite pentru moment „criza regimului Macron”. Prim-ministrul a anunţat marţi în faţa Adunării Naţionale suspendarea reformei...   © G4Media.ro.
19:30
E.ON România, reacție dură după amenda de 25.000 de euro primită pentru încălcarea legislației GDPR / Compania transmite că a contestat în instanță procesul-verbal G4Media
E.ON Energie România a transmis că a luat act de procesul-verbal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), care a...   © G4Media.ro.
19:30
VIDEO „Robotul violoncelist” urcă pe scena GoTech World / Acesta a fost creat de un compozitor suedez G4Media
Proiectul compozitorului internațional Fredrik Gran va fi prezent și la București, în cadrul evenimentului GoTech World. Potrivit unui comunicat de presă transmis către TechRider.ro, „robotul...   © G4Media.ro.
19:30
VIDEO Astronomii descoperă în spațiu un rar cerc radio straniu, cu două inele G4Media
O structură neobișnuită cu două inele, observată în spațiu cu ajutorul unor cercetători amatori, s-a dovedit a fi o raritate cosmică. Anomalia celestă, captată de...   © G4Media.ro.
19:30
Stelian Ion, în contextul achitării fostului ministru Nicolae Bănicioiu de către ÎCCJ: Pe viitor, sunt esențiale refacerea competenței DNA privind anchetarea faptelor de corupție comise de magistrați precum și un management onest și profesionist la conducerea DNA G4Media
Fost ministru al Justiției, Stelian Ion critică achitările pe bandă rulantă în cazurile unor inculpați pentru fapte de corupție, în contextul în care și fostul...   © G4Media.ro.
19:00
Linie de comunicare la AUR împotriva propunerii președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anti-corupție G4Media
Mai mulți lideri și parlamentari ai partidului extremist AUR au ieșit aproape concomitent marți cu comunicate și postări pe rețelele sociale în care critică propunerea președintelui...   © G4Media.ro.
19:00
CNA solicită preşedintelui Nicuşor Dan ca educaţia media să fie inclusă în curriculumul naţional. Ameninţări: 55% dintre cetăţeni declară că au fost expuşi recent la ştiri false iar 39% cred în teorii ale conspiraţiei G4Media
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a adoptat, în şedinţa publică de marţi, poziţia oficială prin care solicită preşedintelui României, Nicuşor Dan, includerea educaţiei media ca...   © G4Media.ro.
19:00
O judecătoare de la Înalta Curte a vrut să confiște peste 3 milioane de lei de la fostul ministru Nicolae Bănicioiu / Judecătoarea, în opinie minoritară: Erau probe, dar faptele sunt prescrise ca urmare a deciziilor CCR G4Media
Judecătoarea Francisca Vasile (cunoscută drept una dintre cele mai pregătite şi oneste judecătoare de la Înalta Curte) a vrut să confişte peste 3 milioane de...   © G4Media.ro.
18:50
Critici de la Kremlin, după ce revista Time a publicat o imagine cu Trump care-l dezavantajează / Maria Zakharova: „Numai persoanele cu probleme psihice ar fi putut alege fotografia folosită” G4Media
Kremlinul sare din nou în apărarea lui Donald Trump și critică dur revista Time pentru coperta care îl înfățișează pe președintele american, după acordul său...   © G4Media.ro.
18:30
OMS solicită politici dure anti-alcool în Europa, pentru scăderea numărului de cazuri de cancer G4Media
Biroul regional european al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) a îndemnat marţi guvernele europene să adopte politici dure cu scopul reducerii consumului de alcool, responsabil...   © G4Media.ro.
18:30
Primarul din Miercurea-Ciuc consideră că oprirea finanţării proiectelor PNRR reprezintă o mare greşeală G4Media
Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, consideră că oprirea de la finanţare a proiectelor din Planul Naţional de Redresare şi rezilienţă (PNRR) aflate în derulare, care...   © G4Media.ro.
18:30
Ziarista Christiane Amanpour (CNN) își cere scuze după ce a afirmat că ostaticii Hamas au fost „probabil tratați mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza” G4Media
Ziarista Christiane Amanpour de la CNN a afirmat luni că ostaticii israelieni au fost „probabil” tratați „mai bine decât locuitorii obișnuiți din Gaza”, scrie Jerusalem...   © G4Media.ro.
18:20
Oamenii de știință au reușit să producă în premieră sânge uman în laborator prin intermediul unor celule stem G4Media
Cercetătorii de la Universitatea Cambridge au anunțat o realizare științifică spectaculoasă. Ei au creat în laborator structuri celulare care imită dezvoltarea timpurie a sângelui uman....   © G4Media.ro.
18:10
Israelul suspendă redeschiderea punctului de frontieră Rafah, deoarece Hamas nu a predat toţi ostaticii decedați G4Media
Punctul de trecere a frontierei către Egipt de la Rafah, în sudul Fâşiei Gaza, va rămâne închis până miercuri inclusiv, au declarat marţi surse oficiale...   © G4Media.ro.
18:10
Guvernul francez anunţă suspendarea reformei pensiilor până la alegerile prezidențiale din 2027, în încercarea de a evita o moţiune de cenzură G4Media
Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu a anunţat marţi, în Adunarea Naţională, că va propune suspendarea reformei pensiilor ‘până la alegerile prezidenţiale’ din 2027, într-o tentativă de...   © G4Media.ro.
18:00
Australia anunţă un plan de 61 de milioane de euro pentru combaterea algelor toxice G4Media
Guvernul australian a prezentat marţi un plan în valoare de 102,5 milioane de dolari australieni (61 de milioane de euro) pentru combaterea proliferării algelor toxice...   © G4Media.ro.
18:00
SUA anulează vizele câtorva zeci de politicieni mexicani în cadrul războiului împotriva drogurilor G4Media
Statele Unite au retras vizele a cel puţin 50 de politicieni şi oficiali guvernamentali din Mexic, în cadrul reprimării traficului de droguri, au declarat agenţiei...   © G4Media.ro.
18:00
Apele Române: Contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinaţie turistică au încetat la termen / Operatorii economici au obligaţia să predea terenurile libere de sarcini G4Media
Administraţia Naţională „Apele Române” (ANAR) anunţă că în această lună contractele de închiriere pentru sectoarele de plajă cu destinaţie turistică au încetat la termen, iar...   © G4Media.ro.
18:00
Temu face un pas înainte în încercarea de a-și face loc în comerțul online cu alimente / După Germania și Italia, a deschis și în Elveția un canal de distribuție de produse locale G4Media
Platforma chinezească de distribuție low cost Temu face un pas mai departe în încercarea de pătrunde în zona de distribuție a alimentelor și băuturilor locale,...   © G4Media.ro.
17:50
România U16 a primit 15 goluri în două meciuri de verificare contra Germaniei G4Media
Naționala U16 de fotbal a României a cedat categoric și al doilea meci de pregătire disputat împotriva Germaniei U16. De această dată a fost 8-2...   © G4Media.ro.
17:50
Ministrul Daniel David, despre excursiile din „Școala altfel” și „Săptămâna verde”: Cele 2 săptămâni nu reprezintă vacanță G4Media
Daniel David, ministrul Educației și Cercetării, a declarat marți, 14 octombrie, că „Școala altfel” și „Săptămâna verde” „nu reprezintă vacanță”. Acesta a fost întrebat de...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:40
Australia lansează cel mai avansat robot zidar din lume, capabil să așeze 360 de blocuri pe oră G4Media
Un nou tip de robot zidar, descris de specialiști drept cel mai avansat sistem de construcție automatizată din lume, a fost testat cu succes în...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.