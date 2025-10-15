De ce cresc prețurile la polițele RCA. Explicații oficiale
Adevarul.ro, 15 octombrie 2025 14:00
Vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Sorin Mititelu, a explicat miercuri la Digi24 motivele pentru care cresc prețurile polițelor RCA și a clarificat propunerile de modificare a legii RCA.
Acum 10 minute
14:15
Rezerviștii au făcut cozi la unitățile militare din București și Ilfov. Ce amenzi riscă cei care nu respectă ordinul de chemare # Adevarul.ro
Zeci de rezerviştii din Bucureşti şi Ilfov au făcut cozi la unităţile Ministerul Apărării Naționale (MApN) pentru instrucție, în cadrul unui exercițiu de verificare a stării de pregătire a celor care au făcut armata.
14:15
Amenințarea unui fost ministru PSD către USR, în plen: „Dacă mai vorbiți de noi, s-ar putea să vă treziți la 5%” # Adevarul.ro
Un schimb de replici între USR și AUR s-a transformat într-un nou schimb de replici în coaliție, între USR și PSD, după un atac direct al unui deputat USR care s-a referit la admirația unui membru AUR pentru fostul prim-ministru Adrian Năstase.
Acum 30 minute
14:00
Acum o oră
13:45
Fiul lui Sile Cămătaru și-a bătut băiatul de 12 ani, furios că acesta nu a ripostat la un conflict. Scandalul a avut loc pe o stradă din Sectorul 3 # Adevarul.ro
Unul dintre fiii interlopului Sile Cămătaru și-ar fi agresat băiatul de doar 12 ani, lovindu-l pe stradă. Minorul, crescut de bunicii materni, a fost lovit repetat în zona capului și a corpului, iar incidentul a fost surprins în imagini video care au ajuns la anchetatori.
13:45
România lansează Programul Golden Visa, asemănător celui lansat recent în SUA de Donald Trump # Adevarul.ro
Un proiect de lege al actualilor guvernanți introduce Programul de Rezidență prin Investiție, respectiv Programul ”Golden Visa", care oferă cetățenilor din state terțe (care nu sunt membre UE sau ale Spațiului Economic European) un permis de ședere temporară pe o perioadă de 5 ani.
13:45
Moscova acuză opoziția rusă din exil de terorism și complot pentru preluarea violentă a puterii în Rusia # Adevarul.ro
Autoritățile ruse au deschis marți un dosar penal împotriva fostului director general al gigantului petrolier Yukos, Mihail Hodorkovski, și a celorlalți 22 de membri ai Comitetului anti-război, acuzându-i de complot în vederea preluării violente a puterii în Rusia.
13:30
Un român s-a furișat în Muzeul Drents înainte de furtul Coifului de la Coţofeneşti: posibila implicare a acestuia în pregătirea jafului # Adevarul.ro
Un român care s-a furișat în Muzeul Drents, cu câteva zile înainte de furtul Coifului de la Coțofenești și al brățărilor dacice, va fi audiat joi la un tribunal din Assen.
13:30
Condițiile în care românii își vor putea retrage banii din pensiile private. Legea a fost adoptată de Parlament # Adevarul.ro
Camera Deputaților a dat un vot final pe legea care stabilește modul în care românii își vor putea retrage banii acumulați în fondurile private de pensii.
13:30
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan: Coaliția de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate” # Adevarul.ro
Ludovic Orban, noul consilier al președintelui Nicușor Dan, afirmă că actuala coaliție de guvernare este „într-o stare de disfuncționalitate”, cauzată de interese partinice, și cere măsuri urgente pentru echilibrarea bugetului și relansarea economiei.
Acum 2 ore
13:15
Unde s-a refugiat Dan Petrescu după demisia de la CFR. Un medic generalist a vorbit despre problemele de sănătate ale „Bursucului” # Adevarul.ro
Dan Petrescu (57 de ani) își reface sănătatea, după episodul tensionat de la CFR Cluj.
13:15
Un neurochirurg ar fi lăsat-o pe fiica sa de 12 ani să folosească o freză medicală pentru a perfora craniul unui pacient în timpul unei operații # Adevarul.ro
O femeie, medic neurochirurg, a fost arestată după ce ar fi lăsat-o pe fiica sa de 12 ani să folosească o freză medicală pentru a perfora craniul unui pacient în timpul unei operații.
13:15
Marian Godină dezvăluie în ce condiții ar intra în politică: „Mă vor face mult mai tare și mai puternic. S-ar putea să le pară rău” # Adevarul.ro
Marian Godină, cunoscut polițist și influencer, a afirmat într-o postare pe pagina sa de Facebook că, deși nu își dorește să intre în politică, anumite situații ar putea să-l determine să facă acest pas.
13:15
Ministerul Sănătății: Serviciile medicale de prevenție sunt gratuite pentru toți românii, indiferent dacă sunt asigurați sau nu # Adevarul.ro
Toți românii pot beneficia gratuit de servicii medicale de prevenție, prin intermediul medicilor de familie, indiferent dacă sunt asigurați sau nu, atrage atenția Ministerul Sănătății.
13:00
Descoperirea macabră: un român a fost găsit mort în locuinţa sa din Italia, iar soţia sa, în stare critică. Ce suspectează anchetatorii # Adevarul.ro
Tragedie în regiunea Calabria, din Italia. Un bărbat român a fost găsit fără viață, iar soția sa luptă pentru supraviețuire.
13:00
Ninel Peia, replică jignitoare pentru o senatoare USR: „Mama dvs. a luat prea mult paracetamol în sarcină” # Adevarul.ro
Dezbateri tensionate în Senat la legea AUR privind combaterea pornografiei. Senatorul Ninel Peia a jignit-o pe Ruxandra Deaconu (USR) cu o afirmație legată de paracetamol și autism. USR cere sancționarea lui Peia pentru „atac la cel mai abject nivel” și limbaj contrar eticii parlamentare.
13:00
Jackpot! Primele echipe din România care primesc bani de la FIFA pentru jucătorii calificați la CM 2026 # Adevarul.ro
Doar doi jucători din Superliga au ajuns deocamdată la Cupa Mondială.
12:45
12:45
Fostul solist al trupei „Gaz pe foc” critică chemarea rezerviștilor la exerciții. Andrei Roșu: „Oamenii trebuie tratați cu respect” # Adevarul.ro
Andrei Roșu, fostul solist al trupei „Gaz pe foc”, a criticat modul în care Ministerul Apărării Naționale a comunicat chemarea rezerviștilor la exercițiile de mobilizare.
12:45
Alexandru Nazare, vizită oficială în SUA: „România este pregătită pentru noi investiții” # Adevarul.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, se află din nou într-o vizită oficială în Statele Unite, unde promovează oportunitățile economiei românești în fața partenerilor americani.
12:45
Balerinul Serghei Polunin a rămas fără cetățenie ucraineană. Simpatizantul lui Putin a fost vizat de un decret prezidențial semnat de Zelenski # Adevarul.ro
Celebrul balerin Serghei Polunin a pierdut cetățenia ucraineană în urma unui decret semnat de președintele Volodimir Zelenski pe 14 octombrie 2025, potrivit autorităților ucrainene.
12:30
Răspunsul Kremlinului după ce Trump l-a însărcinat pe trimisul său special să se concentreze pe războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Kremlinul a răspuns marți declarațiilor lui Donald Trump privind faptul că SUA își vor îndrepta atenția asupra soluționării războiului din Ucraina, după ce au mediat încheierea unui armistițiu în Fâșia Gaza, după doi de ani de război, relatează Reuters.
Acum 4 ore
12:15
Black Friday 2025, evenimentul mult așteptat de românii care vănează reduceri, va fi lansat curând, trei mari retaileri anunțând deja data lansării. În mod normal, Black Friday, care a luat naștere în SUA, începe imediat după Ziua Recunoștinței, sărbătorită pe 27 noiembrie.
12:15
O femeie și soțul ei, bătuți și jefuiți în propria casă de doi indivizi cu cagule. Cu câți bani au plecat # Adevarul.ro
Doi indivizi au fost reținuți de polițiștii din Dolj, la o lună după ce ar fi intrat, cu fețele acoperite, într-o casă și au agresat o femeie și pe soțul acesteia.
12:15
Ludovic Orban, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Trebuie organizate cât mai repede” # Adevarul.ro
Ludovic Orban a declarat că alegerile pentru Primăria Capitalei ar trebui organizate cât mai rapid.
12:15
12:00
Abuzuri și decese prin neglijență în spitalele psihiatrice din România. Cum a criticat Comitetul pentru Prevenirea Torturii țara noastră: „Maltratare” # Adevarul.ro
Comitetul pentru prevenirea torturii (CPT) al Consiliului Europei (CoE) îndeamnă autoritățile din România într-un raport publicat miercuri să ia măsuri în ce privește deficiențele grave constatate în tratamentul și condițiile de detenție ale pacienților din spitalele de psihiatrie.
12:00
Ce s-a întâmplat, de fapt, în ultima ședință a coaliției. Social-democrații au părăsit discuțiile după un nou scandal # Adevarul.ro
Ies la iveală tot mai multe informații din ședința coaliției de guvernare de marți. Liderii PSD au plecat înaintea finalizării discuțiile, iar plângerea penală depusă de un membru USR a încins discuțiile.
11:45
Deblocare, scroll și tap: aceste 3 gesturi simple delimitează astăzi întreaga aventură a reducerilor de Black Friday. În 2025, smartphone-ul nu mai este doar telecomanda vieții cotidiene, ci punctul zero al cumpărăturilor.
11:45
„Rusia a pierdut un milion și jumătate de soldați”. Putin trebuie „să facă ceva” pentru a încheia războiul, spune Trump # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina, care devine un eșec costisitor pentru Moscova, a declarat marți președintele american Donald Trump, potrivit Kyiv Independent.
11:45
Pornirea sistemelor centralizate de încălzire din Capitală nu depinde doar de vreme, ci și de respectarea unor condiții tehnice.
11:45
Primul control cu drone al Gărzii de Mediu. Verificări în Ilfov pentru depistarea arderilor ilegale de deşeuri. „Imaginile vor fi probe în dosar” # Adevarul.ro
Garda Națională de Mediu a desfășurat prima acțiune de control cu drone în localitatea Sintești, județul Ilfov.
11:45
Rusofilul Vladislav Blănuță, gest pe placul armatei ucrainene. Fotbalistul își cumpără liniștea cu o sumă considerabilă # Adevarul.ro
Jucătorul lui Dinamo Kiev, cu cetățenie română și moldovenească, pedepsit pentru mai multe postări pro-Rusia.
11:30
Un elev de 12 ani din Brăila, bătut pe stradă de tatăl unui coleg. Bărbatul l-ar fi așteptat la terminarea orelor # Adevarul.ro
Un copil de 12 ani din Brăila a fost bătut de tatăl unui coleg de școală, în apropierea unei stații de autobuz.
11:30
FlexPayz, inovația suedeză recunoscută de Casa Regală: povestea unui inel care unește tehnologia și eleganța # Adevarul.ro
Într-o epocă în care tehnologia este peste tot, FlexPayz a reușit să o facă invizibilă, dar indispensabilă.
11:15
Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa Petrescu. Ce destinație va avea # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 1 a cumpărat cu 1,7 milioane de euro Casa negustorului Dimitrie Petrescu, o clădire istorică situată pe Calea Griviței, care a fost construită în urmă cu 130 de ani.
11:15
Conspiraționistul Alex Jones, susținător al lui Călin Georgescu, trebuie să plătească daune de aproape 1,5 miliarde de dolari. Faptele grave de care a fost acuzat # Adevarul.ro
Conspiraționistul american Alex Jones, obligat să plătească aproape 1,5 miliarde de dolari către familiile victimelor masacrului din 2012 de la şcoala Sandy Hook, pe care el l-a negat.
11:15
NATO dezbate regulile de angajament ale statelor membre, pentru a răspunde mai eficient la noi incursiuni aeriene # Adevarul.ro
NATO caută modalități de a închide breșele din apărarea sa aeriană, ca răspuns la incursiunile tot mai numeroase ale unor roiuri de drone și avioane rusești ce pătrund în spațiul aerian al membrelor Alianței, relatează Politico.
11:15
CTP critică refuzul medicilor de a efectua avorturi la cerere: „o violare a drepturilor fundamentale ale persoanei umane” # Adevarul.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu critică refuzul unor medici din spitalele de stat de a efectua avorturi la cerere, considerând că această practică încalcă drepturile fundamentale ale femeilor și le reduce libertatea de a dispune de propriul corp.
11:00
Transferul rapid de fișiere între tabletă și telefon a devenit o necesitate pentru mulți utilizatori.
11:00
Postul intermitent, metoda prin care pot fi reglate toate circuitele din organism, nu e pentru oricine. Persoanele care prezintă riscuri # Adevarul.ro
Dacă întrerupem alimentația de la un anumit număr de ore în sus, glicemia și grăsimile din sânge scad. Un hormon întră în joc în acest interval și reglează toate circuitele din organism, explică specialiștii.
11:00
Țigla metalică Bilka și protecția împotriva grindinei: cât de rezistent este acoperișul tău # Adevarul.ro
Când vremea se schimbă brusc și grindina lovește cu forță, primul element al casei care preia impactul este acoperișul. În ultimii ani, tot mai mulți proprietari de locuințe din România au trecut la soluții durabile, precum țigla metalică Bilka, tocmai pentru a se proteja de fenomenele meteo
11:00
Ronaldo a mai călcat în picioare un record. Este cel mai bun marcator din toate timpurile în preliminariile mondiale # Adevarul.ro
La 40 de ani, portughezul Cristiano Ronaldo continuă să doboare recorduri.
10:45
Cine este Alexandru Munteanu, omul pe care Chişinăul îl vede drept premierul unei noi etape economice # Adevarul.ro
Nominalizarea omului de afaceri Alexandru Munteanu pentru funcția de premier al Republicii Moldova marchează o posibilă schimbare de direcție la Chișinău.
10:45
Schimbare pe străzile din Iran: tot mai multe femei renunță la hijabul obligatoriu, în ciuda riscurilor. De la ce a pornit mișcarea națională # Adevarul.ro
Pe străzile Iranului se simte o schimbare fără precedent: tot mai multe femei aleg să renunțe la hijabul obligatoriu, riscând arestarea. Ceea ce a început ca un gest de sfidare s-a transformat într-o mișcare națională care pune la încercare autoritatea regimului.
10:30
Percheziții DNA la o firmă de ridesharing din Timișoara. Prejudiciu estimat la peste 30 de milioane de lei # Adevarul.ro
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) efectuează, miercuri dimineață, percheziții la sediul unei societăți comerciale de ride-sharing din Timișoara.
10:30
Un bărbat și o femeie, reținuți la Sibiu pentru crimă. Au ucis în bătaie un bărbat şi l-au îngropat pe un teren # Adevarul.ro
Un bărbat şi o femeie au fost reţinuţi în Sibiu, fiind suspectacţi că au ucis un bărbat de 67 de ani, pe care l-au îngropat parţial pe un teren viran.
Acum 6 ore
10:00
Mai mult de trei sferturi dintre angajații și candidații la noi locuri de muncă participanți la un sondaj au declarat că au fost semnificativ afectați de scumpiri, o bună parte dintre aceștia îndreptându-se spre munca remote pentru a elimina cheltuielile de transport.
10:00
Platforma care gestionează cardurile de sănătate va fi înlocuită. CNAS dă asigurări că pacienții nu vor fi afectați # Adevarul.ro
Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) îi asigură pe pacienți și pe furnizorii de servicii medicale că platforma PIAS rămâne funcțională până la înlocuirea, în anul 2026, cu un sistem modern, sigur și accesibil.
10:00
Percheziții de amploare în Timiș. Un bărbat urmărit internațional pentru furt, prins la Lugoj. Un al doilea suspect este căutat în continuare # Adevarul.ro
Sunt percheziții de amploare, miercuri dimineață, 15 octombrie, în județul Timiș. Polițiștii și mascații au descins la mai multe adrese, în cadrul unei anchete ce vizează o rețea de hoți de aparatură electronică care acționa în Franța.
09:45
Un șofer este în comă, la spital, în urma unui accident petrecut marți seară la intrarea în municipiul Tecuci din Galați. Victima a avut nevoie de descarcerare.
