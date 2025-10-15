Obligaţiunile guvernamentale cresc la nivel global, pe fondul tensiunilor comerciale SUA–China şi al migrării investitorilor spre active sigure

20:00

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu dă asigurări că iarna aceasta va fi mai bine în privinţa apei calde şi a căldurii, el arătând că nu vor mai da drumul la niciun şantier pe perioada iernii iar în momentul de faţă, s-a început încărcarea sistemului, astfel că toate cele patru CET-uri vor funcţiona.