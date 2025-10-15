Revista prese internaționale, 15 octombrie 2025
Rador, 15 octombrie 2025 06:10
Presa internațională prezintă summitul de pace din Egipt între așteptări și rezultate. Washington Post descrie tonul triumfalist al președintelui american Donald Trump, care a prezentat încetarea focului dintre Israel și Gaza drept „zorii istorici ai unui nou Orient Mijlociu”. Publicația observă însă că, dincolo de optimismul afișat, planul de pace lasă numeroase necunoscute: viitorul Cisiordaniei, […]
• • •
Acum o oră
06:10
06:10
DEUTSCHE WELLE (Germania -ediția în limba română), 14 octombrie 2025 – Ministrul german de Externe Johann Wadephul a vizitat Bucureștiul, unde a discutat cu Oana Țoiu despre securitatea la Marea Neagră, investițiile SAFE, sprijinul pentru Ucraina și comunitățile care leagă cele două țări. Seria contactelor la nivel înalt germano-române, intense în special după invazia rusească […]
Acum 8 ore
00:40
La sediul central NATO de la Bruxelles are loc Consiliul Nord-Atlantic în formatul miniştrilor Apărării din statele membre # Rador
Aliații NATO au astăzi prima discuție aplicată după summit-ul de la Haga despre planurile militare și resursele necesare pentru acestea. Vor fi abordate și aspecte legate de planurile Uniunii Europene, cum ar fi zidul împotriva dronelor, planuri care oferă finanțare, dar se bazează pe coordonarea militară și de implementare a aliaților. La sediul central NATO […]
00:40
Italia – Confruntări între forțele de ordine și manifestanți pro-palestinieni în orașul Udine # Rador
Au avut loc confruntări între polițiștii italieni și protestatari pro-palestinieni în orașul Udine, unde reprezentantiva Italiei la fotbal a jucat împotriva naționalei Israelului în cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială la Fotbal. Forțele de ordine publică au folosit tunuri cu apă și gaze lacrimogene. Organizatorii manifestațiilor de protest vor ca FIFA să interzică Israelul de la […]
14 octombrie 2025
23:20
Franța – Premierul Sébastien Lecornu a declarat că guvernul său va amâna reforma pensiilor până după alegerile prezidențiale din 2027 # Rador
Premierul francez Sébastien Lecornu a declarat în fața parlamentului că guvernul său va amâna nepopularele măsuri privind reforma pensiilor până după alegerile prezidențiale din 2027. Dl Lecornu i-a îndemnat pe parlamentari să nu se folosească de buget drept pretext pentru o moțiune de încredere. Reforma pensiilor a fost principala reformă a președintelui Macron în cel […]
23:20
Donald Trump a declarat, marți, că a transmis grupării Hamas că trebuie să se dezarmeze, altfel o va face forțat # Rador
Președintele american, Donald Trump, a declarat, marți, că a transmis Hamas că gruparea militantă trebuie să se dezarmeze, altfel va fi forțată să o facă. Luni, Hamas i-a eliberat pe ultimii ostatici israelieni în viață din Gaza, iar Israelul a trimis acasă autobuze pline cu deținuți palestinieni în baza unui acord de încetare a focului […]
23:10
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa va vizita Moscova miercuri, au transmis marți postul de televiziune pro-guvernamental Syria TV și o sursă familiarizată cu situația, în ciuda amânării prezenței sale la un summit arab la care plănuise să participe. Sharaa urmează să poarte discuții despre prezența continuă a bazei navale a Rusiei din Tartous și a bazei […]
Acum 12 ore
22:00
Executivul s-a angajat să reducă deficitul bugetar cu aproape un procent din PIB față de anul trecut # Rador
Executivul s-a angajat să reducă deficitul bugetar cu aproape un procent din Produsul Intern Brut față de anul trecut, vizând încadrarea acestuia la 2,8% din PIB cu cheltuielile publice. Respectarea acestor condiții este esențială pentru ca Bruxelles-ul să nu suspende finanțarea României, realizată în principal prin Planul Național de Redresare și Reziliență și cel de […]
21:20
Donald Trump anunță că o ambarcațiune a fost lovită de forțele americane în largul coastelor Venezuelei # Rador
Un atac american asupra unei ambarcațiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis, marți, șase suspecți de trafic de droguri, a declarat președintele Donald Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Serviciile de informații au confirmat că nava trafica narcotice și avea legături cu rețele narcoteroriste ilicite”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social./cstoica/denisse (REUTERS […]
20:50
Lukașenko a aprobat protocolul privind participarea cetățenilor ruși la alegerile locale din Republica Belarus # Rador
Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a semnat legea privind ratificarea protocolului care le permite cetățenilor ruși să participe la alegerile locale din republică, a comunicat agenția BelTA. Protocolul privind introducerea de modificări la Tratatul cu Federația Rusă din 25 decembrie 1998, referitor la drepturile egale ale cetățenilor, a fost semnat pe 13 martie 2025, la […]
20:40
Israelul transmite ONU că va permite accesul în Gaza doar pentru jumătate din numărul convenit de camioane cu ajutoare # Rador
Israelul a transmis Națiunilor Unite că va permite intrarea în Fâșia Gaza a unui număr de doar 300 de camioane cu ajutoare – jumătate din numărul convenit – începând de miercuri și că nu va fi permis accesul combustibilului sau al gazului în enclavă, cu excepția nevoilor specifice legate de infrastructura umanitară, potrivit unei note […]
18:50
Liderii coaliţiei de guvernare nu au ajuns la un acord privind reforma administraţiei publice locale şi centrale # Rador
Liderii coaliţiei de guvernare nu au ajuns, nici în şedinţa de astăzi, la un acord privind reforma administraţiei publice locale şi centrale. Premierul Ilie Bolojan susţine concedierea efectivă a aproximativ 13.000 de bugetari, în timp ce PSD propune ca primarii şi miniştrii să decidă modalităţile de reducere a cheltuielilor, fie prin concedieri, fie prin diminuarea […]
18:40
Fondul Monetar Internaţional a revizuit în scădere prognoza de creştere a economiei României pentru 2025, estimând un avans de doar 1%, faţă de 1,6 cât prognoza în aprilie şi 3,3% cât era avansul indicat în luna octombrie a anului trecut – potrivit unui raport publicat astăzi de instituţia financiară internaţională. Pentru 2026, FMI a redus […]
18:20
La microfon, Angelica Dan
Acum 24 ore
16:50
Liderii coaliţiei discută, la Palatul Victoria despre reforma în administraţia publică centrală şi locală şi despre alegerile pentru primăria generală a Capitalei # Rador
Liderii coaliţiei discută, la această oră, la Palatul Victoria, despre reforma în administraţia publică centrală şi locală şi despre alegerile pentru primăria generală a Capitalei. Premierul Ilie Bolojan susţine necesitatea unor concedieri efective, în timp ce PSD propune ca fiecare minister şi primărie să decidă individual măsurile de reducere a cheltuielilor, prin concedieri sau reducerea […]
16:50
Franţa suspendă reforma pensiilor până la următoarele alegeri prezidenţiale, anunţă premierul Lecornu # Rador
Guvernul francez suspendă o reformă majoră a sistemului de pensii până la următoarele alegeri prezidențiale din 2027, a declarat marți în parlament premierul francez, Sébastien Lecornu. Subliniind că parlamentul va avea ultimul cuvânt în votul privind bugetul ţării, Lecornu a afirmat că nu există niciun pretext pentru o moţiune de cenzură împotriva guvernului său./mbrotacel/geftene REUTERS […]
16:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere Pe 14 octombrie 1912, în orașul Milwaukee, statul Wisconsin, Statele Unite ale Americii au fost martorele unuia dintre cele mai spectaculoase episoade din istoria politică americană. Fostul președinte Theodore Roosevelt, aflat în plină campanie electorală pentru un nou mandat, a fost împușcat în piept de un fanatic, John Flammang Schrank. În […]
16:40
Autor:Alexandru Eduard Balaci Introducere După decenii de conflicte, negocieri eșuate și momente de speranță urmate de noi crize, Acordul de încetare a focului și Planul de pace pentru Fâșia Gaza marchează un punct de cotitură în istoria recentă a Orientului Mijlociu. Este rezultatul unui efort diplomatic intens, în care s-au implicat Statele Unite, Egiptul, Qatarul […]
16:30
Audiție cu public în cadrul Festivalului Național de Teatru 2025: PATIMILE DUPĂ IOV „Iov e numele suferințelor îndurate de toți basarabenii!” Teatrul Național Radiofonic vă invită sâmbătă, 18 octombrie 2025, de la ora 12.30, în Foaierul Tapiseriei, etajul 1, din incinta Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, la audiția cu public, în avanpremieră, a spectacolului „Patimile […]
13:30
Unul dintre cei mai notorii criminali din Austria, Josef Fritzl, nu va fi eliberat condiţionat # Rador
Presa din Austria relatează că unul dintre cei mai notorii criminali ai țării, Josef Fritzl, nu va fi eliberat condiționat. Fritzl și-a ținut fiica prizonieră timp de 24 de ani într-un buncăr sub casa lui, unde a violat-o în mod repetat, iar aceasta a dat naștere la șapte copii. El a fost condamnat la închisoare […]
12:40
Campania Naţională de Informare privind introducerea monedei euro continuă în mai multe oraşe din Bulgaria # Rador
Sesiuni de informare, parte a Campaniei Naţionale de Informare privind introducerea monedei euro în Bulgaria, se desfăşoară în oraşele în Kaspicean, Rujinţi, Simeonovgrad, Suhindol şi Bansko. Obiectivul campaniei este să se asigure cetăţenilor informaţii clare, detaliate şi de încredere despre principalele etape şi termene ale procesului de adoptare a monedei euro. Specialiştii vor prezenta cetăţenilor […]
11:20
Transportul public şi cel aerian din Belgia sunt afectate astăzi de greva naţională a sindicaliştilor. Nici un zbor nu va pleca de pe cele două aeroporturi care deservesc capitala Bruxelles, iar aterizările pe aeroportul Charleroi au fost în totalitate anulate. Singurul orar de transport neafectat de greva naţională este cel al trenurilor. Sindicatele protestează împotriva […]
11:20
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor # Rador
Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii care asigură acoperirea salariilor angajaţilor ale căror companii intră în procedura insolvenţei. În forma actuală, legea prevede acoperirea salariilor pentru cel mult cinci luni, în limita a cinci salarii medii brute pe economie, fără a ţine cont de importanţa […]
11:10
Infrastructura hardware şi software a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate este depăşită şi nu are actualizări corespunzătoare, ceea ce a dus la agravarea vulnerabilităţilor şi a afectat fiabilitatea platformei – este una dintre concluziile unui audit al Curţii de Conturi. Potrivit unui comunicat, CNAS deţine cel mai complex sistem informatic din România – conţine […]
11:10
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
10:10
Schimb de cuvinte între Meloni și Trump: „Ești foarte frumoasă”, iar Erdogan i-a spus: „Trebuie să te lași de fumat” # Rador
A fost loc și pentru câteva glume la Summitul de la Sharm el-Sheikh. Prim-ministrul italian, Giorgia Meloni, a fost protagonista a două scurte schimburi de replici, mai întâi cu Donald Trump și apoi cu Recep Tayyip Erdogan. „Este o tânără frumoasă”, a spus președintele american, referindu-se la Meloni. „Dacă spui asta în Statele Unite, este […]
09:30
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a confirmat că intenționează să se întâlnească, vineri, cu liderul ucrainean, Volodimir Zelenski – transmite RBC-Ucraina, citând o declaraţie difuzată de Casă Albă. Luni seară, președintele american a vorbit cu presa, la bordul avionului Air Force One. În timpul discuției, jurnaliștii l-au întrebat dacă îl va primi pe Zelenski la […]
09:30
Creștinii ortodocşi o sărbătoresc pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei # Rador
Creștinii ortodocşi o sărbătoresc astăzi pe Sfânta Cuvioasa Parascheva, ocrotitoarea spirituală a Moldovei. La Iaşi continua pelerinajul la moaștele sale și ale Sfântului Grigorie Palama, aduse din Tesalonic, Grecia. Până acum, peste 150.000 de pelerini s-au închinat la moaște. Remus Redulescu ne vorbește acum despre Sfânta sărbătorită astăzi. Reporter: Cuvioasa Parascheva, o călugăriță care și-a […]
09:30
La o zi după acordul de încetare a focului în Gaza, în urma căruia 20 de ostatici israelieni au fost eliberați de Hamas, iar sute de prizonieri palestinieni s-au reunit cu familiile lor, persistă incertitudinea privind pașii următori. Familiile israeliene îndoliate și-au exprimat furia după ce rămășițele a doar patru dintre cei 28 de ostatici […]
09:20
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei # Rador
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală atenţionează asupra unei noi campanii de emailuri false, transmise în numele instituţiei, de la adresa ion@impal.ro. Contribuabilii sunt anunţaţi despre o posibilă neregulă identificată în declaraţiile fiscale depuse, iar, pentru remedierea situaţiei li se indică să urmeze anumiţi paşi. ANAF îi îndeamnă pe cei care primesc astfel de emailuri să […]
09:10
„Robotul violoncelist”, demonstrație spectaculoasă de artă și tehnologie la GoTech World 2025 # Rador
Fuziunea dintre artă și tehnologie va fi adusă pe scenă, în premieră pentru România, de „Robotul violoncelist”, în cadrul celei mai mari expo-conferințe de soluții IT și digitale din Europa Centrală și de Est – GoTech World 2025, organizată la Romexpo, în perioada 11–12 noiembrie 2025. Proiectul vizionar este semnat de artistul internațional Fredrik Gran, […]
08:50
NATO a început luni exercițiul anual de descurajare nucleară Steadfast Noon la care participă aproximativ 2.000 de militari și peste 70 de avioane. Manevrele se vor desfășura timp de două săptămâni în principal deasupra Mării Nordului, implicând baze militare din Olanda, Belgia, Regatul Unit și Danemarca. Germania contribuie cu trei avioane Tornado echipate corespunzător pentru […]
08:40
EVENIMENTE INTERNE – Senat * orele 9:00 – 16:00 – Lucrări în Comisiile permanente (la sediul Senatului și online) ora 9:00 – Comisia pentru administraţie publică – etaj 7, sala 7029 și online ora 9:30 – Comisia pentru energie, infrastructură energetică și resurse minerale – etaj 4, Sala 4044 ora 10:00 – Comisia pentru tineret […]
08:10
Pentru a marca Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului din România, ICR Tel Aviv va proiecta filmul documentar „Odessa” de Florin Iepan, la două evenimente: – în data de 15 octombrie, de la ora 18:30, la sediul reprezentanței de la Tel Aviv; – în data de 16 octombrie, de la ora 18:00, la sediul Bnei […]
08:00
Viktor Orbán este un mare lider, a declarat luni președintele american Donald Trump, la o conferință de pace desfășurată la Sharm el-Sheikh, Egipt. Într-un videoclip încărcat pe pagina de Facebook a premierului ungar, Donald Trump spune: „Ungaria este aici”, apoi întreabă: „Unde este Viktor?”. El a adăugat: „Îl iubim pe Viktor”. Adresându-se premierului ungar, Trump […]
08:00
Două spitale din capitală și sute de blocuri nu au apă caldă și căldură zilele acestea. Este vorba despre Spitalul Victor Babeș, unde furnizarea agentului termic ar trebui să se reia mâine seară, iar în zona Spitalului Fundeni, vineri, la ora 23:00. Termoenergetica anunță că măsurile sunt necesare, pentru că în următoarele zile se vor […]
08:00
„Dacă nu există negocieri, nu există pace„, a scris premierul Viktor Orbán în postarea sa publicată luni seară pe Facebook. „Armele au tăcut, ostaticii sunt liberi, în Orientul Mijlociu există o pace care nu s-a mai văzut de mult timp. Președintele Trump a creat pacea!„, a scris premierul, care a distribuit și o fotografie cu […]
08:00
Două treimi dintre copiii din Europa și Asia Centrală sunt supuși disciplinării violente acasă, iar o treime sunt pedepsiți fizic – UNICEF # Rador
UNICEF îndeamnă guvernele să transforme angajamentele în acțiuni concrete pentru a pune capăt tuturor formelor de violență împotriva copiilor Aproape unu din trei copii din țările și teritoriile din Europa și Asia Centrală pentru care există date disponibile este supus disciplinării fizice acasă, iar până la doi din trei se confruntă cu agresiuni psihologice – […]
07:30
Donald Trump a numit semnarea unui acord de pace pentru Gaza „zorii unui nou Orient Mijlociu” # Rador
Președintele Donald Trump a declarat că „rugăciunile a milioane de oameni au fost ascultate” după semnarea unui acord de pace pentru Gaza, în cadrul summitului global din Egipt. Trump a fost în centrul atenției la reuniunea de la Sharm el-Sheikh, unde, alături de liderii Egiptului, Qatarului și Turciei – toți implicați în medierea acordului de […]
07:20
O investiție extrem de avansată în tehnologie medicală, care nu a mai fost folosită până acum în Ungaria, va ajunge la Mosonmagyaróvár, județul Győr-Moson-Sopron, și va contribui la schimbarea dimensională a economiei ungare, a anunțat luni, la fața locului, Péter Szijjártó, potrivit unui comunicat al Ministerului ungar al Afacerilor Externe și Comerțului. La anunțul investiției […]
Ieri
02:30
RFI: Oana Ţoiu, despre programul SAFE: Lista finală, atât a achizițiilor României cât și a altor țări, va fi făcută publică către Comisia Europeană și apoi către public la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an # Rador
RADIO FRANCE INTERNATIONALE, 13 octombrie 2025 – Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a declarat luni, despre programul SAFE, că lista finală, atât a achizițiilor României cât și a altor țări, va fi făcută publică către Comisia Europeană și apoi către public la sfârșitul lunii noiembrie a acestui an. Ministrul de Externe a fost întrebat despre […]
02:10
RADOR, 14 octombrie – Ieri (13 octombrie), președintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a aflat în atenția presei, date fiind importantele evenimente din Orientul Mijlociu – mai întâi, la Ierusalim, iar ulterior în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, unde o serie de lideri ai lumii s-au adunat pentru a consfinți atât de dorita pace din Orientul Mijlociu. […]
01:50
Preşedintele SUA a semnat planul de pace pentru Fâşia Gaza alături de Egipt, Qatar şi Turcia # Rador
Preşedintele Statelor Unite a semnat luni planul său de pace în Fâşia Gaza, în cadrul unui summit desfăşurat în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh. Donald Trump a ocupat poziţia centrală în semnarea acordului, alături de liderii din Egipt, Qatar şi Turcia. Peste alţi 20 de lideri din lumea întreagă au fost prezenţi la summit pentru a […]
00:20
Știri Radio Ujgorod – Elvira Chilaru
13 octombrie 2025
21:00
20 de ostatici israelieni care se mai aflau în Gaza, captivi ai Hamas, au revenit acasă, printre ei și un tânăr cu origini românești # Rador
TVR 1 (13 octombrie) – Realizator: Alina Stancu – 20 de ostatici israelieni care se mai aflau în Gaza, captivi ai Hamas, au revenit acasă, printre ei și un tânăr cu origini românești. 738 de zile au fost ținuti de teroriști. În schimbul lor, autoritățile israeliene au transferat din centrele lor de detenție aproape 2.000 […]
20:30
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (13 octombrie) – Realizator: Amalia Bojescu – Congresul PSD va fi organizat pe 7 noiembrie, potrivit unei decizii luate în această seară în Consiliul Politic Național. S-a stabilit și mecanismul prin care social-democrații vor alege o nouă conducere, a precizat purtătorul de cuvânt al formațiunii, Alexandru Rafila. Alexandru Rafila: S-a stabilit că, […]
20:30
Soluţia cu două state este singura cale de consolidare a păcii între palestinieni şi israelieni (Egipt) # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (13 octombrie) – Preşedintele Egiptului, Abdel Fattah el-Sisi, a declarat luni că soluţia cu două state este singura cale pentru a realiza ambiţiile palestinienilor şi israelienilor şi de a trăi în pace. Anunţând că Egiptul va găzdui un summit pentru reconstrucţia Fâşiei Gaza, Abdel Fattah al-Sisi a mai spus că palestinienii au […]
19:40
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că se va întâlni vineri cu preşedintele american, Donald Trump, la Washington, unde cei doi vor discuta despre apărarea aeriană a Ucrainei şi capabilităţi de atacuri cu rază lungă de acţiune. Adresându-se reporterilor, la Kiev, Zelenski a spus că împărtăşeşte cu Trump o „viziune” cu privire la numărul […]
18:40
Donald Trump a ajuns în stațiunea egipteană Sharm el-Sheikh, pentru summitul privind viitorul Fâșiei Gaza # Rador
Președintele Donald Trump a ajuns în Egipt, în stațiunea Sharm el-Sheikh, unde va participa alături de alți lideri mondiali la ceremonia de semnare a primei faze a acordului de pace mediat de SUA dintre Israel și Hamas. Corespondentul BBC transmite că persistă întrebări foarte importante cu privire la viitorul grupării Hamas și la ceea ce […]
18:30
Premierul Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul de luni din Egipt, transmite biroul său într-un comunicat # Rador
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu nu va participa la summitul de luni din Egipt privind încheierea războiului din Gaza, a anunțat biroul său, după ce autoritățile de la Cairo anunțaseră anterior participarea acestuia, o perspectivă care ar fi putut fi stânjenitoare pentru unii invitați confirmați. Într-un comunicat, biroul lui Netanyahu a precizat că acesta a fost […]
