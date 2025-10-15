Ronaldo a mai călcat în picioare un record. Este cel mai bun marcator din toate timpurile în preliminariile mondiale
Adevarul.ro, 15 octombrie 2025 11:00
La 40 de ani, portughezul Cristiano Ronaldo continuă să doboare recorduri.
Acum 5 minute
11:15
Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa Petrescu. Ce destinație va avea # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa negustorului Dimitrie Petrescu, o clădire istorică situată pe Calea Griviței, care a fost construită în urmă cu 130 de ani.
11:15
Conspiraționistul Alex Jones, susținător al lui Călin Georgescu, trebuie să plătească daune de aproape 1,5 miliarde de dolari. Faptele grave de care a fost acuzat # Adevarul.ro
Conspiraționistul american Alex Jones, obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la şcoala Sandy Hook, pe care el l-a negat.
11:15
NATO dezbate regulile de angajament ale statelor membre, pentru a răspunde mai eficient la noi incursiuni aeriene # Adevarul.ro
NATO caută modalități de a închide breșele din apărarea sa aeriană, ca răspuns la incursiunile tot mai numeroase ale unor roiuri de drone și avioane rusești ce pătrund în spațiul aerian al membrelor Alianței, relatează Politico.
11:15
CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: „o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere, considerând că această practică încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și le reduce libertatea de a dispune de propriul corp.
Acum 30 minute
11:00
Transferul rapid de fișiere între tabletă și telefon a devenit o necesitate pentru mulți utilizatori.
11:00
Postul intermitent, metoda prin care pot fi reglate toate circuitele din organism, nu e pentru oricine. Persoanele care prezintă riscuri # Adevarul.ro
Dacă întrerupem alimentația de la un anumit număr de ore în sus, glicemia și grăsimile din sânge scad. Un hormon întră în joc în acest interval și reglează toate circuitele din organism, explică specialiștii.
11:00
Țigla metalică Bilka și protecția împotriva grindinei: cât de rezistent este acoperișul tău # Adevarul.ro
Când vremea se schimbă brusc și grindina lovește cu forță, primul element al casei care preia impactul este acoperișul. În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de locuințe din România au trecut la soluții durabile, precum țigla metalică Bilka, tocmai pentru a se proteja de fenomenele meteo
11:00
Ronaldo a mai călcat în picioare un record. Este cel mai bun marcator din toate timpurile în preliminariile mondiale # Adevarul.ro
La 40 de ani, portughezul Cristiano Ronaldo continuă să doboare recorduri.
Acum o oră
10:45
Cine este Alexandru Munteanu, omul pe care Chişinăul îl vede drept premierul unei noi etape economice # Adevarul.ro
Nominalizarea omului de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al Republicii Moldova marchează o posibilă schimbare de direcție la Chișinău.
10:45
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională # Adevarul.ro
Pe străzile Iranului se simte o schimbare fără precedent: tot mai multe femei aleg să renunțe la hijabul obligatoriu, riscând arestarea. Ceea ce a început ca un gest de sfidare s-a transformat într-o mișcare națională care pune la încercare autoritatea regimului.
10:30
Percheziții DNA la o firmă de ridesharing din Timișoara. Prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri dimineață, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ride-sharing din Timișoara.
10:30
Un bărbat și o femeie, reținuți la Sibiu pentru crimă. Au ucis în bătaie un bărbat şi l-au îngropat pe un teren # Adevarul.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi în Sibiu, fiind suspectacţi că au ucis un bărbat de 67 de ani, pe care l-au îngropat parţial pe un teren viran.
Acum 2 ore
10:00
Mai mult de trei sferturi dintre angajații și candidații la noi locuri de muncă participanți la un sondaj au declarat că au fost semnificativ afectați de scumpiri, o bună parte dintre aceștia îndreptându-se spre munca remote pentru a elimina cheltuielile de transport.
10:00
Platforma care gestionează cardurile de sănătate va fi înlocuită. CNAS dă asigurări că pacienții nu vor fi afectați # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi asigură pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil.
10:00
Percheziții de amploare în Timiș. Un bărbat urmărit internațional pentru furt, prins la Lugoj. Un al doilea suspect este căutat în continuare # Adevarul.ro
Sunt percheziții de amploare, miercuri dimineață, 15 octombrie, în județul Timiș. Polițiștii și mascații au descins la mai multe adrese, în cadrul unei anchete ce vizează o rețea de hoți de aparatură electronică care acționa în Franța.
09:45
Un șofer este în comă, la spital, în urma unui accident petrecut marți seară la intrarea în municipiul Tecuci din Galați. Victima a avut nevoie de descarcerare.
09:30
Un deținut și-a redus pedeapsa după ce a accesat sistemul informatic al închisorii. A fost denunțat de colegii cărora le scurtase condamnarea # Adevarul.ro
Un deținut din Penitenciarul Târgu Jiu a reușit să preia controlul asupra sistemului informatic al instituției și să își modifice datele de detenție, reducându-și pedeapsa în mod fraudulos. Acesta a făcut și câteva cumpărături online și a redus și pedepsele colegilor săi.
Acum 4 ore
09:15
Renunță Răzvan Marin la națională, după ce Mircea Lucescu l-a făcut praf? Răspunsul mijocașului de la AEK Atena # Adevarul.ro
Răzvan Marin, 29 de ani, a fost scos țap ispășitor pentru nereușitele naționalei din actuala campanie de calificare.
09:15
Scandal uriaș în rândul tinerilor republicani americani. Discuții șocante despre viol și camera de gazare: „Sunt gata să privesc cum ard oamenii” # Adevarul.ro
Lideri ai organizației Tineretului Republican din mai multe state americane au fost surprinși într-un grup de discuții pe Telegram folosind un limbaj rasist, antisemit și violent, potrivit unei anchete.
09:15
De ce plătesc românii dublu pentru energie față de vest-europeni. Bogdan Ivan: „O realitate confirmată de date oficiale” # Adevarul.ro
După ce a constatat că a stârnit numeroase reacții cu declarația sa potrivit căreia „România plătește cel mai scump curent, uneori, pe anumite intervale orare, din Europa”, Bogdan Ivan, ministrul Energiei, arată, cu date oficiale, că afirmația sa „nu e o exagerare”.
08:45
Un seism cu magnitudinea 4 s-a produs miercuri dimineaţa, la ora 7:57, în judeţul Satu Mare, arată datele publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
08:15
Cosmin Olăroiu, sfâșiat de durere după ratarea calificării directe la Mondial. Ce urmează pentru naționala lui # Adevarul.ro
Cosmin Olăroiu (56 de ani) sper să ducă naționala arabă la turneu final.
08:15
Jaqueline Cristian este sferturile de finală la Osaka. A întors meciul după un set pierdut la zero # Adevarul.ro
Jaqueline Cristian este în sferturile de finală la WTA 250 de la Osaka (Japonia).
08:00
Chatboți AI care promit, contra cost, discuții cu sfinții, cu Hristos și chiar cu Dumnezeu. „Mi-a vorbit cu adevărat și am plâns” # Adevarul.ro
Au apărut chatboții AI care promit linie directă cu Dumnezeu și cu mai mulți sfinți, oferind sfaturi personalizate, în funcție de nevoile credincioșilor, potrivit Antena 3 CNN.
07:45
Două industrii ar trebui să modeleze viitorul Americii. Una prosperă, cealaltă stagnează # Adevarul.ro
În economia Statelor Unite se conturează o discrepanță tot mai mare între două sectoare considerate esențiale pentru viitorul țării: inteligența artificială și producția industrială.
07:30
SUA au confiscat bitcoin de 15 miliarde de dolari, dintr-o escrocherie în Cambodgia. Cum funcționa schema # Adevarul.ro
Departamentul de Justiţie al Statelor Unite (DOJ) a anunţat marţi că a confiscat bitcoin în valoare de 15 miliarde de dolari, proveniţi dintr-o amplă schemă de fraudă criptografică de tip „pig butchering”, operată din Cambodgia.
Acum 6 ore
07:15
„Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde # Adevarul.ro
Companii americane din sectorul apărării — Epirus şi General Dynamics Land Systems (GDLS) — au dezvăluit un sistem robotic autonom denumit Leonidas AR, conceput pentru neutralizarea roiurilor de drone inamice.
07:00
„Tomahawk pe roți”. O companie americană a prezentat noi vehicule de luptă ce pot lansa temutele rachete. Ar putea fi testate în Ucraina? # Adevarul.ro
Compania americană Oshkosh Defense a dezvăluit, la expoziţia AUSA 2025, o familie de vehicule autonome multi‑misiune FMAV (Family of Multi‑mission Autonomous Vehicles).
07:00
Tragedie în Venezuela: 14 oameni au murit într-o mină de aur inundată în urma ploilor abundente # Adevarul.ro
Paisprezece mineri au murit în timp ce lucrau în subteran, într-o mină de aur din sud-estul Venezuelei, la graniţa cu Guyana şi Brazilia, inundată în urma ploilor abundente.
06:45
Autorităţile locale din Ucraina au ordonat marţi, 14 octombrie, evacuarea familiilor din zeci de sate din apropierea oraşului Kupiansk, din nord-estul ţării, care a fost aproape complet distrus în urma atacurilor rusești.
06:30
Hamas s-a grăbit să reducă presiunea asupra fragilului armistiţiu în războiul cu Israelul și a returnat marți, 14 octombrie, cadavrele mai multor ostatici morți.
06:30
SRI va lupta din nou cu corupția. Avertismentul unui profesor de Drept: „Nu se face anticorupție implicând serviciile” # Adevarul.ro
Intenția președintelui Nicușor Dan de a implica SRI în lupta anticorupție este criticată de un renumit avocat și profesor de Drept Penal, Sergiu Bogdan, dar și de cunoscutul politolog Cristian Pîrvulescu.
06:15
Directorii occidentali revin din China alarmați de „fabricile întunecate”. Revoluția robotică a Beijingului schimbă regulile jocului global # Adevarul.ro
China își consolidează dominația industrială printr-o transformare tehnologică accelerată, care i-a uimit pe mulți dintre directorii occidentali ce i-au vizitat recent fabricile, scrie The Telegraph.
06:00
Angajații trecuți de 55 de ani câștigă mai puțin decât colegii lor mai tineri. Cum vor evolua salariile în mediul privat # Adevarul.ro
O bună parte dintre angajații de peste 55 de ani au salarii mai mici decât cei de 35 de ani, deși, cel puțin teoretic, primii au mai multă experiență decât cei din urmă, potrivit unei ample cercetări de piață.
05:45
Taxa absurdă care crește cu 1.350% peste noapte și provoacă o nouă anomalie în România. Expert în fiscalitate: „Cred că au greșit legea” # Adevarul.ro
Guvernul inventează noi taxe și impozite, iar pe altele le majorează de la o zi la alta, provocând confuzie până și în rândul experților în fiscalitate. Gabriel Biriș, cunoscut economist și avocat de drept fiscal, semnalează o situație scandaloasă, care a dus la creșteri uriașe de taxe.
Acum 8 ore
05:15
România, absentă de la Summitul pentru pace din Egipt. Expert: „Ar fi fost un gest de normalitate așteptat de toată lumea” # Adevarul.ro
Reprezentantul României și-ar fi găsit locul pe podium, în jurul Președintelui Statelor Unite ale Americii, în cadrul summitului din Egipt, unde s-au pus bazele păcii din Orientul Mijlociu, spun mai mulți experți consultați de „Adevărul”. Cu ce ar putea contribui România la reconstruirea zonei.
05:00
Șamanul Alberto Villoldo, la București: „Trăim cel mai spectaculos experiment din istoria biologiei” # Adevarul.ro
Într-o sală arhiplină din București, șamanul Alberto Villoldo a vorbit despre legătura dintre știință și spirit, despre extincția care se desfășoară sub ochii noștri și despre potențialul omului de a „crește un corp și un creier nou.”
04:30
De ce vor partidele să amâne alegerile din Capitală. Consultant politic: „Pot fi surprize mari” # Adevarul.ro
În timp ce, coaliția PSD–PNL–USR–UDMR este pusă la încercare de pachetul de reforme cerut de Bruxelles și de valul de nemulțumiri sociale provocat de măsurile de austeritate, inflația a șters aproape complet creșterile salariale din 2024.
04:15
30% dintre laureații Nobel pentru știință din secolul XXI sunt imigranți. Cine e românul de pe listă # Adevarul.ro
30% dintre laureații Nobel pentru știință din secolul XXI sunt imigranți, inclusiv românul Ștefan W. Hell. Află țările de adopție și obstacolele cercetătorilor.
04:00
Cum arată viitorul autostrăzilor și drumurilor expres din România. Planul celor peste 3.200 de kilometri de șosele rapide # Adevarul.ro
Până în 2030, România ar trebui să aibă peste 3.200 de kilometri de autostrăzi și drumuri expres, conform planurilor oficiale. Însă, până acum, doar o parte dintre proiectele considerate esențiale au fost finalizate.
03:45
Explorează cele mai spectaculoase călătorii cu trenul din lume, de la rute emblematice și trenuri istorice, la peisaje uimitoare și experiențe de neuitat.
Acum 12 ore
03:15
Românii sunt obișnuiți și folosesc frecvent plățile electronice, dar când fac cumpărături online cu plată ramburs, la livrare, opțiunea cea mai răspândită rămâne în continuare cash-ul, potrivit celui mai recent studiu de piață.
02:45
„Agricultura a devenit matematică pură”. Cum se adaptează fermierii la lipsa forței de muncă # Adevarul.ro
De la lucrul cu sapa, la drone care distribuie tratamentele și fertilizanții conform unor calcule făcute de computer, agricultura a progresat enorm în ultimele decenii, iar producătorii de utilaje agricole le vând astăzi fermierilor nu tractoare, ci soluții.
02:15
Istoria uitată a Americii rusești. Cum au ajuns rușii să aibă colonii pe continentul american, inclusiv în California și Hawaii # Adevarul.ro
La începutul secolului al XIX lea, Rusia a fost cea de-a patra mare putere colonială a Europei. Puțin cunoscut publicului larg este faptul că rușii au colonizat inclusiv America de Nord. Și nu s-au oprit doar în faimosa Alaskă, ci au coborât către sud, în California și Hawai.
01:45
Cum a salvat o epidemie inventată peste 8.000 de vieți. Planul genial al „Schindlerului polonez” # Adevarul.ro
Un medic polonez, Eugen Lazowski a ajuns să fie cunoscut drept „Schindler al Poloniei” după ce a reușit să salveze de la moarte mii de oameni. Acesta și-a riscat viața și a inventat o epidemie falsă numai pentru a împiedica deportarea oamenilor din comunitatea sa.
01:15
Exodul seniorilor. Unde se mută pensionarii pentru o viață mai bună. Top 15 destinații preferate # Adevarul.ro
Pensionarea nu mai înseamnă doar împlinirea unei vârste, ci și alegerea unui stil de viață care oferă stabilitate financiară, confort și noi experiențe. Unii seniori aleg să se mute în străinătate, atrași de costuri mai mici și un climat mai prietenos.
01:00
Diplomație, interese și echilibru de putere. De ce s-au grăbit liderii lumii să apară în poză cu Donald Trump la Sharm El-Sheikh. Nu e doar despre pace # Adevarul.ro
Summitul pentru pace de la Sharm El-Sheikh, desfășurat, luni, pe fondul unui conflict tot mai sângeros în Gaza, a devenit o scenă globală unde diplomația, interesele economice și calculele politice și geopolitice s-au împletit vizibil.
01:00
Ploile de toamnă afectează apărarea antiaeriană a Kievului: „Dronele Shahed zboară pe orice vreme” # Adevarul.ro
Apărarea aeriană ucraineană este pusă în pericol de vremea de toamnă, întrucât ploaia și norii maschează dronele rusești de tip Shahed, relatează Kyiv Independent.
00:30
Sezonul rece aduce o schimbare vizibilă în comportamentul șoferilor români: tot mai mulți aleg să cumpere anvelopele de iarnă din timp, pentru a evita aglomerația din service-uri și scumpirile de la finalul toamnei.
00:15
15 octombrie, ziua în care Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia # Adevarul.ro
La 15 octombrie 1922, Regele Ferdinand I și Regina Maria au fost încoronați la Alba Iulia, marcând astfel simbolic recunoașterea României Mari după Marea Unire.
