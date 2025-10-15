Samsung va prezenta o cască de realitate mixtă săptămâna viitoare

22:40

Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, afirmă că toate ordonanţele şi ordinele de ministru ar trebui să fie adoptate de Guvern după o dezbatere publică, ea precizând că s-a ajuns ca primăriile să fie obligate de Ministerul de Finanţe să facă referate la care nu se uită apoi nimeni.