Samsung va prezenta o cască de realitate mixtă săptămâna viitoare
News.ro, 15 octombrie 2025 08:00
Samsung va transmite, în 21 octombrie, evenimentul „Worlds Wide Open”, unde îşi va prezenta prima cască de realitate mixtă.
Acum 15 minute
08:00
Un vehicul explodează în faţa unui mall din Ecuador – O persoană a murit, mai multe fiind rănite / Alt vehicul care conţinea explozibil, găsit în apropiere - VIDEO # News.ro
Un vehicul a explodat în faţa unui mall din Guayaquil, cel mai mare oraş din Ecuador, ucigând o persoană şi rănind mai multe alte persoane, a declarat marţi procuratura ţării, potrivit Reuters.
08:00
Acum 30 minute
07:50
Preşedintele Donald Trump i-a acordat, marţi, postum, lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, spunând că introduce numele activistului conservator decedat ”în lista adevăraţilor eroi americani”, transmite CNN.
07:50
Preşedintele Rezervei Federale (Fed), Jerome Powell, a declarat marţi că economia americană pare să urmeze o traiectorie mai solidă decât se anticipa, deşi piaţa muncii continuă să fie marcată de o activitate redusă atât în angajări, cât şi în concedieri, transmite Reuters.
Acum o oră
07:30
Incendiu într-o fabrică de confecţii din Bangladesh - Cel puţin 16 persoane au murit / Focul nu a fost complet stins, arde un depozit de produse chimice din apropiere # News.ro
Cel puţin 16 persoane au murit în urma unui incendiu de proporţii izbucnit într-o fabrică de confecţii din Bangladesh, iar autorităţile avertizează că numărul victimelor ar putea creşte, transmite BBC.
07:20
Consilier american pe probleme indiene, acuzat că a sustras documente şi s-a întâlnit cu oficiali chinezi # News.ro
Un cunoscut savant american specializat în India, care a fost consilier al Guvernului SUA, a fost acuzat că a păstrat informaţii clasificate şi că s-ar fi întâlnit cu oficiali chinezi, au declarat marţi procurorii, citaţi de AFP.
07:20
Bessent acuză China că ”vrea să tragă întreaga lume în jos” prin restricţiile la exporturile de minerale critice # News.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat într-un interviu acordat Financial Times că Beijingul încearcă să slăbească economia globală prin impunerea de controale asupra exporturilor de resurse esenţiale pentru industria tehnologică, transmite CNBC.
Acum 2 ore
07:00
Afganistanul şi Pakistanul au avut cele mai violente schimburi de focuri din ultimii ani / Ar putea semnala o nouă eră de instabilitate pentru cele două ţări vecine - CNN # News.ro
Tensiunile dintre Afganistan şi Pakistan s-au intensificat în ultimele zile, odată cu schimburile de focuri mortale dintre cele două ţări vecine, care au alimentat temerile privind un conflict mai amplu, transmite CNN.
06:50
Departamentul de Justiţie al SUA a confiscat bitcoin de 15 miliarde de dolari, dintr-o uriaşă escrocherie de tipul ”pig butchering” cu bază în Cambodgia # News.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi confiscarea de bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip ”pig butchering”, operată din Cambodgia, aceasta fiind cea mai mare acţiune de confiscare din istoria DOJ, potrivit procurorilor federali, citaţi de CNBC.
06:40
Numărul poliţiştilor concediaţi şi excluşi din forţele de poliţie din Anglia şi Ţara Galilor, în creştere cu 24% în ultimul an / 21 au fost concediaţi pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor # News.ro
Numărul poliţiştilor concediaţi şi excluşi din forţele de poliţie din Anglia şi Ţara Galilor a crescut în ultimul an cu 24%, arată datele furnizate de Colegiul de Poliţie, 21 de agenţi fiind concediaţi pentru infracţiuni sexuale împotriva copiilor, potrivit Sky News.
06:20
Muntele Lewotobi Laki-laki din Indonezia erupe din nou, aruncând cenuşă la 10 km înălţime / Oamenii trebuie să evacueze o zonă de şase-şapte kilometri în jurul sitului # News.ro
Muntele Lewotobi Laki-laki din Indonezia a erupt din nou, miercuri, aruncând cenuşă vulcanică la 10 kilometri în aer, a declarat agenţia de vulcanologie a ţării, forţând autorităţile să ridice sistemul de alertă la cel mai înalt nivel, transmite Reuters.
06:20
Obligaţiunile guvernamentale cresc la nivel global, pe fondul tensiunilor comerciale SUA–China şi al migrării investitorilor spre active sigure # News.ro
Pieţele obligaţiunilor au înregistrat marţi o creştere puternică la nivel mondial, în timp ce tensiunile comerciale dintre Statele Unite şi China au declanşat o nouă fugă a investitorilor către active considerate sigure, precum aurul, yenul japonez şi francul elveţian, relatează CNBC.
Acum 4 ore
06:10
Autorităţile locale din Ucraina au ordonat, marţi, evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, din nord-estul ţării, care a fost aproape complet distrus, invocând ”înrăutăţirea situaţiei de securitate” într-o regiune care s-a confruntat cu atacuri intense din partea Rusiei, transmite Reuters.
05:40
Acţiunile europene au scăzut marţi, pe fondul restricţiilor impuse de China la exportul de pământuri rare; titlurile Ericsson au urcat cu 18% # News.ro
Pieţele bursiere europene au coborât marţi la minimele ultimelor două săptămâni, după ce tensiunile comerciale dintre SUA şi China s-au amplificat, determinând investitorii să-şi reducă expunerea la active riscante, relatează CNBC.
05:20
Reprezentantul comercial al SUA: Tariful de 100% pentru China depinde de următoarea mişcare a Beijingului # News.ro
Preşedintele Donald Trump ar putea impune tarife de 100% pentru bunurile chineze pe 1 noiembrie sau chiar mai devreme, în funcţie de reacţia Beijingului în disputa privind exporturile de pământuri rare, a declarat marţi, pentru CNBC, Jamieson Greer, reprezentantul comercial al Statelor Unite.
Acum 8 ore
02:10
Hamas s-a grăbit marţi să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul, returnând cadavrele mai multor ostatici decedaţi. Măsura a fost luată după ce o agenţie militară israeliană a declarat că va reduce la jumătate ajutorul acordat Gazei, întrucât gruparea militantă predă rămăşiţele mai lent decât s-a convenit, relatează The Associated Press.
01:40
Curtea Supremă a SUA respinge ultima cale de atac a conspiraţionistului Alex Jones, condamnat să plătească 1,4 miliarde de dolari # News.ro
Curtea Supremă a Statelor Unite a respins marţi demersul lui Alex Jones, conspiraţionistul american condamnat să plătească 1,4 miliarde de dolari familiilor victimelor unui masacru dintr-o şcoală, pe care el l-a negat, aceasta fiind ultima cale de atac prin care influencerul îşi putea anula pedeapsa, relatează AFP şi Reuters.
01:10
Armata rusă vrea să poată trimite rezervişti în Ucraina. Care sunt calculele din spatele noului proiect de lege # News.ro
Pentru a înlocui soldaţii ucişi în luptă - al căror număr rămâne incert - Rusia vrea să modifice condiţiile de angajare a rezerviştilor. Un proiect de lege al Ministerului rus al Apărării care a fost aprobat luni de o comisie legislativă „va permite utilizarea rezerviştilor pentru a îndeplini anumite sarcini legate de apărare, în caz de conflicte armate, în timpul operaţiunilor antiteroriste şi în timpul utilizării forţelor armate ruse în afara Federaţiei Ruse, chemându-i pentru o pregătire militară specială”, scrie Le Figaro citând din textul publicat de agenţia de presă rusă TASS.
00:50
Preşedintele sirian se va deplasa miercuri la Moscova pentru prima sa vizită în Rusia de la căderea lui Bashar al-Assad căruia Kremlinul i-a acordat azil # News.ro
Preşedintele sirian Ahmad al-Sharaa se va deplasa miercuri la Moscova, unde ar urma să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin, au declarat pentru AFP un responsabil guvernamental şi un oficial al Ministerului Afacerilor Externe.
00:40
Zelenski le-a retras cetăţenia ucraineană primarului din Odesa, balerinului Serghei Polunin şi unui fost deputat # News.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski a semnat marţi decrete pentru retragerea cetăţeniei ucrainene primarului oraşului Odesa, Hennadi Truhanov, artistului de balet Serghei Polunin şi unui fost deputat prorus, Oleg Ţarev, potrivit televiziunii publice Suspilne, care a primit confirmarea din partea unor surse din cadrul autorităţilor statului, relatează Ukrainska Pravda.
Acum 12 ore
00:00
Cupa Mondială 2026 – calificări: Anglia s-a calificat pentru turneul final din America de Nord / Rezultatele de marţi ale meciurilor din preliminariile europene # News.ro
Echipa naţională a Angliei a învins marţi seara, în deplasare, scor 5-0, echipa naţională a Letoniei, în grupa K a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026. Englezii s-au calificat la turneul final.
14 octombrie 2025
23:50
Ministrul Cseke Attila anunţă că, în 2026, prioritatea bugetului va fi PNRR: Acesta are un termen clar, august anul viitor / Celelalte tipuri de investiţii - cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem # News.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a afirmat, marţi seară, că prioritatea bugetului pentru anul viitor va fi PNRR, program de investiţii care trebuie finalizat până în luna august. Restul investiţiilor vor primi ”cât mai mult posibil, în funcţie de resursele de care dispunem”.
23:30
Trei câini au fost capturaţi, în Sectorul 6, cu ajutorul ţarcului-capcană montat în apropierea unei case / ASPA Bucureşti: Pe terenurile virane şi neîngrădite sunt semnalaţi periodic câini care provin din localităţile limitrofe Capitalei - VIDEO # News.ro
Trei câini au fost capturaţi, în Sectorul 6, cu ajutorul ţarcului-capcană montat în apropierea unei case. Folosindu-se de sistemul de supraveghere de pe proprietatea sa, proprietarul imobilului a acţionat sistemul de închidere a ţarcului capcană în momentul în care câinii au intrat în interior, fiind capturaţi în siguranţă şi fără traume.
23:30
Echipa Minaur Baia Mare a fost învinsă marţi, în deplasare, de campioana Sloveniei, Rukometno Slovan, scor 35-29 (20-15), în prima etapă din grupa C a European League.
23:30
Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a devenit marţi seara golgeterul all-time al calificărilor la Cupa Mondială, după ce a înscris de două ori în poarta Ungariei.
23:30
Trump avertizează Hamas: „Dacă nu se dezarmează singuri, îi vom dezarma noi, probabil violent” # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că a transmis grupării Hamas că trebuie să se dezarmeze, altfel vor fi nevoite să o facă Statele Unite, relatează AFP şi Reuters.
23:20
Trump se leagă din nou de bugetul Spaniei pentru apărare şi spune că „ar trebui să fie pedepsită” cu tarife # News.ro
Preşedintele Donald Trump a declarat marţi că Spania „ar trebui să fie pedepsită” din cauza bugetului său de apărare, pe care îl consideră prea mic în raport cu ceea ce a stabilit NATO, relatează AFP.
23:10
Un fost fotbalist francez vrea să doneze un rinichi fratelui său: Dacă nu sunt compatibil, îl dau unei persoane necunoscute # News.ro
Retras din activitate din 2005, după experienţe la Nancy, Metz, Le Havre sau West Ham şi Portsmouth în Premier League, fotbalistul francez Sébastien Schemmel s-a lansat într-o altă provocare în afara terenurilor de fotbal de la sfârşitul carierei sale sportive. Implicat de aproape doi ani în cauza persoanelor transplantate, fostul fundaş a decis să doneze unul dintre rinichii săi.
23:00
Doi pui de urs care au rămas orfani în urma unei intervenţii realizate în baza ordonanţei 81/2021, în zona Păsăreni, judeţul Mureş, au fost preluaţi de Grădina Zoologică Târgu Mureş.
23:00
Trump anunţă şase morţi în urma unui nou atac al SUA asupra unei ambarcaţiuni în largul Venezeuelei # News.ro
Un atac american asupra unei ambarcaţiuni în largul coastelor Venezuelei a ucis marţi şase persoane suspectate de trafic de droguri, a anunţat preşedintele Donald Trump, aceasta fiind cea mai recentă operaţiune de acest gen din ultimele săptămâni, pe fondul consolidării forţelor militare americane în regiune, relatează Reuters.
22:50
Ciocniri între poliţie şi manifestanţii pro-palestinieni la Udine, unde se desfăşoară meciul Italia-Israel. Huiduieli în timpul intonării imnului naţional israelian # News.ro
Manifestanţii pro-palestinieni au ieşit marţi în stradă în oraşul Udine, din nordul Italiei, şi s-au confruntat cu poliţia înaintea meciului dintre Italia şi Israel de calificare la Cupa Mondială de fotbal, care are loc în condiţii de securitate sporită pentru a împiedica o posibilă infiltrare a grupurilor violente, relatează Reuters şi Gazzetta dello Sport.
22:40
Olguţa Vasilescu: Guvernul ar trebui să treacă toate ordonanţele şi toate ordinele de ministru prin dezbatere publică. Am cerut ca ministrul Finanţelor să fie prezent la toate şedinţele coaliţiei # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că toate ordonanţele şi ordinele de ministru ar trebui să fie adoptate de Guvern după o dezbatere publică, ea precizând că s-a ajuns ca primăriile să fie obligate de Ministerul de Finanţe să facă referate la care nu se uită apoi nimeni.
22:40
Cupa Mondială 2026 – calificări: Qatar a învins Emiratele Unite, echipa lui Olăroiu, scor 2-1, şi s-a calificat la turneul final # News.ro
Echipa naţională din Qatar a învins marţi seara, pe teren propriu, scor 2-1, echipa naţională a Emiratelor Unite Arabe, antrenată de românul Cosmin Olăroiu.
22:30
Cupa Mondială 2026 – calificări: În ciuda penalizării de trei puncte, Africa de Sud s-a calificat la turneul final # News.ro
Echipa naţională a Africii de Sud s-a calificat marţi seara la turneul final al Cupei Mondiale 2026, după ce a învins Rwanda, pe teren propriu, scor 3-0.
22:20
Sikorski avertizează Europa că trebuie să se pregătească pentru un atac rusesc „în profunzime” # News.ro
Ministrul polonez de externe, Radoslaw Sikorski, a avertizat marţi că Europa trebuie să fie pregătită pentru o intervenţie rusă în profunzime în regiune, calificând drept „iresponsabilă” neglijarea construirii unor sisteme de apărare, cum ar fi un „zid anti-drone” pe flancul său estic, relatează Reuters.
22:20
Maramureş: Un tânăr de 24 de ani a murit, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere / Vehiculul nu era înmatriculat # News.ro
Un tânăr de 24 de ani a murit, marţi seară, în judeţul Maramureş, după ce a intrat cu ATV-ul într-un stâlp de susţinere a unei bariere. Poliţiştii au stabilit că vehiculul nu era înmatriculat.
22:20
Este o chestiune de timp până când Zinedine Zidane va fi numit la conducerea echipei Franţei, afirmă Christophe Dugarry # News.ro
Zinédine Zidane, care a anunţat recent că doreşte să antreneze echipa Franţei, nu a fost încă numit oficial la cârma Les Bleus, dar este doar o chestiune de timp, estimează fostul internaţional Christophe Dugarry.
22:10
Olguţa Vasilescu: Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar ca premier a avut foarte multe scăpări pe ordonanţele referitoare la administraţia locală. Nu am încredere în ceea ce se lucrează la Ministerul Finanţelor # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că Ilie Bolojan a fost un primar bun, dar că a avut ”foarte multe scăpări” ca premier în ceea ce priveşte ordonanţele care se referă la administraţia publică locală.
22:00
Medicul Natalia Pătraşcu: Strict pentru afecţiuni cardiologice, sunt destul de puţine şi clar definite cele care indică cezariana / Ultimul cuvânt îl are obstetricianul # News.ro
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinior cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, a explicat că, în cazul unor afecţiuni cardiologice, sunt destul de puţine şi clar definite cazurile care indică cezariana, cele la care naştarea naturală ar presupune un risc cardiac vital.
21:50
Perspectivele încetării focului în Gaza se întunecă. Israelul va restricţiona ajutorul şi va menţine graniţa închisă cel puţin până miercuri, în timp ce Hamas îşi întăreşte controlul # News.ro
Israelul a restricţionat ajutorul către Gaza şi a menţinut graniţa enclavei închisă, marţi, în timp ce luptătorii Hamas, care au reapărut, şi-au demonstrat controlul executând bărbaţi în plină stradă, ceea ce întunecă perspectivele planului preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului, relatează Reuters.
21:50
Lia Olguţa Vasilescu nu crede în sondajele de opinie care dau PSD la 20 la sută: Cu siguranţă, dacă mâine ar avea loc alegeri, scorul partidului ar fi undeva între 25 şi 30 la sută # News.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu a declarat, marţi seară, că nu crede în sondajele de opinie apărute în ultima vreme care dau PSD la 20 la sută, ea susţinând că, dacă mâine ar fi alegeri, PSD ar obţine între 25 şi 30 la sută, pentru că partidul are o capacitate bună de organizare.
21:40
Juventus Torino: Fundaşul brazilian Gleison Bremer a fost operat şi va fi indisponibil până în decembrie # News.ro
Fundaşul brazilian al echipei Juventus Torino, Gleison Bremer, a fost operat, marţi, la genunchiul stâng, deja grav accidentat în sezonul trecut, a anunţat clubul, iar presa italiană estimează că acesta va fi indisponibil până în decembrie.
21:30
Medicul Natalia Pătraşcu, despre hipertensiunea gestaţională: Este vorba de o afecţiune frecvent întâlnită în sarcină la nivel mondial şi România nu face excepţie # News.ro
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinior cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, a explicat, marţi seară, că hipertensiunea gestaţională este frecvent întâlnită la femeile însărcinate din România, însă tratamentul pentru această afecţiune nu se găseşte în România. Totuşi, varianta injectabilă poate fi procurată cu acordul Ministerului Sănătăţii.
21:30
Lia Olguţa Vasilescu: Spre disperarea unora, cred că la PSD va fi un congres foarte lin. Claudiu Manda a avut o discuţie cu Sorin Grindeanu ca să fie secretar general pe moţiunea lui # News.ro
Vicepreşedintele PSD, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, marţi seară, că, ”spre disperarea unora”, va fi un congres ”foarte lin” la PSD, ea precizând că, pentru funcţia de secretar general al partidului, Claudiu Manda a avut o discuţie cu liderul PSD Sorin Grindeanu pentru a candida la acest post.
21:30
Medicul Natalia Pătraşcu: Pe data de 8 noiembrie va avea loc cursul de cardio-obstetrică / Cui se adresează şi ce se va dezbate # News.ro
Dr. Natalia Pătraşcu, medic primar cardiolog cu expertiză în domeniul sarcinior cu risc şi bolilor cardiovasculare la femeia gravidă, a anunţat că, în data de 8 noiembrie, va începe, în sistem online, cursul de cardio-obstetrică care se adresează atât cardiologilor, cât şi obstetricienilor, anesteziştilor, specialiştilor de medicină internă şi neonatologilor.
21:20
Volei masculin: Campioana Dinamo Bucureşti, victorie în amical cu Dunav Ruse şi prezentarea lotului # News.ro
Campioana Dinamo Bucureşti şi-a prezentat oficial lotul pentru stagiunea 2025-2026, marţi, ocazie cu care a disputat şi un meci amical, cu Dunav Ruse. Dinamo şi-a amânat primul meci din Divizia A, în 20 octombrie, aşa că va debuta în noul sezon direct în turul I preliminar al Ligii Campionilor, două zile mai târziu.
21:20
Echipa naţională a Norvegiei a încheiat la egalitate, marţi, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa naţională a Noii Zeelande, într-un amical disputat la Oslo.
21:20
Handbal masculin: Potaissa Turda – Bidasoa Irun, scor 33-34, la debutul în grupa A din European League # News.ro
Vicecampioana Potaissa Turda a debutat cu un eşec marţi, pe teren propriu, scor 33-34 (16-16), cu formaţia spaniolă Bidasoa Irun, în grupa A din European League.
21:10
Lia Olguţa Vasilescu, despre varianta unui candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei: Dacă se întâmplă acest lucru, probabil se va rupe coaliţia. Nu probabil, mai mult ca sigur # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, care deţine şi funcţia de vicepreşedinte al PSD, susţine că actuala coaliţie de guvernare se va rupe dacă va exista un candidat comun USR-PNL la Primăria Capitalei, ea precizând că nu este normal să existe o mini-coaliţie în interiorul coaliţiei.
21:10
Echipa naţională U21 a României a învins marţi, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională U21 a Ciprului, într-un meci din grupa A a calificărilor Euro U21 2027.
