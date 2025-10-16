Carmen Dan a fost audiată de procurori: „N-am făcut niciodată niciun demers pentru nimeni”
MainNews.ro, 16 octombrie 2025 14:20
Fosta ministră de interne Carmen Dan a ajuns la parchet pentru a fi audiată în calitate de martoră în dosarul în care sora sa, Simona Stan, este acuzată de înșelăciune. Prejudiciul estimat de către anchetatori este de 1,3 miliarde de euro. Carmen Dan a declarat că nu era la curent cu activitățile surorii sale și
• • •
Acum 5 minute
14:40
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat că, din cauza viscolului, a avalanşelor şi a căderilor de stânci, va închide circulația rutieră pe sectorul Obârşia Lotrului şi Curpăt din DN 67C (Transalpina). „Din cauza condiţiilor meteorologice ce pun în pericol siguranţa participanţilor la trafic (viscol, avalanşe, căderi de stânci, alunecări de teren, polei
Acum 15 minute
14:30
Asociația Pro Infrastructură aduce acuzații grave cu privire la execuția viaductului Boița de pe A1. ONG-ul solicită măsuri urgente de remediere # MainNews.ro
Reprezentanții Asociației Pro Infrastructură au criticat dur compania turcă Mapa-Cengiz, care execută lucrările la viaductul Boița de pe A1 Pitești-Sibiu, pentru faptul că betonul turnat este neconform. Ei au mai cerut CNAIR și consultantului să supervizeze mult mai atent lucrările. „Așa se prezintă placa de suprabetonare pe viaductul Boița, fix pe prima deschidere de lângă
Acum 30 minute
14:20
Acum 4 ore
12:00
Polițiștii din București au efectuat percheziții într-un dosar de înșelăciune în care este implicată sora lui Carmen Dan # MainNews.ro
Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 2 au efectuat 16 percheziții la adrese din București și din județele Ilfov, Argeș și Buzău în cadrul unui dosar în care două femei, una fiind sora fostei ministre de interne Carmen Dan, sunt cercetate pentru înșelăciune în formă continuată cu consecințe deosebit de grave. Prejudiciul estimat
Acum 6 ore
10:30
Procurorii DNA efectuează percheziții într-un dosar în care este vizat generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, șefa Spitalului Militar Central # MainNews.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție efectuează 19 percheziții într-un dosar în care este vizat generalul-maior Florentina Ioniță-Radu, care conduce Spitalul Militar Central. Sunt investigate infracțiuni asimilate celor de corupție. Perchezițiile au loc atât la sediul unității medicale, cât și la adresa de domiciliu a șefei spitalului. „Procurorii militari din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul pentru
09:30
Președintele sirian Ahmed al-Sharaa s-a întâlnit la Kremlin cu Vladimir Putin. Liderul de la Damasc dorește extrădarea lui Bashar al-Assad # MainNews.ro
Președintele interimar al Siriei, Ahmed al-Sharaa, a efectuat o vizită fără precedent la Kremlin, unde s-a întâlnit cu omologul său rus, Vladimir Putin. Momentul a avut loc la mai puțin de un an de când rapida ofensivă rebelă condusă de către acesta l-a înlăturat de la putere pe Bashar al-Assad, un important aliat al Rusiei
Acum 24 ore
00:30
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii # MainNews.ro
Bolnavii de cancer pot primi, la cerere, 100% din banii acumulaţi în fonduri private de pensii, proiectul de lege fiind adoptat de Camera Deputaţilor, miercuri, în calitate de for decizional. S-au înregistrat 178 de voturi "pentru", 64 de voturi împotrivă şi 22 abţineri. La vot, POT s-a abţinut să voteze proiectul de lege, iar parlamentarii
15 octombrie 2025
21:50
Preşedintele Nicuşor Dan a discutat la telefon cu preşedintele Consiliului European, António Costa, despre apărarea UE, sprijinul pentru Ucraina, cel de-al 19-lea pachet de sancţiuni şi stimularea competitivităţii UE prin simplificarea birocraţiei. „Tocmai am avut o convorbire productivă cu preşedintele Consiliului European, António Costa, înaintea summitului de săptămâna viitoare. Am discutat despre apărarea UE, sprijinul
21:30
Avertismentul șefului ANAF: „Fiecare bombardier să se gândească de trei ori înainte de a se urcă într-o maşină şi nu are venituri” # MainNews.ro
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, susţine că 200 de persoane se află în prezent în analiza instituţiei având averi ce nu pot justificate, el precizând că "fiecare bombardier" ar trebui să se gândească bine înainte să urce în maşină că poate veni ANAF să o confişte. Şeful ANAF Adrian Nica a
20:40
Patru administratori ai unor firme de ridesharing, reţinuţi de DNA. Prejudiciul estimat la peste 30 milioane de lei # MainNews.ro
Patru administratori ai unor firme de ridesharing au fost reţinuţi de DNA Timişoara într-un dosar penal de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la peste 30 milioane de lei. Aceştia ar fi înfiinţat mai multe firme şi ar fi avut colaborat cu peste 800 de şoferi, dar au conceput un mecanism de sustragere de la îndeplinirea
19:50
Apple lansează noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială # MainNews.ro
Apple a anunţat miercuri lansarea noilor modele MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, echipate cu cipul M5, care oferă o performanţă de calcul de până la patru ori mai mare faţă de generaţia anterioară M4, potrivit companiei, transmite CNBC. Noile MacBook Pro pornesc de la 1.599 dolari, iPad Pro de 11 inci de la
19:10
Parlamentarii USR, membri în comisiile juridice ale celor două camere, au depus o inițitivă legislativă care menține caracterul public al declarațiilor de avere, după decizia Curții Constituționale care a blocat publicarea documentelor. Proiectul prevede că persoanele care depun declarații vor menționa și averea membrilor de familie, fiind însă responsabili doar pentru informațiile pe care le
18:30
Jaf de peste 40.000 de euro în Franța. Doi români sunt suspectați că au lichidat un magazin de electronice # MainNews.ro
Românii inventivi lovesc din nou în Occident. Biroul de Invetigații Criminale din cadrul Poliției Lugoj a făcut percheziții, în această dimineață, la locuințele a doi bănățeni din Buziaș. Cei doi sunt suspectați că au furat echipamente multimedia dintr-un magazin de electornice din localitatea franceză Vitry-sur-Seine. Conform autorităților franceze, în luna august a anului 2024, un grup
18:20
17:10
Cozi la unitățile militare din București și Ilfov: Peste 10.000 de rezerviști, chemați pentru un exercițiu de mobilizare # MainNews.ro
Între 12 și 20 octombrie, rezerviștii din București și județul Ilfov sunt chemați la un amplu exercițiu de mobilizare, intitulat MOBEX B-IF-25, organizat de Ministerul Apărării. Scopul acțiunii este verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, dar și consolidarea cooperării dintre militarii activi și cei în rezervă. Exercițiul a surprins mulți participanți, mai
16:10
BREAKING Cristian Popescu Piedone, trimis în judecată de DNA. Ce acuzații îi aduc procurorii # MainNews.ro
Fostul preşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie după ce ar fi divulgat informaţii privind un control care urma să se desfăşoare la un hotel din Sinaia. Știre în curs de actualizare.
16:00
Birocrație redusă în instanțe și procese mai scurte. Parlamentul a adoptat legea care simplifică redactarea hotărârilor judecătorești # MainNews.ro
Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat modificarea Codului de procedură civilă inițiată de deputata USR Oana Murariu. Pentru ca măsura să se aplice mai este
15:50
Donald Trump amenință Spania cu taxe vamale din cauza refuzului de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a amenințat Spania că va impune taxe vamale din cauza refuzului statului european de a majora cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB. Liderul de la Casa Albă a calificat decizia autorităților de la Madrid drept lipsită de respect față de NATO, relatează Reuters. „Sunt foarte nemulțumit de Spania. Sunt singura
15:10
Breșă majoră de securitate la Penitenciarul Târgu Jiu: Un deținut a spart sistemul informatic și a redus pedepsele pentru el și alți condamnați # MainNews.ro
Un incident grav zguduie sistemul penitenciar din România după ce, în Penitenciarul Târgu Jiu, a fost descoperită o breșă informatică ce ar fi permis mai multor deținuți să obțină acces la conturi cu drepturi de administrator, destinate exclusiv personalului de securitate. Surse sindicale afirmă că în centrul acestui caz se află un deținut cunoscut pentru
Ieri
14:10
CNAIR deschide vineri circulația pe Lotul 2 al A7 Ploiești-Buzău. Șoferii vor putea circula doar pe autostradă de la București la Buzău # MainNews.ro
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, a anunțat că vineri va fi inaugurat Lotul 2 al A7 Ploiești-Buzău. Momentul a fost îndelung amânat după constatarea unor probleme tehnice la podul peste râul Sărata. Odată cu deschiderea pentru trafic, va fi posibilă circularea exclusiv pe autostradă de la București la Buzău, relatează Buletin de
13:40
Scandal în Senat: Jigniri între parlamentari în timpul dezbaterii unei legi AUR privind pornografia # MainNews.ro
Un nou moment tensionat a avut loc miercuri în plenul Senatului, în timpul dezbaterii unui proiect de lege propus de AUR privind limitarea accesului minorilor la conținut pornografic. Senatorul neafiliat Ninel Peia a lansat un atac personal la adresa senatoarei USR Ruxandra Cibu Deaconu, afirmând de la tribuna Parlamentului că „mama ei a luat prea
12:20
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, aflat într-o vizită oficială în Statele Unite, a anunțat miercuri că a avut întâlniri strategice la Washington cu oficiali de rang înalt din administrația americană. Printre aceștia se numără Paolo Zampolli, reprezentantul președintelui Donald Trump pentru Parteneriate Globale, și Brandon Beach, Trezorierul Statelor Unite. „O nouă vizită în Statele Unite: am
12:10
CFR Infrastructură anunţă că s-a finalizat străpungerea Tunelului Mureni de pe linia de cale ferată Braşov-Sighişoara # MainNews.ro
Reprezentanții CFR Infrastructură au anunțat finalizarea străpungerii Tunelului Mureni de pe linia de cale ferată dintre Brașov și Sighișoara. După încheierea lucrărilor, trenurile vor putea circula cu viteza de 160 de km/h pe tronsonul de cale ferată, parte a Coridorului Rin–Dunăre. Tunelul Mureni este localizat între halta Mureni și stația Vânători, în județul Mureș. Are
11:50
Raport al Consiliului Europei: Tratamente inumane și neglijență în spitalele de psihiatrie din România # MainNews.ro
Un raport recent publicat de Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) din cadrul Consiliului Europei (CoE) aduce acuzații grave la adresa sistemului românesc de sănătate mintală. Potrivit documentului, în spitalele de psihiatrie și cu măsuri de siguranță din România persistă condiții degradante, practici inumane și o neglijență sistemică care în unele cazuri ar putea constitui încălcări
11:20
Bogdan Ivan: „Românii plătesc cel mai mare preț real la energie din Europa”. Ce spun datele oficiale # MainNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a stârnit controverse după ce a susținut că, raportat la puterea de cumpărare, România are cea mai scumpă energie electrică din Europa. El argumentează că „cifrele vorbesc de la sine" și că afirmația nu este o exagerare, ci o realitate confirmată de date oficiale. „În ultimele zile, declaraţia mea potrivit căreia
10:50
Premierul Franței va suspenda reforma pensiilor inițiată de Emmanuel Macron pentru a obține sprijin parlamentar pentru supraviețuirea guvernului # MainNews.ro
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a anunțat că va suspenda până după alegerile din 2027 reforma pensiilor inițiată în 2023 de către președintele Emmanuel Macron. Liderul guvernului a luat decizia în încercarea de a atrage sprijin parlamentar pentru a asigura supraviețuirea cabinetului său, confruntat cu două moțiuni de cenzură, relatează Reuters. Socialiștii i-au solicitat lui Sébastien
09:20
Hamas a returnat Israelului trupurile a încă patru ostatici. Punctul de trecere a frontierei Rafah rămâne închis # MainNews.ro
În ciuda optimismului manifestat de către președintele american Donald Trump la summit-ul de la Sharm el-Sheikh, situația din Fâșia Gaza rămâne fragilă. Punctul de trecere a frontierei Rafah, de la granița cu Egipt, a rămas închis, iar în enclavă au avut loc noi incidente armate. Între timp, Hamas a returnat Israelului trupurile a încă patru
14 octombrie 2025
22:10
Comisia Europeană propune extinderea „zidului anti-drone” pentru a proteja mai multe zone # MainNews.ro
Comisia Europeană a propus extinderea iniţiativei ce prevede un „zid anti-drone" pe flancul estic al Europei pentru a proteja întregul continent, după ce unele regiuni s-au declarat excluse, relatează Reuters. Propunerea mai amplă pentru o „Iniţiativă europeană de apărare împotriva dronelor" va fi inclusă într-o „foaie de parcurs privind pregătirea pentru apărare" care va fi
21:30
Olguța Vasilescu amenință cu ruperea coaliției dacă USR și PNL își pun candidat comun la PMB: „Nu putem să mergem pe Balada Mioriţa” # MainNews.ro
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, lansează un avertisment dur la adresa partenerilor de guvernare și spune clar că actuala coaliție PSD–PNL se va rupe dacă liberalii vor decide să susțină un candidat comun cu USR pentru Primăria Municipiului București. Invitată la Antena 3, Vasilescu a declarat că existența unei alianțe locale între PNL și USR
20:10
Circulaţia mai multor tipuri de autovehicule ar putea fi interzisă în București. Ce prevede inițiativa primarului general interimar Stelian Bujduveanu # MainNews.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat marți inițierea unui proiect privind interzicerea circulaţiei autovehiculelor de aprovizionare, curierat şi salubrizare între orele 07:00–10:00
19:40
Tânărul în vârstă de 20 ani care a provocat luni după-amiază accidentul de pe Șoseaua Berceni, soldat cu moartea unei femei de 35 ani și rănirea gravă a unui fetițe de 2 ani, a fost arestat preventiv pentru 30 zile. Magistrații Judecătoriei Sectorului 4 au admis propunerea procurorilor, care îl cercetează pentru ucidere din culpă … Articolul Șoferul de 20 de ani care a ucis o femeie pe Șoseaua Berceni a fost arestat preventiv apare prima dată în Main News.
19:00
Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni # MainNews.ro
Papa Leon al XIV-lea a făcut prima vizită de stat din mandatul său. Destinația aleasă a fost palatul prezidențial italian din Roma, aflat la doar 3 kilometri distanță de Cetatea Vaticanului. Ceremonia a fost una fastuoasă, cu cortegiu, covor roșu și onoruri militare, în prezența Giorgiei Meloni, scrie presa internațională. Papa Leon al XIV-lea a … Articolul Papa Leon a făcut prima sa vizită de stat la Roma. Ceremonie fastuoasă în prezența premierului Giorgia Meloni apare prima dată în Main News.
17:50
Dan Diaconescu, dat afară de la Canal 33 după doar 6 luni. Motivul din spatele ruperii colaborării # MainNews.ro
Colaborarea dintre Dan Diaconescu și postul Canal 33 s-a încheiat brusc, după doar o jumătate de an. Deși prezența fostului patron OTV a adus audiențe bune pentru televiziune, conducerea postului a decis să pună capăt parteneriatului, invocând derapaje de conținut și riscuri majore legate de legislația CNA, relatează Paginademedia.ro. Dan Diaconescu a anunțat în direct, … Articolul Dan Diaconescu, dat afară de la Canal 33 după doar 6 luni. Motivul din spatele ruperii colaborării apare prima dată în Main News.
16:30
Europarlamentara Diana Șoșoacă a efectuat o vizită oficială la Ambasada Republicii Iran la București, la invitația însărcinatului cu afaceri, Șaman Yousefvand. „Ca răspuns la invitația Excelenței Sale domnul Șaman Yousefvand (Șaman Yousefvand), însărcinatul cu afaceri al Ambasadei Republicii Islamice Iran la București, astăzi a avut loc o întâlnire deosebită cu doamna Diana Iovanovici Șoșoacă, deputat … Articolul Șoșoacă a fost la Ambasada Iranului la București apare prima dată în Main News.
16:00
Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu delegația parlamentară australiană: România apreciată pentru rolul său în apărarea democrației și securitatea Mării Negre # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a primit în audiență o delegație parlamentară australiană, într-o întrevedere oficială ce a evidențiat cooperarea și dialogul între cele două state. Delegația australiană a apreciat eforturile României în consolidarea democrației și rolul său strategic în securitatea regiunii Mării Negre. Întâlnirea a avut ca subiecte majore: Rolul României în apărarea democrației: O parte … Articolul Premierul Ilie Bolojan se întâlnește cu delegația parlamentară australiană: România apreciată pentru rolul său în apărarea democrației și securitatea Mării Negre apare prima dată în Main News.
15:40
Modificarea legislației privind RCA a stârnit tensiuni în parlament. Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații # MainNews.ro
Un proiect de modificare a legislației privind RCA a creat tensiuni în parlament. Potrivit noilor modificări, asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații. În prezent, șoferii sunt cei care decid unde este reparată mașina, iar service-ul trimite nota de plată asiguratorului. PSD a transmis că nu va vota schimbările propuse. Conform proiectului, … Articolul Modificarea legislației privind RCA a stârnit tensiuni în parlament. Asiguratorii ar putea stabili valoarea despăgubirii și service-ul pentru reparații apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Victor Negrescu intră în cursa pentru prim-vicepreședinte PSD și se alătură echipei lui Sorin Grindeanu # MainNews.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu a anunțat marți că se va alătura echipei conduse de Sorin Grindeanu în perspectiva Congresului PSD care va avea loc pe 7 noiembrie 2025, exprimându-și intenția de a candida pentru una dintre cele cinci funcții de prim-vicepreședinte ale partidului. Negrescu a declarat pe pagina sa de Facebook că, după o perioadă de … Articolul Victor Negrescu intră în cursa pentru prim-vicepreședinte PSD și se alătură echipei lui Sorin Grindeanu apare prima dată în Main News.
14:30
Peste jumătate dintre români apreciază rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova # MainNews.ro
Un sondaj recent realizat de INSCOP Research, în perioada 6–10 octombrie 2025, arată că 58,4% dintre români au o părere bună despre rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova, în urma cărora un partid pro-european a obținut peste 50% din voturi. Distribuția opiniilor: Părere proastă: 20,7% Nu știu / nu răspund: 20,9% Pe baza opțiunilor politice … Articolul Peste jumătate dintre români apreciază rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova apare prima dată în Main News.
14:30
Partidul Acţiune şi Solidaritate îl va înainta pe omul de afaceri și economistul Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru al Republicii Moldova. Anunţul a fost făcut de liderul formaţiunii, Igor Grosu, într-o postare pe Facebook, după ce PAS a obţinut majoritatea mandatelor în noul Parlament, în urma alegerilor de la sfârşitul lunii septembrie. „PAS va … Articolul Republica Moldova va avea un nou prim-ministru. Cine este Alexandru Munteanu apare prima dată în Main News.
14:20
UE caută o alianță cu SUA pentru a contracara controalele mai stricte ale Chinei asupra exporturilor de minerale rare # MainNews.ro
Uniunea Europeană încearcă să coordoneze cu Statele Unite și alți parteneri din G7 un răspuns la controalele mai stricte impuse de China exportului de minerale din pământuri rare, au anunțat marți miniștrii comerțului ai celor 27 de state membre. China, cel mai mare producător de minerale din pământuri rare din lume, a extins dramatic controalele … Articolul UE caută o alianță cu SUA pentru a contracara controalele mai stricte ale Chinei asupra exporturilor de minerale rare apare prima dată în Main News.
12:30
Nicușor Dan a anunțat includerea războiului hibrid în noua strategie de apărare națională a țării # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că una dintre schimbările majore din noua strategie de apărare națională a României va fi reprezentată de includerea războiului hibrid. Într-un interviu pentru Știrile Pro TV, șeful statului a declarat că documentul va fi aprobat până pe 26 noiembrie, când se împlinesc șase luni de la învestirea sa ca președinte. … Articolul Nicușor Dan a anunțat includerea războiului hibrid în noua strategie de apărare națională a țării apare prima dată în Main News.
11:00
Accident extrem de grav în București: o mamă a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman. Cătălin Drulă a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților # MainNews.ro
Un accident extrem de grav a avut loc luni pe Șoseaua Berceni din București. Un șofer vitezoman a lovit în plin o mamă și copilul ei, aflat în cărucior. Din păcate, aceasta și-a pierdut viața în urma tragediei. Cătălin Drulă, care și-a anunțat candidatura la primăria București, a acuzat Ministerul Afacerilor Interne (MAI) că a … Articolul Accident extrem de grav în București: o mamă a murit după ce a fost spulberată pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman. Cătălin Drulă a lansat o serie de acuzații la adresa autorităților apare prima dată în Main News.
09:20
Președintele Indoneziei a avut o cerere neașteptată pentru Donald Trump în Egipt. Un microfon uitat deschis a surprins momentul # MainNews.ro
O conversație neașteptată între președintele indonezian, Prabowo Subianto și Donald Trummp a fost surprinsă de un microfon lăsat deschis la finalul summitului din Egipt, dedicat încheierii războiului din Fâșia Gaza. Prabowo a avut o „cerință” sprecială pentru liderul de la Casa Albă. Un moment surprinzător a avut loc luni, la summitul internațional care a marcat finalul … Articolul Președintele Indoneziei a avut o cerere neașteptată pentru Donald Trump în Egipt. Un microfon uitat deschis a surprins momentul apare prima dată în Main News.
09:10
Președintele AUR, George Simion, a transmis că în cadrul congresului partidului, care va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie, își va depune candidatura pentru un nou mandat de lider al formațiunii politice. Politicianul a precizat în cadrul unei conferințe de presă că și în acest an vor fi prezentate moțiuni în cadrul congresului AUR, așa … Articolul George Simion și-a anunțat candidatura pentru un nou mandat de președinte al AUR apare prima dată în Main News.
13 octombrie 2025
22:00
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat într-un interviu acordat Știrilor ProTV că Serviciul Român de Informații trebuie să rămână implicat în depistarea fenomenului corupției, însă doar în limite strict constituționale, fără a interfera cu activitatea Parchetului. „Vrem ca fenomenul corupției să fie o preocupare a Serviciului Român de Informații. Pe de altă parte, vrem ca … Articolul BREAKING Nicușor Dan vrea ca SRI să se implice în lupta anti-corupție apare prima dată în Main News.
20:20
Europarlamentarul Claudiu Manda, la un pas de a prelua funcția de secretar general al PSD. Când va avea loc congresul partidului # MainNews.ro
Europarlamentarul Claudiu Manda, lider al organizației PSD Dolj și soțul primarului Craiovei, Olguța Vasilescu, a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al PSD, alături de Sorin Grindeanu, aflat în cursă pentru conducerea executivă a partidului. Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. „Am acceptat candidatura la funcția de secretar … Articolul Europarlamentarul Claudiu Manda, la un pas de a prelua funcția de secretar general al PSD. Când va avea loc congresul partidului apare prima dată în Main News.
19:40
Israelul a eliberat aproape 2.000 de teroriști palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici predaţi de Hamas # MainNews.ro
Israelul a anunţat luni că a eliberat 1.968 de teroriști palestinieni în schimbul predării ultimilor 20 de ostatici israelieni în viaţă care erau ţinuţi de Hamas în Fâşia Gaza. „Administraţia penitenciară israeliană a procedat la eliberarea teroriştilor închişi, în conformitate cu acordul de returnare a ostaticilor” în cadrul armistiţiului încheiat între Israel şi Hamas, afirmă … Articolul Israelul a eliberat aproape 2.000 de teroriști palestinieni în schimbul celor 20 de ostatici predaţi de Hamas apare prima dată în Main News.
18:50
Moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului Economiei, Radu Miruță, a fost respinsă luni în Senat. Documentul a întrunit doar 34 de voturi „pentru”, în timp ce 66 de senatori au votat „împotrivă”, iar trei s-au abținut. Intitulată „Ministrul Radu Daniel Miruţă, dovada vie că USR şi PSD-PNL sunt aceeaşi mizerie. Ministerul Economiei, transformat în … Articolul Moţiunea simplă împotriva ministrului economiei, Radu Miruţă, respinsă în Senat apare prima dată în Main News.
18:10
BREAKING Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, achitat de ÎCCJ în dosarul de trafic de influență # MainNews.ro
Nicolae Bănicioiu, fost ministru PSD al sănătății, a fost achitat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care era acuzat de Direcția Națională Anticorupție de trafic de influență. Acesta scapă și de confiscarea a 1,3 milioane de lei. Decizia instanței supreme este definitivă. Bănicioiu a fost trimis în judecată în decembrie … Articolul BREAKING Fostul ministru al sănătății, Nicolae Bănicioiu, achitat de ÎCCJ în dosarul de trafic de influență apare prima dată în Main News.
17:00
Ministerul Finanțelor a anunțat că, în data de 2 octombrie, România a atras aproximativ 4 miliarde de euro de pe piețele internaționale, într-una dintre cele mai puternice emisiuni de euroobligațiuni realizate vreodată de statul român. Este a patra tranzacție externă din acest an și, totodată, ultima emisiune publică de euroobligațiuni programată pentru 2025. Emisiunea a … Articolul România s-a împrumutat de alte 4 miliarde de euro pe piețele internaționale apare prima dată în Main News.
