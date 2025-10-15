Apple lansează noile MacBook Pro, iPad Pro şi Vision Pro, cu cipul M5, mai rapid şi optimizat pentru inteligenţă artificială

16:00

Hotărârile judecătorești vor putea fi redactate într-un timp mai scurt și vor fi mai clare, iar judecătorii vor avea mai mult timp pentru analiza cauzelor și stabilirea soluției corecte. Toate acestea după ce Parlamentul a adoptat modificarea Codului de procedură civilă inițiată de deputata USR Oana Murariu. Pentru ca măsura să se aplice mai este …