Premierul Franței va suspenda reforma pensiilor inițiată de Emmanuel Macron pentru a obține sprijin parlamentar pentru supraviețuirea guvernului
MainNews.ro, 15 octombrie 2025 10:50
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat că va suspenda până după alegerile din 2027 reforma pensiilor inițiată în 2023 de către președintele Emmanuel Macron. Liderul guvernului a luat decizia în încercarea de a atrage sprijin parlamentar pentru a asigura supraviețuirea cabinetului său, confruntat cu două moțiuni de cenzură, relatează Reuters. Socialiștii i-au solicitat lui Sébastien
Acum 30 minute
10:50
Acum 2 ore
09:20
Hamas a returnat Israelului trupurile a încă patru ostatici. Punctul de trecere a frontierei Rafah rămâne închis # MainNews.ro
În ciuda optimismului manifestat de către președintele american Donald Trump la summit-ul de la Sharm el-Sheikh, situația din Fâșia Gaza rămâne fragilă. Punctul de trecere a frontierei Rafah, de la granița cu Egipt, a rămas închis, iar în enclavă au avut loc noi incidente armate. Între timp, Hamas a returnat Israelului trupurile a încă patru
Acum 24 ore
22:10
Comisia Europeană propune extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone # MainNews.ro
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede un „zid anti-drone" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, relatează Reuters. Propunerea mai amplă pentru o „Iniţiativă europeană de apărare împotriva dronelor" va fi inclusă într-o „foaie de parcurs privind pregătirea pentru apărare" care va fi
21:30
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției dacă USR și PNL își pun candidat comun la PMB: „Nu putem să mergem pe Balada Mioriţa” # MainNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, lansează un avertisment dur la adresa partenerilor de guvernare și spune clar că actuala coaliție PSD–PNL se va rupe dacă liberalii vor decide să susțină un candidat comun cu USR pentru Primăria Municipiului București. Invitată la Antena 3, Vasilescu a declarat că existența unei alianțe locale între PNL și USR
20:10
Circulaţia mai multor tipuri de autovehicule ar putea fi interzisă în București. Ce prevede inițiativa primarului general interimar Stelian Bujduveanu # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți inițierea unui proiect privind interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00 şi 16:00–19:00, pentru reducerea blocajelor în trafic şi a poluării accentuate. Potrivit edilului, numărul maşinilor înmatriculate în Bucureşti a crescut cu peste 40%, ajungând astăzi la peste 1,7 milioane, cărora
19:40
Tânărul în vârstă de 20 ani care a provocat luni după-amiază accidentul de pe Șoseaua Berceni, soldat cu moartea unei femei de 35 ani și rănirea gravă a unui fetițe de 2 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 zile. Magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au admis propunerea procurorilor, care îl cercetează pentru ucidere din culpă
19:00
Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni # MainNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a făcut prima vizită de stat din mandatul său. Destinația aleasă a fost palatul prezidențial italian din Roma, aflat la doar 3 kilometri distanță de Cetatea Vaticanului. Ceremonia a fost una fastuoasă, cu cortegiu, covor roșu și onoruri militare, în prezența Giorgiei Meloni, scrie presa internațională. Papa Leon al XIV-lea a
17:50
Dan Diaconescu, dat afară de la Canal 33 după doar 6 luni. Motivul din spatele ruperii colaborării # MainNews.ro
Colaborarea dintre Dan Diaconescu și postul Canal 33 s-a încheiat brusc, după doar o jumătate de an. Deși prezența fostului patron OTV a adus audiențe bune pentru televiziune, conducerea postului a decis să pună capăt parteneriatului, invocând derapaje de conținut și riscuri majore legate de legislația CNA, relatează Paginademedia.ro. Dan Diaconescu a anunțat în direct,
16:30
Europarlamentara Diana Șoșoacă a efectuat o vizită oficială la Ambasada Republicii Iran la București, la invitația însărcinatului cu afaceri, Șaman Yousefvand. „Ca răspuns la invitația Excelenței Sale domnul Șaman Yousefvand (Șaman Yousefvand), însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Islamice Iran la București, astăzi a avut loc o întâlnire deosebită cu doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat
16:00
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu delegația parlamentară australiană: România apreciată pentru rolul său în apărarea democrației și securitatea Mării Negre # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit în audiență o delegație parlamentară australiană, într-o întrevedere oficială ce a evidențiat cooperarea și dialogul între cele două state. Delegația australiană a apreciat eforturile României în consolidarea democrației și rolul său strategic în securitatea regiunii Mării Negre. Întâlnirea a avut ca subiecte majore: Rolul României în apărarea democrației: O parte
15:40
Modificarea legislației privind RCA a stârnit tensiuni în parlament. Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații # MainNews.ro
Un proiect de modificare a legislației privind RCA a creat tensiuni în parlament. Potrivit noilor modificări, asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații. În prezent, șoferii sunt cei care decid unde este reparată mașina, iar service-ul trimite nota de plată asiguratorului. PSD a transmis că nu va vota schimbările propuse. Conform proiectului,
14:40
Victor Negrescu intră în cursa pentru prim-vicepreședinte PSD și se alătură echipei lui Sorin Grindeanu # MainNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți că se va alătura echipei conduse de Sorin Grindeanu în perspectiva Congresului PSD care va avea loc pe 7 noiembrie 2025, exprimându-și intenția de a candida pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte ale partidului. Negrescu a declarat pe pagina sa de Facebook că, după o perioadă de
14:30
Peste jumătate dintre români apreciază rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova # MainNews.ro
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, în perioada 6–10 octombrie 2025, arată că 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora un partid pro-european a obținut peste 50% din voturi. Distribuția opiniilor: Părere proastă: 20,7% Nu știu / nu răspund: 20,9% Pe baza opțiunilor politice
14:30
Partidul Acţiune şi Solidaritate îl va înainta pe omul de afaceri și economistul Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunţul a fost făcut de liderul formaţiunii, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook, după ce PAS a obţinut majoritatea mandatelor în noul Parlament, în urma alegerilor de la sfârşitul lunii septembrie. „PAS va
14:20
UE caută o alianță cu SUA pentru a contracara controalele mai stricte ale Chinei asupra exporturilor de minerale rare # MainNews.ro
Uniunea Europeană încearcă să coordoneze cu Statele Unite și alți parteneri din G7 un răspuns la controalele mai stricte impuse de China exportului de minerale din pământuri rare, au anunțat marți miniștrii comerțului ai celor 27 de state membre. China, cel mai mare producător de minerale din pământuri rare din lume, a extins dramatic controalele
12:30
Nicușor Dan a anunțat includerea războiului hibrid în noua strategie de apărare națională a țării # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că una dintre schimbările majore din noua strategie de apărare națională a României va fi reprezentată de includerea războiului hibrid. Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, șeful statului a declarat că documentul va fi aprobat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea sa ca președinte.
Ieri
11:00
Accident extrem de grav în București: o mamă a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman. Cătălin Drulă a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților # MainNews.ro
Un accident extrem de grav a avut loc luni pe Șoseaua Berceni din București. Un șofer vitezoman a lovit în plin o mamă și copilul ei, aflat în cărucior. Din păcate, aceasta și-a pierdut viața în urma tragediei. Cătălin Drulă, care și-a anunțat candidatura la primăria București, a acuzat Ministerul Afacerilor Interne (MAI) că a
09:20
Președintele Indoneziei a avut o cerere neașteptată pentru Donald Trump în Egipt. Un microfon uitat deschis a surprins momentul # MainNews.ro
O conversație neașteptată între președintele indonezian, Prabowo Subianto și Donald Trummp a fost surprinsă de un microfon lăsat deschis la finalul summitului din Egipt, dedicat încheierii războiului din Fâșia Gaza. Prabowo a avut o „cerință" sprecială pentru liderul de la Casa Albă. Un moment surprinzător a avut loc luni, la summitul internațional care a marcat finalul
09:10
Președintele AUR, George Simion, a transmis că în cadrul congresului partidului, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, își va depune candidatura pentru un nou mandat de lider al formațiunii politice. Politicianul a precizat în cadrul unei conferințe de presă că și în acest an vor fi prezentate moțiuni în cadrul congresului AUR, așa
13 octombrie 2025
22:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat Știrilor ProTV că Serviciul Român de Informații trebuie să rămână implicat în depistarea fenomenului corupției, însă doar în limite strict constituționale, fără a interfera cu activitatea Parchetului. „Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca
20:20
Europarlamentarul Claudiu Manda, la un pas de a prelua funcția de secretar general al PSD. Când va avea loc congresul partidului # MainNews.ro
Europarlamentarul Claudiu Manda, lider al organizației PSD Dolj și soțul primarului Craiovei, Olguța Vasilescu, a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, aflat în cursă pentru conducerea executivă a partidului. Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. „Am acceptat candidatura la funcția de secretar
19:40
Israelul a eliberat aproape 2.000 de teroriști palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici predaţi de Hamas # MainNews.ro
Israelul a anunţat luni că a eliberat 1.968 de teroriști palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni în viaţă care erau ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza. „Administraţia penitenciară israeliană a procedat la eliberarea teroriştilor închişi, în conformitate cu acordul de returnare a ostaticilor" în cadrul armistiţiului încheiat între Israel şi Hamas, afirmă
18:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă luni în Senat. Documentul a întrunit doar 34 de voturi „pentru", în timp ce 66 de senatori au votat „împotrivă", iar trei s-au abținut. Intitulată „Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în
18:10
BREAKING Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, achitat de ÎCCJ în dosarul de trafic de influență # MainNews.ro
Nicolae Bănicioiu, fost ministru PSD al sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care era acuzat de Direcția Națională Anticorupție de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei. Decizia instanței supreme este definitivă. Bănicioiu a fost trimis în judecată în decembrie
17:00
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în data de 2 octombrie, România a atras aproximativ 4 miliarde de euro de pe piețele internaționale, într-una dintre cele mai puternice emisiuni de euroobligațiuni realizate vreodată de statul român. Este a patra tranzacție externă din acest an și, totodată, ultima emisiune publică de euroobligațiuni programată pentru 2025. Emisiunea a
16:00
Emmanuel Macron a declarat că nu va demisiona, după ce noul guvern se confruntă cu amenințarea a două moțiuni de cenzură # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a respins apelurile de a demisiona. El și-a criticat oponenții politici după ce noul guvern condus de către Sébastien Lecornu se confruntă cu amenințarea a două moțiuni de cenzură, relatează Reuters. Ce a spus Emmanuel Macron? Franța se află în mijlocul celei mai grave crize politice din ultimele decenii, în contextul
15:50
Ministrul proiectelor europene critică dur CSM pe tema pensiilor speciale: „Este inacceptabil să inducă în eroare opinia publică” # MainNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, reacționează dur după declarația Consiliului Superior al Magistraturii, care a susținut că jalonul privind reforma pensiilor speciale ar fi fost îndeplinit încă din 2023. „Este inacceptabil ca o instituţie a statului să inducă în eroare opinia publică și să contrazică realitatea confirmată de Comisia Europeană. Din perspectiva Comisiei,
15:30
USR ia în calcul modificarea legii pentru sancționarea neorganizării la timp a alegerilor locale anticipate # MainNews.ro
Liderul senatorilor USR, Ștefan Pălărie, a declarat că partidele din cadrul coaliției de guvernare trebuie să decidă săptămâna asta data alegerilor anticipate din București. El a adăugat că formațiunea sa politică ia în calcul modificarea legii pentru a fi sancționată neorganizarea la timp a scrutinelor anticipate. Politicianul a transmis că în urma verificărilor efectuate de
14:30
SONDAJ AUR conduce detașat în intențiile de vot / SOS și POT nu ar trece pragul electoral # MainNews.ro
AUR se menține lider în intențiile de vot, cu un scor de 40%, arată cel mai recent sondaj INSCOP Research realizat la începutul lunii octombrie. Pe pozițiile următoare se situaează, PSD (17,6%), PNL (14,8%) și USR
14:10
Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni încă în viață. Luptătorii grupării au fost desfășurați în Fâșia Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului # MainNews.ro
Hamas a predat Crucii Roșii cel de-al doilea grup de ostatici israelieni, din care fac parte 13 persoane. Astfel, toți captivii încă în viață au fost eliberați și urmează să fie repatriați. Gruparea palestiniană și-a desfășurat luptătorii în Fâșia Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului, relatează Reuters. Odată cu eliberarea ultimilor ostatici, Hamas a … Articolul Hamas a eliberat toți ostaticii israelieni încă în viață. Luptătorii grupării au fost desfășurați în Fâșia Gaza după intrarea în vigoare a armistițiului apare prima dată în Main News.
13:30
Termoenergetica finalizează modernizările: Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură # MainNews.ro
Sute de blocuri și două spitale din București sunt afectate de întreruperi ale furnizării apei calde și căldurii, pe măsură ce Termoenergetica finalizează lucrările de modernizare a rețelei de termoficare. Compania Termoenergetica a anunțat finalizarea iminentă a lucrărilor de modernizare la rețeaua termică primară, parte a proiectului „Modernizare magistrale de termoficare aparţinând S.A.C.E.T. Bucureşti”. Această … Articolul Termoenergetica finalizează modernizările: Sute de blocuri și două spitale din București rămân fără apă caldă și căldură apare prima dată în Main News.
13:20
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză pentru următoarele două săptămâni, respectiv pentru perioada 13-26 octombrie 2025, indicând o evoluție a vremii caracterizată prin temperaturi oscilante la nivel național și precipitații temporare. În majoritatea regiunilor, valorile termice diurne vor înregistra alternanțe, cu perioade mai reci la mijlocul primei săptămâni și la începutul celei … Articolul ANM: Vreme instabilă și temperaturi oscilante în perioada 13–26 octombrie apare prima dată în Main News.
12:50
Dorin Recean a anunțat că nu va conduce noul guvern al Republicii Moldova: „Mandatul meu se încheie aici” # MainNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunțat că se retrage din funcție și că nu va conduce noul executiv al țării. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, relatează Ziarul de Gardă. Igor Grosu: „Intenția noastră era să-l înaintăm în calitate de candidat la funcția de … Articolul Dorin Recean a anunțat că nu va conduce noul guvern al Republicii Moldova: „Mandatul meu se încheie aici” apare prima dată în Main News.
12:00
Președintele american Donald Trump a ajuns în Israel, unde va susține un discurs în Knesset. Ulterior, liderul american va merge în Egipt, la Sharm el-Sheikh, unde va discuta cu alți lideri despre următorii pași pentru pace în Orientul Mijlociu, relatează Reuters. Sosirea liderului de la Casa Albă în Israel are loc în contextul începerii procesului … Articolul Donald Trump a ajuns în Israel. Liderul american va susține un discurs în Knesset apare prima dată în Main News.
11:30
INS: Inflația anuală în septembrie se menține sub pragul de 10%, pe fondul scumpirii energiei # MainNews.ro
Rata anuală a inflației în România s-a menținut sub pragul de 10% în luna septembrie 2025, înregistrând o ușoară creștere față de luna precedentă, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Această evoluție a fost influențată de scumpiri semnificative la mărfurile nealimentare și servicii, în timp ce prețurile alimentelor au înregistrat o creștere … Articolul INS: Inflația anuală în septembrie se menține sub pragul de 10%, pe fondul scumpirii energiei apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Senatorul Titus Corlățean a transmis că se retrage din cursa pentru șefia PSD. El și-a motivat gestul prin lipsa de fezabilitate a proiectului său de reformare a partidului. În urma deciziei sale, Sorin Grindeanu rămâne singurul candidat la funcția de președinte al PSD. „Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că … Articolul Titus Corlățean și-a anunțat retragerea din cursa pentru șefia PSD apare prima dată în Main News.
09:40
Hamas a predat primii șapte ostatici israelieni Crucii Roșii. Sute de prizonieri palestinieni vor fi eliberați în schimb # MainNews.ro
Hamas a eliberat primii șapte ostatici israelieni în custodia Crucii Roșii. În schimbul acestora, 1966 de prizonieri palestinieni vor fi eliberați de către Israel, relatează Euronews. Schimbul are loc în temeiul acordului de armistițiu încheiat între cei doi beligeranți, ca parte a planului pentru pace anunțat de președintele american Donald Trump. Gruparea palestiniană urmează să … Articolul Hamas a predat primii șapte ostatici israelieni Crucii Roșii. Sute de prizonieri palestinieni vor fi eliberați în schimb apare prima dată în Main News.
09:00
În plenul Senatului va fi dezbătută și votată luni moțiunea simplă depusă împotriva ministrului economiei, Radu Miruță. Demersul a fost inițiat de parlamentari ai grupurilor AUR și Pace – Întâi România, format din foști membri ai SOS România și POT, precum și de senatori neafiliați. Ministrul este criticat pentru „lipsă de viziune, incompetență managerială, politizare … Articolul Senatorii vor dezbate și vor vota moțiunea simplă depusă împotriva lui Radu Miruță apare prima dată în Main News.
12 octombrie 2025
20:00
Bolojan consideră că laşitatea, hoţia şi deciziile greşite au făcut rău României: Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a participat, duminică, la manifestările organizate de Ziua Oraşului Oradea, şi a afirmat că nu poate să fie bine în Oradea, sau la Constanţa, sau la Iaşi, sau la Sighetul Marmaţiei, sau la Turnul Severin, dacă nu este bine în ţară, în general. Cât timp va ocupa funcţia de prim-ministru, ”o zi, … Articolul Bolojan consideră că laşitatea, hoţia şi deciziile greşite au făcut rău României: Ăştia sunt duşmanii noştri, nu alţii apare prima dată în Main News.
17:20
Meteorologii anunță o răcire semnificativă a vremii în majoritatea regiunilor țării, începând de luni, cu temperaturi ce vor coborî sub mediile specifice mijlocului lunii octombrie. Fenomene precum bruma și ceața vor fi prezente, în special în jumătatea nordică a teritoriului. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză care indică o tendință de răcire … Articolul ANM anunță răcire accentuată: Temperaturi sub normalul perioadei apare prima dată în Main News.
14:40
Ce lideri mondiali vor participa la summitul de luni din Egipt? Hamas a confirmat că nu va lua parte # MainNews.ro
Lideri din peste 20 de ţări vor participa luni la „summitul de pace” din Gaza, care va avea loc în staţiunea egipteană Sharm el-Sheikh, de la Marea Roşie. Summitul va finaliza acordul care vizează încetarea războiului Israelului din Gaza. Reuniunea va fi prezidată de preşedintele SUA, Donald Trump, şi de preşedintele egiptean, Abdel Fatah al-Sisi. … Articolul Ce lideri mondiali vor participa la summitul de luni din Egipt? Hamas a confirmat că nu va lua parte apare prima dată în Main News.
14:00
A 7-a zi de criză politică în Franța / Condițiile impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron # MainNews.ro
Înainte de a accepta să rămână la Matignon, Sébastien Lecornu i-ar fi impus mai multe condiții președintelui Franței Emmanuel Macron. Înainte de a accepta să rămână prim-ministru, Sébastien Lecornu ar fi cerut ca viitorul său guvern să scape de potențialii candidați prezidențiali, cum ar fi Bruno Retailleau sau Gérald Darmanin, conform Le Figaro. De asemenea, Lecornu … Articolul A 7-a zi de criză politică în Franța / Condițiile impuse de Sébastien Lecornu pentru a accepta cererea lui Macron apare prima dată în Main News.
13:50
Sondaj Avangarde: Jumătate dintre români cred că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în caz de atac # MainNews.ro
Un sondaj recent realizat de Avangarde relevă percepțiile românilor asupra capacității de apărare a Armatei Române, a riscului unui atac extern și a politicilor de apărare națională. Datele indică o anumită reticență a populației în privința rezistenței armatei în fața unui atac, concomitent cu o percepție scăzută a pericolului direct din partea Rusiei. Un studiu … Articolul Sondaj Avangarde: Jumătate dintre români cred că Armata Română nu ar rezista 48 de ore în caz de atac apare prima dată în Main News.
12:50
Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza # MainNews.ro
Ministrul israelian al apărării, Israel Katz, a anunţat că armata israeliană va distruge toate tunelurile Hamas din teritoriul palestinian după eliberarea ostaticilor reţinuţi în Gaza, prevăzută pentru luni, relatează AFP. „Marea provocare pentru Israel după etapa de eliberare a ostaticilor va fi distrugerea tuturor tunelurilor teroriste ale Hamas din Gaza”, a spus el, adăugând că … Articolul Odată ce ostaticii vor fi eliberaţi, Israelul intenţionează să distrugă tunelurile Hamas din Gaza apare prima dată în Main News.
11:20
UE introduce un nou sistem automatizat de control la frontiere: Va înlocui ștampila pe pașaport # MainNews.ro
Uniunea Europeană introduce un nou sistem automatizat de control la frontierele externe, marcând o schimbare semnificativă în gestionarea fluxului de călători din afara spațiului comunitar. Acest sistem digital va înlocui treptat ștampila manuală pe pașapoarte, având ca obiective principale îmbunătățirea securității și prevenirea migrației ilegale. Noul Sistem de Control Automatizat Începând de duminică, 12 octombrie … Articolul UE introduce un nou sistem automatizat de control la frontiere: Va înlocui ștampila pe pașaport apare prima dată în Main News.
11:20
Cine va prelua șefia Parchetului European după Kovesi? Favorit, un procuror din Germania # MainNews.ro
Mandatul actualei șefe a Parchetului European (EPPO), Laura Codruța Kovesi, se apropie de final, urmând să se încheie în luna octombrie 2026, după șase ani de activitate. În acest context, procesul de selecție pentru viitorul procuror-șef european este deja în desfășurare, iar o listă scurtă de patru candidați a fost stabilită. Aceștia provin din Germania, … Articolul Cine va prelua șefia Parchetului European după Kovesi? Favorit, un procuror din Germania apare prima dată în Main News.
11:10
Tensiuni majore la granița Afganistan–Pakistan: Schimburi de foc intense și lovituri aeriene # MainNews.ro
Tensiuni majore au escaladat recent între Pakistan și Afganistan, culminând cu ciocniri intense la graniță, declanșate de un atac al talibanilor asupra unor posturi militare pakistaneze și urmate de lovituri aeriene pakistaneze pe teritoriul afgan. Sâmbătă seara, ciocniri armate intense au izbucnit de-a lungul graniței dintre cele două țări, după ce talibanii au atacat posturi … Articolul Tensiuni majore la granița Afganistan–Pakistan: Schimburi de foc intense și lovituri aeriene apare prima dată în Main News.
11 octombrie 2025
18:40
Preşedintele Emmanuel Macron se duce luni în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Şi Donald Trump este aşteptat la Cairo # MainNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se va deplasa luni în Egipt pentru a-şi exprima „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza” dintre Israel şi Hamas, a anunţat sâmbătă Palatul Elysee. Emmanuel Macron va discuta cu această ocazie cu partenerii săi despre următoarele etape de punere … Articolul Preşedintele Emmanuel Macron se duce luni în Egipt pentru a susţine „punerea în aplicare” a acordului dintre Israel şi Hamas. Şi Donald Trump este aşteptat la Cairo apare prima dată în Main News.
16:40
Poliția Română explică acțiunea privind bancnotele confiscate: Deși poartă inscripția „prop copy”, acestea sunt considerate mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană # MainNews.ro
Poliția Română a emis clarificări privind confiscarea bancnotelor cu inscripția „prop copy”, subliniind că acestea sunt clasificate drept mijloace de contrafacere de către Banca Centrală Europeană și că utilizarea lor a generat 227 de dosare penale la nivel național în 2025. Poliția Română a oferit recent precizări detaliate cu privire la acțiunile sale de confiscare … Articolul Poliția Română explică acțiunea privind bancnotele confiscate: Deși poartă inscripția „prop copy”, acestea sunt considerate mijloc de contrafacere de către Banca Centrală Europeană apare prima dată în Main News.
16:30
Pelerinajul anual la Iași, dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva, atrage zeci de mii de credincioși din întreaga țară, generând cozi de așteptare considerabile și mobilizând ample măsuri organizatorice. Peste 25.000 de persoane s-au alăturat, începând de sâmbătă dimineață, rândului de pelerini pentru a se închina la racla cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, expuse la Catedrala Mitropolitană … Articolul Pelerinaj de amploare la Iași: Zeci de mii de credincioși la racla Sfintei Parascheva apare prima dată în Main News.
